А склонение к употреблению наркотиков в интернете могут сделать новым составом преступления.

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Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ потребовал разоблачать лживую «пропаганду» цивилизованного употребления лёгких наркотиков. Его слова приводит ТАСС.

О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причём откровенно и жёстко, подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков. Владимир Путин

Президент подчеркнул, что к этой работе нужно энергичнее привлекать благотворительные и другие общественные организации. Он указал на необходимость расширения современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодёжи соцсетях и образовательных учреждениях.

Глава МВД Владимир Колокольцев представил новый проект стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года. В его рамках ведомство разработало проекты двух федеральных законов. Один из них вводит новый состав преступления — склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием интернета. По словам Колокольцева, МВД считает одним из своих приоритетов борьбу с наркопреступлениями, совершёнными с использованием IT-технологий.

Путин также поручил активно бороться с незаконным распространением наркотиков в стране и усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

По словам Путина, закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил он.