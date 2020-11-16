Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков Материал редакции
А склонение к употреблению наркотиков в интернете могут сделать новым составом преступления.
Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ потребовал разоблачать лживую «пропаганду» цивилизованного употребления лёгких наркотиков. Его слова приводит ТАСС.
Президент подчеркнул, что к этой работе нужно энергичнее привлекать благотворительные и другие общественные организации. Он указал на необходимость расширения современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодёжи соцсетях и образовательных учреждениях.
Глава МВД Владимир Колокольцев представил новый проект стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года. В его рамках ведомство разработало проекты двух федеральных законов. Один из них вводит новый состав преступления — склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием интернета. По словам Колокольцева, МВД считает одним из своих приоритетов борьбу с наркопреступлениями, совершёнными с использованием IT-технологий.
Путин также поручил активно бороться с незаконным распространением наркотиков в стране и усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.
По словам Путина, закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил он.
Дурачок совковый как обычно
наркоман порвался
Наркоманы как употребляли так и употребляют, рвутся только бюджеты на "борьбу с наркотиками"
Преступники как рождались так и рождаются. Давай выкинем мусоров? Глупые люди как писали на тж так и пишут. Давай запретим тебе писать на тж?
Пару сотен лет назад преступниками считались гомосексуалисты и критики короля/царя, понимаешь к чему я клоню, Ванька?
Иди закладки лёгких веществ разбрасывай, Иван. Я только за запрет любой хуйни, влияющей на сознание. У нас и так люди не особо разумные.
Ну да, курят там себе и никому не мешают - срочно расстрелять
Никому не мешают. Верите в это?
У меня весь подъезд и придворовую территорию эти пидоры облазали в поисках заначки. Будут у вас дети вернёмся к диалогу :)
https://darknark.lenta.ru/assets/img/part2/desktop/bookmarks-mef.png
"По подсчетам силовых структур, ежемесячно через такие обменники проходит до 600 миллиардов рублей."
на эти деньги могли построить 300 бордюров, а ты про "порвался"
ещё это лел "Каждый седьмой заключенный в стране сидит по 228 статье".
Там просто бизнес, ничего личного.
Госмонополия чекистов, которые крышуют наркобарыг.
Дед, видимо, до сих пор в 90-ых, где все героином обкалываются
По-моему он в 70-х
в 50х 19ого века. тогда же вроде в китае воевали в ту сторону по поводу
Психический огонь
Дед в 90-х кокаин в питере крышевал
Внезапный Валера
ну давай путин разоблачи меня полностью
Одно из значений слова "разоблачить" - "раздеть"
Медленный Валера
Будете курить марихуану - будете похожи на Пипидастра. Оно вам надо? Одумайтесь пока не поздно.
Будете курить марихуану - будете похожи на Пипидастра. Оно вам надо?
Без курения её похож на него. Хоба, как тебе такое, а?
Выебнулся вукраинец, а взъебут комитет.
Ты нацик, всем теперь клеймо на сайте клеишь?
кибернацик, попрошу
Значит, будем судить в кибертрибунале в киберГааге
я дам кибервзятку киберсудьям голландским киберштурвалом и киберпрянностями
"усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых."
Даже тут без закручивания никак
У него просто ненаход был
Правильно. Лучше бухайте водку до белки пиздите жену и детей. Ненавидьте Америку и любите Путина.
А вот эту вашу левацкую травку чтобы я в стране даже рудералиса не видел!
А я вот днём накурился, а сейчас пиво пью, мне что делать?
Помолиться
4 часа это день или вечер
А если я не курю травку мне обязательно вот это все делать?
Та россиянин?
да
тогда да
Бля но я никогда раньше не делал. Как быть? С чего начать
Обратимся к классикам. Джером К. Джером "Как мы писали роман".
Брат столкнулся с некоторыми трудностями в подборе пьяницы отца. Большинство пьяниц отцов, с которыми он объяснялся на эту тему, испытывало закоренелое отвращение ко всяким нравоучениям. Однако после долгих поисков он нашел слабохарактерного человека, который, ознакомясь с требованиями дамы благотворительницы, согласился занять вакантное место и первое время напиваться не чаще одного раза в неделю, так как он испытывал врожденное отвращение к спиртным напиткам и должен был сперва преодолеть это чувство. Привыкнув, он рассчитывал лучше оправляться со своей задачей.
План удался превосходно и, по словам моего двоюродного брата, действует по сей день. Пьяница отец полностью преодолел отвращение к спиртным напиткам. Последние три недели он ни разу не был трезв и недавно начал колотить жену.
Терпенье и труд всё перетрут, было бы желание.
Слушай ну вот водку я пью уже много лет.
А вот желания бить жену и детей, ненавидеть америку и любить путина не возникало ниразу.
Наверное мало пью.
Все правильно, с куста марихуаны запредельный выход продукта и это может делать каждый. Но нет, холопы должны жрать водяру которую царь и господа производят.
Тупое какое-то оправдание алкоголизму
Пьяное быдло агрессивно и им легче управлять.
А наркоманами управлять тяжелее?
Наркоманы поголовно проницательные гении, ты што
Третий глаз как откроется, так его никакой путин не закроет.
Наркоманами трудно управлять, потому что им пофиг на всё обычно
скорее это высокодоходно, учитывая долю акцизного сбора в цене алкоголя
Вот интересно, откуда эти глупости берутся
Ок трезвые интеллектуалы спокойны и им сложнее подчиняться.
Поддержка нацистов в Германии, например, росла с уровнем образования. "Быдло" как-то не очень любило нациков, в отличие от людей с высшим образованием.
Большевики были в фаворе у далеко не самых глупых рабочих Петербурга и прочих больших городов, плюс чатсь интеллигенции и т.д. А вот у дремучих крестьян большевики не котировались.
В стране с преобладающим крестьянским населением, ага.
Большая часть крестьян были схатакрайниками (за что их сложно упрекать), часть (беднота особенно) повелась на обещания земли, часть всячески выражала недовольство (начиная с саботажа сдачи зерна и заканчивая отстрелом длинноносых комиссаров и выступлениями)
Ага. Поинтересуйся как произошла октябрьская революция, и что происходило потом. Даже после конца Гражданской войны крестьянских выступлений и восстаний были десятки тысяч. Совки очень любят изображать что за них был весь народ, за исключением "4 процентов дерьма", но это далеко не так.
дремучий крестьянин сбежав из деревни а город на фабрику, становился далеко не глупым рабочим
Рабочие как минимум грамотными были, плюс жизнь в городе и работа на фабрике хочешь-не хочешь, а соображалку прокачивает более насыщенным информационным фоном.
Совки очень любят изображать что за них был весь народ
Ля, только на днях видел упоминания телеграмм от красных, как они грозились порешать заложников если опять саботируют расчистку жд от снега
Или как от людей на местах требовали максимально угрожать местным поубивать и пожечь все чтобы получить бакинскую нефть и добывающее ее себе оборудование в целости
только на днях видел упоминания телеграмм от красных, как они грозились порешать заложников если опять саботируют расчистку жд от снега
Долго соображал, почему красные кому-то угрожают через Телеграм
скорее на недообразованных
уже достаточно умных и грамотных чтобы рефлексировать по своему положению и читать брошюры, но недостаточно образованных чтобы оценить уровень фантазерства
Если под "быдлом" понимать обнищавшие слои населения, которые НСДАП задушили налогами и сборами на всё подряд, а под "людьми с высшим образованием" - ИЗНАЧАЛЬНО маргинальные слои, которые получили социальный лифт в виде партийных школ и организаций, то да, утверждение справедливое. Только вот картина складывается совершенно иная, особенно если учесть, что общая поддержка НСДАП населением была вызвана затяжным соц-эконом. кризисом и реваншистскими настроениями из-за провальных для немцев итогов Первой мировой. Так что образование влияет на лояльность власти намного меньше, чем общественно-политический контекст в целом.
У НСДАП никогда не было преобладающей поддержки населения, на последних демократических выборах они около трети голосов получили. Гитлер получил власть благодаря куче интриг среди как раз политической, финансовой и военной элиты. Военные его сильно поддерживали, и финансисты-промышленники тоже.
из мозга переможного, очевидно
Нацист, вешает плашки кто откуда
Напиши ещё, что еврей. Поставь жёлтую звезду
евреи самодостаточны и не ебланятся под каждой новостью
а что значит тазик?
это емкость для гавна
включай
Алкоголь - это целый мир!
>МВД считает одним из своих приоритетов борьбу с наркопреступлениям, совершённым с использованием IT-технологий.>>
Переводя с чиновного на русский, ищут новые причины для блокировок сайтов, вместо реальной работы в оффлайне по поиску наркодилеров.
Да, блокировка - вообще пррОсто высокооплачиваемая же работа.
А, главное, сразу - новостей то сколько на всех сайтах сразу про "заблокировали".
нужно говорить правду, причём откровенно и жёстко, подчас, не бояться этого
Да! Согласен с нашим президентом!Пожалуйста, можно говорить о наркотиках ПРАВДУ?!? А не «удобную порезанную и выставленную в нужном свете компиляцию информации»?
усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых
Бля, после изучения так называемого «Португальского опыта» хочется за такие высказывания ёбла бить, потому что ИМЕННО И ТОЛЬКО наркофобия на государственном и социальном уровне вредит тем, кто попал в уроборос наркозависимости.
Нужно больше организаций по реабилитации наркозависимых! Нужно больше исследований! Нужно больше распространять правильную и адекватную информацию о!
Но все обычно апплодируют именно тем мерам, которые только усугубляют ситуацию.
Переходите на герыч, МВД хернёй не барыжит, добавил он.
Вспомнилось «пусть лучше у меня белый берёт, чем палёной водкой сарумяна травиться»
Интересно, дедушке докладывали когда-нибудь об алкомаркетах в каждом втором дворе страны?
закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил он.
Это он еще не задумывался о том, как поможет уменьшить контрабанду борьба с коррупцией!
Худой спрей
закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков
Справедливо ли в этом случае полагать, что 2/3 наркотиков ввозятся самолётами официальных дипломатических делегаций, как в случае с Аргентиной?
Он прямо вам говорит, пейте, радуйтесь геополитике, не вздумайте курить
До тех пор пока он в кресле – декриминализации не будет, совсем.
А тем временем в сельских районах заводятся дела за то, что нашли кусты в огороде у обычных дедушек. https://www.gazeta.ru/social/2020/08/21/13205311.shtml
Владимир 4:20 Путин
Владимир 4:19 Путин, скорее
```
Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков
```
- Канада
- Нидерланды
- Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота
- Перу
Кажется тут что-то не так
ну кончено. бытовуха же не от алкоголя происходит, который на каждом углу продается, нет. это же скрепа, нац. идея. пропагандировать алкоголизм мы будем всеми доступными способами по тв, это все именно именно из-за травы.
Мы прокачиваем ветку алкоголя
@Вахтёр а у вас есть пользователь, который рассказывает про траву и сколько надо съесть грибов, чтоб поймать трип.
Путин только заикнулся, а украинцы уже под козырёк берут
Параллельный теркин30см
Спасибо, что заметил, уже единственный активный казах на ресурсе
сколько?
Параллельный теркин30см
Что это он решил такую тему поднять?
В хорошего правителя решил поиграть просто. Авось, Байден в после битвы с Трампом - забудет про всё что РФ сделала миру.
P.s. Но ты не расслабляйся, если он серьёзно забудет. У нас конфликт на Донбассе в заморозке стоит... напомним так сказать.
Ребята, давайте вскроем эту тему. Вы ведь уже не молодые, дела даются все сложнее и сложнее.
Вот умел бы Путин компьютером пользоваться, было бы получше, может чему-то научился.
Наконец-то водку запретят! Или нет?
Но водку при этом, которая тяжёлый наркотик, Путин не запретил
надеюсь дед имел ввиду алкаху и сиги. а вообще дед начал war of drugs, но ведь все кто её начинал всегда с позором проигрывали
Нахуй учёных и науку, которые уже давно пояснили за все наркотики, в число которых входит и алкоголь как тяжёлый. Это все ложь, нужно привлекать наши общественные организации!