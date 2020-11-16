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Ольга Щербинина
5426

Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков Материал редакции

А склонение к употреблению наркотиков в интернете могут сделать новым составом преступления.

161 комментарий
В закладки

Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ потребовал разоблачать лживую «пропаганду» цивилизованного употребления лёгких наркотиков. Его слова приводит ТАСС.

О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причём откровенно и жёстко, подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков.

Владимир Путин

Президент подчеркнул, что к этой работе нужно энергичнее привлекать благотворительные и другие общественные организации. Он указал на необходимость расширения современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодёжи соцсетях и образовательных учреждениях.

Глава МВД Владимир Колокольцев представил новый проект стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года. В его рамках ведомство разработало проекты двух федеральных законов. Один из них вводит новый состав преступления — склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием интернета. По словам Колокольцева, МВД считает одним из своих приоритетов борьбу с наркопреступлениями, совершёнными с использованием IT-технологий.

Путин также поручил активно бороться с незаконным распространением наркотиков в стране и усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

По словам Путина, закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил он.

#новости #путин #наркотики

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161 комментарий
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alexferman

78

Дурачок совковый как обычно

Ответить

gs

alexferman
0

наркоман порвался

Ответить

alexferman

gs
11

Наркоманы как употребляли так и употребляют, рвутся только бюджеты на "борьбу с наркотиками"

Ответить

Иван Иванов

alexferman
–4

Преступники как рождались так и рождаются. Давай выкинем мусоров? Глупые люди как писали на тж так и пишут. Давай запретим тебе писать на тж?

Ответить

alexferman

Иван
3

Пару сотен лет назад преступниками считались гомосексуалисты и критики короля/царя, понимаешь к чему я клоню, Ванька?

Ответить

Пушнойзверь

alexfer…
0

 критики короля/царя

В РФ и сейчас считаются.

Ответить

Иван Иванов

alexfer…
–6

Иди закладки лёгких веществ разбрасывай, Иван. Я только за запрет любой хуйни, влияющей на сознание. У нас и так люди не особо разумные.

Ответить

alexferman

Иван
0

Я только за запрет любой хуйни, влияющей на сознание

Что, и кофе с шоколадом запретить?

Ответить

Stanley H

Иван
0

Особенно ты

Ответить

Андрей

Иван
0

Боже, во всём мире уже легалайз, а дед застрял в 20 веке

Ответить

Stanley H. Tweedle

Иван
0

Ну да, курят там себе и никому не мешают - срочно расстрелять

Ответить

Иван Иванов

Stanley
0

Никому не мешают. Верите в это?

Ответить

alexferman

Иван
0

Кому я мешаю например

Ответить

Иван Иванов

Stanley
–2

У меня весь подъезд и придворовую территорию эти пидоры облазали в поисках заначки. Будут у вас дети вернёмся к диалогу :)

Ответить

Stanley H

Иван
0

Так вот будет это декриминализировано и заначки исчезнут.

Ответить

Иван Иванов

Stanley
0

Простой вопрос: Если легализовать насилие оно исчезнет? 

Ответить

secre kto

gs
1

https://darknark.lenta.ru/assets/img/part2/desktop/bookmarks-mef.png

"По подсчетам силовых структур, ежемесячно через такие обменники проходит до 600 миллиардов рублей."
на эти деньги могли построить 300 бордюров, а ты про "порвался"

ещё это лел "Каждый седьмой заключенный в стране сидит по 228 статье".

Ответить

secre kto

alexferman
1

чмутин

Ответить

КтоКакБог

alexferman
0

Там просто бизнес, ничего личного.
Госмонополия чекистов, которые крышуют наркобарыг.

Ответить

Andrey Floresku

34

Дед, видимо, до сих пор в 90-ых, где все героином обкалываются 

Ответить

colorless

Andrey
13

Так он смотрит на Захарову на кокосе и видит - деградация на лицо.

Ответить

Василий Лебедев

colorless
2

Но если для них кокс легкий наркотик, то ладно)

Ответить

alexferman

Andrey
11

По-моему он в 70-х

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

в 50х 19ого века. тогда же вроде в китае воевали в ту сторону по поводу 

Ответить

Вова А.

Ваша
2

Да сразу-

Ответить

Deepsdog

Andrey
2

И мы вместе с ним всей страной там

Ответить

Психический огонь

Andrey
0

Дед в 90-х кокаин в питере крышевал

Ответить

Алиса Барышман

Психический
0

фэсы там до сих пор всё это держат/занимаются поставками

Ответить

Внезапный Валера

19

КУРИТЕ МАРИХУАНУ МАЛЫШИ, ЭТО ХОРОШО!!!

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
9

ну давай путин разоблачи меня полностью

Ответить

alexferman

Внезапный
1

Одно из значений слова "разоблачить" - "раздеть"

Ответить

Внезапный Валера

alexferman
2

я только за

Ответить

Пушнойзверь

alexferman
0

А в живот поцелует?

Ответить

Kir Kirsky

Внезапный
0

Неуловимый пипидастр

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
5

Будете курить марихуану - будете похожи на Пипидастра. Оно вам надо? Одумайтесь пока не поздно.

Ответить

Командный холод

Медленный
0

 Будете курить марихуану - будете похожи на Пипидастра. Оно вам надо?

Без курения её похож на него. Хоба, как тебе такое, а?

Ответить

Медленный Валера

Командный
2

Попався. А вот и твинк нашелся.

Ответить

Командный холод

Медленный
2

Но я не твинк, а слегка выше своей ростовой нормы весом, но в душе я твинк 💖✨

Ответить

A big purple banana 🍆

Внезапный
–2

Выебнулся вукраинец, а взъебут комитет. 

Ответить

Внезапный Валера

A
4

я тут причём что у вас в россии так

Ответить

Командный холод

A
0

Ты нацик, всем теперь клеймо на сайте клеишь?

Ответить

A big purple banana 🍆

Командный
1

кибернацик, попрошу

Ответить

Командный холод

A
1

Значит, будем судить в кибертрибунале в киберГааге

Ответить

A big purple

Командн…
3

я дам кибервзятку киберсудьям голландским киберштурвалом и киберпрянностями

Ответить

secre kto

Внезапный
1
застолье ребенок водка - Поиск в Google
застолье ребенок водка - Поиск в Google
www.google.com
Ответить

Дипломатический историк

Внезапный
0

Пройдемте

Ответить

Deepsdog

Внезапный
0

@Майор

Ответить

Андрей Парусников

Внезапный
0

а лайки поста это тоже состав?)

Ответить

Andrey Floresku

17

"усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых."

Даже тут без закручивания никак

Ответить

secre kto

12

У него просто ненаход был

Ответить

Abram Dikoy

secre
0

Недосып

Ответить

Алексей Панкратов

10

Правильно. Лучше бухайте водку до белки пиздите жену и детей. Ненавидьте Америку и любите Путина. 
А вот эту вашу левацкую травку чтобы я в стране даже рудералиса не видел!

Ответить

alexferman

Алексей
1

А я вот днём накурился, а сейчас пиво пью, мне что делать?

Ответить

Паша Красников

alexferman
1

Помолиться

Ответить

Никон Макиенко

Паша
0

Помочиться

Ответить

ОСА

alexferman
0

4 часа это день или вечер

Ответить

Паша Красников

ОСА
0

Он в другмо городе

Ответить

alexferman

Паша
0

И даже стране

Ответить

Благоприятный вентилятор

Алексей
0

А если я не курю травку мне обязательно вот это все делать?

Ответить

Алексей Панкратов

Благоприятный
0

Та россиянин?  

Ответить

Благоприятный вентилятор

Алексей
0

да

Ответить

Алексей Панкратов

Благоприятный
0

тогда да

Ответить

Благоприятный

Алексей
0

Бля но я никогда раньше не делал. Как быть? С чего начать

Ответить

Дмитрий

Благопр…
1

Обратимся к классикам. Джером К. Джером "Как мы писали роман". 
Брат столкнулся с некоторыми трудностями в подборе пьяницы отца. Большинство пьяниц отцов, с которыми он объяснялся на эту тему, испытывало закоренелое отвращение ко всяким нравоучениям. Однако после долгих поисков он нашел слабохарактерного человека, который, ознакомясь с требованиями дамы благотворительницы, согласился занять вакантное место и первое время напиваться не чаще одного раза в неделю, так как он испытывал врожденное отвращение к спиртным напиткам и должен был сперва преодолеть это чувство. Привыкнув, он рассчитывал лучше оправляться со своей задачей.

План удался превосходно и, по словам моего двоюродного брата, действует по сей день. Пьяница отец полностью преодолел отвращение к спиртным напиткам. Последние три недели он ни разу не был трезв и недавно начал колотить жену.

Терпенье и труд всё перетрут, было бы желание.

Ответить

Алексей

Благопр…
0

Просто наливай и пей. А лучше не наливай вовсе. С горла пей. И жди. Дальше ненаркотик сам подскажет как быть. 

Ответить

Благоприятный

Алексей
1

Слушай ну вот водку я пью уже много лет.
А вот желания бить жену и детей, ненавидеть америку и любить путина не возникало ниразу.
Наверное мало пью.

Ответить

Алексей

Благопр…
0

в чем проблема? пей больше. 

Ответить

Благоприятный

Алексей
0

Больше не могу.

Ответить

Алексей

Благопр…
0

ты че не патриот? 

Ответить

Благоприятный

Алексей
0

Патриот

Ответить

Алексей

Благопр…
1

значит можешь. а если все же не можешь значит подстилка западная.

Ответить

Макс Бескоровайный

10

Все правильно, с куста марихуаны запредельный выход продукта и это может делать каждый. Но нет, холопы должны жрать водяру которую царь и господа производят. 

Ответить

Параллельный теркин30см

Макс
0

Тупое какое-то оправдание алкоголизму 

Ответить

Макс Бескоровайный

Параллельный
1

Пьяное быдло агрессивно и им легче управлять.

Ответить

Параллельный теркин30см

Макс
0

А наркоманами управлять тяжелее?

Ответить

alexferman

Параллельный
7

Наркоманы поголовно проницательные гении, ты што

Ответить

Параллельный

alexfer…
6

Третий глаз как откроется, так его никакой путин не закроет.

Ответить

Амир Джамзаров

Паралле…
0

Шоколадный

Ответить

Параллельный

alexfer…
0

Но если серьезно, та же трава  считается хорошим обезболивающим. Как и грибы.

Но причем тут алкоголизм? Это же болезнь, зависимость, неумение контролировать себя.

Ответить

Макс

Паралле…
0

Обычное путинское двуличие

Ответить

Илья Гераськин

Параллельный
0

Наркоманами трудно управлять, потому что им пофиг на всё обычно

Ответить

Виноватый Мурод

Макс
1

скорее это высокодоходно, учитывая долю акцизного сбора в цене алкоголя

Ответить

alexferman

Макс
0

Вот интересно, откуда эти глупости берутся

Ответить

Макс Бескоровайный

alexferman
0

Ок трезвые интеллектуалы спокойны и им сложнее подчиняться.

Ответить

alexferman

Макс
4

Поддержка нацистов в Германии, например, росла с уровнем образования. "Быдло" как-то не очень любило нациков, в отличие от людей с высшим образованием.

Ответить

Макс

alexfer…
0

Комуняки пришли к власти опираясь на людей с низким уровнем образования. 

Ответить

Вова А.

Макс
3

Они пришли уже к Октябрьской движухе, а сам процесс как-то без них долгое время обходился, тупо на готовенькое приехали

Ответить

alexferman

Макс
0

Большевики были в фаворе у далеко не самых глупых рабочих Петербурга и прочих больших городов, плюс чатсь интеллигенции и т.д. А вот у дремучих крестьян большевики не котировались.

Ответить

Макс

alexfer…
1

В стране с преобладающим крестьянским населением, ага. И крутая метаморфоза когда дремучий крестьянин сбежав из деревни а город на фабрику, становился далеко не глупым рабочим)))

Ответить

Виноватый Мурод

Макс
1

В стране с преобладающим крестьянским населением, ага.

Большая часть крестьян были схатакрайниками (за что их сложно упрекать), часть (беднота особенно) повелась на обещания земли, часть всячески выражала недовольство (начиная с саботажа сдачи зерна и заканчивая отстрелом длинноносых комиссаров и выступлениями) 

Ответить

alexferman

Макс
0

Ага. Поинтересуйся как произошла октябрьская революция, и что происходило потом. Даже после конца Гражданской войны крестьянских выступлений и восстаний были десятки тысяч. Совки очень любят изображать что за них был весь народ, за исключением "4 процентов дерьма", но это далеко не так.

дремучий крестьянин сбежав из деревни а город на фабрику, становился далеко не глупым рабочим

Рабочие как минимум грамотными были, плюс жизнь в городе и работа на фабрике хочешь-не хочешь, а соображалку прокачивает более насыщенным информационным фоном.

Ответить

Виноватый Мурод

alexfer…
0

Совки очень любят изображать что за них был весь народ

Ля, только на днях видел упоминания телеграмм от красных, как они грозились порешать заложников если опять саботируют расчистку жд от снега

Или как от людей на местах требовали максимально угрожать местным поубивать и пожечь все чтобы получить бакинскую нефть и добывающее ее себе оборудование в целости 

Ответить

alexferman

Виноват…
0

только на днях видел упоминания телеграмм от красных, как они грозились порешать заложников если опять саботируют расчистку жд от снега

Долго соображал, почему красные кому-то угрожают через Телеграм

Ответить

Виноватый Мурод

alexfer…
0

спамят стикерами с цитатами из Капитала, ага

Ответить

Виноватый Мурод

Макс
1

скорее на недообразованных

уже достаточно умных и грамотных чтобы рефлексировать по своему положению и читать брошюры, но недостаточно образованных чтобы оценить уровень фантазерства 

Ответить

Александр

alexfer…
0

Если под "быдлом" понимать обнищавшие слои населения, которые НСДАП задушили налогами и сборами на всё подряд, а под "людьми с высшим образованием" - ИЗНАЧАЛЬНО маргинальные слои, которые получили социальный лифт в виде партийных школ и организаций, то да, утверждение справедливое. Только вот картина складывается совершенно иная, особенно если учесть, что общая поддержка НСДАП населением была вызвана затяжным соц-эконом. кризисом и реваншистскими настроениями из-за провальных для немцев итогов Первой мировой. Так что образование влияет на лояльность власти намного меньше, чем общественно-политический контекст в целом.

Ответить

alexferman

Алексан…
2

У НСДАП никогда не было преобладающей поддержки населения, на последних демократических выборах они около трети голосов получили. Гитлер получил власть благодаря куче интриг среди как раз политической, финансовой и военной элиты. Военные его сильно поддерживали, и финансисты-промышленники тоже.

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
0

из мозга переможного, очевидно

Ответить

Параллельный

A
0

Нацист, вешает плашки кто откуда 

Ответить

A big purple

Паралле…
0
Ответить

Параллельный

A
2

Напиши ещё, что еврей. Поставь жёлтую звезду

Ответить

Макс

Паралле…
0

Вот именно

Ответить

A big purple

Паралле…
0

евреи самодостаточны и не ебланятся под каждой новостью

Ответить

Параллельный

A
0

Спасибо, я как раз не под каждой новостью 

Ответить

Внезапный Валера

A
0

а что значит тазик?

Ответить

A big purple

Внезапн…
0

это емкость для гавна

Ответить

Параллельный

A
0
Ответить

A big purple

Паралле…
0

включай

Ответить

Параллельный

A
0

Это я тебе пишу

Ответить

A big purple

Паралле…
1

оздно

Ответить

Внезапный Валера

A
0

ти ноцист и росист бан тебе

Ответить

Umberto Eco

Макс
0

Алкоголь - это целый мир!

Ответить

Макс Бескоровайный

Umberto
0

Та кто ж спорит) 

Ответить

Друз Фаруэл

8

>МВД считает одним из своих приоритетов борьбу с наркопреступлениям, совершённым с использованием IT-технологий.>>

Переводя с чиновного на русский, ищут новые причины для блокировок сайтов, вместо реальной работы в оффлайне по поиску наркодилеров.

Ответить

Denis Manchenko

Друз
0

Да, блокировка - вообще пррОсто высокооплачиваемая же работа.
А, главное, сразу - новостей то сколько на всех сайтах сразу про "заблокировали".

Ответить

Никон Макиенко

8

нужно говорить правду, причём откровенно и жёстко, подчас, не бояться этого

Да! Согласен с нашим президентом!Пожалуйста, можно говорить о наркотиках ПРАВДУ?!? А не «удобную порезанную и выставленную в нужном свете компиляцию информации»?

Ответить

Никон Макиенко

Никон
0

усилить контроль за работой частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых

Бля, после изучения так называемого «Португальского опыта» хочется за такие высказывания ёбла бить, потому что ИМЕННО И ТОЛЬКО наркофобия на государственном и социальном уровне вредит тем, кто попал в уроборос наркозависимости.

Нужно больше организаций по реабилитации наркозависимых! Нужно больше исследований! Нужно больше распространять правильную и адекватную информацию о!

Но все обычно апплодируют именно тем мерам, которые только усугубляют ситуацию.

Ответить

Украденная жизнь

6

Переходите на герыч, МВД хернёй не барыжит, добавил он.

Ответить

Никон Макиенко

Украденная
0

Вспомнилось «пусть лучше у меня белый берёт, чем палёной водкой сарумяна травиться»

Ответить

Eugene Panfilov

2

Интересно, дедушке докладывали когда-нибудь об алкомаркетах в каждом втором дворе страны?

закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил он.

Это он еще не задумывался о том, как поможет уменьшить контрабанду борьба с коррупцией!

Ответить

Худой спрей

Eugene
4

закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков

Справедливо ли в этом случае полагать, что 2/3 наркотиков ввозятся самолётами официальных дипломатических делегаций, как в случае с Аргентиной?

Ответить

Ник Хартман

3

Он прямо вам говорит, пейте, радуйтесь геополитике, не вздумайте курить
До тех пор пока он в кресле – декриминализации не будет, совсем.
А тем временем в сельских районах заводятся дела за то, что нашли кусты в огороде у обычных дедушек. https://www.gazeta.ru/social/2020/08/21/13205311.shtml 

Ответить

Abram Dikoy

0

Владимир 4:20 Путин

Ответить

капитан ильич

Abram
4

Владимир 4:19 Путин, скорее

Ответить

Reggae Addict

капитан
0

полшестого

Ответить

Автоматический калькулятор

2

Путин мой наркотик, не могу без него

Ответить

Словесный Интервент

2

Нужен комментарий Ройзмана! 

Ответить

Константин Шумов

2

От же ж хуебес🤦🏻‍♂️

Ответить

Паша Красников

2

Водка и сигареты содержат наркотики

Ответить

Ник Хартман

2

```
Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков
```
- Канада
- Нидерланды
- Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота
- Перу
Кажется тут что-то не так

Ответить

Должен инструмент

2

Пропаганда марьиванны настолько массированная, что я иду по улице и на билборде КУРИ БАМБУК, а сзади подбегает чувак с бутылкой и силой заставляет дышать наркотическим дымом. Ох уж эта Россия 2077...

Ответить

Dmitry R.

1

ну кончено. бытовуха же не от алкоголя происходит, который на каждом углу продается, нет. это же скрепа, нац. идея. пропагандировать алкоголизм мы будем всеми доступными способами по тв, это все именно именно из-за травы.

Ответить

Слава Инженеров

Dmitry
3

Мы прокачиваем ветку алкоголя

Ответить

Dmitry R.

Слава
0

ветку лицемерия скорее.

Ответить

Сергей Ахрем

1

разоблачать правду это в стиле чекистов

Ответить

Худой спрей

1

То ли дело святое бухлишко, любимое каждым избирателем деда. ЭТО ДРУГОЕ.

Ответить

Параллельный теркин30см

0

@Вахтёр а у вас есть пользователь, который рассказывает про траву и сколько надо съесть грибов, чтоб поймать трип.

Ответить

alexferman

Параллельный
0

Путин только заикнулся, а украинцы уже под козырёк берут

Ответить

Параллельный теркин30см

alexferman
0

Спасибо, что заметил, уже единственный активный казах на ресурсе 

Ответить

alexferman

Параллельный
2

Приходится держать давление системного расизма TJ

Ответить

Мистер Блондин

Параллельный
0

сколько?

Ответить

Параллельный теркин30см

Мистер
0
Ответить

Мистер Блондин

Параллельный
2

ну и профан. Меньше 50 можно есть, это же микродозинг будет

Ответить

Отличный Никита

0

Дайте ему уже кто-то травки покурить, может попустит. Или сердце остановится.

Ответить

alexferman

Отличный
1

Может он курил и измену дикую поймал

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Что это он решил такую тему поднять?

Ответить

Евстафий Селюк

ＫＩＢØＵＮＥ
0

мб на фоне юкрейн, там же вопрос подняли по поводу медицинской

Ответить

Dmitry Sursin

ＫＩＢØＵＮＥ
0

В хорошего правителя решил поиграть просто. Авось, Байден в после битвы с Трампом - забудет про всё что РФ сделала миру.
P.s. Но ты не расслабляйся, если он серьёзно забудет. У нас конфликт на Донбассе в заморозке стоит... напомним так сказать.

Ответить

Perosnal Trashcan

0

Ребята, давайте вскроем эту тему. Вы ведь уже не молодые, дела даются все сложнее и сложнее.

Ответить

Вова А.

0

Вот умел бы Путин компьютером пользоваться, было бы получше, может чему-то научился.

Ответить

Александр Мирошников

0

У всех своя правда, но правда дяди Boвы всегда правдивые

Ответить

TheGeerav

0

Так уберите водку из магазинов, очевидно же

Ответить

Nick Rosenberg

0

Наконец-то водку запретят! Или нет?

Ответить

Макс Бескоровайный

Nick
0

Вначале водку, а потом и Вовку

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Но водку при этом, которая тяжёлый наркотик, Путин не запретил

Ответить

КтоКакБог

Shlomo
0

И телеканал Россия тоже.. Там приход от передач на уровне героина будет.

Ответить

Kolin Vivere

0

Короче хуй мы по курим с этим рыцарём!!

Ответить

Подозрительный Кот

0

надеюсь дед имел ввиду алкаху и сиги. а вообще дед начал war of drugs, но ведь все кто её начинал всегда с позором проигрывали

Ответить

Gennady Verzakov

0

Нахуй учёных и науку, которые уже давно пояснили за все наркотики, в число которых входит и алкоголь как тяжёлый. Это все ложь, нужно привлекать наши общественные организации!

Ответить

Анальное Сало

–1
Ответить