Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию двоюродного племянника Путина Материал редакции
Партия «Народ против коррупции» в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.
Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» по иску Минюста. Её лидером был двоюродный племянник президента бизнесмен Роман Путин. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда.
В суде изданию подтвердили эту информацию. «Иск министерства юстиции удовлетворили, партию ликвидировали», — сказал собеседник «МБХ медиа».
В сентябре 2020 года в ЦИК предупредили, что до конца года в России могут ликвидировать четыре партии, в том числе «Народ против коррупции». По закону партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, надо выполнить одно из условий. Кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернатора как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в 50% субъектов. Партии Путина это не удалось.
Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции» через две недели после вступления в неё, в июле 2020 года. Его избрали на пятилетний срок. Путин планировал участвовать в выборах в Госдуму.
Бизнесмен — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. После работы в ФСБ он был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая вскоре сменила название и переехала в Россию.
Привет, ну так что там на счёт фоток?
Растительный томагавк_два
Жду фотку твоего члена
Частный холод
Могу свой скинуть
Почему сразу члена и сразу мои? Я же уже кидал тебе, теперь твоя очередь
либо на выборах губернатора как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в 50% субъектов.
Хуя се там требования
Автоматический калькулятор
что там с багами?