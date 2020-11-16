Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
1078

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию двоюродного племянника Путина Материал редакции

Партия «Народ против коррупции» в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.

16 комментариев
В закладки

Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» по иску Минюста. Её лидером был двоюродный племянник президента бизнесмен Роман Путин. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда.

В суде изданию подтвердили эту информацию. «Иск министерства юстиции удовлетворили, партию ликвидировали», — сказал собеседник «МБХ медиа».

В сентябре 2020 года в ЦИК предупредили, что до конца года в России могут ликвидировать четыре партии, в том числе «Народ против коррупции». По закону партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, надо выполнить одно из условий. Кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернатора как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в 50% субъектов. Партии Путина это не удалось.

Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции» через две недели после вступления в неё, в июле 2020 года. Его избрали на пятилетний срок. Путин планировал участвовать в выборах в Госдуму.

Бизнесмен — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. После работы в ФСБ он был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая вскоре сменила название и переехала в Россию.

#новости #политика

Ольга Щербинина PLUS
+57 987
но есть и хорошие новости?
1
Репост
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 16, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 236335, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Nov 2020 15:44:54 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Растительный томагавк_два

6

племянник Путина

Народ против коррупции»

КРИНЖ

Ответить

Командный холод

Растительный
1

Привет, ну так что там на счёт фоток?

Ответить

Растительный томагавк_два

Командный
0

Жду фотку твоего члена 

Ответить

Частный холод

Растительный
2

Могу свой скинуть 

Ответить

Командный холод

Частный
1

Давай мне, а я перешлю Мартингалу

Ответить

Командный холод

Растительный
1

Почему сразу члена и сразу мои? Я же уже кидал тебе, теперь твоя очередь

Ответить

Медленный Валера

Растительный
1

КРИНЖ

Как и все новости про Россию.

Ответить

Litnikov Danil

1

либо на выборах губернатора как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в 50% субъектов. 

Хуя се там требования

Ответить

Danila Romanov

Litnikov
0

слабаки должны умереть

Ответить

alexferman

Litnikov
0

Управляемая демократия)))

Ответить

Медленный Валера

0

Ты чё пёс.

Ответить

Внезапный Валера

0

ликвидировали

Народ против коррупции

И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ

Ответить

Автоматический калькулятор

Внезапный
0

что там с багами?

Ответить

Внезапный Валера

Автоматический
0

поевляються

Ответить

Ivan Knyazev

0

«Партии Путина это не удалось.»

🤔

Ответить

Здешний американец

0

Потому что народ не против

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Беларусь
Прямая трансляция: Марш памяти Романа Бондаренко
Задержания, перебои с интернетом и силовики везде. Что происходит в стране в 99-й день протестов после выборов. Трансляция снизу вверх.
165
Новости
Телеведущего Дмитрия Хрусталёва госпитализировали
Хрусталёв в реанимации в больнице Сестрорецка. Mash пишет, что он в искусственной коме.
310
Новости
Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков
А склонение к употреблению наркотиков в интернете могут сделать новым составом преступления.
159
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
25
Наука
SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек
Предыдущий полёт был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.
151
Животные
26
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Plymouth Cuda

СМИ: жена мэра Томска перед…

Андрей Парусников

Путин потребовал разоблачать…

Пушнойзверь

Путин потребовал разоблачать…

Sergey Smirnov

СМИ: жена мэра Томска перед…

alexferman

Путин потребовал разоблачать…

Stanley H. Tweedle

Путин потребовал разоблачать…

Андрей Парусников

Путин потребовал разоблачать…
null