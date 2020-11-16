В сентябре 2020 года в ЦИК предупредили, что до конца года в России могут ликвидировать четыре партии, в том числе «Народ против коррупции». По закону партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, надо выполнить одно из условий. Кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернатора как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в 50% субъектов. Партии Путина это не удалось.