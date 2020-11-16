СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей Материал редакции
Её подобрал водитель «Томского пива».
Галина Кляйн выбросила бумаги 13 ноября — «за мгновение» до того, как в квартиру вошли сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Подушку подобрал находившийся под окнами водитель женщины, он отнёс её в машину, где её потом и нашли силовики. Внутри обнаружили бумаги с информацией о банковских счетах, которыми могла пользоваться семья мэра.
По информации «Комсомольской правды», в подушке были карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится около 1,3 миллиарда рублей. Всего на счетах семьи следователи нашли более семи миллиардов рублей.
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября во время совещания. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он давал незаконные указания в интересах «Томского пива», основным акционером которого является.
Финансовая подушка на экстренный случай
С пекабу шутки тыришь?
Ей теперь фамилию сменить из-за того что тебе не нравится?)
Внезапный Валера
да нормально на самом деле. я повторил "галина кляйн" пять раз, не спрашивайте зачем, и теперь это не кажется колхозным
Возможно, указания были в интересах конкретно этого водителя
я так и не понял, он стоял ловил её там или случайно увидел
это водитель жены, конечно просто мимо шел
А можно уже провести деноминацию, а то читать эти суммы нет сил. Полковник полиции - миллиарды, мэр - миллиарды, еще главный врач какой-нибудь - миллиарды
Тогда простым россиянам зарплату придется копейками выдавать.
Деноминировать по логарифмической шкале. И всем будет хорошо.
У простых россиян все останется так же, собственно.
Не, ну тогда будет буквально, а не фигурально - как при царе горохе корова будет стоить рубль, а обед полушку (четверть копейки).
Нахрена, сейчас самое наилучшее, ибо можно практически не использовать копейки, и лишних нулей нет
Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Когда какого-нибудь чинушу ловят не за воровство, но по ходу дела выясняется, что в подушках миллиарды лежат, с него потом спрашивают ещё и за хищение? Или в этой стране такие мелочи никого не интересуют? Типа, ну да, заработать столько никак не мог, жил не по средствам, но лучше и не рыть от греха подальше — вдруг лишнего нароем.
Нет блять, погугли прежде чем писать. Он уже был миллиардером когда в мэры собрался. С него спрашивают по поводу его тёрок с другим миллиардером, которому мэр мешает застроить панельками эколоческую охранную зону вокруг своего завода.
то есть он такой ахуенный миллиардер был и пошел отчизне честь отдавать, да? и бабки все были настолько честными, что на всякий случай информацию о них быстренько закинули в подушку и сбросили в окно )
то есть он такой ахуенный миллиардер был и пошел отчизне честь отдавать, да?
Чё это за тупость вообще
В окно выкинули подушку с картми, чтобы не дарить бабло слабовикам. Кляйн богатый мужик уже давно, декларирует официальный доход каждый год по полмиллиарда, платит с них налоги. Его завод добровольно публикует аудиторскую отчётность- максимально открытый по меркам России политик.
Вот наворовать столько бабла мозгов хватило, а не держать такие документы в доме не хватило, или хотя бы нычку сделал где нибудь в доме.
А где их держать?
7 млрд..и это всего лишь мэр томска)
Он изначально при бабле
Зачем тогда подушку выкидывали?
Потому что они региональные элиты и понимают как в стране работают мусора и суды. Даже если сами не пиздили(что врядли) знают что могут честно нажитое отжать легко
Хороша семейка
Тупой какой-то инфоповод. А если бы она смыла карточки в унитаз, то их счета бы не нашли и не узнали бы сколько у них денег там?
Охуенная желтуха
Бывший Мэр - де-факто владелец завода "Томское пиво", после того, как он стал мэром - отдал бразды правления супруге.
Теперь догоняете, откуда там водитель и почему он из "Томское пиво"?