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Артём Мазанов
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СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей Материал редакции

Её подобрал водитель «Томского пива».

50 комментариев
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Иван и Галина Кляйн Фото администрации Томска

Галина Кляйн выбросила бумаги 13 ноября — «за мгновение» до того, как в квартиру вошли сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Подушку подобрал находившийся под окнами водитель женщины, он отнёс её в машину, где её потом и нашли силовики. Внутри обнаружили бумаги с информацией о банковских счетах, которыми могла пользоваться семья мэра.

По информации «Комсомольской правды», в подушке были карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится около 1,3 миллиарда рублей. Всего на счетах семьи следователи нашли более семи миллиардов рублей.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября во время совещания. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он давал незаконные указания в интересах «Томского пива», основным акционером которого является.

#новости

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50 комментариев
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alexferman

53

Финансовая подушка на экстренный случай

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Внезапный Валера

alexferman
3

приняли это буквально, жаль

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onemanshow

alexferman
2

С пекабу шутки тыришь?

Ответить

Никита Сопов

onemanshow
0

тут такое говно, я не понимаю кому это нравиться, очевидная чушь 

Ответить

Принятый Женя

16

Галина Кляйн это как Вильям Иванов

Ответить

Дамир Камалетдинов

Принятый
1
Ответить

Petr

Принятый
1

Как Кельвин Иванов*

Ответить

onemanshow

Принятый
0

Ей теперь фамилию сменить из-за того что тебе не нравится?)

Ответить

alexferman

onemanshow
2

Да

Ответить

onemanshow

alexferman
2

Брат Кельвин обидится

Ответить

Внезапный Валера

Принятый
0

да нормально на самом деле. я повторил "галина кляйн" пять раз, не спрашивайте зачем, и теперь это не кажется колхозным

Ответить

Abram Dikoy

Принятый
0

Ivanoff

Ответить

Внезапный Валера

12

подушку подобрал водитель «Томского пива»

мэр давал незаконные указания в интересах «Томского пива», основным акционером которого является

ирония судьбы

Ответить

alexferman

Внезапный
0

Возможно, указания были в интересах  конкретно этого водителя

Ответить

Внезапный Валера

alexferman
0

я так и не понял, он стоял ловил её там или случайно увидел

Ответить

Слава Инженеров

Внезапный
2

это водитель жены, конечно просто мимо шел

Ответить

Внезапный Валера

Слава
3

я так и думал. очень нелепая случайность

Ответить

alexferman

Слава
0

Шёл помочь беременной кошке-пенсионерке, а тут силовики налетели суки

Ответить

Василий Сысоев

10

А можно уже провести деноминацию, а то читать эти суммы нет сил. Полковник полиции - миллиарды, мэр - миллиарды, еще главный врач какой-нибудь - миллиарды

Ответить

Василий Лебедев

Василий
1

Тогда простым россиянам зарплату придется копейками выдавать.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Василий
2

Деноминировать по логарифмической шкале. И всем будет хорошо.

Ответить

Василий Сысоев

Василий
0

У простых россиян все останется так же, собственно. 

Ответить

Василий Лебедев

Василий
0

Не, ну тогда будет буквально, а не фигурально - как при царе горохе корова будет стоить рубль, а обед полушку (четверть копейки).

Ответить

Михаил Зеленин

Василий
0

Нахрена, сейчас самое наилучшее, ибо можно практически не использовать копейки, и лишних нулей нет 

Ответить

Владимир Филатов

5

Подушка Кляйна

Ответить

Ваня Погост

3

Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Когда какого-нибудь чинушу ловят не за воровство, но по ходу дела выясняется, что в подушках миллиарды лежат, с него потом спрашивают ещё и за хищение? Или в этой стране такие мелочи никого не интересуют? Типа, ну да, заработать столько никак не мог, жил не по средствам, но лучше и не рыть от греха подальше — вдруг лишнего нароем.

Ответить

onemanshow

Ваня
0

Нет блять, погугли прежде чем писать. Он уже был миллиардером когда в мэры собрался. С него спрашивают по поводу его тёрок с другим миллиардером, которому мэр мешает застроить панельками эколоческую охранную зону вокруг своего завода.

Ответить

Aram Mirzoyants

onemanshow
0

то есть он такой ахуенный миллиардер был и пошел отчизне честь отдавать, да? и бабки все были настолько честными, что на всякий случай информацию о них быстренько закинули в подушку и сбросили в окно )

Ответить

alexferman

Aram
0

то есть он такой ахуенный миллиардер был и пошел отчизне честь отдавать, да?

Чё это за тупость вообще

Ответить

onemanshow

Aram
0

В окно выкинули подушку с картми, чтобы не дарить бабло слабовикам. Кляйн богатый мужик уже давно, декларирует официальный доход каждый год по полмиллиарда, платит с них налоги. Его завод добровольно публикует аудиторскую отчётность- максимально открытый по меркам России политик.

Ответить

Подсолнух

0

Вот наворовать столько бабла мозгов хватило, а не держать такие документы в доме не хватило, или хотя бы нычку сделал где нибудь в доме.

Ответить

alexferman

Подсолнух
0

А где их держать?

Ответить

Sergey Smirnov

alexferman
0

А гараже, в яме, под банками с отработкой.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

–1

По законам бы военного времени мразей.

Ответить

Внезапный Валера

0

ГОРШОЧЕК НЕ ВАРИ

Ответить

Автоматический калькулятор

Внезапный
1

так это, когда новые баги то найдёшь?

Ответить

Perosnal Trashcan

Внезапный
0

Не захлебнись, бой

Ответить

Аркадий Иванов

Внезапный
0

Это много денег.

Ответить

Roma Dmitriev

0

7 млрд..и это всего лишь мэр томска)

Ответить

Abram Dikoy

Roma
0

Он изначально при бабле

Ответить

Иван Иванов

Abram
1

Зачем тогда подушку выкидывали? 

Ответить

Abram Dikoy

Иван
0

Потому что они региональные элиты и понимают как в стране работают мусора и суды. Даже если сами не пиздили(что врядли) знают что могут честно нажитое отжать легко

Ответить

Антон Лисин

0

Надо было съедать.

Ответить

Медленный Валера

0

Я бы поспал.

Ответить

Abram Dikoy

0

Хороша семейка

Ответить

Plymouth Cuda

Abram
0

хороша подушка 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Украли 15 евро и подушку-пердушку

Ответить

Илья Гераськин

0

Тупой какой-то инфоповод. А если бы она смыла карточки в унитаз, то их счета бы не нашли и не узнали бы сколько у них денег там?

Ответить

Илья Синица

0

Охуенная желтуха
Бывший Мэр - де-факто владелец завода "Томское пиво", после того, как он стал мэром - отдал бразды правления супруге.
Теперь догоняете, откуда там водитель и почему он из "Томское пиво"?

Ответить

Miku Hatsune

Илья
0

Нет

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