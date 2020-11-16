Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
801

Глава МИД Армении подал в отставку Материал редакции

Перед этим ведомство опровергло заявление премьер-министра страны на тему урегулирования конфликта в Карабахе.

13 комментариев
В закладки

Заявление Зограба Мнацаканяна опубликовала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян. «Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять моё заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу», — приводит перевод слов Мнацаканяна ТАСС.

За несколько минут до публикации заявления премьер-министр Армении Никола Пашинян объявил о решении уволить главу МИД. Пашинян выступал в парламенте и говорил о войне в Нагорном Карабахе, которая прекратилась 10 ноября после подписания соглашения Армении и Азербайджана. Согласно договору, Армения должна передать Азербайджану часть спорных территорий, среди которых был город Шуши. В Армении решение о прекращении огня восприняли как капитуляцию, и после него там начались протесты с требованием отставки Пашиняна.

Премьер-министр во время выступления в парламенте утверждал, что Армении не предлагали более выгодных условий, чем сейчас, и заявил, что сдача территорий, в том числе города Шуши, предполагалась и прежде. МИД страны в ответ на это заявил: «Вопрос отказа от города Шуши ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял». Когда Пашиняна попросили прокомментировать слова ведомства, он ответил, что в состав правительства внесут изменения, а главу МИД уволят. Планировалась ли отставка ранее, не сообщается. Причины увольнения Мнацаканяна также пока неизвестны.

#новости #нагорныйкарабах #армения

Алексей Боржонов PLUS
+55 871
0
Репост
6
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0433\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439\u043a\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0445","\u0430\u0440\u043c\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 13, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 236339, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Nov 2020 15:46:16 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Hack Life
Хакатон и конференция по современным технологиям
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Панкратов

4

"Ну я вам тут Азербайджану Карабах отдал и Путина в дом пустил дальше вы уже сами. А я поеду в теплые страны. Счастливо оставаться. " - Добавил Зограб

Ответить

Магомед Шереметьев

Алексей
0

А пыню в дом Пашинян впустил? База в Гюмри всегда была. Скорее Азербайджану поднасрали, введя туда Россию
Отдал

Предлагаешь до последнего армянина воевать?

Ответить

Алексей Панкратов

Магомед
0

Я ничего не предлагаю. Я комментирую новость. Неужели по тексту не понятно? 

Ответить

Внезапный Валера

0

да блять я не успеваю комментировать

Ответить

Perosnal Trashcan

Внезапный
3

Уважаемые, а вы тут вроде как местных сумасшедших или это ваша работа(рубить кеш с постов)?

Ответить

Внезапный Валера

Perosnal
0

да

Ответить

Медленный Валера

Внезапный
0

И не надо. Иди лучше поспи.

Ответить

Perosnal Trashcan

0

Премьер-министр утверждал, а его  отставили

Ответить

Медленный Валера

0

Почему они всегда все увольняются? Это челлендж такой?

Ответить

Perosnal Trashcan

Медленный
0

Да, такие дела

Ответить

Внезапный Валера

0

вообще армению хорошенько наебали

Ответить

Владимир Филатов

Внезапный
0

много ходов очка Путина 

Ответить

Александр Елисеев

0

Какая разница, что было насчет Шуши, если условия диктует
Азербайджан с Россией, а не Армения?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин потребовал разоблачать «пропаганду» о безвредности лёгких наркотиков
А склонение к употреблению наркотиков в интернете могут сделать новым составом преступления.
147
Наука
SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек
Предыдущий полёт был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.
151
Петербург
В Петербурге завели дело на подростков, нападавших на мигрантов. «Фонтанка» пишет, что они «зачищали» город от нерусских
Задержанные рассказали, что провести «зачистку» им предложил человек по прозвищу Гестапо.
127
Популярное за три дня
Животные
В южной Мексике моряки спасли лабрадора во время наводнения — пёс прижимался к стене, пытаясь не утонуть
Теперь собака в безопасности — обсохнувшая и счастливая.
38
Дизайн и архитектура
25
Беларусь
Тихановская назвала Лукашенко террористом и объявила амнистию за его захват
На 20 декабря она анонсировала массовый марш, который должен показать, что «справедливого суда над преступниками требует большинство».
212
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Кот Василий

В сеть до анонса утекли данные…

AttentiveMilk

«Минус одна звезда потому что…

Александр Великий

100-й день протестов. Один день…

КтоКакБог

Запись в подсайте Twitter

Андрей Кнорозов

«Минус одна звезда потому что…

Илья Синица

СМИ: жена мэра Томска перед…

AttentiveMilk

«Минус одна звезда потому что…

Алексей Панкратов

Глава МИД Армении подал в…

Gennady Verzakov

Путин потребовал разоблачать…

Павел Макров

Мишустин анонсировал реформу…

Никита Сопов

СМИ: жена мэра Томска перед…

Павел Фролов

Коротко: «Ясно» — сервис…

AttentiveMilk

«Минус одна звезда потому что…

Извините, не…

«Минус одна звезда потому что…

Stas Kartuzov

«Минус одна звезда потому что…

Stanley H. Tweedle

Запись в подсайте Twitter
null