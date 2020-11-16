Глава МИД Армении подал в отставку Материал редакции
Перед этим ведомство опровергло заявление премьер-министра страны на тему урегулирования конфликта в Карабахе.
Заявление Зограба Мнацаканяна опубликовала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян. «Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять моё заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу», — приводит перевод слов Мнацаканяна ТАСС.
За несколько минут до публикации заявления премьер-министр Армении Никола Пашинян объявил о решении уволить главу МИД. Пашинян выступал в парламенте и говорил о войне в Нагорном Карабахе, которая прекратилась 10 ноября после подписания соглашения Армении и Азербайджана. Согласно договору, Армения должна передать Азербайджану часть спорных территорий, среди которых был город Шуши. В Армении решение о прекращении огня восприняли как капитуляцию, и после него там начались протесты с требованием отставки Пашиняна.
Премьер-министр во время выступления в парламенте утверждал, что Армении не предлагали более выгодных условий, чем сейчас, и заявил, что сдача территорий, в том числе города Шуши, предполагалась и прежде. МИД страны в ответ на это заявил: «Вопрос отказа от города Шуши ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял». Когда Пашиняна попросили прокомментировать слова ведомства, он ответил, что в состав правительства внесут изменения, а главу МИД уволят. Планировалась ли отставка ранее, не сообщается. Причины увольнения Мнацаканяна также пока неизвестны.
"Ну я вам тут Азербайджану Карабах отдал и Путина в дом пустил дальше вы уже сами. А я поеду в теплые страны. Счастливо оставаться. " - Добавил Зограб
А пыню в дом Пашинян впустил? База в Гюмри всегда была. Скорее Азербайджану поднасрали, введя туда Россию
Отдал
Предлагаешь до последнего армянина воевать?
Я ничего не предлагаю. Я комментирую новость. Неужели по тексту не понятно?
Уважаемые, а вы тут вроде как местных сумасшедших или это ваша работа(рубить кеш с постов)?
Какая разница, что было насчет Шуши, если условия диктует
Азербайджан с Россией, а не Армения?