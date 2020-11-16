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Алексей Боржонов
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Американская Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%. Это выше оценок других препаратов Материал редакции

Эффективность российской вакцины «Спутник V» оценили в 92%, американо-немецкой BNT162b2 — в 90%.

27 комментариев
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Препарат mRNA-1273 от Moderna проходит третью фазу испытаний, говорится в заявлении компании, и предварительные результаты исследований показали эффективность в 94,5%. В испытаниях участвовали более 30 тысяч человек в США, и на промежуточном этапе заболевание выявили у 95 человек. Из них вакцину получили 5, остальным вводили плацебо.

mRNA-1273 работает принципу, схожему с действием вакцины BNT162b2 от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Препараты вводят в организм часть генетического кода вируса, чтобы тот выработал антитела, отмечает Би-би-си. При этом вакцину Moderna проще хранить: ей достаточно температуры минус 20 градусов по Цельсию, тогда как препарат от Pfizer и BioNTech нуждается в температуре минус 75 градусов по Цельсию. Лекарство от Moderna можно хранить в холодильнике до шести месяцев, от Pfizer и BioNTech — до пяти дней.

Moderna планирует произвести до 20 миллионов доз вакцины до конца года, которые можно будет отправить в США. Компания намерена обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы получить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях.

Что известно о BNT162b2 — американской вакцине…
Вакцина стала первой, показавшей эффективность в финальных испытаниях. Но спустя два дня…
tjournal.ru

#новости #covid19

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27 комментариев
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Внезапный Валера

17

сейчас у российской действительно будут все 146%

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Частный холод

3

Коронавирус придумал, чтобы все продали свои акции, скриньте 

Ответить

Михаил Зеленин

0

Кстати а как хранится спутник 5?

Ответить

Андрей Рядькин

Михаил
8

в фунфырях

Ответить

alexferman

Михаил
4

В подмышке Путина

Ответить

Внешний браслет

Михаил
1

t.me/covid_dobrovolec вот ссылка на чатик, где привитые люди делятся своими результатами.

Ответить

Danila Romanov

Михаил
0

-20 -70

Ответить

Андрей Иванов

1

Было бы здорово если бы добавляли стоимость вакцины,и в каком году она будет доступна для потребителя из любой точки мира.А то пока как сиськи Скарлет Йоханссон,существуют,но недоступны.И не факт что станут доступны в ближайшее будущее.

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van der Pusch

Андрей
0

Эту информацию невозможно добавить, потому что вакцина будет закупаться на уровне стран и каждая сможет по сути устанавливать свою цену. Многие страны не факт, что вообще закупят конкретно эти вакцины. У кого-то договоренности насчет AstraZeneca, у кого-то насчет Спутника. Так что "стоимость" вакцины нельзя определить вообще никак. Ну и доступность их тоже зависит от того, кто какие закупит.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Нужно было Moderna покупать

Ответить

Закомплексованная Душа

Люц
0

Все уже давно купили, кто хотел

Ответить

Люц Шнайдер

Закомплексованн…
0

Ты не купил?

Ответить

Закомплексованная Душа

Люц
0

Нет конечно, не занимаюсь спекуляциями, мне лень

Ответить

Semen Semenov

Закомплексованн…
0

Показатели посмотри сначала. Чистая спекуляция

Ответить

Сварщик

0

94.5% и ни одного вскукарека про 0,5% ?

Ответить

Yura Svinaryov

Сварщик
0

А что с ними?

Ответить

alexferman

Сварщик
0

Кроме твоего, вот ирония

Ответить

Сварщик

alexferman
0

девочка пытается шутить?

Ответить

Sergey Smirnov

Сварщик
0

а как там считали? 100-(5*100/95)=94.7

Ответить

Виноватый Мурод

0

китайцы завтра скажут, что их сразу 105% дает

Ответить

Dr. Acula

0

следующая 94.63

Ответить

Роман Трусов

0

BNT162b2

Звучит как чит-код для фолача

Ответить

Blahblah Pooh

0

Johnson & Johnson еще свое слово не сказали.

Ответить

Картошка Фри

Blahblah
0

Как обычно обосрутся)

Ответить

Александр Мирошников

0

Все это звучит так будто вакцина вот вот будет, но это «вот-вот» никак не заканчивается

Ответить

Комментарий удален

Картошка Фри

0

 Moderna планирует произвести до 20 миллионов доз вакцины до конца года, которые можно будет отправить в США

Где производство тогда?

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Emile Zäkiev

–1

 производители вакцин в 2k19.999999999999(9)... году

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