Американская Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%. Это выше оценок других препаратов Материал редакции
Эффективность российской вакцины «Спутник V» оценили в 92%, американо-немецкой BNT162b2 — в 90%.
Препарат mRNA-1273 от Moderna проходит третью фазу испытаний, говорится в заявлении компании, и предварительные результаты исследований показали эффективность в 94,5%. В испытаниях участвовали более 30 тысяч человек в США, и на промежуточном этапе заболевание выявили у 95 человек. Из них вакцину получили 5, остальным вводили плацебо.
mRNA-1273 работает принципу, схожему с действием вакцины BNT162b2 от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Препараты вводят в организм часть генетического кода вируса, чтобы тот выработал антитела, отмечает Би-би-си. При этом вакцину Moderna проще хранить: ей достаточно температуры минус 20 градусов по Цельсию, тогда как препарат от Pfizer и BioNTech нуждается в температуре минус 75 градусов по Цельсию. Лекарство от Moderna можно хранить в холодильнике до шести месяцев, от Pfizer и BioNTech — до пяти дней.
Moderna планирует произвести до 20 миллионов доз вакцины до конца года, которые можно будет отправить в США. Компания намерена обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы получить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях.
Кстати а как хранится спутник 5?
Внешний браслет
t.me/covid_dobrovolec вот ссылка на чатик, где привитые люди делятся своими результатами.
Было бы здорово если бы добавляли стоимость вакцины,и в каком году она будет доступна для потребителя из любой точки мира.А то пока как сиськи Скарлет Йоханссон,существуют,но недоступны.И не факт что станут доступны в ближайшее будущее.
Эту информацию невозможно добавить, потому что вакцина будет закупаться на уровне стран и каждая сможет по сути устанавливать свою цену. Многие страны не факт, что вообще закупят конкретно эти вакцины. У кого-то договоренности насчет AstraZeneca, у кого-то насчет Спутника. Так что "стоимость" вакцины нельзя определить вообще никак. Ну и доступность их тоже зависит от того, кто какие закупит.
Нужно было Moderna покупать
Все уже давно купили, кто хотел
Ты не купил?
94.5% и ни одного вскукарека про 0,5% ?
Кроме твоего, вот ирония
Johnson & Johnson еще свое слово не сказали.
Все это звучит так будто вакцина вот вот будет, но это «вот-вот» никак не заканчивается
Комментарий удален
Moderna планирует произвести до 20 миллионов доз вакцины до конца года, которые можно будет отправить в США
Где производство тогда?