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Ольга Щербинина
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Навальный подал в суд на Пескова, который обвинял политика в «работе со специалистами ЦРУ» Материал редакции

Навальный потребовал опубликовать опровержение этих слов на сайте Кремля.

68 комментариев
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Алексей Навальный после обвинений в работу на ЦРУ подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на картотеку суда.

Политик потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими его честь два заявления Пескова. Пресс-секретарь высказал их в интервью ТАСС 1 октября 2020 года.

  • «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация»;
  • «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Навальный также просит, чтобы суд обязал ответчика опубликовать на опровержение этих заявлений на официальном сайте администрации президента. В суде уточнили, что будет ли иск Навального принят в производство, станет ясно до 23 ноября.

1 октября Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.

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#новости #травлениенавального

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68 комментариев
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Alex Blake

9

Не примут в виду отсутствия состава преступления. Скриньте.

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Романелло Кивогенс

Alex
13

Учитывая, что Песков ни разу не назвал ни имени ни фамилии Навального, в этом не будет ничего удивительного.

Ответить

GoodSanta

Alex
4

Вот только это не уголовное дело будет, а гражданское.
Такое даже скринить влом.

Ответить

Alex Macher

Alex
1

Какое еще преступление в гражданском суде?

Ответить

Роман Андронов

–4

А как Алексей собрался доказывать, что не работает на ЦРУ? Справку попросит?)

Ответить

Maxim Rebitsky

Роман
15

Так Песков должен доказать свои слова, а не Навальный

Ответить

Должен инструмент

Maxim
0

«Военная тайна». Дело закрыто

Ответить

Роман Андронов

Maxim
0

А, точно. Ну Нарышкин ему выпишет любую справку

Ответить

Mr. Two Fairy

5

На нет и судя нет 

Ответить

Ближний фитиль

Mr.
0

*суда

Ответить

Последний инструмент

Ближний
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Zero-one-one

1

Когда Лёша вернётся домой? 

Ответить

A big purple banana 🍆

Zero-one-one
–11

Когда Меркель гонорар выдаст

Ответить

Zero-one-one

A
5

Жаль немцев, содержат какого-то русского за свои налоги

Ответить

Фантастический инструмент

Zero-one-one
6

Ты что долбанулся что ли? Он же не негр и не араб, что бы его на налоги содержать. Ему даже пришлось платить за лечение, это несмотря на то, что там с десяток докторских диссертаций на его отравлении было защищено!

Ответить

Внезапный Валера

Фантастический
1

вот капиталюги ебаные, а в россии медицина бесплатная всегда была, есть и будет

Ответить

Фантастический

Внезапн…
7

В РФ медицина не бесплатная. Ты платишь за страховку со своих налогов. В ФРГ тоже платить нужно из своих налогов.
В ФРГ прикол в другом. Тебе выпишут асперин или ибупрофен, - ты заплатишь 5 €, а в РФ за него 50 рублей. Однако если тебе нужно лекарство от рака, то в ФРГ ты заплатишь тоже 5€, а в РФ уже все 30 000 рублей.
Просто засчёт асперина, парацетамола и прочей дешёвой херни фарм компании на таких прибылях могут сделать дорогие лекарства доступными.

Ответить

Внезапный Валера

Фантаст…
0

так уж и быть, раком поеду болеть не в россию, а в германию

Ответить

Фантастический

Внезапн…
1

Примазаться не получится, если конечно ты не негр или араб. Но ты можешь купить страховку, а ещё лучше начать работать в ФРГ, и тогда ты даже не заметишь, как за нее платишь.

Ответить

Последний

Фантаст…
0

Это хорошо или плохо?

Ответить

Фантастический

Последн…
0

Конечно это заебись! Лучше покупать асперин и прочую дешёвую херню за 5 евро, но знать, что в случае тяжёлой болезни тебе будут доступны жизненноважные лекарства. 

Ответить

Алиса Барышман

Фантаст…
0

и прочей дешёвой херни фарм компании на таких прибылях могут сделать дорогие лекарства доступными.

Мб государство платит, как во Франции. Не?

Просто засчёт асперина, парацетамола и прочей дешёвой херни

это OTC drugs же

Over-the-counter drug
Over-the-counter (OTC) drugs are medicines sold directly to a consumer without a requirement for a…
en.wikipedia.org
Ответить

Фантастический

Алиса
0

Но платить надо с чего-то, во Франции это бюджет, наверно. В ФРГ это страховой фонд. В РФ тоже страховой фонд.

Ответить

A big purple banana 🍆

Zero-one-one
–2

Им не привыкать к прихотям ЦРУшников

Ответить

alexferman

A
11

Да у вас тут голландский штурвал

Ответить

A big purple

alexfer…
–2

Да у нас тут казахская порваха об новость про российскую "политику"

Ответить

alexferman

A
2

Обвинять других в порванности - классика порвах

Ответить

A big purple

alexfer…
0

Обвинять других в обвинениях в порванности других - классика порвах

Ответить

Bad Mother

A
2
Ответить

alexferman

Zero-one-one
4

Жаль русских, содержат каких-то фашистов за свои налоги

Ответить

Zero-one-one

alexferman
1

Согласен, очень жаль

Ответить

A big purple

Zero-on…
0

Да, могли бы цены за транзит газа рыночные поставить

Ответить

Александр Елисеев

Zero-one-one
1

они не содержат русского за свои налоги. Это русский платит за свое содержание.

Ответить

Zero-one-one

Александр
0

Откуда ты знаешь? 

Ответить

Александр

Zero-on…
0

русский выкладывал список людей, кто оплачивает лечение и содержание.

Ответить

Zero-one-one

Алексан…
0

Я тоже так могу

Ответить

Александр

Zero-on…
0

не можешь, потому что тогда пришлось бы немцам объяснить, почему они должны содержать какого-то русского за свой счет?

Ответить

Alex Macher

Zero-one-one
1

Они его содержат чтобы потом списать x2

Ответить

Последний инструмент

Zero-one-one
0

Дали русским время на передышку

Ответить

ouxen

Zero-one-one
0

как только кремль даст отмашку

Ответить

Neketa Fo

1

«В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация»

А как Навальный докажет что Песков это говорил в его адрес?

Ответить

Dmitry Sursin

Neketa
0

Может быть потому что нужно помнить при каких обстоятельствах это заявление было сделано? Тогда и верить краткой перепечатке прошло-месячной новости новости не пришлось бы и опять всё спихивать на "Он не о нём говорил"
https://tass.ru/politika/9601643

Ответить

Neketa Fo

Dmitry
1

ну вот ТАСС и заставят отдуваться и извиняться за формулировки (на самом деле нет)

Ответить

A big purple banana 🍆

–31

Надеюсь российский суд также удовлетворит иск Пригожина и ответный иск Пескова на этот высер недобросовестного гражданина

Ответить

Внезапный Валера

A
0

баклажан, не знал что ты обратная сторона орлова

Ответить

A big purple banana 🍆

Внезапный
0

ты ньюфаг, не шаришь

Ответить

Евгений Долгий

Внезапный
0

пообщаешься с местной либердой, не так ебанешься

Ответить

Внезапный Валера

1

так что песков, что навальный накинули говна на вентилятор

Ответить

Максим Шпилёв

Внезапный
0

только Песков на должности

Ответить

Внезапный Валера

Максим
0

да я не спорю с решением судиться. я к тому, что оба в этой ситуации метатели говен

Ответить

Украденная жизнь

1

Опять Ивана Жданова привлекут к ответственности за отсутствие опровержения.

Ответить

Ближний фитиль

Украденная
0

Бедолага. Все шишки ему. 

Ответить

Вова А.

1

ну и правильно, а то Песков совсем уже того

Ответить

ouxen

1

шоу под названием "Борьба с режимом" получило продолжение на новый сезон

Ответить

Внезапный Валера

0

удаче лёхе, хотя понятно, чем всё закончится

Ответить

Детский Гоша

0

а почему он решил что заявление о работе на цру умаляет его честь и достоинство?

Ответить

Внезапный Валера

Детский
2

при этом он обвинил путина в своём отравлении. путин что убийца?

Ответить

Zero-one-one

Внезапный
1

Надо Путину подать заяву на Навального

Ответить

Внезапный Валера

Zero-one-one
0

почему он этого ещё не сделал? думаю у него есть небольшие шансы победить в суде

Ответить

Zero-one-one

Внезапный
0

Небольшие? 

Ответить

Внезапный Валера

Zero-on…
1

ну такие себе. он всё-таки такой же гражданин, как и берлинский пациент

Ответить

Zero-one-one

Внезапн…
0

Нет, он президент мира

Ответить

Кисель Имбиревич

Zero-on…
0

Крохотные 

Ответить

Zero-one-one

Кисель
0

Почему? Он же президент мира

Ответить

Сварщик

Детский
0

а если это была бы например работа на фсб?

Ответить

Denis Manchenko

0

Песков нашёл агента Госдепа.
Восхитительно ! Новость на миллион просмотров.

Ответить

Массовый бинокль

0

Лол, им похуй, кому как не Навальному это знать

Ответить

Тепловой коктейль

0

Естественно, доказать что Алёша работает на какую либо спецслужбу будет тяжело, т.к. он не лично с ними сотрудничает, а работает через кураторов, такую например как Певчих. И для того чтобы доказать что-то про Навального нужно доказать причастность его куратора к работе на спецслужбы, а это долгая и серьезная работа.

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