Навальный подал в суд на Пескова, который обвинял политика в «работе со специалистами ЦРУ» Материал редакции
Навальный потребовал опубликовать опровержение этих слов на сайте Кремля.
Алексей Навальный после обвинений в работу на ЦРУ подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на картотеку суда.
Политик потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими его честь два заявления Пескова. Пресс-секретарь высказал их в интервью ТАСС 1 октября 2020 года.
- «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация»;
- «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».
Навальный также просит, чтобы суд обязал ответчика опубликовать на опровержение этих заявлений на официальном сайте администрации президента. В суде уточнили, что будет ли иск Навального принят в производство, станет ясно до 23 ноября.
1 октября Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.
Не примут в виду отсутствия состава преступления. Скриньте.
Учитывая, что Песков ни разу не назвал ни имени ни фамилии Навального, в этом не будет ничего удивительного.
А как Алексей собрался доказывать, что не работает на ЦРУ? Справку попросит?)
Так Песков должен доказать свои слова, а не Навальный
На нет и судя нет
Когда Лёша вернётся домой?
Когда Меркель гонорар выдаст
Жаль немцев, содержат какого-то русского за свои налоги
Фантастический инструмент
Ты что долбанулся что ли? Он же не негр и не араб, что бы его на налоги содержать. Ему даже пришлось платить за лечение, это несмотря на то, что там с десяток докторских диссертаций на его отравлении было защищено!
Внезапный Валера
вот капиталюги ебаные, а в россии медицина бесплатная всегда была, есть и будет
В РФ медицина не бесплатная. Ты платишь за страховку со своих налогов. В ФРГ тоже платить нужно из своих налогов.
В ФРГ прикол в другом. Тебе выпишут асперин или ибупрофен, - ты заплатишь 5 €, а в РФ за него 50 рублей. Однако если тебе нужно лекарство от рака, то в ФРГ ты заплатишь тоже 5€, а в РФ уже все 30 000 рублей.
Просто засчёт асперина, парацетамола и прочей дешёвой херни фарм компании на таких прибылях могут сделать дорогие лекарства доступными.
Внезапный Валера
так уж и быть, раком поеду болеть не в россию, а в германию
Примазаться не получится, если конечно ты не негр или араб. Но ты можешь купить страховку, а ещё лучше начать работать в ФРГ, и тогда ты даже не заметишь, как за нее платишь.
Последний
Это хорошо или плохо?
Фантастический
Конечно это заебись! Лучше покупать асперин и прочую дешёвую херню за 5 евро, но знать, что в случае тяжёлой болезни тебе будут доступны жизненноважные лекарства.
и прочей дешёвой херни фарм компании на таких прибылях могут сделать дорогие лекарства доступными.
Мб государство платит, как во Франции. Не?
Просто засчёт асперина, парацетамола и прочей дешёвой херни
это OTC drugs же
Фантастический
Но платить надо с чего-то, во Франции это бюджет, наверно. В ФРГ это страховой фонд. В РФ тоже страховой фонд.
Им не привыкать к прихотям ЦРУшников
Да у вас тут голландский штурвал
Да у нас тут казахская порваха об новость про российскую "политику"
Обвинять других в порванности - классика порвах
Обвинять других в обвинениях в порванности других - классика порвах
Жаль русских, содержат каких-то фашистов за свои налоги
Согласен, очень жаль
они не содержат русского за свои налоги. Это русский платит за свое содержание.
Откуда ты знаешь?
«В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация»
А как Навальный докажет что Песков это говорил в его адрес?
Может быть потому что нужно помнить при каких обстоятельствах это заявление было сделано? Тогда и верить краткой перепечатке прошло-месячной новости новости не пришлось бы и опять всё спихивать на "Он не о нём говорил"
https://tass.ru/politika/9601643
Надеюсь российский суд также удовлетворит иск Пригожина и ответный иск Пескова на этот высер недобросовестного гражданина
Внезапный Валера
баклажан, не знал что ты обратная сторона орлова
только Песков на должности
Внезапный Валера
да я не спорю с решением судиться. я к тому, что оба в этой ситуации метатели говен
Опять Ивана Жданова привлекут к ответственности за отсутствие опровержения.
Внезапный Валера
при этом он обвинил путина в своём отравлении. путин что убийца?
Надо Путину подать заяву на Навального
Внезапный Валера
почему он этого ещё не сделал? думаю у него есть небольшие шансы победить в суде
Небольшие?
Внезапный Валера
ну такие себе. он всё-таки такой же гражданин, как и берлинский пациент
Крохотные
Песков нашёл агента Госдепа.
Восхитительно ! Новость на миллион просмотров.
Естественно, доказать что Алёша работает на какую либо спецслужбу будет тяжело, т.к. он не лично с ними сотрудничает, а работает через кураторов, такую например как Певчих. И для того чтобы доказать что-то про Навального нужно доказать причастность его куратора к работе на спецслужбы, а это долгая и серьезная работа.