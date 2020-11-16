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Ольга Щербинина
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СМИ рассказали об ухудшении экологической ситуации в Стерлитамаке. Местные жители винят нефтехимические предприятия Материал редакции

По их словам, город накрывает чёрная пелена, а в водоёмах гибнет рыба.

27 комментариев
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Жители Стерлитамака рассказали, что город ночами накрывает чёрной пеленой выбросов, а в водоёмах в районе сброса сточных вод городских нефтехимических предприятий гибнет рыба, пишет Bash.news.

Местные жители, эксперты и экологи считают, что к нанесению вреда окружающей среде могут иметь отношение заводы группы «ТАУ». Речь идёт о принадлежащих Иосифу Рутману и Дамиру Мугинову «Стерлитамакском нефтехимическом заводе» (СНХЗ) и «Синтез-Каучуке».

Шламонакопитель, предназначенный для очистки сточных вод, сейчас не функционирует. Отходы с СНХЗ, «Синтез-Каучука» и «Авангарда» попадают в очистные сооружения последнего. При этом они не предназначены для очистки такого рода отходов.

Исследование пробы воды, взятой в реке Белой, показало, что концентрация вредных веществ там многократно превышена. «Рыба страдает, дохнет. Рыба ненормальная уже — или пахнет, или размер не тот», — заявил доктор химических наук Марс Сафаров. По его мнению, этому способствуют и выбросы с промышленных предприятий. Химик отметил, что происходит превращение пресноводной реки Белой в морскую.

Эксперты считают, что около 40 тысяч тонн опасных промышленных отходов хранятся на полигоне «Михайловский», и их продолжают туда завозить. Кроме твёрдых отходов, на химической свалке есть и жидкие. До 2008 года именно туда отправлял вредные отходы со своего производства завод «Каучук». Предприятие планировало провести рекультивацию полигона, но на практике свалка остаётся бесхозной, отмечает Bash.news.

По словам одного из работников «ТАУ», с экологической ответственностью на предприятии всё в порядке. «У нас ведётся жёсткий контроль, также как и за атмосферным воздухом, на самой площадке, в рабочей зоне, на границе санитарно-защитной зоны», — сказал собеседник издания.

Комментарии владельцев заводов получить не удалось, они находятся за границей. Отмечается, что Рутман скрывается от правоохранительных органов. Его подозревают в нелегальной перепродаже земли и мошенничестве.

#новости #экология #регионы

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27 комментариев
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Медленный Валера

5

По их словам, город накрывает чёрная пелена, а в водоёмах гибнет рыба.

Это все враньё, рыбы сами выпиливаются.

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Zeynal Verdiyev

Медленный
0

водоросли?

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ouxen

Zeynal
1

рафаэлки

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Командный холод

–14

✅ Жаловаться на жизнь и экологию в промышленном городе

❌ Выучиться на кого-то/научиться новому и свалить из города

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solawind

Командный
15

С такой логикой нужно всю Россию превратить в могильник отходов, ведь всегда можно куда-то свалить? 
Ну вот владельцы завода видимо ей же руководствуются.

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Командный холод

solawind
–5

 С такой логикой нужно всю Россию превратить в могильник отходов

Россия с самого своего начала существования является могильником ненужных биоматериалов

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Медленный Валера

Командный
0

Нужен метеорит. Нахуй Россию, нахуй меня.

Ответить

Командный холод

Медленный
1

Скинь свои фотки в лс

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Медленный Валера

Командн…
0

Правда я милашка? Похож чем-то на @Дитковский.

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ouxen

solawind
0

ващет да, с рашкой всё кончено

Ответить

ouxen

Командный
2

тут хуй еще выучишься, неконкурентное образование и прививают с молоду послушность барину и терпеливость, вместо критичности мышления

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Внезапный Валера

Командный
1

разумеется, проще свалить от проблем, чем попытаться их решить. но понимаю обе стороны

Ответить

ouxen

Внезапный
0

так проблемы не решаются

Ответить

Внезапный Валера

ouxen
1

ну и хуй с ними

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Командный холод

Внезапный
0

Люди не первый год там живут, и такая ситуация не впервые возникает, и не в последний раз, а русаки все никак не научатся.

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сироп от щекотки

Командный
0

⛔быть пидором
☘️выучиться и не быть пидором

Где забуксовал, бровастик

Ответить

Александр Ярви

сироп
0

А почему трилистник? Выучиться и не быть пидором — большая удача?

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Timur Muratshin

Командный
0

Это если что второй с большим отрывом город в регионе, а в получасовой агломерацией с соседними Салаватом и Ишимбаем больше полумиллиона человек живет. С такой логикой в России 15 перенаселенных городов останется.

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Sergey Filippov

3
Ответить

Иван Демченко

1

Проклятые Тау

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Последний инструмент

0

Белибуй, держись

Ответить

Ближний фитиль

0

Вы видите нефтехимические предприятия? А их нет 😂

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ouxen

0

Комментарии владельцев заводов получить не удалось, они находятся за границей.

удобно

Ответить

Октябрёнок

0

Если еще кто-то помнит конфликт вокруг разработки шихана Куштау, то у владельцев ТАУ - собственный конкурирующий проект, и их называли одними из заказчиков "экологической шумихи" вокруг шихана. Теперь ответочка пришла от БСК - тоже на экологическую тему. 

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Mordegard Glezgorv

0

Господи, как приятно осознавать, что хоть какие-то заводы в России ещё работают. Жителям Стерлитамака советую набраться терпения и гордости. Всё-таки в промышленном живом городе живут. 

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Александр Ярви

Mordegard
0

Не жизнб, а балдёж...

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Принятый Женя

0

Песков:
Это выдумки, фейки, чёрная пелена, о которой говорят эти граждане, ничто иное как ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ ЩИТ НАШЕЙ РОДИНЫ, ЧТОБЫ СОЛДАТЫ НАТО НЕ НАПАЛИ НА НАС ПОКА МЫ СПИМ. По поручению президента, с неба будут падать также лекарста для нуждающихся, продукты для многодетных беременных стариков. Этот вопрос находится на контроле президента. 

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