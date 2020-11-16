По их словам, город накрывает чёрная пелена, а в водоёмах гибнет рыба.

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Жители Стерлитамака рассказали, что город ночами накрывает чёрной пеленой выбросов, а в водоёмах в районе сброса сточных вод городских нефтехимических предприятий гибнет рыба, пишет Bash.news.

Местные жители, эксперты и экологи считают, что к нанесению вреда окружающей среде могут иметь отношение заводы группы «ТАУ». Речь идёт о принадлежащих Иосифу Рутману и Дамиру Мугинову «Стерлитамакском нефтехимическом заводе» (СНХЗ) и «Синтез-Каучуке».

Шламонакопитель, предназначенный для очистки сточных вод, сейчас не функционирует. Отходы с СНХЗ, «Синтез-Каучука» и «Авангарда» попадают в очистные сооружения последнего. При этом они не предназначены для очистки такого рода отходов.

Исследование пробы воды, взятой в реке Белой, показало, что концентрация вредных веществ там многократно превышена. «Рыба страдает, дохнет. Рыба ненормальная уже — или пахнет, или размер не тот», — заявил доктор химических наук Марс Сафаров. По его мнению, этому способствуют и выбросы с промышленных предприятий. Химик отметил, что происходит превращение пресноводной реки Белой в морскую.

Эксперты считают, что около 40 тысяч тонн опасных промышленных отходов хранятся на полигоне «Михайловский», и их продолжают туда завозить. Кроме твёрдых отходов, на химической свалке есть и жидкие. До 2008 года именно туда отправлял вредные отходы со своего производства завод «Каучук». Предприятие планировало провести рекультивацию полигона, но на практике свалка остаётся бесхозной, отмечает Bash.news.

По словам одного из работников «ТАУ», с экологической ответственностью на предприятии всё в порядке. «У нас ведётся жёсткий контроль, также как и за атмосферным воздухом, на самой площадке, в рабочей зоне, на границе санитарно-защитной зоны», — сказал собеседник издания.

Комментарии владельцев заводов получить не удалось, они находятся за границей. Отмечается, что Рутман скрывается от правоохранительных органов. Его подозревают в нелегальной перепродаже земли и мошенничестве.