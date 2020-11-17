Американские власти внесли китайскую компанию в чёрный список, посчитав её угрозой национальной безопаности.

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Бренд смартфонов Honor перейдёт под управление компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., сообщается на сайте Huawei. Это позволит «продавцам и поставщикам пережить трудное время» на фоне «постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для мобильного бизнеса» и обеспечит «выживание» бизнеса, говорится в заявлении.

Huawei не будет владеть акциями Honor и участвовать в управлении компанией после завершения сделки, сумма которой не называется. Reuters утверждал, что сумма сделки составит около 15,2 миллиарда долларов, а среди покупателей будут основной дистрибьютор смартфонов Digital China и правительство Шэньчжэня.