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Алексей Боржонов
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Huawei объявил о продаже Honor, чтобы обеспечить «выживание» бренда на фоне санкций США Материал редакции

Американские власти внесли китайскую компанию в чёрный список, посчитав её угрозой национальной безопаности.

15 комментариев
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Бренд смартфонов Honor перейдёт под управление компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., сообщается на сайте Huawei. Это позволит «продавцам и поставщикам пережить трудное время» на фоне «постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для мобильного бизнеса» и обеспечит «выживание» бизнеса, говорится в заявлении.

Huawei не будет владеть акциями Honor и участвовать в управлении компанией после завершения сделки, сумма которой не называется. Reuters утверждал, что сумма сделки составит около 15,2 миллиарда долларов, а среди покупателей будут основной дистрибьютор смартфонов Digital China и правительство Шэньчжэня.

В 2019 году США внесли Huawei в чёрный список, запретив ей без разрешения Штатов покупать компоненты и технологии американских производителей. Весной 2020 года санкции усилили и бизнесу, использующему американское ПО и технологии, запретили работать с компанией. Reuters отмечал, что если Huawei продаст Honor, то санкции распространяться на бренд не будут.

#новости #huawei

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15 комментариев
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Umberto Eco

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А промокод будет действовать? 

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Нищий Даниль

Umberto
2

Нет. Халява кончилась.

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Нищий Даниль

1

посчитав её угрозой национальной безопаности

Просто смешно.

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AttentiveMilk

Нищий
2

Что так долго тянули 

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Космический утюг

–1

Путин, спасай молодую и неопытную команду на рынке! Закупи ещё тридцать миллиардов планшетов!

Ответить

Нищий Даниль

Космический
1

Зачем? Лучше купить "яблок". Или отечественные.

Ответить

Eugard

Нищий
1

Отечественные? Что за отечественные? Прикол какой-то?

Ответить

Нищий Даниль

Eugard
0

Ты думаешь нет отечественных? Не патриот?

Ответить

пепси

Нищий
0

та не, он покер 100%%%%

Ответить

Eugard

Нищий
0

Я не местный патриот, в смысле не из России.

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Космический утюг

Нищий
–1

Яблоки от лукавого! Змей в виде Рынка не зря соблазнил Еву в виде России матушки надкусить Яблоко, в виде Капитализма! Побойтесь Бога, такое говорить.

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Нищий Даниль

Космический
0

Я сатанист :(

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Космический утюг

Нищий
0
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Технологический бокал

Космический
0

Каждому сокращенному чиновнику по хонору. Чтобы у каждого осталась honor

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Радикальный каякер

0

смешные санкции

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