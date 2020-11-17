Huawei объявил о продаже Honor, чтобы обеспечить «выживание» бренда на фоне санкций США Материал редакции
Американские власти внесли китайскую компанию в чёрный список, посчитав её угрозой национальной безопаности.
Бренд смартфонов Honor перейдёт под управление компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., сообщается на сайте Huawei. Это позволит «продавцам и поставщикам пережить трудное время» на фоне «постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для мобильного бизнеса» и обеспечит «выживание» бизнеса, говорится в заявлении.
Huawei не будет владеть акциями Honor и участвовать в управлении компанией после завершения сделки, сумма которой не называется. Reuters утверждал, что сумма сделки составит около 15,2 миллиарда долларов, а среди покупателей будут основной дистрибьютор смартфонов Digital China и правительство Шэньчжэня.
В 2019 году США внесли Huawei в чёрный список, запретив ей без разрешения Штатов покупать компоненты и технологии американских производителей. Весной 2020 года санкции усилили и бизнесу, использующему американское ПО и технологии, запретили работать с компанией. Reuters отмечал, что если Huawei продаст Honor, то санкции распространяться на бренд не будут.
А промокод будет действовать?
Зачем? Лучше купить "яблок". Или отечественные.
Яблоки от лукавого! Змей в виде Рынка не зря соблазнил Еву в виде России матушки надкусить Яблоко, в виде Капитализма! Побойтесь Бога, такое говорить.
Технологический бокал
Каждому сокращенному чиновнику по хонору. Чтобы у каждого осталась honor