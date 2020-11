Бренд смартфонов Honor перейдёт под управление компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., сообщается на сайте Huawei. Это позволит «продавцам и поставщикам пережить трудное время» на фоне «постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для мобильного бизнеса» и обеспечит «выживание» бизнеса, говорится в заявлении.