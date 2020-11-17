В США дети не смогут посидеть на коленях у Санта-Клауса в торговых центрах — его поместили за стекло Материал редакции
Рождественские снимки будут выглядеть немного по-другому в 2020 году.
Несмотря на пандемию, владельцы американских торговых центров решили сохранить рождественскую традицию с Санта-Клаусом. Однако детям запретили сидеть у него на коленях, а самого героя поместили за стекло на дистанции в два метра. Об этом сообщает AP.
Некоторые торговые центры ставят перед Санта-Клаусом ненастоящие подарочные коробки и другие декорации, чтобы дети не набрасывались на него. Посетителям также нужно надевать маску для того, чтобы сделать фотографии с дедушкой.
Среди других мер безопасности — онлайн-бронирование, проверка температуры у посетителей и уборка декораций дезинфицирующими средствами. В некоторых торговых центрах работники протирают стёкла перед Сантой после каждого посетителя. Часы работы дедушки также сокращают.
Владельцы торговых центров не хотят отказываться от традиции, поскольку перед Рождеством люди больше всего тратятся на подарки. «Им нужна причина, чтобы приехать в ТЦ, иначе они останутся дома и будут делать покупки онлайн», — отметил Майкл Браун, курирующий розничную торговлю в консалтинговой фирме Kearney.
Одна посетительница торговых центров отметила, что «очень хотела» сделать снимок с Сантой, но «удивилась и ужаснулась тому, как выглядит вся эта ситуация». Другая посетительница посчитала, что даже в пандемию «важно сохранять традиции и позволить детям оставаться детьми».
Сервис Cherry Hill Programs, который нанимает Сант и распределяет их по торговым центрам, теперь предлагает созваниваться с дедушкой по Zoom — звонок будет длиться примерно семь минут, что в два раза дольше личной встречи. Санта предстанет на фоне декорации Северного Полюса, где эльфы работают в мастерской игрушек.
Педофилы приуныли
@alexferman приуныл и на этот новый год не будет работать Санта Клаусом/Дедом Морозом.
У меня 21-летняя тётя есть, которая у меня на коленях сидит
Нет ни одной фотографии с сантой/дедом морозом за всю жизнь. Зря прожила?
Как-то волшебство идеи гаснет от мысли, что сам великий Санта тоже должен прятаться от корововируса. :/
Стареньки ведь уже...
И это тот самый мужик, который летает на оленях по всему миру и лазает в чужие дымоходы со своими подарками. Он не может болеть как простой человек! :с Если бы я был ребёнком, был бы разочарован в нём.
Ого, представляю как именно дети после Санты станут главными распространителями короны, а не политизированные идиоты с обоих сторон, которые постоянно устраивают свои митинги