Рождественские снимки будут выглядеть немного по-другому в 2020 году.

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Фото AP

Несмотря на пандемию, владельцы американских торговых центров решили сохранить рождественскую традицию с Санта-Клаусом. Однако детям запретили сидеть у него на коленях, а самого героя поместили за стекло на дистанции в два метра. Об этом сообщает AP.

Некоторые торговые центры ставят перед Санта-Клаусом ненастоящие подарочные коробки и другие декорации, чтобы дети не набрасывались на него. Посетителям также нужно надевать маску для того, чтобы сделать фотографии с дедушкой.

Фото AP

Среди других мер безопасности — онлайн-бронирование, проверка температуры у посетителей и уборка декораций дезинфицирующими средствами. В некоторых торговых центрах работники протирают стёкла перед Сантой после каждого посетителя. Часы работы дедушки также сокращают.

Фото AP

Владельцы торговых центров не хотят отказываться от традиции, поскольку перед Рождеством люди больше всего тратятся на подарки. «Им нужна причина, чтобы приехать в ТЦ, иначе они останутся дома и будут делать покупки онлайн», — отметил Майкл Браун, курирующий розничную торговлю в консалтинговой фирме Kearney.

Одна посетительница торговых центров отметила, что «очень хотела» сделать снимок с Сантой, но «удивилась и ужаснулась тому, как выглядит вся эта ситуация». Другая посетительница посчитала, что даже в пандемию «важно сохранять традиции и позволить детям оставаться детьми».

Фото AP

Сервис Cherry Hill Programs, который нанимает Сант и распределяет их по торговым центрам, теперь предлагает созваниваться с дедушкой по Zoom — звонок будет длиться примерно семь минут, что в два раза дольше личной встречи. Санта предстанет на фоне декорации Северного Полюса, где эльфы работают в мастерской игрушек.

Фото AP

Фото AP

Фото AP