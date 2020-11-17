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Даша Лейзаренко
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В США дети не смогут посидеть на коленях у Санта-Клауса в торговых центрах — его поместили за стекло Материал редакции

Рождественские снимки будут выглядеть немного по-другому в 2020 году.

25 комментариев
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Фото AP

Несмотря на пандемию, владельцы американских торговых центров решили сохранить рождественскую традицию с Санта-Клаусом. Однако детям запретили сидеть у него на коленях, а самого героя поместили за стекло на дистанции в два метра. Об этом сообщает AP.

Некоторые торговые центры ставят перед Санта-Клаусом ненастоящие подарочные коробки и другие декорации, чтобы дети не набрасывались на него. Посетителям также нужно надевать маску для того, чтобы сделать фотографии с дедушкой.

Фото AP

Среди других мер безопасности — онлайн-бронирование, проверка температуры у посетителей и уборка декораций дезинфицирующими средствами. В некоторых торговых центрах работники протирают стёкла перед Сантой после каждого посетителя. Часы работы дедушки также сокращают.

Фото AP

Владельцы торговых центров не хотят отказываться от традиции, поскольку перед Рождеством люди больше всего тратятся на подарки. «Им нужна причина, чтобы приехать в ТЦ, иначе они останутся дома и будут делать покупки онлайн», — отметил Майкл Браун, курирующий розничную торговлю в консалтинговой фирме Kearney.

Одна посетительница торговых центров отметила, что «очень хотела» сделать снимок с Сантой, но «удивилась и ужаснулась тому, как выглядит вся эта ситуация». Другая посетительница посчитала, что даже в пандемию «важно сохранять традиции и позволить детям оставаться детьми».

Фото AP

Сервис Cherry Hill Programs, который нанимает Сант и распределяет их по торговым центрам, теперь предлагает созваниваться с дедушкой по Zoom — звонок будет длиться примерно семь минут, что в два раза дольше личной встречи. Санта предстанет на фоне декорации Северного Полюса, где эльфы работают в мастерской игрушек.

Фото AP
Фото AP
Фото AP

#новости #сша #covid19

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25 комментариев
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LC

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alexferman

1

Педофилы приуныли

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Нищий Даниль

alexferman
0

@alexferman приуныл и на этот новый год не будет работать Санта Клаусом/Дедом Морозом.

Ответить

alexferman

Нищий
0

У меня 21-летняя тётя есть, которая у меня на коленях сидит

Ответить

Педагогический спрей

alexferman
4

милфоеб

Ответить

Нищий Даниль

alexferman
1

Фи. Зачем тебе эта старуха?

Ответить

Прочий Мика

alexferman
0

сестра мамки?

Ответить

Передний череп

0

Проще было бы отменить 

Ответить

Даша Лейзаренко

Передний
2

тц хотят деняк 

Ответить

Передний череп

Даша
1

🤷‍♀️ А кому сейчас легко?

Ответить

Нищий Даниль

Передний
5

Программистам-анальникам?

Ответить

Передний череп

Нищий
3

Да, те неплохо устроились 

Ответить

Вторичный жар

Передний
0

Пора бы их раскулачить

Ответить

Настя Кудри

0

Нет ни одной фотографии с сантой/дедом морозом за всю жизнь. Зря прожила?

Ответить

Педагогический спрей

Настя
1

У меня есть фотография с дедом морозом геем

Ответить

alexferman

Настя
0

Если есть фото с голыми сиськами - нет, не зря

Ответить

LC

Настя
0

Никогда не поздно...

Ответить

John Brain

0

Как-то волшебство идеи гаснет от мысли, что сам великий Санта тоже должен прятаться от корововируса. :/

Ответить

Нищий Даниль

John
0

Стареньки ведь уже...

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John Brain

Нищий
2

И это тот самый мужик, который летает на оленях по всему миру и лазает в чужие дымоходы со своими подарками. Он не может болеть как простой человек! :с Если бы я был ребёнком, был бы разочарован в нём.

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Нищий Даниль

John
0

Плач

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John Brain

Нищий
0
Ответить

Нищий Даниль

0

Давно пора этого пидофила запереть. Толь дело наш Дед Мороз.

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Daniil Minashkin

0

Ого, представляю как именно дети после Санты станут главными распространителями короны, а не политизированные идиоты с обоих сторон, которые постоянно устраивают свои митинги  

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Нищий Даниль

Daniil
0

Не рвись, в следующем году на коленках у Санты посидишь.

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