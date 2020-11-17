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Алексей Боржонов
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Кадыров поручил заменить персонажей Marvel на стенах детского центра в Чечне на «настоящих героев» Материал редакции

Так он отреагировал на изображения Тора, Капитана Америки и Железного человека.

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Скриншот из видео со страницы Кадырова во «ВКонтакте»

Рамзан Кадыров посетил ЖК в городе Курчалой и побывал там в детском игровом центре, на стенах которого изображены персонажи Marvel. Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.

«У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — цитирует Кадырова ТАСС.

Видео со страницы Кадырова во «ВКонтакте»

Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что осмотрел комплекс и внёс «небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». Курчалой получил статус города в 2019 году, отмечает РИА «Новости», его население составляет 26 тысяч человек. Кадыров пообещал, что власти Чечни «будут работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России».

#новости #кадыров #marvel

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60 комментариев
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Нищий Даниль

26

Кадыров приказал героям Marvel извиниться.

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Nikita Zubkov

Нищий
1

Халк извиниться 

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GoodSanta

Нищий
0

У Грута будут проблемы с этим.

Ответить

alexferman

13

Нормальное распоряжение, нахер эти Капитаны Америки там нужны, лол, если речь не про США.

Ответить

Pa Chu

alexferman
13

Капитан Нохчичо!

Ответить

alexferman

Pa
8

Имам Шамиль)

Ответить

alexferman

alexferman
13

На пикче он будет держать отрезанную голову в руке, а другой рукой тыкать в зрителя и вопрошать "А ты во сколько лет убил своего первого русского?!"

Ответить

Pa Chu

alexferman
1

Ну это уже какие-то стереотипы. Нет, просто будет швырять во врагов огненными галушками и кинжалом крутить над головой, чтобы летать

Ответить

Dmitry

Pa
0

Да что

Ответить

Maksim Derkach

alexferman
0

было страшно, но я лайкнул

Ответить

Pa Chu

alexferman
2

Нохчийчоь. Я дичайше извиняюсь, конечно

Ответить

Шамиль Басаев

alexferman
1

Привет 

Ответить

Pa Chu

Шамиль
0

https://www.instagram.com/p/CHfyFqQgvdZ/?igshid=1lj21r46cbcsp

Ответить

Людской волк

alexferman
0

Это уже дагестанский герой, у чеченцев своих героев полным полно

Ответить

Свойственный цвет

alexferman
1

Капитан Чечня, дон

Ответить

alexferman

Свойственный
3

Император Галактики МРАЗАН ВЫРАДОК

(анаграмма чтоб никто не догадался)

Ответить

Pa Chu

alexferman
0

Судья продажная, опять же

Ну, в качестве антигероя

Ответить

Bad Mother Fucker

Свойственный
0

капитан, тычобля, фельдмаршал

Ответить

пепси

15

Мстителей основал Аллах

Они следят за соблюдением законов шарита во всем мире и мстят за осквернение Пророка

Железный Моджахед, Человек-акбар, Черная Паранджа, Капитан Чечня, Сакальный Глаз

Ответить

Арабский звук

пепси
5
Ответить

ad unguem

Арабский
1

Забыл главного super best friend'а

Ответить

Слава Инженеров

пепси
0

Капитан Насвай

Ответить

Анальное Сало

9

религии

настоящих

Ответить

пепси

Анальное
2

Голова мешает?

Ответить

Нищий Даниль

пепси
0

Кажись да. Поможешь?

Ответить

пепси

Нищий
0

Опять резать русских.......

Ответить

Нищий Даниль

пепси
0

На бутерброды.

Ответить

Жы Dogolonoga

Нищий
0

На суп

Ответить

Михаил Набоков

4

 на «настоящих героев»

Это которых ракетой сбили ночью в карабахе?

Ответить

пепси

Михаил
2

Это которые завоевали Москву

Ответить

Михаил Набоков

пепси
0

Минин и Пажарский?

Ответить

Bad Mother Fucker

Михаил
2

Светов и Пожарский

Ответить

Рыжий

Михаил
0

Это которые ракетой сбили ночью в Карабахе 

Ответить

Передний череп

4

Новости 3-его мира 

Ответить

Абстрактный томагавк_два

2

@Перенесите В @Грозный 

Ответить

Нищий Даниль

Абстрактный
2

Не Переносите В Грозный. Мир должен знать своих героев.

Ответить

Какой Кошмар

2

На делимхана и геримеева?

Ответить

Нищий Даниль

Какой
0

На Путина и Путина.

Ответить

Alex Blake

Нищий
5
Ответить

Нищий Даниль

Alex
1

Во! Вот это заебись.

Ответить

Подлива из Жопы

Нищий
1

@Абу Бандит 

Ответить

Нищий Даниль

Подлива
1

@Абу Бандит

Ответить

Alex Blake

1

А то что дома выглядят как безвкусное говно его не смутило?

Ответить

Ruslan Shashkov

Alex
1

Издеваешься? Откуда ему об этом знать?

Ответить

ad unguem

1
Ответить

пепси

ad
0

good Anakin good

now kill him

Ответить

ad unguem

пепси
1

let the MNOGOKHODOVOCHKA flow through you

Ответить

Сергей Спиренков

1

Махачхалк - настоящий герой
Генерал-Ахмат - Ахмат не может быть капитаном
Ну и так далее

Ответить

Арабский звук

1

 У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих

Поддерживаю, американопоклонники сраные.
Хотя бы пророка нарисовали, в конце концов.

Ответить

Kaspar Hauser

1

То есть он теперь Танос, правильно понимаю?

Ответить

Юрий Юрий

1
Ответить

Технологический бокал

0

Так, а что ряд людей из окружения и сам кадыров без масок??

Ответить

пепси

Технологический
2

Аллах защитит

Ответить

Нищий Даниль

Технологический
0

Они не болеют. Их бог защищает.

Ответить

Будущий жар

0

Человек-Кадыров 

Ответить

ТыжЮзер

0

Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.

Ну да. Они же денег не дают)

Ответить

Окончательный паркур

0

За наши деньги все, что угодно построит 

Ответить

Незначительный ключ

0

Ну героев чечни в детском центре спорно, а героев мультфильмов я за

Ответить

Педагогический спрей

0

 «У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих»

Напоминаю, что изображать живых существ это харам.

Ответить

Джон Кроули

0

Тор, Капитан Америка, Железный человек не получали героя России из рук Путина за первую отрезаную голову русского в 16 лет, им до героя Кадырова как пешком до луны.

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