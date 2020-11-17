Кадыров поручил заменить персонажей Marvel на стенах детского центра в Чечне на «настоящих героев» Материал редакции
Так он отреагировал на изображения Тора, Капитана Америки и Железного человека.
Рамзан Кадыров посетил ЖК в городе Курчалой и побывал там в детском игровом центре, на стенах которого изображены персонажи Marvel. Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.
«У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — цитирует Кадырова ТАСС.
Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что осмотрел комплекс и внёс «небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». Курчалой получил статус города в 2019 году, отмечает РИА «Новости», его население составляет 26 тысяч человек. Кадыров пообещал, что власти Чечни «будут работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России».
Нормальное распоряжение, нахер эти Капитаны Америки там нужны, лол, если речь не про США.
Капитан Нохчичо!
Имам Шамиль)
На пикче он будет держать отрезанную голову в руке, а другой рукой тыкать в зрителя и вопрошать "А ты во сколько лет убил своего первого русского?!"
Ну это уже какие-то стереотипы. Нет, просто будет швырять во врагов огненными галушками и кинжалом крутить над головой, чтобы летать
Привет
Свойственный цвет
Капитан Чечня, дон
Император Галактики МРАЗАН ВЫРАДОК
(анаграмма чтоб никто не догадался)
Мстителей основал Аллах
Они следят за соблюдением законов шарита во всем мире и мстят за осквернение Пророка
Железный Моджахед, Человек-акбар, Черная Паранджа, Капитан Чечня, Сакальный Глаз
религии
настоящих
на «настоящих героев»
Это которых ракетой сбили ночью в карабахе?
Минин и Пажарский?
На делимхана и геримеева?
Нищий Даниль
На Путина и Путина.
@Абу Бандит
А то что дома выглядят как безвкусное говно его не смутило?
Махачхалк - настоящий герой
Генерал-Ахмат - Ахмат не может быть капитаном
Ну и так далее
Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.
Ну да. Они же денег не дают)
Тор, Капитан Америка, Железный человек не получали героя России из рук Путина за первую отрезаную голову русского в 16 лет, им до героя Кадырова как пешком до луны.