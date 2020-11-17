Рамзан Кадыров посетил ЖК в городе Курчалой и побывал там в детском игровом центре, на стенах которого изображены персонажи Marvel. Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.

Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что осмотрел комплекс и внёс «небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». Курчалой получил статус города в 2019 году, отмечает РИА «Новости», его население составляет 26 тысяч человек. Кадыров пообещал, что власти Чечни «будут работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России».