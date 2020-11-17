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Алексей Боржонов
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Кадыров поручил заменить персонажей Marvel в детском центре в Чечне на «настоящих героев» Материал редакции

Так он отреагировал на изображения Тора, Капитана Америки и Железного человека.

93 комментария
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Скриншот из видео со страницы Кадырова во «ВКонтакте»

Рамзан Кадыров посетил ЖК в городе Курчалой и побывал там в детском игровом центре, на стенах которого изображены персонажи Marvel. Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.

«У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — цитирует Кадырова ТАСС.

Видео со страницы Кадырова во «ВКонтакте»

Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что осмотрел комплекс и внёс «небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». Курчалой получил статус города в 2019 году, отмечает РИА «Новости», его население составляет 26 тысяч человек. Кадыров пообещал, что власти Чечни «будут работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России».

#новости #кадыров #marvel

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93 комментария
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Нищий Даниль

70

Кадыров приказал героям Marvel извиниться.

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Nikita Zubkov

Нищий
10

Халк извиниться 

Ответить

GoodSanta

Нищий
7

У Грута будут проблемы с этим.

Ответить

пепси

62

Мстителей основал Аллах

Они следят за соблюдением законов шарита во всем мире и мстят за осквернение Пророка

Железный Моджахед, Человек-акбар, Черная Паранджа, Капитан Чечня, Сакальный Глаз

Ответить

Арабский звук

пепси
23
Ответить

ad unguem

Арабский
6

Забыл главного super best friend'а

Ответить

Слава Инженеров

пепси
13

Капитан Насвай

Ответить

Никита Сопов

пепси
6

Капитан Чечня сука, лайк 

Ответить

Илья Щибрик

пепси
2

А как же Халк-дон?

Ответить

пепси

пепси
0

* шакалиный 

Ответить

Юрий Юрий

31
Ответить

Анальное Сало

Юрий
11

Мстители: Эра Имама дон

Ответить

alexferman

16

Нормальное распоряжение, нахер эти Капитаны Америки там нужны, лол, если речь не про США.

Ответить

Pa Chu

alexferman
19

Капитан Нохчичо!

Ответить

alexferman

Pa
13

Имам Шамиль)

Ответить

alexferman

alexferman
29

На пикче он будет держать отрезанную голову в руке, а другой рукой тыкать в зрителя и вопрошать "А ты во сколько лет убил своего первого русского?!"

Ответить

Maksim Derkach

alexferman
4

было страшно, но я лайкнул

Ответить

Pa Chu

alexferman
1

Ну это уже какие-то стереотипы. Нет, просто будет швырять во врагов огненными галушками и кинжалом крутить над головой, чтобы летать

Ответить

Dmitry

Pa
0

Да что

Ответить

Andre Macareno

alexferman
1

Your brother's head is mine!
You will be next!

Ответить

Шамиль Басаев

alexferman
5

Привет 

Ответить

Былой пистолет

Шамиль
2

Привет. Кобзон там?

Ответить

Шамиль Басаев

Былой
0

В соседней палате

Ответить

Pa Chu

Шамиль
1

https://www.instagram.com/p/CHfyFqQgvdZ/?igshid=1lj21r46cbcsp

Ответить

Pa Chu

alexferman
2

Нохчийчоь. Я дичайше извиняюсь, конечно

Ответить

Людской волк

alexferman
0

Это уже дагестанский герой, у чеченцев своих героев полным полно

Ответить

Dr. Acula

Людской
0

ну тип для них тоже

Ответить

Людской волк

Dr.
0

Я это знаю, но причём здесь дагестанские герои, если речь идёт о чеченских?

Ответить

Свойственный цвет

alexferman
5

Капитан Чечня, дон

Ответить

alexferman

Свойственный
8

Император Галактики МРАЗАН ВЫРАДОК

(анаграмма чтоб никто не догадался)

Ответить

Pa Chu

alexferman
2

Судья продажная, опять же

Ну, в качестве антигероя

Ответить

Bad Mother Fucker

Свойственный
0

капитан, тычобля, фельдмаршал

Ответить

Митя Простомолотов

alexferman
0

для вывески like city подойдут..

Ответить

Анальное Сало

20

религии

настоящих

Ответить

пепси

Анальное
5

Голова мешает?

Ответить

Нищий Даниль

пепси
0

Кажись да. Поможешь?

Ответить

пепси

Нищий
0

Опять резать русских.......

Ответить

Нищий Даниль

пепси
0

На бутерброды.

Ответить

Жы Dogolonoga

Нищий
0

На суп

Ответить

Baileys

Анальное
1

настоящие герои

в истории нашей религии и чеченского народа

Ответить

Михаил Набоков

10

 на «настоящих героев»

Это которых ракетой сбили ночью в карабахе?

Ответить

пепси

Михаил
2

Это которые завоевали Москву

Ответить

Михаил Набоков

пепси
0

Минин и Пажарский?

Ответить

Bad Mother Fucker

Михаил
4

Светов и Пожарский

Ответить

Рыжий

Михаил
0

Это которые ракетой сбили ночью в Карабахе 

Ответить

Передний череп

8

Новости 3-его мира 

Ответить

Какой Кошмар

6

На делимхана и геримеева?

Ответить

Нищий Даниль

Какой
0

На Путина и Путина.

Ответить

Alex Blake

Нищий
17
Ответить

Нищий Даниль

Alex
4

Во! Вот это заебись.

Ответить

Митя Простомолотов

Alex
2

медведев такой проказник всегда

Ответить

Подлива из Жопы

Нищий
1

@Абу Бандит 

Ответить

Нищий Даниль

Подлива
1

@Абу Бандит

Ответить

darek

Какой
3

Буданова и Ермолова

Ответить

Сергей Касулин

Какой
2

или Радуева, Басаева, Хаттаба, Яндарбиева, Гелаева, Ахмадова, Масхадова и прочих. персонажей на все 22 фильма хватит

Ответить

Alex Blake

4

А то что дома выглядят как безвкусное говно его не смутило?

Ответить

Ruslan Shashkov

Alex
8

Издеваешься? Откуда ему об этом знать?

Ответить

ad unguem

5
Ответить

пепси

ad
1

good Anakin good

now kill him

Ответить

ad unguem

пепси
1

let the MNOGOKHODOVOCHKA flow through you

Ответить

Арабский звук

5

 У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих

Поддерживаю, американопоклонники сраные.
Хотя бы пророка нарисовали, в конце концов.

Ответить

Абстрактный томагавк_два

2

@Перенесите В @Грозный 

Ответить

Нищий Даниль

Абстрактный
4

Не Переносите В Грозный. Мир должен знать своих героев.

Ответить

Абстрактный томагавк_два

Нищий
1

Так с репостом же

Ответить

Нищий Даниль

Абстрактный
1

Ты бы сразу и сказал...

Ответить

Абстрактный томагавк_два

Нищий
1

Я с марта месяца хожу репосты клянчу 

Ответить

Джон Кроули

3

Тор, Капитан Америка, Железный человек не получали героя России из рук Путина за первую отрезаную голову русского в 16 лет, им до героя Кадырова как пешком до луны.

Ответить

Педагогический спрей

2

 «У нас есть настоящие герои в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих»

Напоминаю, что изображать живых существ это харам.

Ответить

Dr. Acula

Педагогический
1

это другое.
у них ведь и так на каждом углу изображения его, его бати и Путина, причем не только фото

Ответить

Будущий жар

2

Человек-Кадыров 

Ответить

Сергей Спиренков

2

Махачхалк - настоящий герой
Генерал-Ахмат - Ахмат не может быть капитаном
Ну и так далее

Ответить

Технологический бокал

0

Так, а что ряд людей из окружения и сам кадыров без масок??

Ответить

пепси

Технологический
3

Аллах защитит

Ответить

Нищий Даниль

Технологический
0

Они не болеют. Их бог защищает.

Ответить

Окончательный паркур

1

За наши деньги все, что угодно построит 

Ответить

Kaspar Hauser

1

То есть он теперь Танос, правильно понимаю?

Ответить

сироп от щекотки

1

Джохара Дудаева, не иначе, лол

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

Зелёный Шершень!

Ответить

Baileys

1
Ответить

Митя Простомолотов

0

немного не понял. кадыров 95 года гождения чтоли?

Ответить

Иван Ташкинов

Митя
1

Своего первого русского он убил в 3 года, в 98-м.

Ответить

Анальное Сало

Митя
0

95 регион же

Ответить

Несерьёзный Валера

Митя
0

Кавказцы раньше взрослеют.

Ответить

ТыжЮзер

0

Глава Чечни назвал их «фантазиями» и поручил заменить.

Ну да. Они же денег не дают)

Ответить

Незначительный ключ

0

Ну героев чечни в детском центре спорно, а героев мультфильмов я за

Ответить

Artem 88

0

Генералов Бакланова и Ермолова пусть ему там нарисуют))

Ответить

Привлекательный колос

0

Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих

Настоящих

Пророка Мухаммеда?

Ответить

Анальное Сало

0

@Человек-человек 

Ответить

Fred Summer

0

Ермолова на всю стену

Ответить

Несерьёзный Валера

0

Когда уже Грозный в Кадыров переименуют?

Ответить

Иван Ташкинов

Несерьёзный
0

В чай его переименуют. 😁

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

А вы тоже заметили что больше всех копротивляются глобализации нации с, хм, сомнительным уровнем развития социума?

Ответить

Александр Иванов

0

на чела который голову французику отрезал?

Ответить
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