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Алексей Боржонов
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Комитет Госдумы одобрил упразднение всех региональных конституционных судов к 2023 году Материал редакции

Если поправки примут, то с 1 января 2023 года они не смогут рассматривать дела.

15 комментариев
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Комитет Госдумы по законодательству одобрил поправки к законопроекту о реформах конституционных судов, говорится на сайте нижней палаты. «Коммерсантъ» отмечает, что, когда законопроект приняли в первом чтении 21 октября, в нём не говорилось об упразднении судов.

Перед вторым чтением главы комитетов по законодательству Совета федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников предложили поправки, согласно которым субъекты России смогут создавать конституционные (уставные) советы при своих законодательных органах, но не конституционные суды. Если поправки одобрят, то такие суды не смогут принимать дела к рассмотрению с 1 января 2023 года.

Конституционные суды проверяют законы субъекта на соответствие региональной конституции (в республиках) и уставам (в остальных регионах). Также они разрешают разногласия о компетенциях органов власти региона.

Юрист ФБК Любовь Соболь в блоге на «Эхе Москвы» приводила пример работы такого суда: «Если региональные власти приняли закон, который не нравится гражданам, например, об отмене прямых выборов мэров городов, то его (полностью или в частности) можно оспорить и признать недействительным. Таким образом, суды могли восстанавливать справедливость, когда исполнительная или законодательная власть злоупотребляли». Однако, по её словам, на практике такие суды не функционируют. В некоторых регионах конституционные суды уже предлагали ликвидировать для экономии, например в Ингушетии и Калининградской области.

#новости #суды

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15 комментариев
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alexferman

3

Скоро от федерации останется одно название, будет очередное сверхцентрализованное совковое говно

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Пушнойзверь

alexferman
9

Always has been.

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Ivan Kondrashev

alexferman
3

Скоро? Вы из 2013 пишете? Кароч, некогда объяснять, покупайте доллары на все!

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Zero-one-one

alexferman
0

А когда Казахстан станет ханством? 

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Stanley H. Tweedle

alexferman
0

Совок уже побольше на федерацию похож чем современная РФ

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Открытый яд

1

Все верно, нахуй они нужны, если и так не функционируют, даже навальнята подтверждают.

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Роман Андронов

Открытый
5

Так давай думу распустим, она тоже не функционирует.

Ответить

Нищий Даниль

Роман
0

Это другое.

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Открытый яд

Роман
0

А давай ты не будешь лезть в дела взрослых дядей, не тебе решать.

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Bad Mother Fucker

0

у кого-то от истории с КС Ингушетии до сих пор жопа горит

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alexferman

Bad
0

А что там было?

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Павел Макров

alexferman
1

Я так понимаю, речь идет о демаркации границы между ингушетией и чечней  2018.
Кадыров и Евкуров договорились и подписали договор, но КС Ингушетии его признал неправомерным.

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Bad Mother Fucker

Павел
1

а потом ребятки из апэшечки кинулись в КС РФ, который в максимально сжатые сроки дал КС Ингушетии атата. Правда, никаких юридических оснований у КС РФ для этого не было, но кого в Россиюшке ебёт право, когда надо поставить зарвавшихся холопов на место

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Нищий Даниль

0

На*уй эти суды, они в России не нужны.

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Нищий Даниль

0

Если поправки примут

Опять не те...

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