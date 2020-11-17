Комитет Госдумы одобрил упразднение всех региональных конституционных судов к 2023 году Материал редакции
Если поправки примут, то с 1 января 2023 года они не смогут рассматривать дела.
Комитет Госдумы по законодательству одобрил поправки к законопроекту о реформах конституционных судов, говорится на сайте нижней палаты. «Коммерсантъ» отмечает, что, когда законопроект приняли в первом чтении 21 октября, в нём не говорилось об упразднении судов.
Перед вторым чтением главы комитетов по законодательству Совета федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников предложили поправки, согласно которым субъекты России смогут создавать конституционные (уставные) советы при своих законодательных органах, но не конституционные суды. Если поправки одобрят, то такие суды не смогут принимать дела к рассмотрению с 1 января 2023 года.
Конституционные суды проверяют законы субъекта на соответствие региональной конституции (в республиках) и уставам (в остальных регионах). Также они разрешают разногласия о компетенциях органов власти региона.
Юрист ФБК Любовь Соболь в блоге на «Эхе Москвы» приводила пример работы такого суда: «Если региональные власти приняли закон, который не нравится гражданам, например, об отмене прямых выборов мэров городов, то его (полностью или в частности) можно оспорить и признать недействительным. Таким образом, суды могли восстанавливать справедливость, когда исполнительная или законодательная власть злоупотребляли». Однако, по её словам, на практике такие суды не функционируют. В некоторых регионах конституционные суды уже предлагали ликвидировать для экономии, например в Ингушетии и Калининградской области.
Скоро от федерации останется одно название, будет очередное сверхцентрализованное совковое говно
Скоро? Вы из 2013 пишете? Кароч, некогда объяснять, покупайте доллары на все!
Так давай думу распустим, она тоже не функционирует.
у кого-то от истории с КС Ингушетии до сих пор жопа горит
А что там было?
Я так понимаю, речь идет о демаркации границы между ингушетией и чечней 2018.
Кадыров и Евкуров договорились и подписали договор, но КС Ингушетии его признал неправомерным.
а потом ребятки из апэшечки кинулись в КС РФ, который в максимально сжатые сроки дал КС Ингушетии атата. Правда, никаких юридических оснований у КС РФ для этого не было, но кого в Россиюшке ебёт право, когда надо поставить зарвавшихся холопов на место