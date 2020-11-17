Если поправки примут, то с 1 января 2023 года они не смогут рассматривать дела.

В закладки

Комитет Госдумы по законодательству одобрил поправки к законопроекту о реформах конституционных судов, говорится на сайте нижней палаты. «Коммерсантъ» отмечает, что, когда законопроект приняли в первом чтении 21 октября, в нём не говорилось об упразднении судов.

Перед вторым чтением главы комитетов по законодательству Совета федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников предложили поправки, согласно которым субъекты России смогут создавать конституционные (уставные) советы при своих законодательных органах, но не конституционные суды. Если поправки одобрят, то такие суды не смогут принимать дела к рассмотрению с 1 января 2023 года.

Конституционные суды проверяют законы субъекта на соответствие региональной конституции (в республиках) и уставам (в остальных регионах). Также они разрешают разногласия о компетенциях органов власти региона.