Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
2812

«Медуза»: правительство выпустит приложение, отслеживающее контакты с заболевшими Covid-19 Материал редакции

Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.

103 комментария
В закладки

Министерство цифрового развития заканчивает разработку приложения для борьбы с коронавирусом. Оно будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве, федеральном штабе по борьбе с Covid-19 и двух IT-компаниях.

Приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты» скоро появится в App Store и Google Play. В его презентации говорится, что телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения.

«Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней», — утверждают разработчики.

«Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

В презентации говорится, что Минцифры и правительств Москвы разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google», говорится в презентации. По данным источников «Медузы», в его основе лежит совместная разработка компаний Exposure Notification. Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth.

Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.

Подобные мобильные приложения появились по всему миру. Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.

#новости #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+58 408
но есть и хорошие новости?
2
Репост
14
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 103, "likes": 14, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 236752, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 10:41:02 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Hack Life
Хакатон и конференция по современным технологиям
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
103 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Открытый яд

9

Чего-то не понял — а больным какая мотивация его устанавливать?

Ответить

Нищий Даниль

Открытый
28

Не установишь - штраф. Нравится такая "мотивация"?

Ответить

rossoshmap

Нищий
2
Ответить

Yago SH

Нищий
1

Так не привязано к госуслугам же

Ответить

Нищий Даниль

Yago
2

А почему тогда ролик на ютуб канале Госуслуг?

Ответить

AZP

Yago
0

Зато привязано к товарищу майору

Ответить

Слава Инженеров

Открытый
4

Желание помочь в решении общей беды

Ответить

Пушнойзверь

Слава
12

Проблема в том, что в ЭтойСтране тебе впарят говноподелку, написанную макаками за еду, с анальным зондом и товарищем майором. А на общую проблему всем поебать, они лишь пилят баблишко и решают смежные проблемы: например, как лишний раз добавить слежку за дурачками из народа.

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойзверь
1

Идея же не этой страны а эпла с гуглом

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Слава
–1

От эппла с гуглом там только магазин приложений

Ответить

Слава Инженеров

Вольдем…
1

я думал речь об этом https://hightech.fm/2020/05/21/covid-apple-google

Ответить

Dmitry Teplyakov

Вольдем…
0

ещё API их.

Ответить

Прочий Никита

Пушнойзверь
0

Больше половины страны ходит с сервисами Яндекса, ВК и полной информацией о себе в них, НО ТОВАРИЩУ МАЙОРУ НУЖНО ЕЩЁ ОДНО, ДА ЧТОБ БЕЗ АВТОРИЗАЦИИ И ЧТОБ РЕВЬЮ ПРОШЛИ!!!

Хоспаде, как тебя вообще на работу взяли в ДругойСтране.

Переписал всех лайкнувших твой коммент в список low iq.

Ответить

Открытый яд

Слава
0

Тот, кто желает помочь сидит-пердит дома, эти-то как помогут?

Ответить

Слава Инженеров

Открытый
2

Чем быстрее выявлять контактных, тем проще останавливать распространение

Ответить

Открытый яд

Слава
0

А, я не сразу понял смысл приложения, я например с ним ездил неделю, потом заболел, нажал галочку, а тем кто со мной на той неделе контактировал придут уведомления, блин, я тупой

Ответить

Будущий жар

Открытый
1

тупой школьник 

Ответить

Открытый яд

Будущий
1

В прошлый раз я послал тебя на половой член и мне дали бан на пять суток

Ответить

Пушнойзверь

Открытый
2

В это раз дадут на десять.

Ответить

Будущий жар

Открытый
0

В монголию тебя на шахты уголь добывать на пару месяцев чтоб знал чем у кошки под хвостом пахнет 

Ответить

Пушнойзверь

Слава
–1

Чем быстрее выявлять и отстреливать, да?

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойз…
0

В реальной жизни кто-то добровольно общается с тобой? Или в реальной жизни ты не такой душный?

Ответить

Пушнойзверь

Слава
1

Нахуй мне с кем-то общаться?

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойз…
0

А комментарии это не общение?

Ответить

Пушнойзверь

Слава
0

Нет, я просто тралю местное быдло, пока у меня билдится проект.

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойз…
2
Ответить

Нищий Даниль

Слава
0

Победим этот проклятый короновирус!!!

Ответить

Пушнойзверь

Открытый
1
Ответить

Taktischer Corgi

10

 Все контакты анонимно записываются на ваше устройство

Дооо...
 Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней

Дооо!
 правительство выпустит приложение

Правительство всё-таки не обманет, тотальная безопасность

Ответить

Архитектурный диод

Taktischer
8

Учитывая то, что используется технология эппла и гугла, а приложения проходят жесткий ревью, вероятность, что получится хорошая штука немаленькая.

Ответить

Пушнойзверь

Архитектурный
8

Власть: наебала народ 100 раз.
Народ: ну в 101-ый то не наебёт уж точно!

Ответить

Архитектурный диод

Пушнойзверь
3

Тут суть же в том, что приложение будет просто использовать API от эпла и гугла, я не помню есть ли там требования по анонимности (вроде есть), но что они сделают с твоими данными, если не могут попросить тебя авторизоваться через госуслуги/телефон? У них будет обезличенная информация.
Но ещё раз, я конечно ни в чем не уверен, выводы до выхода приложения делать бессмысленно, но так как есть третья контролирующая сторона, шанс того, что приложение будет хорошим, как мне кажется, высок

Ответить

Litnikov Danil

Архитектурный
3

Со статьи на медузе:

Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.

То есть связать с реальным человеком все таки можно

Ответить

Далекий месяц

Архитектурный
1

По обезличенной геолокации можно вполне себе тебя сдеанонить

Ответить

Архитектурный

Далекий
0

Так ее не будеи

Ответить

Далекий месяц

Архитек…
0

Это ещё почему?

Ответить

Илья Гераськин

Далекий
1

Будет база, типа ААА контактировал с ВВВ и ССС. ААА сообщил, что у него ковид, ВВВ и ССС получают уведомление. Даже сдеанонив ААА на этапе получения результата теста, всё ещё не понятно кто такие ВВВ и ССС и где они встретились вообще.

Ответить

Архитектурный

Далекий
0

Приложение будет получать только инфу о факте контакта. Отслеживание контактов лежит на гугле и Эппле, которые, кстати, тоже не используют геолокацию

Ответить

Вольдемаръ

Архитек…
0

Так а как они установят контакт без гпс?

Ответить

Архитектурный

Вольдем…
0

Блютус

Ответить

Вольдемаръ

Архитек…
0

Мне делать нехуй больше кроме как с включенным блюпупом ходить

Ответить

Архитектурный

Вольдем…
0

BLE почти не ест батарею и используется на айфонах, например, чтобы краденные искать

Ответить

AZP

Вольдем…
0

У меня браслет постоянно подключен.

Ответить

Taktischer Corgi

Архитектурный
3

Такой жёсткий ревью, что просто 

Ответить

Дешевый холод

Архитектурный
3

Жёсткий ревью  в гугле, понимаю 

Ответить

Архитектурный диод

Дешевый
0

Думаю, что эти аппки модерируются отдельно

Ответить

Илья Гераськин

Taktischer
0

Так а что толку от этих контактов? Производители явно не дураки и под эту систему сделали какие-нибудь уникальные идентификаторы. Толку от того, что ты получишь доступ к базе с какими-то непонятными идентификаторами? Там же не IMEI и не номер телефона.

Ответить

Дешевый холод

Илья
1

минцифра

производители явно не дураки

Ответить

Илья Гераськин

Дешевый
0

Эпол и гугол. Они им отдадут какой-нибудь рандомный идентификатор и ищи потом кто это был

Ответить

Litnikov Danil

Илья
0

Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.

С медузы

Ответить

Илья Гераськин

Litnikov
0

Это понятно, но если база контактов локальная не выгружаемая и вообще хэшируется, то тоже мало толку

Ответить

Дешевый холод

Илья
0

минцифра

производители явно не дураки

Ответить

Илья Гераськин

Дешевый
0

Да нахера им это надо? Они по IMEI и камерам с распознаванием могут куда точнее оттрекать кого угодно.

Ответить

Taktischer Corgi

10

Приложение назвали "Сифа!"
Если в радиусе 10 метров от вас обнаружился больной ковид - теперь вы сифа.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Taktischer
0

после чего тут же прилетает пластиковая бутылка в голову!

Ответить

Косолар Оголы

Dmitry
0

Лучшая Сифа, всё же - это кусок межшовного уплотнителя, он же в просторечии "колбаса".
Идеальный баланс между весом (для дальности полета) и мягкостью (для смачного контакта)

Ответить

Илья Гераськин

Косолар
0

Колбаса это прям советская классика

Ответить

walkindizaster

8

"В сотрудничестве с эппл и гугл" вероятно означает только, что они пропустили публикацию этого приложения в свои сторы

Ответить

Andrey

walkindizaster
1

нет, оно работает на API которое предоставляют Apple и Google прямо в настройках системы

Ответить

Пушнойзверь

Andrey
0

 API

 прямо в настройках системы

Чё блядь?

Ответить

Веселый Даниль

Пушнойзверь
9

технарь в треде, все в бинарный код

Ответить

Закомплексованная Душа

Веселый
0

Ёпт, проснулся, они уже давно заявляли об этой технологии

Ответить

Пешка Комитета

Пушнойзверь
0

https://www.google.com/covid19/exposurenotifications/

Exposure Notifications: Helping fight COVID-19…
Learn how Exposure Notifications, built by Google and Apple, enable apps to send you a…
www.google.com
Ответить

Илья Гераськин

Пешка
2

Ну так API же доступен для всех, не? Какое тут партнёрство

Ответить

Ivan Pogoreloff

Илья
0

Не для всех

 Only public health authorities can use this system

Ответить

Илья Гераськин

Ivan
2

Да, но предположу что это выявляется на этапе верификации приложения, т.е. партнёрства тут всё ещё нет. 

Ответить

Красивый фитиль

walkindizaster
1
Ответить

Litnikov Danil

walkindizaster
0

Тоже не понял это, также как и про ревью - в гуглплее нет толком ревью емнип.

Ответить

Антон Пострунин

walkindizaster
0

Скорее наоборот, от России там только интерфейс и развертывание, само апи, в котором вся соль, эпл и гугл уже несколько месяцев назад опубликовали. 

Ответить

Litnikov Danil

6

приложение, отслеживающие контакты с заболевшими

Ответить

Нищий Даниль

Litnikov
0

@Вахтанг, тут взлом жопы.

Ответить

Maxim Semenov

6

И вроде это гениальная и простая идея, но кредит доверия государству настолько низок, что не хочется устанавливать ничего с приставкой "гос"

Ответить

Dmitry Teplyakov

4

разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google»

Ну теперь и я могу говорить, что разрабатывал приложение в партнёрстве с VK, если заюзаю их api)

Ответить

Региональный корабль

3

Так вот почему Apple говорит, что в России есть приложение для отслеживания, но хрен его найдёшь в апсторе

Ответить

капитан ильич

Региональный
2

Тоже удивился, когда чекал. Зато у Казахстана есть <3

Ответить

Уполномоченный Макс

Региональный
1

for Мои контакты 

Ответить

German Times

3

Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.

Только вот в Чехии, Италии и Великобритании это приложение почему-то не помогает - там уже и локдауны ввели.

Ответить

Татарский диод

German
1

Там и масочки не помогают. Всё лето все ходили в масочках, и надо же - ПИК ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Стаду можно скормить что угодно.

Ответить

Украденная жизнь

2

Как в нём штраф платить то? Сырая версия.

Ответить

Технологический бокал

1

Идея хорошая, но вот я получу сообщение, что вчера катался в одном вагоне метро с заразным, и что мне делать? Заставят принудительно 2 недели сидеть дома? 

Ответить

Пушнойзверь

Технологический
2

 Заставят принудительно 2 недели сидеть дома?

Ширяться новичком.

Ответить

Технологический бокал

Пушнойзверь
0

Отличная идея, но такой ценный препарат только для особых пациентов

Ответить

Dmitry Teplyakov

Технологический
0

Скорее просто FYI фича.

Ответить

Технологический бокал

Dmitry
0

Отлично, я узнаю, что ежедневно мимо проходят десятки больных. Что дальше? Стать ипохондриком и заказывать гроб?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Технологический
0

заказывать гроб?

Кремация лучше, имхо.
Возможно какую-то анонимную статистику API предоставляет разрабам, надо читать шо там.

Ответить

Татарский диод

Dmitry
2

анонимную статистику

Ответить

AZP

Технологический
0

Предложат написать завещание и выбрать гроб.

Ответить

Региональный корабль

1

Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth

Который до сих пор отключают дохрена людей ради «экономии» батарейки

Ответить

Maxim Semenov

Региональный
0

он по умолчанию включатся назад уже давно, потому что версии 4-5 потребляют ооочень мало

Ответить

Региональный корабль

Maxim
0

я понимаю, но верю, что дофига людей мониторят и отключают

Ответить

Максим Ростокин

1

Отлично, когда приложение выйдет - скачаю его и установлю. Введу данные, что я больной (нет) - теперь ко мне ни одна сволочь близко не подойдёт. Как же надоели эти кожаные ублюдки! Социальное дистанцирование во всей красе.

Ответить

A patient patient

1

Ну чё, госорганы, довыёбывались? Никто теперь не поверит вам, что "не собирает информацию". Потенциально рабочая идея не сможет работать в этой стране просто из-за того, что у руля государства - мудаки, которым никто не верит.

Ответить

Прочий Мика

1

не прошло и года, айти страна

Ответить

Нищий Даниль

0

Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.

А почему не полность отечественная разработка?

Ответить

Уполномоченный Макс

Нищий
2

Потому разработали apple и Google 

Ответить

Нищий Даниль

Уполномоченный
0

А Госуслуги свою этикетку приклеили?

Ответить

Слава Инженеров

Нищий
0

Изначально вроде эпл и гугл так и позиционировали эту свою разработку, что это инструмент который будет доступен сторонним разработчикам, для конкретных реализаций

Ответить

Солнечный Филипп

0

Какое название ебанутое 👍

Ответить

Илья Гераськин

0

Во многих странах вроде такое уже работает.

Ответить

Владислав Косинов

0

Во Франции такая фигня уже две недели, приложение в фоне сканирует по блютусу другие телефоны с этим же приложением и если его владелец якобы был болен, должно об этом сообщить. Использование по желанию, соответсвенно бесполезная хрень.

Ответить

Илья Гераськин

Владислав
0

Так там не в этом суть же. Когда ты болен, тебя наверное никуда не пустят уже. Там суть в том, что кто-то говорит "я болен" а всем, у кого в телефонах есть записи о контактах с этим чувакм прилетает уведомление "Вы встретили ковидника, поздравляем"

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.

Госуслуги подтверждают свою афилированность и Apple с Google дает добро на публикацию. Пользователь даже не узнает.

Ответить

Выдающийся меч

0

Новость - хорошая, да и «в само приложение зонды встраивать не будем» - верю: в Москве (правительство которой заявлено одним из участников разработки) достаточно точек доступа на поверхности и в подземке, и я уверен что они умеют сканировать и записывать эфир Bluetooth, а значит, одна из причин долгой разработки приложения - подготовка инфраструктуры big data для оценок массовости установки приложения, составления моделей распространения вируса по собранным «маякам», и отправки пушей с предложением провериться тем пользователям метровайфая, что не ставили приложение но ехали в одном вагоне с заразными (ну, и из-за внедрения в больницах и лабораториях системы подтверждения диагноза по коду в выписке с положительным результатом теста, да).

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей
Её подобрал водитель «Томского пива».
165
Беларусь
Акция белорусов «Я выхожу!» памяти погибшего Романа Бондаренко. Репортаж из соцсетей
Что произошло на марше, посвящёном жертвам жестокости силовиков в Белоруссии.
139
Новости
На дороге в Иркутской области нашли череп. Оказалось, обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими костями
Полиция выясняет, откуда взяли смесь для посыпки.
109
Популярное за три дня
Наука
SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек
Предыдущий полёт был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.
153
Животные
24
Новости
На дороге в Иркутской области нашли череп. Оказалось, обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими костями
Полиция выясняет, откуда взяли смесь для посыпки.
109
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Илья Гераськин

«Медуза»: правительство…

Виктор Ганелес

Школьникам 6-11 классов Москвы…

пепси

Сенат США принял антидопинговый…

rossoshmap

Детский сад + начальная школа в…

Православие…

В США дети не смогут посидеть…

A big purple…

Сенат США принял антидопинговый…

Виктор Ганелес

Школьникам 6-11 классов Москвы…

пепси

Сенат США принял антидопинговый…

A big purple…

Сенат США принял антидопинговый…

пепси

Сенат США принял антидопинговый…

Унылый Лось

Детский сад + начальная школа в…

пепси

Сенат США принял антидопинговый…

Хорошо, ок, понял…

Личный опыт: многодетная мать…

Mikhail Lukup

Сенат США принял антидопинговый…

Космический кот

Сенат США принял антидопинговый…

A big purple…

Сенат США принял антидопинговый…

Inna-Roxy (16+)

Личный опыт: многодетная мать…

Mikhail Lukup

Сенат США принял антидопинговый…

Chef

Сенат США принял антидопинговый…

Атлант поправил…

Детский сад + начальная школа в…
null