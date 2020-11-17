Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.

В закладки

Министерство цифрового развития заканчивает разработку приложения для борьбы с коронавирусом. Оно будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве, федеральном штабе по борьбе с Covid-19 и двух IT-компаниях.

Приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты» скоро появится в App Store и Google Play. В его презентации говорится, что телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения.

«Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней», — утверждают разработчики.

«Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

В презентации говорится, что Минцифры и правительств Москвы разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google», говорится в презентации. По данным источников «Медузы», в его основе лежит совместная разработка компаний Exposure Notification. Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth.

Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.

Подобные мобильные приложения появились по всему миру. Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.