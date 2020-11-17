«Медуза»: правительство выпустит приложение, отслеживающее контакты с заболевшими Covid-19 Материал редакции
Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.
Министерство цифрового развития заканчивает разработку приложения для борьбы с коронавирусом. Оно будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве, федеральном штабе по борьбе с Covid-19 и двух IT-компаниях.
Приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты» скоро появится в App Store и Google Play. В его презентации говорится, что телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения.
«Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней», — утверждают разработчики.
«Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.
В презентации говорится, что Минцифры и правительств Москвы разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google», говорится в презентации. По данным источников «Медузы», в его основе лежит совместная разработка компаний Exposure Notification. Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth.
Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.
Подобные мобильные приложения появились по всему миру. Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.
Нищий Даниль
Не установишь - штраф. Нравится такая "мотивация"?
Желание помочь в решении общей беды
Проблема в том, что в ЭтойСтране тебе впарят говноподелку, написанную макаками за еду, с анальным зондом и товарищем майором. А на общую проблему всем поебать, они лишь пилят баблишко и решают смежные проблемы: например, как лишний раз добавить слежку за дурачками из народа.
Идея же не этой страны а эпла с гуглом
От эппла с гуглом там только магазин приложений
я думал речь об этом https://hightech.fm/2020/05/21/covid-apple-google
Прочий Никита
Больше половины страны ходит с сервисами Яндекса, ВК и полной информацией о себе в них, НО ТОВАРИЩУ МАЙОРУ НУЖНО ЕЩЁ ОДНО, ДА ЧТОБ БЕЗ АВТОРИЗАЦИИ И ЧТОБ РЕВЬЮ ПРОШЛИ!!!
Хоспаде, как тебя вообще на работу взяли в ДругойСтране.
Переписал всех лайкнувших твой коммент в список low iq.
Тот, кто желает помочь сидит-пердит дома, эти-то как помогут?
Чем быстрее выявлять контактных, тем проще останавливать распространение
А, я не сразу понял смысл приложения, я например с ним ездил неделю, потом заболел, нажал галочку, а тем кто со мной на той неделе контактировал придут уведомления, блин, я тупой
тупой школьник
Открытый яд
В прошлый раз я послал тебя на половой член и мне дали бан на пять суток
В монголию тебя на шахты уголь добывать на пару месяцев чтоб знал чем у кошки под хвостом пахнет
Чем быстрее выявлять и отстреливать, да?
В реальной жизни кто-то добровольно общается с тобой? Или в реальной жизни ты не такой душный?
Нахуй мне с кем-то общаться?
А комментарии это не общение?
Нет, я просто тралю местное быдло, пока у меня билдится проект.
Все контакты анонимно записываются на ваше устройство
Дооо...
Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней
Дооо!
правительство выпустит приложение
Правительство всё-таки не обманет, тотальная безопасность
Архитектурный диод
Учитывая то, что используется технология эппла и гугла, а приложения проходят жесткий ревью, вероятность, что получится хорошая штука немаленькая.
Власть: наебала народ 100 раз.
Народ: ну в 101-ый то не наебёт уж точно!
Архитектурный диод
Тут суть же в том, что приложение будет просто использовать API от эпла и гугла, я не помню есть ли там требования по анонимности (вроде есть), но что они сделают с твоими данными, если не могут попросить тебя авторизоваться через госуслуги/телефон? У них будет обезличенная информация.
Но ещё раз, я конечно ни в чем не уверен, выводы до выхода приложения делать бессмысленно, но так как есть третья контролирующая сторона, шанс того, что приложение будет хорошим, как мне кажется, высок
Со статьи на медузе:
Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.
То есть связать с реальным человеком все таки можно
Далекий месяц
По обезличенной геолокации можно вполне себе тебя сдеанонить
Так ее не будеи
Далекий месяц
Это ещё почему?
Будет база, типа ААА контактировал с ВВВ и ССС. ААА сообщил, что у него ковид, ВВВ и ССС получают уведомление. Даже сдеанонив ААА на этапе получения результата теста, всё ещё не понятно кто такие ВВВ и ССС и где они встретились вообще.
Приложение будет получать только инфу о факте контакта. Отслеживание контактов лежит на гугле и Эппле, которые, кстати, тоже не используют геолокацию
Так а как они установят контакт без гпс?
Блютус
Мне делать нехуй больше кроме как с включенным блюпупом ходить
Дешевый холод
Жёсткий ревью в гугле, понимаю
Так а что толку от этих контактов? Производители явно не дураки и под эту систему сделали какие-нибудь уникальные идентификаторы. Толку от того, что ты получишь доступ к базе с какими-то непонятными идентификаторами? Там же не IMEI и не номер телефона.
минцифра
производители явно не дураки
Эпол и гугол. Они им отдадут какой-нибудь рандомный идентификатор и ищи потом кто это был
Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.
С медузы
Это понятно, но если база контактов локальная не выгружаемая и вообще хэшируется, то тоже мало толку
минцифра
производители явно не дураки
Да нахера им это надо? Они по IMEI и камерам с распознаванием могут куда точнее оттрекать кого угодно.
Приложение назвали "Сифа!"
Если в радиусе 10 метров от вас обнаружился больной ковид - теперь вы сифа.
после чего тут же прилетает пластиковая бутылка в голову!
Лучшая Сифа, всё же - это кусок межшовного уплотнителя, он же в просторечии "колбаса".
Идеальный баланс между весом (для дальности полета) и мягкостью (для смачного контакта)
"В сотрудничестве с эппл и гугл" вероятно означает только, что они пропустили публикацию этого приложения в свои сторы
нет, оно работает на API которое предоставляют Apple и Google прямо в настройках системы
API
прямо в настройках системы
Чё блядь?
Веселый Даниль
технарь в треде, все в бинарный код
Ну так API же доступен для всех, не? Какое тут партнёрство
Не для всех
Only public health authorities can use this system
Да, но предположу что это выявляется на этапе верификации приложения, т.е. партнёрства тут всё ещё нет.
Тоже не понял это, также как и про ревью - в гуглплее нет толком ревью емнип.
Скорее наоборот, от России там только интерфейс и развертывание, само апи, в котором вся соль, эпл и гугл уже несколько месяцев назад опубликовали.
приложение, отслеживающие контакты с заболевшими
И вроде это гениальная и простая идея, но кредит доверия государству настолько низок, что не хочется устанавливать ничего с приставкой "гос"
разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google»
Ну теперь и я могу говорить, что разрабатывал приложение в партнёрстве с VK, если заюзаю их api)
Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.
Только вот в Чехии, Италии и Великобритании это приложение почему-то не помогает - там уже и локдауны ввели.
Татарский диод
Там и масочки не помогают. Всё лето все ходили в масочках, и надо же - ПИК ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Стаду можно скормить что угодно.
Заставят принудительно 2 недели сидеть дома?
Ширяться новичком.
Технологический бокал
Отличная идея, но такой ценный препарат только для особых пациентов
Скорее просто FYI фича.
Технологический бокал
Отлично, я узнаю, что ежедневно мимо проходят десятки больных. Что дальше? Стать ипохондриком и заказывать гроб?
заказывать гроб?
Кремация лучше, имхо.
Возможно какую-то анонимную статистику API предоставляет разрабам, надо читать шо там.
он по умолчанию включатся назад уже давно, потому что версии 4-5 потребляют ооочень мало
Отлично, когда приложение выйдет - скачаю его и установлю. Введу данные, что я больной (нет) - теперь ко мне ни одна сволочь близко не подойдёт. Как же надоели эти кожаные ублюдки! Социальное дистанцирование во всей красе.
Ну чё, госорганы, довыёбывались? Никто теперь не поверит вам, что "не собирает информацию". Потенциально рабочая идея не сможет работать в этой стране просто из-за того, что у руля государства - мудаки, которым никто не верит.
Уполномоченный Макс
Потому разработали apple и Google
Нищий Даниль
А Госуслуги свою этикетку приклеили?
Изначально вроде эпл и гугл так и позиционировали эту свою разработку, что это инструмент который будет доступен сторонним разработчикам, для конкретных реализаций
Во Франции такая фигня уже две недели, приложение в фоне сканирует по блютусу другие телефоны с этим же приложением и если его владелец якобы был болен, должно об этом сообщить. Использование по желанию, соответсвенно бесполезная хрень.
Так там не в этом суть же. Когда ты болен, тебя наверное никуда не пустят уже. Там суть в том, что кто-то говорит "я болен" а всем, у кого в телефонах есть записи о контактах с этим чувакм прилетает уведомление "Вы встретили ковидника, поздравляем"
Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.
Госуслуги подтверждают свою афилированность и Apple с Google дает добро на публикацию. Пользователь даже не узнает.
Новость - хорошая, да и «в само приложение зонды встраивать не будем» - верю: в Москве (правительство которой заявлено одним из участников разработки) достаточно точек доступа на поверхности и в подземке, и я уверен что они умеют сканировать и записывать эфир Bluetooth, а значит, одна из причин долгой разработки приложения - подготовка инфраструктуры big data для оценок массовости установки приложения, составления моделей распространения вируса по собранным «маякам», и отправки пушей с предложением провериться тем пользователям метровайфая, что не ставили приложение но ехали в одном вагоне с заразными (ну, и из-за внедрения в больницах и лабораториях системы подтверждения диагноза по коду в выписке с положительным результатом теста, да).