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Ольга Щербинина
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«Медуза»: правительство выпустит приложение, отслеживающие контакты с заболевшими Covid-19 Материал редакции

Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.

55 комментариев
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Министерство цифрового развития заканчивает разработку приложения для борьбы с коронавирусом. Оно будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве, федеральном штабе по борьбе с Covid-19 и двух IT-компаниях.

Приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты» скоро появится в App Store и Google Play. В его презентации говорится, что телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения.

«Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней», — утверждают разработчики.

«Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

В презентации говорится, что Минцифры и правительств Москвы разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google», говорится в презентации. По данным источников «Медузы», в его основе лежит совместная разработка компаний Exposure Notification. Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth.

Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.

Подобные мобильные приложения появились по всему миру. Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.

#новости #карантинвроссии #covid19

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55 комментариев
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Открытый яд

5

Чего-то не понял — а больным какая мотивация его устанавливать?

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Нищий Даниль

Открытый
12

Не установишь - штраф. Нравится такая "мотивация"?

Ответить

Yago SH

Нищий
1

Так не привязано к госуслугам же

Ответить

Нищий Даниль

Yago
1

А почему тогда ролик на ютуб канале Госуслуг?

Ответить

Слава Инженеров

Открытый
3

Желание помочь в решении общей беды

Ответить

Пушнойзверь

Слава
2

Проблема в том, что в ЭтойСтране тебе впарят говноподелку, написанную макаками за еду, с анальным зондом и товарищем майором. А на общую проблему всем поебать, они лишь пилят баблишко и решают смежные проблемы: например, как лишний раз добавить слежку за дурачками из народа.

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойзверь
1

Идея же не этой страны а эпла с гуглом

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Слава
0

От эппла с гуглом там только магазин приложений

Ответить

Слава Инженеров

Вольдем…
0

я думал речь об этом https://hightech.fm/2020/05/21/covid-apple-google

Ответить

Открытый яд

Слава
0

Тот, кто желает помочь сидит-пердит дома, эти-то как помогут?

Ответить

Слава Инженеров

Открытый
1

Чем быстрее выявлять контактных, тем проще останавливать распространение

Ответить

Открытый яд

Слава
0

А, я не сразу понял смысл приложения, я например с ним ездил неделю, потом заболел, нажал галочку, а тем кто со мной на той неделе контактировал придут уведомления, блин, я тупой

Ответить

Будущий жар

Открытый
1

тупой школьник 

Ответить

Открытый яд

Будущий
0

В прошлый раз я послал тебя на половой член и мне дали бан на пять суток

Ответить

Пушнойзверь

Открытый
0

В это раз дадут на десять.

Ответить

Пушнойзверь

Слава
0

Чем быстрее выявлять и отстреливать, да?

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойз…
0

В реальной жизни кто-то добровольно общается с тобой? Или в реальной жизни ты не такой душный?

Ответить

Пушнойзверь

Слава
0

Нахуй мне с кем-то общаться?

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойз…
0

А комментарии это не общение?

Ответить

Пушнойзверь

Слава
0

Нет, я просто тралю местное быдло, пока у меня билдится проект.

Ответить

Слава Инженеров

Пушнойз…
1
Ответить

Нищий Даниль

Слава
0

Победим этот проклятый короновирус!!!

Ответить

Пушнойзверь

Открытый
–2
Ответить

walkindizaster

5

"В сотрудничестве с эппл и гугл" вероятно означает только, что они пропустили публикацию этого приложения в свои сторы

Ответить

Andrey

walkindizaster
0

нет, оно работает на API которое предоставляют Apple и Google прямо в настройках системы

Ответить

Пушнойзверь

Andrey
0

 API

 прямо в настройках системы

Чё блядь?

Ответить

Веселый Даниль

Пушнойзверь
5

технарь в треде, все в бинарный код

Ответить

Закомплексованная Душа

Веселый
0

Ёпт, проснулся, они уже давно заявляли об этой технологии

Ответить

Пешка Комитета

Пушнойзверь
0

https://www.google.com/covid19/exposurenotifications/

Exposure Notifications: Helping fight COVID-19…
Learn how Exposure Notifications, built by Google and Apple, enable apps to send you a…
www.google.com
Ответить

Илья Гераськин

Пешка
0

Ну так API же доступен для всех, не? Какое тут партнёрство

Ответить

Litnikov Danil

walkindizaster
0

Тоже не понял это, также как и про ревью - в гуглплее нет толком ревью емнип.

Ответить

Красивый фитиль

walkindizaster
0
Ответить

Taktischer Corgi

2

 Все контакты анонимно записываются на ваше устройство

Дооо...
 Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней

Дооо!
 правительство выпустит приложение

Правительство всё-таки не обманет, тотальная безопасность

Ответить

Архитектурный диод

Taktischer
4

Учитывая то, что используется технология эппла и гугла, а приложения проходят жесткий ревью, вероятность, что получится хорошая штука немаленькая.

Ответить

Taktischer Corgi

Архитектурный
1

Такой жёсткий ревью, что просто 

Ответить

Пушнойзверь

Архитектурный
1

Власть: наебала народ 100 раз.
Народ: ну в 101-ый то не наебёт уж точно!

Ответить

Архитектурный диод

Пушнойзверь
0

Тут суть же в том, что приложение будет просто использовать API от эпла и гугла, я не помню есть ли там требования по анонимности (вроде есть), но что они сделают с твоими данными, если не могут попросить тебя авторизоваться через госуслуги/телефон? У них будет обезличенная информация.
Но ещё раз, я конечно ни в чем не уверен, выводы до выхода приложения делать бессмысленно, но так как есть третья контролирующая сторона, шанс того, что приложение будет хорошим, как мне кажется, высок

Ответить

Litnikov Danil

Архитектурный
0

Со статьи на медузе:

Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.

То есть связать с реальным человеком все таки можно

Ответить

Дешевый холод

Архитектурный
0

Жёсткий ревью  в гугле, понимаю 

Ответить

Архитектурный диод

Дешевый
0

Думаю, что эти аппки модерируются отдельно

Ответить

Региональный корабль

2

Так вот почему Apple говорит, что в России есть приложение для отслеживания, но хрен его найдёшь в апсторе

Ответить

капитан ильич

Региональный
1

Тоже удивился, когда чекал. Зато у Казахстана есть <3

Ответить

Уполномоченный Макс

Региональный
0

for Мои контакты 

Ответить

Litnikov Danil

2

приложение, отслеживающие контакты с заболевшими

Ответить

Нищий Даниль

Litnikov
0

@Вахтанг, тут взлом жопы.

Ответить

Taktischer Corgi

2

Приложение назвали "Сифа!"
Если в радиусе 10 метров от вас обнаружился больной ковид - теперь вы сифа.

Ответить

Maxim Semenov

2

И вроде это гениальная и простая идея, но кредит доверия государству настолько низок, что не хочется устанавливать ничего с приставкой "гос"

Ответить

Нищий Даниль

0

Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.

А почему не полность отечественная разработка?

Ответить

Уполномоченный Макс

Нищий
0

Потому разработали apple и Google 

Ответить

Нищий Даниль

Уполномоченный
0

А Госуслуги свою этикетку приклеили?

Ответить

Слава Инженеров

Нищий
0

Изначально вроде эпл и гугл так и позиционировали эту свою разработку, что это инструмент который будет доступен сторонним разработчикам, для конкретных реализаций

Ответить

Солнечный Филипп

0

Какое название ебанутое 👍

Ответить

Региональный корабль

0

Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth

Который до сих пор отключают дохрена людей ради «экономии» батарейки

Ответить

Maxim Semenov

Региональный
0

он по умолчанию включатся назад уже давно, потому что версии 4-5 потребляют ооочень мало

Ответить

Максим Ростокин

0

Отлично, когда приложение выйдет - скачаю его и установлю. Введу данные, что я больной (нет) - теперь ко мне ни одна сволочь близко не подойдёт. Как же надоели эти кожаные ублюдки! Социальное дистанцирование во всей красе.

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