«Медуза»: правительство выпустит приложение, отслеживающие контакты с заболевшими Covid-19 Материал редакции
Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.
Министерство цифрового развития заканчивает разработку приложения для борьбы с коронавирусом. Оно будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать, если у кого-то из тех, кто был поблизости, обнаружат коронавирус. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве, федеральном штабе по борьбе с Covid-19 и двух IT-компаниях.
Приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты» скоро появится в App Store и Google Play. В его презентации говорится, что телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения.
«Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней», — утверждают разработчики.
«Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.
В презентации говорится, что Минцифры и правительств Москвы разрабатывали приложение «в партнёрстве с Apple и Google», говорится в презентации. По данным источников «Медузы», в его основе лежит совместная разработка компаний Exposure Notification. Она автоматически фиксирует контакты между людьми через Bluetooth.
Собеседник издания в Минцифры заявил, что интеграции приложения с «Госулугами» не будет. «Приложение полностью анонимное, без какой-то связки с „Госуслугами“, иначе бы Apple и Google просто не пропустили его в ходе ревью», — утверждает он.
Подобные мобильные приложения появились по всему миру. Они работают в десятках стран, в том числе Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании.
Нищий Даниль
Не установишь - штраф. Нравится такая "мотивация"?
Желание помочь в решении общей беды
Проблема в том, что в ЭтойСтране тебе впарят говноподелку, написанную макаками за еду, с анальным зондом и товарищем майором. А на общую проблему всем поебать, они лишь пилят баблишко и решают смежные проблемы: например, как лишний раз добавить слежку за дурачками из народа.
Идея же не этой страны а эпла с гуглом
От эппла с гуглом там только магазин приложений
я думал речь об этом https://hightech.fm/2020/05/21/covid-apple-google
Тот, кто желает помочь сидит-пердит дома, эти-то как помогут?
Чем быстрее выявлять контактных, тем проще останавливать распространение
А, я не сразу понял смысл приложения, я например с ним ездил неделю, потом заболел, нажал галочку, а тем кто со мной на той неделе контактировал придут уведомления, блин, я тупой
Будущий жар
тупой школьник
Открытый яд
В прошлый раз я послал тебя на половой член и мне дали бан на пять суток
Чем быстрее выявлять и отстреливать, да?
В реальной жизни кто-то добровольно общается с тобой? Или в реальной жизни ты не такой душный?
Нахуй мне с кем-то общаться?
А комментарии это не общение?
Нет, я просто тралю местное быдло, пока у меня билдится проект.
"В сотрудничестве с эппл и гугл" вероятно означает только, что они пропустили публикацию этого приложения в свои сторы
нет, оно работает на API которое предоставляют Apple и Google прямо в настройках системы
API
прямо в настройках системы
Чё блядь?
Веселый Даниль
технарь в треде, все в бинарный код
Тоже не понял это, также как и про ревью - в гуглплее нет толком ревью емнип.
Все контакты анонимно записываются на ваше устройство
Дооо...
Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней
Дооо!
правительство выпустит приложение
Правительство всё-таки не обманет, тотальная безопасность
Архитектурный диод
Учитывая то, что используется технология эппла и гугла, а приложения проходят жесткий ревью, вероятность, что получится хорошая штука немаленькая.
Власть: наебала народ 100 раз.
Народ: ну в 101-ый то не наебёт уж точно!
Архитектурный диод
Тут суть же в том, что приложение будет просто использовать API от эпла и гугла, я не помню есть ли там требования по анонимности (вроде есть), но что они сделают с твоими данными, если не могут попросить тебя авторизоваться через госуслуги/телефон? У них будет обезличенная информация.
Но ещё раз, я конечно ни в чем не уверен, выводы до выхода приложения делать бессмысленно, но так как есть третья контролирующая сторона, шанс того, что приложение будет хорошим, как мне кажется, высок
Со статьи на медузе:
Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.
То есть связать с реальным человеком все таки можно
Дешевый холод
Жёсткий ревью в гугле, понимаю
приложение, отслеживающие контакты с заболевшими
Приложение назвали "Сифа!"
Если в радиусе 10 метров от вас обнаружился больной ковид - теперь вы сифа.
И вроде это гениальная и простая идея, но кредит доверия государству настолько низок, что не хочется устанавливать ничего с приставкой "гос"
Уполномоченный Макс
Потому разработали apple и Google
Нищий Даниль
А Госуслуги свою этикетку приклеили?
Изначально вроде эпл и гугл так и позиционировали эту свою разработку, что это инструмент который будет доступен сторонним разработчикам, для конкретных реализаций
он по умолчанию включатся назад уже давно, потому что версии 4-5 потребляют ооочень мало
Отлично, когда приложение выйдет - скачаю его и установлю. Введу данные, что я больной (нет) - теперь ко мне ни одна сволочь близко не подойдёт. Как же надоели эти кожаные ублюдки! Социальное дистанцирование во всей красе.