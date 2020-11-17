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Алексей Боржонов
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NYT: Трамп хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране, но его отговорили Материал редакции

Журналисты предполагают, что президент США может испортить отношения с Тегераном, чтобы Джо Байдену было сложнее возродить ядерную сделку с Ираном.

34 комментария
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Президент США 12 ноября обсуждал с советниками возможную атаку на завод по обогащению урана в Иране, утверждает The New York Times со ссылками на источники среди бывших и действующих американских чиновников. Дональда Трампа интересовал авиаудар или кибератака после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о 12-кратном превышении объёмов урана, разрешённых ядерным соглашением.

На встрече в Белом доме присутствовали вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли. Они отговорили Трампа от атаки на завод в Натанзе, описав возможные последствия в последние недели его президентства, сообщает The New York Times. Тем не менее, пишет газета, Трамп по-прежнему рассматривает возможности нанести удар по Ирану.

По данным газеты, после увольнения министра обороны Марка Эспера и других чиновников в ноябре высокопоставленные лица США опасались, что Трамп может начать открытые или секретные операции против Ирана. NYT отмечает, что конфликт с Тегераном может усложнить Джо Байдену переговоры о возвращении ядерного соглашения с Ираном на условиях 2015 года, как тот обещал во время предвыборной кампании. Эту сделку заключил Барак Обама в 2015 году, но Трамп разорвал соглашение в начале своего президентства. Оно предполагало снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение активности страны в ядерной области.

Axios 9 ноября сообщал, что администрация Трампа собирается еженедельно вводить санкции против Ирана вплоть до дня инаугурации 20 января. На следующий день США действительно расширили санкции и внесли в него шесть организаций и четырёх физлиц.

#новости #сша #трамп

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34 комментария
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A big purple banana 🍆

12

NYT

почему эта демократская помойка все еще считается авторитетным источником?

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ZGMarty

A
9

Ну а что ты хотел, 1й президент со времён Джимми Картера, который умудрился не развязать еще одну локальную войну за свой срок

Ответить

Патриотический татарин

A
2

Алло, это же комитет, тут прогрессивная редакция!

Ответить

Bad Mother Fucker

A
1

извини, петуха забыли спросить

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
0
Ответить

Bad Mother Fucker

A
0

молодец, продолжай

Ответить

# realfiddy

A
0

Нахуя ты в фольге живёшь? 

Ответить

Денис Савчук

A
0

Она уже давно такой не считается.

Ответить

Billy Fox

4

Напоминаю, что New York Times - одна из главных либеральных помоек в США, и её мнение не стоит ни капли вашего внимания.

Дональда Трампа интересовал авиаудар или кибератака

Имеет смысл, иранцы после Stuxnet в 2010 году оправиться потом ещё не могли долгое время 

Ответить

Прочий Мика

Billy
15

ни капли нашего внимания не стоит интернет-воитель, употребляющий слово "либеральная" в уничижительном ключе

Ответить

Billy Fox

Прочий
2

А кто виноват, что название их движа стало оскорблением? А, точно, это Трамп говна в штаны подкинул

Ответить

Bad Mother Fucker

Billy
3

А кто виноват

лично ты, потому что пишешь хуйню

Ответить

Максим Козаченко

Прочий
3

НА СВЯТОЕ ПОКУСИЛСЯ!

Ответить

Рейвел

Прочий
1

это потому что, ты так СКОЗАЛ?

Ответить

Veniamin Borzov

Прочий
–2

Разве слово "либерал" это не ругательство с словаре Ожегова? Посмотри, оно там как раз между словами "лох" и "лжец".

Ответить

Taktischer Corgi

8

Когда ёбнет Иран по Израилю ядерным зарядом, тогда вспомните дедушку Трампа и его прогрессивные инициативы, которым хода не давали.

Ответить

Игорь Валерьевич

Taktischer
–1

ёбнет Иран по Израилю ядерным зарядом

А нам жалко чтоли? Как и американцам. Классический пример с жабой и гадюкой.

Ответить

Zero-one-one

Taktischer
0

В Израиле разве остались евреи? 

Ответить

# realfiddy

Taktischer
–1

Что в этом плохого?

Ответить

Мухтар Гаджимурадов

Taktischer
–2

А с чего ты решил , что Иран ударит по Израилю ядерным зарядом ?
Может они тайно сотрудничают между собой по вопросам безопасности , обороны и по другим делам )

Ответить

Закомплексованная Душа

8

Кто-то опечатался

Ответить

Упоротый Голубь

Закомплексованн…
4

Да, так намного круче. Сразу понятно было бы, что Трамп ставленник России. Только тут свои же бомбят Воронеж 

Ответить

Kir Nagirnyak

6
Ответить

Дешевый холод

Kir
0

Хороший сериал, жалко второго сезона нет

Ответить

Андрей Иванов

0

На планерке с утра сотрудники NYT,встают на колени,каяться перед меньшинствами и получают указания по борьбе в информационном фронте.Отборные бойцы левого фронта,матросы наших дней.

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

А ЗРЯ

Ответить

Lofoten Forsake

1

Пруфы есть? Злой расист и "бывший" президент Трамп хочет поставить подножку Президенту США Байдену?  

Ответить

Будущий жар

1

Ебанул бы сразу по Китаю, хули, усложнять так усложнять 

Ответить

Прочий Мика

1

это потому что ты нелюдимый ононим

Ответить

Виталий Иванов

0

П-пиздабол

Ответить

пепси

0

Так он же выиграл

Ответить

rossoshmap

0
Ответить

Zero-one-one

0

Наша справедливая и мирная демократия и их авторитарный людоедский режим

Ответить

IO

0

Напоминаю что США помогали Ирану развивать ядерную программу, пока Иран не послал американские компании нахуй и не стал сотрудничать с РФ и Европой. После этого Иран превратился в пидорасов с ядерным оружием. 

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