NYT: Трамп хотел нанести удар по ядерному объекту в Иране, но его отговорили Материал редакции
Журналисты предполагают, что президент США может испортить отношения с Тегераном, чтобы Джо Байдену было сложнее возродить ядерную сделку с Ираном.
Президент США 12 ноября обсуждал с советниками возможную атаку на завод по обогащению урана в Иране, утверждает The New York Times со ссылками на источники среди бывших и действующих американских чиновников. Дональда Трампа интересовал авиаудар или кибератака после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о 12-кратном превышении объёмов урана, разрешённых ядерным соглашением.
На встрече в Белом доме присутствовали вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли. Они отговорили Трампа от атаки на завод в Натанзе, описав возможные последствия в последние недели его президентства, сообщает The New York Times. Тем не менее, пишет газета, Трамп по-прежнему рассматривает возможности нанести удар по Ирану.
По данным газеты, после увольнения министра обороны Марка Эспера и других чиновников в ноябре высокопоставленные лица США опасались, что Трамп может начать открытые или секретные операции против Ирана. NYT отмечает, что конфликт с Тегераном может усложнить Джо Байдену переговоры о возвращении ядерного соглашения с Ираном на условиях 2015 года, как тот обещал во время предвыборной кампании. Эту сделку заключил Барак Обама в 2015 году, но Трамп разорвал соглашение в начале своего президентства. Оно предполагало снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение активности страны в ядерной области.
Axios 9 ноября сообщал, что администрация Трампа собирается еженедельно вводить санкции против Ирана вплоть до дня инаугурации 20 января. На следующий день США действительно расширили санкции и внесли в него шесть организаций и четырёх физлиц.
NYT
почему эта демократская помойка все еще считается авторитетным источником?
извини, петуха забыли спросить
Напоминаю, что New York Times - одна из главных либеральных помоек в США, и её мнение не стоит ни капли вашего внимания.
Дональда Трампа интересовал авиаудар или кибератака
Имеет смысл, иранцы после Stuxnet в 2010 году оправиться потом ещё не могли долгое время
Прочий Мика
ни капли нашего внимания не стоит интернет-воитель, употребляющий слово "либеральная" в уничижительном ключе
Разве слово "либерал" это не ругательство с словаре Ожегова? Посмотри, оно там как раз между словами "лох" и "лжец".
Когда ёбнет Иран по Израилю ядерным зарядом, тогда вспомните дедушку Трампа и его прогрессивные инициативы, которым хода не давали.
ёбнет Иран по Израилю ядерным зарядом
А нам жалко чтоли? Как и американцам. Классический пример с жабой и гадюкой.
А с чего ты решил , что Иран ударит по Израилю ядерным зарядом ?
Может они тайно сотрудничают между собой по вопросам безопасности , обороны и по другим делам )
Кто-то опечатался
Да, так намного круче. Сразу понятно было бы, что Трамп ставленник России. Только тут свои же бомбят Воронеж
На планерке с утра сотрудники NYT,встают на колени,каяться перед меньшинствами и получают указания по борьбе в информационном фронте.Отборные бойцы левого фронта,матросы наших дней.
Пруфы есть? Злой расист и "бывший" президент Трамп хочет поставить подножку Президенту США Байдену?
Напоминаю что США помогали Ирану развивать ядерную программу, пока Иран не послал американские компании нахуй и не стал сотрудничать с РФ и Европой. После этого Иран превратился в пидорасов с ядерным оружием.