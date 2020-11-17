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Ольга Щербинина
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«Коммерсантъ»: хакеры из США стали основным источником киберугроз для российских компаний Материал редакции

В последние полгода они опередили отечественных киберпреступников.

19 комментариев
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За последние полгода основным источником киберугроз для России стали хакеры из США, хотя раньше в этой сфере лидировали отечественные киберпреступники. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности.

Согласно отчёту компании, с мая по октябрь 2020 года американские хакеры совершили 36% от общего числа атак в РФ, а отечественные — 29%. Раннее российские хакеры лидировали: в августе 2019 — январе 2020 года они совершили 39% от общего числа атак, а американские — 30%. Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев отметил, что страны происхождения угроз отражают картину, которую видят специалисты по безопасности, но фактически это могут быть люди, которые лишь маскируются под зарубежных хакеров.

При этом общее число атак на российские компании уменьшилось на 23%. С мая по октябрь 2020 года оно составило примерно 689 в неделю против 893 раз в неделю в августе 2019 — январе 2020 года. Дягилев полагает, что с атак на предприятия хакеры могли переключиться на конкретных людей, оказавшихся на самоизоляции.

Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелекома» отметили рост числа «простых атак» на российские компании. Речь идёт об атаках, направленных на базовые уязвимости инфраструктуры, которые проводят хакеры-одиночки «из хулиганских побуждений». Также отмечается возросшее число атак на объекты критической информационной инфраструктуры и ключевые органы госвласти.

#новости #киберпреступления #хакеры

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19 комментариев
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Марк Варламов

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ТОЛЬКО РУССКИЕ МОГУТ БЫТЬ ХАКЕРАМИ, ЭТО КУЛЬТУРНАЯ АПРОПРИАЦИЯ

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Нищий Даниль

1

Сначало русские хакеры взламывали Америку, а теперь американские Россию. Ясно-понтяно.

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Sanek Igoshev

Нищий
5

Нажрутся и давай друг другу жопы взламывать

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Нищий Даниль

Sanek
0

@Baxтёр, тут взлом жопы.

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Sanek Igoshev

Нищий
0

@Дмитрий Орлов травля

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Нищий Даниль

Sanek
0

Нет больше Орлова...

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Посторонний

Нищий
1
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Sanek Igoshev

Нищий
0

В Казахстане интернет запретили?

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Илья Гераськин

0

Дягилев полагает, что с атак на предприятия хакеры могли переключиться на конкретных людей, оказавшихся на самоизоляции.

Ага, так и вижу, сидит Джон у себя в Северной Каролине и такой "Ну щас я этому Пете Сидорову устрою удалёнку! Хахаха!"

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Пушнойзверь

0

Опять Обэма?

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Lee

Пушнойзверь
1

Насрал уже не в подъезде, а в код

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rossoshmap

Lee
0
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rossoshmap

0

fuck off yankee

Ответить

пепси

0

ебала майкрософт эльбрус

Ответить

Красивый фитиль

0

Даже здесь умудрились проебать все полимеры

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Андрей Владимирович

0

Это русские хакеры, которые зашли с американских  ip и устроили серию отвлекающих атак, чтобы запутать Госдеп США

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Уполномоченный Макс

0

Зачем это копипастить? То что коммерсант пишет, бред собачий. 

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Антон Пострунин

0

Просто хакеры мигрируют, дело раскрыто. 

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Непростой бокал

–1

Ну если власти думали, что ответки со стороны США не последует, то они недальновидные чуваки

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