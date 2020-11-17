В последние полгода они опередили отечественных киберпреступников.

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За последние полгода основным источником киберугроз для России стали хакеры из США, хотя раньше в этой сфере лидировали отечественные киберпреступники. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности.

Согласно отчёту компании, с мая по октябрь 2020 года американские хакеры совершили 36% от общего числа атак в РФ, а отечественные — 29%. Раннее российские хакеры лидировали: в августе 2019 — январе 2020 года они совершили 39% от общего числа атак, а американские — 30%. Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев отметил, что страны происхождения угроз отражают картину, которую видят специалисты по безопасности, но фактически это могут быть люди, которые лишь маскируются под зарубежных хакеров.

При этом общее число атак на российские компании уменьшилось на 23%. С мая по октябрь 2020 года оно составило примерно 689 в неделю против 893 раз в неделю в августе 2019 — январе 2020 года. Дягилев полагает, что с атак на предприятия хакеры могли переключиться на конкретных людей, оказавшихся на самоизоляции.

Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелекома» отметили рост числа «простых атак» на российские компании. Речь идёт об атаках, направленных на базовые уязвимости инфраструктуры, которые проводят хакеры-одиночки «из хулиганских побуждений». Также отмечается возросшее число атак на объекты критической информационной инфраструктуры и ключевые органы госвласти.