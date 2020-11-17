Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири Материал редакции
В ведомстве отметили, что пока выявляют лишь единичные случаи мутации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири мутирует коронавирус. Её слова приводит РИА «Новости».
«Мы видим изменения определённые <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавируса с определёнными мутациями», — сказала Попова на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции Covid-19».
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет. Там выявляют лишь единичные варианты его мутаций. В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири.
Попова также уточнила, что выявленные в России мутации коронавируса не делают его опаснее.
В сентябре в мире насчитывали несколько тысяч мутаций коронавируса. Но только около двух десятков из них оказались устойчивыми, 93% больных в мире заразились двумя мутациями коронавируса.
Было же про Сибирскую корону
Надеюсь это не моча...
со вкусом пива
Нищий Даниль
Твое любимое? Скажи название, @Пипидастр любит такое.
Сибирская корона на вкус как моча, все верно
Нищий Даниль
@Цитаты Волка, уведомление.
@Собака уведомление