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Ольга Щербинина
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Роспотребнадзор рассказал о мутации коронавируса в Сибири Материал редакции

В ведомстве отметили, что пока выявляют лишь единичные случаи мутации.

17 комментариев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири мутирует коронавирус. Её слова приводит РИА «Новости».

«Мы видим изменения определённые <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавируса с определёнными мутациями», — сказала Попова на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции Covid-19».

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет. Там выявляют лишь единичные варианты его мутаций. В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири.

Попова также уточнила, что выявленные в России мутации коронавируса не делают его опаснее.

В сентябре в мире насчитывали несколько тысяч мутаций коронавируса. Но только около двух десятков из них оказались устойчивыми, 93% больных в мире заразились двумя мутациями коронавируса.

#новости #covid19 #роспотребнабзор

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17 комментариев
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rossoshmap

2

Было же про Сибирскую корону

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Нищий Даниль

rossoshmap
7
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rossoshmap

Нищий
4
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Нищий Даниль

rossoshmap
0

Надеюсь это не моча...

Ответить

rossoshmap

Нищий
1

со вкусом пива

Ответить

Нищий Даниль

rossosh…
0

Твое любимое? Скажи название, @Пипидастр любит такое.

Ответить

rossoshmap

Нищий
0

их всего два сорта, либо моча со вкусом пива, либо пиво как моча

Ответить

Дмитрий Рублев

Нищий
0

Сибирская корона на вкус как моча, все верно

Ответить

Нищий Даниль

Дмитрий
0

@Пипидастр, ты должен это попробовать!

Ответить

Будущий жар

1

Лучше поссать, чем зассать, а уж тем более СОСАТЬ
АУФ 

Ответить

Нищий Даниль

Будущий
2

@Цитаты Волка, уведомление.

Ответить

Абстрактный томагавк_два

Нищий
0

@псина уведомление 

Ответить

A big purple banana 🍆

Абстрактный
0

@Собака уведомление

Ответить

rossoshmap

A
1

@Вахтёр тебя зовут

Ответить

Будущий жар

Будущий
1

@Волки УВЕДОМЛЕНИЕ

Ответить

Абстрактный томагавк_два

1

случаи мутиции

випадки мутації

Исправьте, пожалуйста.

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Свойственный цвет

0

И всё это ради шутки про сибирскую корону.

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