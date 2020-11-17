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Алексей Боржонов
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Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова». Он позволяет Штатам преследовать нарушителей по всему миру Материал редакции

Закон касается тех, кто участвует в допинговых сговорах на соревнованиях с присутствием Штатов.

15 комментариев
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«Акт Родченкова» предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них, говорится на сайте Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США. Закон назвали в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч долларов до миллиона долларов. В законе указано, что его действие экстерриториально: оно позволяет преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, попадают соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.

При этом закон не устанавливает наказание за применение допинга отдельными спортсменами (они попадают под санкции Всемирного антидопингового агентства) и защищает информаторов. Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт отметил, что закон нужен для привлечения к ответсвенности организаторов заговоров, которые «обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам». Также акт предусматривает компенсации «обманутым спортсменам».

Reuters указывает, что против закона выступало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Оно посчитало, что акт может «дестабилизировать всемирные антидопинговые усилия» и дать американскому спорту незаслуженное преимущество. WADA добавило, что акт не распространяется на североамериканские профессиональные лиги вроде НБА (баскетбол) и НХЛ (хоккей).

#новости #сша #допинг

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15 комментариев
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Нищий Даниль

2

@Вахтёр, тут преследование.

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Непростой бокал

Нищий
0

Даже вахтер не может забанить США.

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Нищий Даниль

Непростой
0

Зачем тогда нужен Вахтёр?

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Непростой бокал

Нищий
0

Банить матершинников вроде тебя

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rossoshmap

2

WADA добавило, что акт не распространяется на североамериканские профессиональные лиги вроде НБА (баскетбол) и НХЛ (хоккей).

Ахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахах

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пепси

1

США > Россия

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rossoshmap

пепси
0

Войдет в состав после вас

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пепси

rossoshmap
0

НА ВАШИНГТОН!

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Chef

пепси
0

жопа не треснет? :)

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A big purple banana 🍆

пепси
0
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пепси

A
0

да просто сделай один скрин моего профиля с плашечкой уа и кидай под любой мой коммент

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пепси

0
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Красивый фитиль

0

А на терапевтические исключения братишек Уильямс мы глаза закроем

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rossoshmap

Красивый
0

this is different

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Chef

Красивый
0

ну так ты живешь в стране 3го мира, что ты можешь?

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