Закон касается тех, кто участвует в допинговых сговорах на соревнованиях с присутствием Штатов.

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«Акт Родченкова» предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них, говорится на сайте Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США. Закон назвали в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч долларов до миллиона долларов. В законе указано, что его действие экстерриториально: оно позволяет преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, попадают соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.

При этом закон не устанавливает наказание за применение допинга отдельными спортсменами (они попадают под санкции Всемирного антидопингового агентства) и защищает информаторов. Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт отметил, что закон нужен для привлечения к ответсвенности организаторов заговоров, которые «обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам». Также акт предусматривает компенсации «обманутым спортсменам».