Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
3629

На Аляске самолёт при посадке сбил медведя. Животное погибло, пассажиры не пострадали Материал редакции

Это первый известный случай такого рода с участием медведя.

11 комментариев
В закладки

Boeing 737-700 авиакомпании Alaska Airlines при посадке в аэропорту города Якутат сбил бурого медведя, передаёт CNN.

Левый двигатель пассажирского самолета Alaska Airlines.

При посадке экипаж заметил двух животных, которые переходили взлётно-посадочную полосу. Пилоты пропустили медведей так, что те пересекли полосу под самолетом, но после этого капитан ощутил удар в левый борт. Тело медведя обнаружили в нескольких футах от центра взлётно-посадочной полосы. Позже его утилизируют.

Левый двигатель боинга получил повреждения, специалисты ремонтируют самолёт. Во время происшествия на борту кроме членов экипажа находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

Представитель пресс-службы департамента транспорта штата сказал, что первый известный ему случай, когда медведя сбил самолёт. До этого лайнеры сталкивались с птицами и «другими животными».

#новости #животные #происшествия

Спасибо за наводку Maxim Rebitsky
Ольга Щербинина PLUS
+58 574
но есть и хорошие новости?
6
Репост
18
{ "author_name": "Maxim Rebitsky", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 11, "likes": 18, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 236812, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 12:39:47 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

29
Ответить

Экологический татарин

5

Этим медведем был @Дмитрий Орлов 

Ответить

Megan Glady

4

А никого не удивляет, что в этом Якутате живут 600 чел, но туда боинги летают. В россии в такие маленькие населенные пункты даже кукурузник не полетит, не говоря уже об отсутствии дорог.

Ответить

Ivan

Megan
0

Потому что новость блять о медведе. Или мы должны в каждой новости ныть о "А вот в рашке..."?

Ответить

Андрей Ионов

Ivan
3

а с хуя ли нельзя ебать ныть что в россии жизнь - дерьмо?

Ответить

Ivan Uralskiy

Megan
0

Реальный ответ состоит в том, что это пересадочный аэропорт, а полный маршрут это Анкоридж - Сиэттл

https://ru.flightaware.com/live/flight/ASA66

Так что хз, мб если бы Норильск был бы на пути между Новосибом и Москвой, может и там останавливались бы

Ответить

Нищий Даниль

3

@Перенесите В @Аляска

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

Гриша Катержин

0

Недавно писали тут, что мол вояки российские злюки расстреляли Мишку на Камчатке. Вы посмотрите что эти американцы творят!!!

Ответить

Stan

Гриша
–3

Меня тоже удивляет, что если у нас - то надо говорить, как всем похуй и нет сил терпеть. А если в США - ну норм, давайте постить смешные картинки и говорить, что все равно в России нет сил терпеть. Какое-то особое мышление.

Ответить

Sergey Smirnov

0

А могли бы снотворное применить!  

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться ещё на два срока
4+2.
163
Новости
Кадыров поручил заменить персонажей Marvel в детском центре в Чечне на «настоящих героев»
Так он отреагировал на изображения Тора, Капитана Америки и Железного человека.
132
Новости
В Вашингтоне прошёл митинг про-трампистов. Он закончился столкновениями с противниками Трампа
Полиция задержала не меньше 20 человек.
250
Популярное за три дня
Новости
TikTok починит интернет студенту из Омской области, который выходил на пары в Zoom, сидя на берёзе
Его также пригласят в программу соцсети по развитию талантов.
98
Интернет
Канадский пенсионер каждый вечер подкармливает енотов на заднем дворе. И уже девять лет снимает это для YouTube-канала
«Заклинатель енотов» поддерживает традицию по просьбе покойной жены. Теперь к нему из леса приходят десятки животных.
64
Интернет
Собака из тиктока «общается» с хозяйкой через кнопки с записанными словами. Способности пса уже исследуют учёные
Пока исследователи пытаются выяснить, может ли животное познавать мир и общаться таким способом, в соцсети шутят об «экзистенциальном кризисе» собаки.
80
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Kubig

Хабиб Нурмагомедов запустит…

Артём Мазанов

Хабиб Нурмагомедов запустит…

Картошка Фри

Виндокрестьяне, пора рваться…

ouxen

Хабиб Нурмагомедов запустит…

Ярослав

Хабиб Нурмагомедов запустит…
null