На Аляске самолёт при посадке сбил медведя. Животное погибло, пассажиры не пострадали Материал редакции
Это первый известный случай такого рода с участием медведя.
Boeing 737-700 авиакомпании Alaska Airlines при посадке в аэропорту города Якутат сбил бурого медведя, передаёт CNN.
При посадке экипаж заметил двух животных, которые переходили взлётно-посадочную полосу. Пилоты пропустили медведей так, что те пересекли полосу под самолетом, но после этого капитан ощутил удар в левый борт. Тело медведя обнаружили в нескольких футах от центра взлётно-посадочной полосы. Позже его утилизируют.
Левый двигатель боинга получил повреждения, специалисты ремонтируют самолёт. Во время происшествия на борту кроме членов экипажа находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.
Представитель пресс-службы департамента транспорта штата сказал, что первый известный ему случай, когда медведя сбил самолёт. До этого лайнеры сталкивались с птицами и «другими животными».
А никого не удивляет, что в этом Якутате живут 600 чел, но туда боинги летают. В россии в такие маленькие населенные пункты даже кукурузник не полетит, не говоря уже об отсутствии дорог.
Реальный ответ состоит в том, что это пересадочный аэропорт, а полный маршрут это Анкоридж - Сиэттл
https://ru.flightaware.com/live/flight/ASA66
Так что хз, мб если бы Норильск был бы на пути между Новосибом и Москвой, может и там останавливались бы
Недавно писали тут, что мол вояки российские злюки расстреляли Мишку на Камчатке. Вы посмотрите что эти американцы творят!!!