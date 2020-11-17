При посадке экипаж заметил двух животных, которые переходили взлётно-посадочную полосу. Пилоты пропустили медведей так, что те пересекли полосу под самолетом, но после этого капитан ощутил удар в левый борт. Тело медведя обнаружили в нескольких футах от центра взлётно-посадочной полосы. Позже его утилизируют.

Левый двигатель боинга получил повреждения, специалисты ремонтируют самолёт. Во время происшествия на борту кроме членов экипажа находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.