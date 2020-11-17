В Дербенте из-за затяжных дождей обрушилась часть древней крепостной стены — памятника ЮНЕСКО Материал редакции
Городские власти не могут самостоятельно заняться реставрацией, так как это не входит в их сферу влияния.
В Дербенте из-за дождей обрушилась часть Южной крепостной стены, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадал участок сооружения у ворот Орта-Капы. Об этом в инстаграме сообщил врио мэра города Рустамбек Пирмагомедов.
Чиновник заявил, что городские власти уже несколько лет пытаются обратить внимание на аварийное состояние стены. По его словам, они обращались во все инстанции с требованием провести реставрацию, так как сами сделать этого не могут — объект находится в зоне ответственности Минкультуры РФ.
Директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков подтвердил, что трещины в стене заметили два месяца назад. По его словам, об этом сообщили в Минкультуры, но ведомство не выделило деньги на реставрацию.
Крепостные стены Дербента включили в список культурного наследия ЮНЕСКО в 2003 году. Строительство крепости началось в 5 веке. Последний раз стены ремонтировали в 1877 году.