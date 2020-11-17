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Ольга Щербинина
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В Дербенте из-за затяжных дождей обрушилась часть древней крепостной стены — памятника ЮНЕСКО Материал редакции

Городские власти не могут самостоятельно заняться реставрацией, так как это не входит в их сферу влияния.

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В Дербенте из-за дождей обрушилась часть Южной крепостной стены, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадал участок сооружения у ворот Орта-Капы. Об этом в инстаграме сообщил врио мэра города Рустамбек Пирмагомедов.

Чиновник заявил, что городские власти уже несколько лет пытаются обратить внимание на аварийное состояние стены. По его словам, они обращались во все инстанции с требованием провести реставрацию, так как сами сделать этого не могут — объект находится в зоне ответственности Минкультуры РФ.

Если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной. В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям. Хорошо, что люди не пострадали. Плохо, что подобное может произойти и на других участках стены, состояние которых также вызывает тревогу.

Рустамбек Пирмагомедов
врио мэра Дербента

Директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков подтвердил, что трещины в стене заметили два месяца назад. По его словам, об этом сообщили в Минкультуры, но ведомство не выделило деньги на реставрацию.

Крепостные стены Дербента включили в список культурного наследия ЮНЕСКО в 2003 году. Строительство крепости началось в 5 веке. Последний раз стены ремонтировали в 1877 году.

#новости #hегионы #история #памятники

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Нищий Даниль

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...обращались во все инстанции с требованием провести реставрацию, так как сами сделать этого не могут - объект находится в зоне ответственности Минкультуры РФ.

Я удивлен как она вообще ещё держится.

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