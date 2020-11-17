Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
1516

Исследование: уровень загрязнения воздуха в России стал рекордным за 16 лет Материал редакции

Весной во время время карантина случаев загрязнения почти не было, но после отмены ограничений их стали выявлять чаще.

29 комментариев
В закладки

Рекордный уровень загрязнения в России установили ещё до окончания года — по данным за три квартала 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

  • Эксперты взяли за основу данные Росгидромета, который замеряет качество воздуха через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Также специалисты проводят эпизодические обследования окружающей среды и используют систему прогнозирования высоких загрязнений воздуха;
  • Загрязнение воздуха фиксируется, когда концентрация вредных веществ превышает допустимую: при высоком загрязнении в десять и более раз, при экстремально высоком либо 20-29 раз при сохранении этого уровня в течение двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении уровня от восьми часов и более, либо в 50 раз и более раз при разовой фиксации;
  • Специалисты пояснили, что экстремально высокий уровень загрязнения может сопровождаться, например, устойчивым несвойственным местности запахом или выпадением подкрашенных осадков.

Рост числа загрязнений воздуха начался в первые месяцы 2020 года. Зимой выявили 44 случая — на 17 больше, чем за тот же период предыдущего года. Весной во время карантина и до конца июня зафиксировали только два случая превышения нормы вредных веществ в атмосфере, но в июле, когда карантин стали снимать, число загрязнений стало стремительно расти, говорится в исследовании. С июля по август выявили 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, а за три квартала 2020 года — 171 случай. Это максимальный показатель за весь период с 2005 года, когда статистка о загрязнении воздуха стала доступной. Предыдущий рекорд был в 2010 году — 126 случаев.

Хуже всего ситуация в Самарской области (122 случая загрязнения), Бурятии (22), Оренбургской области (9), Забайкалье (8) и Красноярском крае (7). В списке городов, на которые пришлось больше всего загрязнений, оказались Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита, Улан-Удэ и Красноярск.

Опрошенные РБК эксперты допускают, что рост числа загрязнений связан с ростом числа проб воздуха. Также на статистику могли повлиять аварии на производствах. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что проблемы связаны с задержками в реализации федерального проекта «Чистый воздух», который должен снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. По его словам, с 2019 года регионы-участники проекта не получали финансирование, поскольку в 2019-м Минприроды не успело подготовить документы, а в 2020-м средства вернулись в резервный фонд из-за коронавируса.

#новости #экология

Алексей Боржонов PLUS
+56 111
0
Репост
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 10, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 236850, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 13:51:21 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Нищий Даниль

12

Поправки работают, но не так как мы ожидали...

Ответить

alexferman

Нищий
5

Потравки

Ответить

Нищий Даниль

alexferman
1

Опят травля? Опять Вахтёр звать?

Ответить

AttentiveMilk

Нищий
0

Кхе-кхе

Ответить

Нищий Даниль

AttentiveMilk
4

Мужик, у тебя есть противогаз?
Нет?
Держи, мужик, противогаз.

Ответить

EKSelenc

Нищий
0

А в него можно тыкать колбасой за костром, как в S.T.A.L.K.E.R.?

Ответить

Нищий Даниль

EKSelenc
0

Конечно.

Ответить

Dra

6

В моём регионе есть предприятие по выращиванию и обработке цыплят-бройлеров. Так вот, это предприятие закупило импортные очистительные системы, но включают их только во время проверки, запах от этого производства стоит на полгорода. Думаю, что и на многих других заводах подобный подход.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dra
0

А в чем смысл купить и не использовать?

Ответить

Энергичный Слава

Дмитрий
12

Если использовать - то надо обслуживать, а если надо обслуживать - то надо тратить денюжку, а зачем тратить денюжку, если можно ее не тратить? 

Ответить

thetrickster

Энергичный
0

Её можно включить в цену бройлеров.

Ответить

Dra

Дмитрий
1

Расходка дорогая)

Ответить

ouxen

Dra
0

удобно

Ответить

Открытый яд

Dra
0

очень жизненно

Ответить

Октябрёнок

1

Исследование по экологии от "аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza". Ждем статью по проблемам бухгалтерского учета от Гринпис или Всемирного фонда дикой природы.

Ответить

Мурат Богус

1

Так не было карантина, была самоизоляция)))

Ответить

Пластиковое Окно

1

У нас водители повально вырезают катализаторы и плюют на евро нормы, о какой экологии может вообще идти речь?

Ответить

Андрей Кнорозов

0

Уже четыре новости о рекордах в России за день. Моя, родная

Ответить

Нищий Даниль

Андрей
1

Гордишься?

Ответить

Андрей Кнорозов

Нищий
1

Люблю

Ответить

ouxen

Андрей
0

пора умирать за нее на фронте в сирии

Ответить

Андрей Кнорозов

ouxen
0

Я уже мёртв давно

Ответить

Михаил Набоков

Андрей
0

За сколько голоса продаешь? Сколько мертвых душ?

Ответить

Андрей Кнорозов

Михаил
0

У тебя логика хромает, я ведь товар, а не продавец

Ответить

Михаил Набоков

Андрей
0

Мертвые души не срут на тж!

Ответить

Андрей Кнорозов

Михаил
0

Набоков ты заебал, иди лолей еби)

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Походу не везде природа очистилась

Ответить

Savage Steel

0

РОИССЯ ВПЕРДЕ

Ответить

Макс Зеленский

0

Наверстывают

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Беларусь
Прямая трансляция: Марш памяти Романа Бондаренко
Задержания, перебои с интернетом и силовики везде. Что происходит в стране в 99-й день протестов после выборов. Трансляция снизу вверх.
165
Новости
СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей
Её подобрал водитель «Томского пива».
168
Новости
«Медуза»: правительство выпустит приложение, отслеживающее контакты с заболевшими Covid-19
Его разработали в партнёрстве с Apple и Google.
128
Популярное за три дня
Новости
TikTok починит интернет студенту из Омской области, который выходил на пары в Zoom, сидя на берёзе
Его также пригласят в программу соцсети по развитию талантов.
97
Животные
В южной Мексике моряки спасли лабрадора во время наводнения — пёс прижимался к стене, пытаясь не утонуть
Теперь собака в безопасности — обсохнувшая и счастливая.
41
Новости
СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна подушку с бумагами о счетах на 1,3 миллиарда рублей
Её подобрал водитель «Томского пива».
168
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Рамиль Газетдинов

В России перед Новым годом…

secre kto

Запись в подсайте Twitter

Dmitry Shiryaev

Помните, недавно обсуждали, что…

vvtwittep

В России перед Новым годом…

KSA

Сенат США принял антидопинговый…

Valeriy Avdeyev

Совфед предложил внести…

Рамиль Газетдинов

В России перед Новым годом…

A big purple…

Сенат США принял антидопинговый…

Космический кот

Помните, недавно обсуждали, что…

vvtwittep

В России перед Новым годом…

Ivan

Совфед предложил внести…

KSA

«Медуза»: правительство…

Пётр Алексеев

Сенат США принял антидопинговый…
null