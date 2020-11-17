Весной во время время карантина случаев загрязнения почти не было, но после отмены ограничений их стали выявлять чаще.

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Рекордный уровень загрязнения в России установили ещё до окончания года — по данным за три квартала 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты взяли за основу данные Росгидромета, который замеряет качество воздуха через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Также специалисты проводят эпизодические обследования окружающей среды и используют систему прогнозирования высоких загрязнений воздуха;

Загрязнение воздуха фиксируется, когда концентрация вредных веществ превышает допустимую: при высоком загрязнении в десять и более раз, при экстремально высоком либо 20-29 раз при сохранении этого уровня в течение двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении уровня от восьми часов и более, либо в 50 раз и более раз при разовой фиксации;



Специалисты пояснили, что экстремально высокий уровень загрязнения может сопровождаться, например, устойчивым несвойственным местности запахом или выпадением подкрашенных осадков.



Рост числа загрязнений воздуха начался в первые месяцы 2020 года. Зимой выявили 44 случая — на 17 больше, чем за тот же период предыдущего года. Весной во время карантина и до конца июня зафиксировали только два случая превышения нормы вредных веществ в атмосфере, но в июле, когда карантин стали снимать, число загрязнений стало стремительно расти, говорится в исследовании. С июля по август выявили 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, а за три квартала 2020 года — 171 случай. Это максимальный показатель за весь период с 2005 года, когда статистка о загрязнении воздуха стала доступной. Предыдущий рекорд был в 2010 году — 126 случаев.

Хуже всего ситуация в Самарской области (122 случая загрязнения), Бурятии (22), Оренбургской области (9), Забайкалье (8) и Красноярском крае (7). В списке городов, на которые пришлось больше всего загрязнений, оказались Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита, Улан-Удэ и Красноярск.