Исследование: уровень загрязнения воздуха в России стал рекордным за 16 лет Материал редакции
Весной во время время карантина случаев загрязнения почти не было, но после отмены ограничений их стали выявлять чаще.
Рекордный уровень загрязнения в России установили ещё до окончания года — по данным за три квартала 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
- Эксперты взяли за основу данные Росгидромета, который замеряет качество воздуха через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Также специалисты проводят эпизодические обследования окружающей среды и используют систему прогнозирования высоких загрязнений воздуха;
- Загрязнение воздуха фиксируется, когда концентрация вредных веществ превышает допустимую: при высоком загрязнении в десять и более раз, при экстремально высоком либо 20-29 раз при сохранении этого уровня в течение двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении уровня от восьми часов и более, либо в 50 раз и более раз при разовой фиксации;
- Специалисты пояснили, что экстремально высокий уровень загрязнения может сопровождаться, например, устойчивым несвойственным местности запахом или выпадением подкрашенных осадков.
Рост числа загрязнений воздуха начался в первые месяцы 2020 года. Зимой выявили 44 случая — на 17 больше, чем за тот же период предыдущего года. Весной во время карантина и до конца июня зафиксировали только два случая превышения нормы вредных веществ в атмосфере, но в июле, когда карантин стали снимать, число загрязнений стало стремительно расти, говорится в исследовании. С июля по август выявили 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, а за три квартала 2020 года — 171 случай. Это максимальный показатель за весь период с 2005 года, когда статистка о загрязнении воздуха стала доступной. Предыдущий рекорд был в 2010 году — 126 случаев.
Хуже всего ситуация в Самарской области (122 случая загрязнения), Бурятии (22), Оренбургской области (9), Забайкалье (8) и Красноярском крае (7). В списке городов, на которые пришлось больше всего загрязнений, оказались Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита, Улан-Удэ и Красноярск.
Опрошенные РБК эксперты допускают, что рост числа загрязнений связан с ростом числа проб воздуха. Также на статистику могли повлиять аварии на производствах. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что проблемы связаны с задержками в реализации федерального проекта «Чистый воздух», который должен снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. По его словам, с 2019 года регионы-участники проекта не получали финансирование, поскольку в 2019-м Минприроды не успело подготовить документы, а в 2020-м средства вернулись в резервный фонд из-за коронавируса.
Потравки
Кхе-кхе
Нищий Даниль
Мужик, у тебя есть противогаз?
Нет?
Держи, мужик, противогаз.
В моём регионе есть предприятие по выращиванию и обработке цыплят-бройлеров. Так вот, это предприятие закупило импортные очистительные системы, но включают их только во время проверки, запах от этого производства стоит на полгорода. Думаю, что и на многих других заводах подобный подход.
А в чем смысл купить и не использовать?
Энергичный Слава
Если использовать - то надо обслуживать, а если надо обслуживать - то надо тратить денюжку, а зачем тратить денюжку, если можно ее не тратить?
Исследование по экологии от "аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza". Ждем статью по проблемам бухгалтерского учета от Гринпис или Всемирного фонда дикой природы.
У нас водители повально вырезают катализаторы и плюют на евро нормы, о какой экологии может вообще идти речь?
Уже четыре новости о рекордах в России за день. Моя, родная
Нищий Даниль
Гордишься?
Люблю
Я уже мёртв давно
За сколько голоса продаешь? Сколько мертвых душ?
У тебя логика хромает, я ведь товар, а не продавец
Мертвые души не срут на тж!
chrome.google.com