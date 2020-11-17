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Совфед предложил внести законопроект об увольнении учителей за «побуждение» учеников к нарушению Конституции Материал редакции
Педагогов предложили также увольнять за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.
Внести в Госдуму законопроект предложила комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета от внешнего вмешательства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сенатора Андрея Климова.
В закон об образовании хотят внести понятие «просветительская деятельность». Учителей предлагают начать увольнять за использование учебного процесса для разжигания социальной, расовой или религиозной розни. «А также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции», — уточнили в Совфеде. Поправки предложили внести «незамедлительно».
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Нищий Даниль
Конституция хорошая. Только не уволняйте плиз.
AttentiveMilkНищий
Учитель, значит?
Нищий Даниль
Блэд, сдеанонили ((
AttentiveMilkНищий
Прокол в маскировке, Ирина Пална
Нищий Даниль
Зачем спалил. Двойку в четверти хочешь?
AttentiveMilkНищий
Мама завуч, мне всё похх
Нищий Даниль
*мама уволняется*
AttentiveMilkНищий
Ирина Пална, хватит паясничать. Вам 58
Нищий Даниль
*ставит двойку*
AttentiveMilkНищий
Старая каргень
Санитарный пёс_анон
Бешеный принтер
Нищий Даниль
Принтер, не бесись.
Oldfag TV
а кто тогда бюллетени на голосованиях вбрасывать будет, лол
GrooshaOldfag
"бей своих, чтобы чужие боялись"
Oldfag TVGroosha
*чтоб чужие смеялись
IvanOldfag
это никак не повлияет
Valeriy Avdeyev
А новых откуда брать будут, что, толпа желающих?
РыжийValeriy
Будут школы сокращать. Как с больницами делают
Ivan PogoreloffValeriy
Ну, будь я патриотом, верящим новостям, и жил бы в Москве, почему бы и нет? Без малого 100 сейчас, 120 в следующем году. Мало шоле? https://www.interfax.ru/moscow/737331
Valeriy AvdeyevIvan
Во-первых, "средняя зарплата" это очень херовый показатель. Да, у тётки, которая работает в школе со времён Хрущёва и имеет самую высокую категорию, может быть высокая зарплата в Москве. А как насчёт ребят после вуза? А как насчёт замкадья?
Излишний Даниль
каким образом собираются устанавливать, что учитель к чему-то побуждал? по доносам?
Нищий Даниль
Нет. Просто всех учителей "Обществознания" уволят и все. А вместо этого будут проводить уроки "Православия" .
Александр ПлёнкинНищий
И учителей права...
Нищий Даниль
Ну и историков на всякий случай.
Александр ПлёнкинНищий
С историками полегче, они бывают только по учебникам и учат, а там ведь История каждый раз меняется от издания к изданию))
Была у нас в школе, которая слышать не могла и отвратно относилась к какой-либо критике росиюшке и к фактам о существовавших проблем
Нищий Даниль
Лучше не рисковать...
Litnikov DanilНищий
А эти еще есть?
Излишний Даниль
Anton Gostev
Педагогов предложили также увольнять за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.
Так вроде за это уже в тюрьму сажают, не?
Или учителей сажают, но при этом не увольняют?
Богдан Мамаев
Думают учителей чёт слишком много видимо, пора увольнять неверных
РыжийБогдан
неверных
Хорошо хоть головы резать не планируют
Регулярный шар
Чего блядь.avi
AttentiveMilkРегулярный
Ретроград
Экологический татарин
@Alexei Kuksin как сильно ты любишь нашу конституцию?
Alexei KuksinЭкологический
Ничего тебе не скажу. Ибо ничего больше не умею как работать в школе.
Oldfag TVAlexei
А как же в бизнес уйти, вот это всё?
Ваня Погост
Хуй вам, я уже сам уволился.