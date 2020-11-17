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Артём Мазанов
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Совфед предложил внести законопроект об увольнении учителей за «побуждение» учеников к нарушению Конституции Материал редакции

Педагогов предложили также увольнять за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.

Внести в Госдуму законопроект предложила комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета от внешнего вмешательства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сенатора Андрея Климова.

В закон об образовании хотят внести понятие «просветительская деятельность». Учителей предлагают начать увольнять за использование учебного процесса для разжигания социальной, расовой или религиозной розни. «А также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции», — уточнили в Совфеде. Поправки предложили внести «незамедлительно».

При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции.

Андрей Климов
сенатор

#новости #конституция

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37 комментариев
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Нищий Даниль

6

Конституция хорошая. Только не уволняйте плиз.

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AttentiveMilk

Нищий
2

Учитель, значит?

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Нищий Даниль

AttentiveMilk
1

Блэд, сдеанонили ((

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AttentiveMilk

Нищий
0

Прокол в маскировке, Ирина Пална

Ответить

Нищий Даниль

AttentiveMilk
0

Зачем спалил. Двойку в четверти хочешь?

Ответить

AttentiveMilk

Нищий
0

Мама завуч, мне всё похх

Ответить

Нищий Даниль

Attenti…
0

*мама уволняется*

Ответить

AttentiveMilk

Нищий
0

Ирина Пална, хватит паясничать. Вам 58

Ответить

Нищий Даниль

Attenti…
0

*ставит двойку*

Ответить

AttentiveMilk

Нищий
1

Старая каргень

Ответить

Санитарный пёс_анон

4

Бешеный принтер 

Ответить

Нищий Даниль

Санитарный
5

Принтер, не бесись.

Ответить

Oldfag TV

3

а кто тогда бюллетени на голосованиях вбрасывать будет, лол

Ответить

Groosha

Oldfag
0

"бей своих, чтобы чужие боялись"

Ответить

Oldfag TV

Groosha
3

*чтоб чужие смеялись

Ответить

Ivan

Oldfag
0

это никак не повлияет

Ответить

Valeriy Avdeyev

2

А новых откуда брать будут, что, толпа желающих? 

Ответить

Рыжий

Valeriy
2

Будут школы сокращать. Как с больницами делают

Ответить

Ivan Pogoreloff

Valeriy
0

Ну, будь я патриотом, верящим новостям, и жил бы в Москве, почему бы и нет? Без малого 100 сейчас, 120 в следующем году. Мало шоле? https://www.interfax.ru/moscow/737331

Учителям Москвы пообещали рост средней зарплаты…
Учителям Москвы пообещали рост средней зарплаты до 117,2 тыс. руб. в месяц
www.interfax.ru
Ответить

Valeriy Avdeyev

Ivan
0

Во-первых, "средняя зарплата" это очень херовый показатель. Да, у тётки, которая работает в школе со времён Хрущёва и имеет самую высокую категорию, может быть высокая зарплата в Москве. А как насчёт ребят после вуза? А как насчёт замкадья? 

Ответить

Излишний Даниль

1

каким образом собираются устанавливать, что учитель к чему-то побуждал? по доносам?

Ответить

Нищий Даниль

Излишний
4

Нет. Просто всех учителей "Обществознания" уволят и все. А вместо этого будут проводить уроки "Православия" .

Ответить

Александр Плёнкин

Нищий
2

И учителей права...

Ответить

Нищий Даниль

Александр
1

Ну и историков на всякий случай.

Ответить

Александр Плёнкин

Нищий
1

С историками полегче, они бывают только по учебникам и учат, а там ведь История каждый раз меняется от издания к изданию))

Была у нас в школе, которая слышать не могла и отвратно относилась к какой-либо критике росиюшке и к фактам о существовавших проблем

Ответить

Нищий Даниль

Алексан…
0

Лучше не рисковать...

Ответить

Litnikov Danil

Нищий
0

А эти еще есть?

Ответить

Излишний Даниль

Излишний
0
Ответить

Anton Gostev

1

Педагогов предложили также увольнять за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.

Так вроде за это уже в тюрьму сажают, не?
Или учителей сажают, но при этом не увольняют?

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Богдан Мамаев

0

Думают учителей чёт слишком много видимо, пора увольнять неверных

Ответить

Рыжий

Богдан
0

 неверных

Хорошо хоть головы резать не планируют 

Ответить

Регулярный шар

0

Чего блядь.avi

Ответить

AttentiveMilk

Регулярный
0

Ретроград

Ответить

Экологический татарин

0

@Alexei Kuksin как сильно ты любишь нашу конституцию? 

Ответить

Alexei Kuksin

Экологический
0

Ничего тебе не скажу. Ибо ничего больше не умею как работать в школе.

Ответить

Oldfag TV

Alexei
0

А как же в бизнес уйти, вот это всё?

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Ваня Погост

0

Хуй вам, я уже сам уволился. 

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