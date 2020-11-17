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Ольга Щербинина
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Студента, застрелившего следователя Евгению Шишкину в Подмосковье, приговорили к 14 годам колонии Материал редакции

Его признали исполнителем заказного убийства.

15 комментариев
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Мособлсуд приговорил студента-медика Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и незаконном обороте оружия. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщается на сайте Следственного комитета.

Шишкину застрелили возле её дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Абдулазизова и его друга Кирилла Грунского, которого считают посредником в заказном убийстве, арестовали в марте 2019 года в Петербурге.

Следственный комитет @sledcom_rf
В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве полицейского следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года.

Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р., а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. Устанавливаются заказчики https://t.co/vKvsVyOPtB

В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду. С помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов она заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала это дело. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 года, а через год экстрадировали в Россию.

Первое раскрытое убийство, заказанное в…
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#новости #происшествия #преступления

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15 комментариев
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Нищий Даниль

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студента-медика Абдулазиза Абдулазизова

Какие оригинальные родители...

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Санитарный пёс_анон

Нищий
2

Украинцы скорее всего. От них можно всего ждать, кроме возврата долгов по газу

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Излишний Даниль

Санитарный
2

зачем россиянам деньги? у них же и так всё ок

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Нищий Даниль

Излишний
2

Скинь сотку до завтра.

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Излишний Даниль

Нищий
6

не позорь сверхдержаву

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# realfiddy

Излишний
2

Этот кот точно не из рб

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Нищий Даниль

Излишний
1

Я кушать хочу(

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Излишний Даниль

Нищий
0

это нормально

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Санитарный пёс_анон

0

Классно этой обезьянке поводили по губам в видосе 

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Волшебный микроскоп

Санитарный
1

Жаль тонкий

Ответить

чеченская обезьяна

Санитарный
0

она жи бибизяна, мой брат, извинис!!! не то взарвус!!!

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Комментарий удален

Нищий Даниль

1

Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р.

Эм...

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ОСА

Нищий
1

Почувствовал себя старым?

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Нищий Даниль

ОСА
0

Да(

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Mikhail Manuylov

0

Абу уже не тот, что при Алладине был

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