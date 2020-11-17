Студента, застрелившего следователя Евгению Шишкину в Подмосковье, приговорили к 14 годам колонии Материал редакции
Его признали исполнителем заказного убийства.
Мособлсуд приговорил студента-медика Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и незаконном обороте оружия. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщается на сайте Следственного комитета.
Шишкину застрелили возле её дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Абдулазизова и его друга Кирилла Грунского, которого считают посредником в заказном убийстве, арестовали в марте 2019 года в Петербурге.
В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду. С помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов она заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала это дело. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 года, а через год экстрадировали в Россию.
Санитарный пёс_анон
Украинцы скорее всего. От них можно всего ждать, кроме возврата долгов по газу
Излишний Даниль
зачем россиянам деньги? у них же и так всё ок
Скинь сотку до завтра.
не позорь сверхдержаву
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