Его признали исполнителем заказного убийства Евгении Шишкиной.

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Мособлсуд приговорил студента-медика Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и незаконном обороте оружия. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщается на сайте Следственного комитета.

Шишкину застрелили возле её дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Абдулазизова и его друга Кирилла Грунского, которого считают посредником в заказном убийстве, арестовали в марте 2019 года в Петербурге.

Следственный комитет @sledcom_rf



Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р., а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. Устанавливаются заказчики В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве полицейского следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года.Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р., а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. Устанавливаются заказчики https://t.co/vKvsVyOPtB

В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду. С помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов она заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала это дело. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 года, а через год экстрадировали в Россию.

«Русская служба Би-би-си» отмечала, что это первое в мире раскрытое убийство, которое было заказано в даркнете. Сумбаев под ником «Мигель Моралес» предложил исполнителю миллион рублей на нелегальной торговой площадке Hydra.