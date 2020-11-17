Студента, застрелившего следователя, приговорили к 14 годам тюрьмы. Это первое раскрытое убийство, заказанное в даркнете Материал редакции
Его признали исполнителем заказного убийства Евгении Шишкиной.
Мособлсуд приговорил студента-медика Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и незаконном обороте оружия. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщается на сайте Следственного комитета.
Шишкину застрелили возле её дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Абдулазизова и его друга Кирилла Грунского, которого считают посредником в заказном убийстве, арестовали в марте 2019 года в Петербурге.
В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду. С помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов она заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала это дело. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 года, а через год экстрадировали в Россию.
«Русская служба Би-би-си» отмечала, что это первое в мире раскрытое убийство, которое было заказано в даркнете. Сумбаев под ником «Мигель Моралес» предложил исполнителю миллион рублей на нелегальной торговой площадке Hydra.
Санитарный пёс_анон
Украинцы скорее всего. От них можно всего ждать, кроме возврата долгов по газу
Излишний Даниль
зачем россиянам деньги? у них же и так всё ок
Скинь сотку до завтра.
не позорь сверхдержаву
Я кушать хочу(
Ты уже 2 месяца хочешь. Сколько в кота не вкидывай – только толстеет.
Нищий Даниль
Ща, до***дишься и я буду всю ночь орать.
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20 лет Владимира Владимировича мимо
Так ему немного больше 20 лет...
Я про то, почему Владимир Владимирович не вызывает вопросов
Так о нем речь даже не шла...
Комментарий удален
это накоронили
Комментарий удален
А какой смысл в вопросе о волосах?
Возможно для того, чтобы в суде можно было сказать, что подозреваемый старался изменить внешность.
Приходишь такой в поликлинику районную где-нибудь в Твери, а там доктор-проктолог Абдулазис Абдулазисов с воооооот таким огромным ректоскопом. А рядом баночка с вазелином. Пустая.
Удивительно.
Как так ? Возвращали несуществующие авиабилеты ...
Генерировали или перебором нашли ?
Авиакомпании заражены вирусом ?