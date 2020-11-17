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Ольга Щербинина
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Студента, застрелившего следователя, приговорили к 14 годам тюрьмы. Это первое раскрытое убийство, заказанное в даркнете Материал редакции

Его признали исполнителем заказного убийства Евгении Шишкиной.

32 комментария
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Мособлсуд приговорил студента-медика Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и незаконном обороте оружия. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщается на сайте Следственного комитета.

Шишкину застрелили возле её дома в Подмосковье в октябре 2018 года. Абдулазизова и его друга Кирилла Грунского, которого считают посредником в заказном убийстве, арестовали в марте 2019 года в Петербурге.

Следственный комитет @sledcom_rf
В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве полицейского следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года.

Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р., а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. Устанавливаются заказчики https://t.co/vKvsVyOPtB

В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду. С помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов она заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала это дело. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 года, а через год экстрадировали в Россию.

«Русская служба Би-би-си» отмечала, что это первое в мире раскрытое убийство, которое было заказано в даркнете. Сумбаев под ником «Мигель Моралес» предложил исполнителю миллион рублей на нелегальной торговой площадке Hydra.

Первое раскрытое убийство, заказанное в…
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#новости #происшествия #преступления

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32 комментария
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Нищий Даниль

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студента-медика Абдулазиза Абдулазизова

Какие оригинальные родители...

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Санитарный пёс_анон

Нищий
4

Украинцы скорее всего. От них можно всего ждать, кроме возврата долгов по газу

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Излишний Даниль

Санитарный
6

зачем россиянам деньги? у них же и так всё ок

Ответить

Нищий Даниль

Излишний
3

Скинь сотку до завтра.

Ответить

Излишний Даниль

Нищий
12

не позорь сверхдержаву

Ответить

# realfiddy

Излишний
2

Этот кот точно не из рб

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Нищий Даниль

Излишний
1

Я кушать хочу(

Ответить

AttentiveMilk

Нищий
0

Ты уже 2 месяца хочешь. Сколько в кота не вкидывай – только толстеет.

Ответить

Нищий Даниль

Attenti…
0

Ща, до***дишься и я буду всю ночь орать.

*Чтоб я не орал подписывайтесь на меня. На своих подписчиков я не ору.

Ответить

AttentiveMilk

Нищий
0

Типичный кот. Ни грамма интеллигенции 

Ответить

Излишний Даниль

Нищий
0

это нормально

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Глеб Савчик

Нищий
0

20 лет Владимира Владимировича мимо

Ответить

Нищий Даниль

Глеб
0

Так ему немного больше 20 лет...

Ответить

Глеб Савчик

Нищий
0

Я про то, почему Владимир Владимирович не вызывает вопросов

Ответить

Нищий Даниль

Глеб
0

Так о нем речь даже не шла...

Ответить

Глеб Савчик

Нищий
0

Тогда почему вообще удивляет совпадение имени и отчества? 🤔

Ответить

Нищий Даниль

2

Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р.

Эм...

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ОСА

Нищий
4

Почувствовал себя старым?

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Нищий Даниль

ОСА
1

Да(

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Санитарный пёс_анон

0

Классно этой обезьянке поводили по губам в видосе 

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Волшебный микроскоп

Санитарный
2

Жаль тонкий

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Комментарий удален

Ваша Закладко

Санитарный
0

это накоронили

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Ze Katze

Ваша
0

Короновали в службу поддержки сбера

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Комментарий удален

пепси

1

А какой смысл в вопросе о волосах?

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Витя Камаз

пепси
1

Возможно для того, чтобы в суде можно было сказать, что подозреваемый старался изменить внешность.

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Mikhail Manuylov

0

Абу уже не тот, что при Алладине был

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MrZlydnya

0

Приходишь такой в поликлинику районную где-нибудь в Твери, а там доктор-проктолог Абдулазис Абдулазисов с воооооот таким огромным ректоскопом. А рядом баночка с вазелином. Пустая. 

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Ваша Закладко

MrZlydnya
0
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MrZlydnya

Ваша
0

Норочий  вазелин? Шикуете! А рабочий класс без вазелина. 

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Ваша Закладко

MrZlydnya
0

рабочему классу всегда без вазелина

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Георгий Рудченко

MrZlydnya
0

Разве работа проктологом - это не харам?

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Denis Manchenko

0

Удивительно.
Как так ? Возвращали несуществующие авиабилеты ...
Генерировали или перебором нашли ?
Авиакомпании заражены вирусом ?

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