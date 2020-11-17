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Артём Мазанов
2854

Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о пожизненном сенаторстве бывших президентов Материал редакции

Таким правом смогут воспользоваться Путин и Медведев.

49 комментариев
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Законопроект позволяет президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Это уже прописано в Конституции. Трансляция заседания Госдумы велась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, президент сможет подать заявление на пост сенатора в течение трёх месяцев после того, как покинул пост главы государства. Экс-президент, полномочия которого истекли до принятия закона, сможет сделать это в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.

Законопроект Путин внёс в Госдуму 31 октября в рамках реализации поправок в Конституцию.

#новости #право #госдума

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И это не новость ИА «Панорама»
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49 комментариев
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Населенный кран

8

Сенатор Путин. Звучит.

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Рамиль Газетдинов

Населенный
24
Ответить

Населенный кран

Рамиль
1

Посмотрел все (кроме Скайуокер. Восход) фильмы ЗВ, и Изгой-один тоже, смотреть можно но фанатизма по всему миру не понимаю. Сериал дальнобойщики больше достоин внимания.

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Андрей Парусников

Населенный
2

внимания стоят только первые три, остальное - коммерция

Ответить

Meg Walker

Андрей
0

Ну неправда. Как минимум «Войны клонов» посмотреть ещё стоит.

Ответить

товстий кіт

Meg
0

Камон, третий эпизод прям кульминация, прям трагедия! Рыдал когда смотрел, рыдал каждый раз, когда пересматривал. Даже сейчас всплакнул, пока коммент писал.

Ответить

Meg Walker

товстий
0

Третий эпизод нужно смотреть исключительно в дубляже, потому что это тот редкий случай, когда русская озвучка сделала несколько сцен лучше. 

Ответить

Рамиль Газетдинов

Населенный
0

первые фильмы были прорывом, а потом любить ЗВ стало модным. 

Ответить

Нищий Даниль

Рамиль
0

Вот только не надо SW приплетать.

Ответить

Рамиль Газетдинов

Нищий
0

незнаю, каждый раз когда наши новости про власть читаю сразу этот кусок в голове играет.

Ответить

Излишний Даниль

Населенный
0

президент путин звучит лучше

Ответить

Dra

7

Ого, надо же, приняли. Думал, что не примут!

Ответить

Oldfag TV

Dra
0

Ведь именно так это и работает в Госдуме, да: хотят — принимают, а не хотят — не принимают.

Ответить

Dra

Oldfag
3

Ага. И полиция защищает граждан от бандитов. И антикоррупционный комитет - от коррупции. И...

Ответить

Alexander Petcoglo

8

Единогласно одобрили. КПСС ебучий. Когда там уже ГКЧП и войска в Москве?

Ответить

Zeynal Verdiyev

Alexander
–6

комент на статью тянет

Ответить

Нищий Даниль

2

Таким правом смогут воспользоваться Путин и Медведев.

А смысл? Путин все равно до конца жизни призедентом будет...

Ответить

the art of гепард

Нищий
4

  до конца жизни

))

Ответить

Нищий Даниль

the
3

*плачет*

Ответить

Ваша Закладко

Нищий
0

ave puten

Ответить

Rodion Kutsaev

Нищий
0

до конца жизни россиян разве что

Ответить

Излишний Даниль

Rodion
0

будешь выёбываться на российском сайте — отправим в россию. посмотрим как ты там запоёшь с бутылкой в заднице

Ответить

Rodion Kutsaev

Излишний
2

Простите! Не надо!!!!!!!!!!!

Ответить

Предстоящий кавалер

Излишний
0

Бутылка в заднице это обязательное условие при пересечении границы?

Ответить

Излишний Даниль

Предстоящий
0

обязательное условие для жизни в россии

Ответить

Предстоящий

Излишний
0

Русофоб

Ответить

Abram Dikoy

Предстоящий
0

Приятный бонус. Комплимент от шеф повара

Ответить

Нищий Даниль

4

Законопроект Путин внёс в Госдуму 31 октября в рамках реализации поправок в Конституцию.

Опять не те поправки.

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Тёма, а новость про второе и третье чтение будет? Людям шутки готовить?

Ответить

Нищий Даниль

A
0

Точно, пойду готовится. Есть идеи?

Ответить

A big purple banana 🍆

Нищий
2

можешь скопипастить те же самые, сглотят

Ответить

Нищий Даниль

A
0

😉

Ответить

MrZlydnya

1

Но они когда-нибудь умрут. И попадут в ад. А мы - в рай. Вот тогда и посмеёмся.

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Региональный корабль

MrZlydnya
0

Нет ни рая, ни ада. Есть рабство сейчас и до конца нашей жизни

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MrZlydnya

Региональный
0

А как же...
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

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Максим Козаченко

MrZlydnya
0

Обломки самовластья = надгробные плиты 

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MrZlydnya

Максим
0

Плиты. Кровью покрыты. 
Родственные души под ними зарыты. 
Мы бы рассказали о элитах, но рты наши смолой залиты. 

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Ринат Вакилов

MrZlydn…
0
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Излишний Даниль

0

думаю путин и медведев успешно проявят свои лидерские и профессиональные качества и на должности сенаторов, другим политикам есть чему у них поучиться

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Dmitry R.

Излишний
1

хахаха.

Ответить

Максим Козаченко

Излишний
0

Вообще, я считаю, что Путин достаточно перспективный политик и он ещё может в будущем раскрыть весь свой потенциал. Главное не мешать ему, не бухтеть...

Ответить

Bad Mother Fucker

0

это для медведика

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Вячеслав Андреев

0

Надеюсь когда страна станет нормальной всех этих приспособленцев на пушечный выстрел не подпустят к гос. думе

Ответить

Андрей Парусников

Вячеслав
0

лю стра ци И

Ответить

Вячеслав Андреев

Андрей
0

Ка стра ци И

Ответить

Михаил Артамонов

0

А разве конституция не обнулила Медведева?

Ответить

PRIME XXVII

0

Медведев получается первым пожизненным сенатором всея Руси будет?

Ответить

Ваша Закладко

PRIME
0

просто пожизненный медведев

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ouxen

–1

Это уже прописано в Конституции.

как это? не говорили же об этом, и нахуя тогда закон вообще

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