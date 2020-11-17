Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о пожизненном сенаторстве бывших президентов Материал редакции
Таким правом смогут воспользоваться Путин и Медведев.
Законопроект позволяет президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Это уже прописано в Конституции. Трансляция заседания Госдумы велась на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, президент сможет подать заявление на пост сенатора в течение трёх месяцев после того, как покинул пост главы государства. Экс-президент, полномочия которого истекли до принятия закона, сможет сделать это в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.
Законопроект Путин внёс в Госдуму 31 октября в рамках реализации поправок в Конституцию.
Населенный кран
Посмотрел все (кроме Скайуокер. Восход) фильмы ЗВ, и Изгой-один тоже, смотреть можно но фанатизма по всему миру не понимаю. Сериал дальнобойщики больше достоин внимания.
внимания стоят только первые три, остальное - коммерция
Ну неправда. Как минимум «Войны клонов» посмотреть ещё стоит.
Камон, третий эпизод прям кульминация, прям трагедия! Рыдал когда смотрел, рыдал каждый раз, когда пересматривал. Даже сейчас всплакнул, пока коммент писал.
Третий эпизод нужно смотреть исключительно в дубляже, потому что это тот редкий случай, когда русская озвучка сделала несколько сцен лучше.
первые фильмы были прорывом, а потом любить ЗВ стало модным.
Нищий Даниль
Вот только не надо SW приплетать.
незнаю, каждый раз когда наши новости про власть читаю сразу этот кусок в голове играет.
Ого, надо же, приняли. Думал, что не примут!
Единогласно одобрили. КПСС ебучий. Когда там уже ГКЧП и войска в Москве?
до конца жизни
))
до конца жизни россиян разве что
Излишний Даниль
будешь выёбываться на российском сайте — отправим в россию. посмотрим как ты там запоёшь с бутылкой в заднице
Предстоящий кавалер
Бутылка в заднице это обязательное условие при пересечении границы?
Излишний Даниль
обязательное условие для жизни в россии
Тёма, а новость про второе и третье чтение будет? Людям шутки готовить?
Точно, пойду готовится. Есть идеи?
можешь скопипастить те же самые, сглотят
Но они когда-нибудь умрут. И попадут в ад. А мы - в рай. Вот тогда и посмеёмся.
Региональный корабль
Нет ни рая, ни ада. Есть рабство сейчас и до конца нашей жизни
А как же...
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Обломки самовластья = надгробные плиты
Вообще, я считаю, что Путин достаточно перспективный политик и он ещё может в будущем раскрыть весь свой потенциал. Главное не мешать ему, не бухтеть...
Надеюсь когда страна станет нормальной всех этих приспособленцев на пушечный выстрел не подпустят к гос. думе
Медведев получается первым пожизненным сенатором всея Руси будет?
Это уже прописано в Конституции.
как это? не говорили же об этом, и нахуя тогда закон вообще