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Ольга Щербинина
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СК заказал мониторинг упоминаний о себе в аккаунтах Навального, его сторонников и телеграм-каналах «Двач» и MDK Материал редакции

На анализ СМИ и соцсетей в 2021 году планируют потратить 3,6 миллиона рублей.

21 комментарий
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Следственный комитет России планирует мониторить СМИ и блоги на упоминания о себе, своём председателе Александре Бастрыкине и официальном представителе Светлане Петренко. Об этом cообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сведения закупки. Начальная сумма контракта — 3,6 миллиона рублей.

Исполнитель должен будет ежедневно искать новости в СМИ, соцсетях, на ютубе, в телеграме, тамтаме, «Живом журнале» и личных страницах известных людей в фейсбуке, указано в техзадании. Всего — не менее 41 тысячи аккаунтов федеральных, региональных и зарубежных СМИ, а также 800 миллионов аккаунтов в соцсетях.

Следователи заказали мониторинг блогов Алексея Навального и его ближайших соратников — Киры Ярмыш, Леонида Волкова и Любови Соболь. Исполнители должны будут проверять по несколько площадок каждого из них. Например, следить нужно не только за ютуб-каналом «Навальный Live», но и за двумя твиттер-аккаунтами Навального. При этом сам политик отметил, что у него только одна страница в этой соцсети.

В сферу интересов ведомства также попали руководитель юридического департамента в сообществе «Русь сидящая» Алексей Федяров; издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов; врач Леонид Рошаль; журналист Андрей Караулов, депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Писарев. Среди них телеграм-каналов, которые будут мониторить по заказу СК — «Незыгарь», Mash, MDK, Baza, «Двач», «Лентач», «Беспощадный пиарщик», Varlamov и «Омбудсмен полиции».

Помимо этого СК просит вручную отслеживать упоминания Бастрыкина во «ВКонтакте». В отдельный раздел мониторинга будут добавлять публикации о нарушениях прав человека и сообщения о возможных преступлениях и нарушениях, на которые не обратили внимания власти. Также сюда включаются петиции, в том числе с Сhange.org, получившие распространение в СМИ.

#новости #сми #интернет #соцсети

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
4
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21 комментарий
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Разнообразный яд

4

Когда читаешь либшизу в Твиттере на толчке по вечерам, уставший после работы, и подумал, что неплохо бы за это брать деньги, жаль

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Нищий Даниль

1

Ахахахаха

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Излишний Даниль

Нищий
0

чо смеёся, и тебя посодют

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Максим Козаченко

1

800 миллионов аккаунтов в соцсетях

ЩА ВЫ ТУТ ВСЕ ДОПИЗДИТЕСЬ У НАС

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Eugene Panfilov

1

Мониторинг за 3,6 миллиона

Ответить

Российский бокал

0

Почему в списке нет Комитета и ТЖ? Плохо работаем

Ответить

Alex Blake

Российский
2

"Всего — не менее 41 тысячи аккаунтов федеральных, региональных и зарубежных СМИ"

Комитет где-то там

Ответить

Alex Blake

0

Уф, ТЖ не пронесло

Ответить

Alex Blake

Alex
1

Сергей Звезда

Ответить

Будущий жар

0

 мониторинг

ясно, спиздили 

Ответить

solawind

0

Просто хотят все свежие мемы о себе смотреть, понимаю

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Marhal_New _Arleana

0

3,6 миллионов? Почему так мало?

Ответить

Типичный корабль

Marhal_New
0

Блеять неправильно понял вопрос

Ответить

Свойственный цвет

0

Следственный комитет России - самый лучший следственный комитет в мире!

Ответить

Denis Manchenko

0

Вот дадут модной девице 3 млн., запрут в комнате с компьютерами, что получится ?

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Darya Timofeeva

0

Уахахахах

Ответить

Предстоящий кавалер

Darya
0

Когда будет видео из Тик Тока? 

Ответить

Darya Timofeeva

Предстоящий
0

))))))

Ответить

Venya Sazonov

0

за двумя твиттер-аккаунтами Навального. При этом сам политик отметил, что у него только одна страница в этой соцсети

Черт, и здесь попилили

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Вова А.

0

Давно пора

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God Damn

0

В итоге сделает фрилансер Вася за 3к

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