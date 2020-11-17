СК заказал мониторинг упоминаний о себе в аккаунтах Навального, его сторонников и телеграм-каналах «Двач» и MDK Материал редакции
На анализ СМИ и соцсетей в 2021 году планируют потратить 3,6 миллиона рублей.
Следственный комитет России планирует мониторить СМИ и блоги на упоминания о себе, своём председателе Александре Бастрыкине и официальном представителе Светлане Петренко. Об этом cообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сведения закупки. Начальная сумма контракта — 3,6 миллиона рублей.
Исполнитель должен будет ежедневно искать новости в СМИ, соцсетях, на ютубе, в телеграме, тамтаме, «Живом журнале» и личных страницах известных людей в фейсбуке, указано в техзадании. Всего — не менее 41 тысячи аккаунтов федеральных, региональных и зарубежных СМИ, а также 800 миллионов аккаунтов в соцсетях.
Следователи заказали мониторинг блогов Алексея Навального и его ближайших соратников — Киры Ярмыш, Леонида Волкова и Любови Соболь. Исполнители должны будут проверять по несколько площадок каждого из них. Например, следить нужно не только за ютуб-каналом «Навальный Live», но и за двумя твиттер-аккаунтами Навального. При этом сам политик отметил, что у него только одна страница в этой соцсети.
В сферу интересов ведомства также попали руководитель юридического департамента в сообществе «Русь сидящая» Алексей Федяров; издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов; врач Леонид Рошаль; журналист Андрей Караулов, депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Писарев. Среди них телеграм-каналов, которые будут мониторить по заказу СК — «Незыгарь», Mash, MDK, Baza, «Двач», «Лентач», «Беспощадный пиарщик», Varlamov и «Омбудсмен полиции».
Помимо этого СК просит вручную отслеживать упоминания Бастрыкина во «ВКонтакте». В отдельный раздел мониторинга будут добавлять публикации о нарушениях прав человека и сообщения о возможных преступлениях и нарушениях, на которые не обратили внимания власти. Также сюда включаются петиции, в том числе с Сhange.org, получившие распространение в СМИ.
"Всего — не менее 41 тысячи аккаунтов федеральных, региональных и зарубежных СМИ"
Комитет где-то там
Уф, ТЖ не пронесло
3,6 миллионов? Почему так мало?
Вот дадут модной девице 3 млн., запрут в комнате с компьютерами, что получится ?
Уахахахах
Предстоящий кавалер
Когда будет видео из Тик Тока?
за двумя твиттер-аккаунтами Навального. При этом сам политик отметил, что у него только одна страница в этой соцсети
Черт, и здесь попилили