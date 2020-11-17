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Артём Мазанов
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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться ещё на два срока Материал редакции

4+2.

109 комментариев
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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться ещё на два срока. Это уже прописано в Конституции. Об этом пишет РИА «Новости».

Принятые поправки к Конституции позволяют Путину остаться президентом до 2036 года.

Вместе с этим документом в Госдуму внесли и законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента имевшему ранее иностранное гражданство, вид на жительство.

В новой Конституции у Путина пропишут много…
Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.
tjournal.ru

#новости #право

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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109 комментариев
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Принцесса Пеночка

59

ну хватит, ну пожалуйста

Ответить

Разнообразный яд

Принцесса
6

Это бдсм порно?

Ответить

Принцесса Пеночка

Разнообразный
60

Да, стоп-слово «Навальный»

Ответить

Litnikov Danil

Принцесса
3

Это скорее как флюгекихаймер

Ответить

умный человек

Litnikov
0

Флюгернавальный 

Ответить

van der Pusch

умный
1

Oppositionsführer Nawalny

Ответить

Террористический звук

Принцесса
1

Оно только сугробы убирает

Ответить

Нищий Даниль

Принцесса
0

Оно не сработает. Ведь его нельзя произносить.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Принцесса
1

Все только начинается

Ответить

Black Fox

31
Ответить

Сергей Лукин

Black
12

Забавно, что этот мемес года из 2012, когда кремль еще не так охуел

Ответить

ouxen

Сергей
0

каждому охуеванию своё время ☝️

Ответить

Денис Лисовски

23
Ответить

Mikhail Chivi

Денис
0

Ага! Попался!

Ответить

Денис Лисовски

Mikhail
0

Товарищ майор, это не я, вам показалось

Ответить

Будущий жар

13

короче, чето он жестко накосяпорил походу, прям пиздец как люто, раз так готовится тщательно 

Ответить

alexferman

Будущий
8

Там всего понемногу на пожизненное тянет

Ответить

Разнообразный яд

alexferman
6

У него что так, что так пожизненное

Ответить

ouxen

Разнообразный
1

вечный раб на галерах

Ответить

Eugard

Разнообразный
0

Может быть, наши ученые придумали способ продлить жизнь питуна до 200 и более лет, это же российская наука.

Ответить

Будущий жар

Будущий
2

интересно связано ли это с расследованием крушения сбитого над украиной боинга) которое проходит в нидерландах)

Ответить

Андрей Рядькин

Будущий
2

Просто вокруг посмотреть и оценить перспективы на заложенном фундаменте. Человек глянул на Беларусь и сделал выводы.

Ответить

Татарский диод

Андрей
0

Человек глянул на Беларусь и не сделал выводов

Пофиксил.

Ответить

ouxen

Андрей
0

что всё заебись и дальше будет и всё сходит с рук?

Ответить

Litnikov Danil

Будущий
0

К чему готовится то

Ответить

Нищий Даниль

14
Ответить

ouxen

Нищий
2
Ответить

Евгений Иванов

2

Что-то маловато!
Нужно на 5 сроков.
Пусть сидит.

Ответить

Abram Dikoy

Евгений
24

ПУСТЬ СИДИТ

Ответить

Ваша Закладко

Abram
1
Ответить

ouxen

Abram
0

сиженый ряженый

Ответить

ouxen

Евгений
0

он уже 5 срок мотает, ловко скрывают это журнализды при подсчётах типа "4+2"

Ответить

Михаил Зеленин

4

Да он помрет раньше

Ответить

Связанный Влад

Михаил
5

там клонов уже наделали, в растворе лежат, ЖДУТ

Ответить

PRIME XXVII

Связанный
1

И продолжают выращивать, хорошего президента должно быть много.

Ответить

Алиса Барышман

Связанный
0

сразу видно, у Палпатина учился

Ответить

Будущий жар

6
Ответить

Alex Blake

Будущий
0

Что с носом?

Ответить

Максим Козаченко

1

И ни одна медийна сука не найдёт у себя решимости, чтобы позвать людей на улицы Москвы.
Нэвэльному это будет не с руки, пока он не вернётся в страну — а то сам позовет и не придёт.

Ответить

solawind

Максим
10

Думаешь кто-то особо выйдет, если позовут? Сомневаюсь. Дело вообще не в том что некому позвать

Ответить

Максим Козаченко

solawind
1

Смотря кому и как звать.
Дело в том числе и в том, что некому позвать — в конце концов он и будет самым влиятельным на поляне, когда надо будет формулировать новые призывы и действия.

Ответить

Рыжий

Максим
2

Так а кто действовать будет? Ты пойдешь? Нет. Может быть, я? Тоже нет. Самые лучшие действия, которые могут быть - учить разговорный английский и езжать из страны.

Ответить

Максим Козаченко

Рыжий
1

А чего ты за меня говоришь?)
Я не смогу себе объяснить, почему не надо действовать, если выходил 9 лет назад и сутки ловил.

Ответить

Рыжий

Максим
2

Выходил. И что изменил?

Ответить

solawind

Рыжий
1

Ну справедливости ради, никто никогда за один выход ничего и не менял. Странный аргумент.

Ответить

ouxen

solawind
0

а как же хабаровск и белоруссия?!

Ответить

solawind

ouxen
1

А что они изменили? Вообще, когда я выше писал что проблема не в том что позвать некому, я и имел ввиду что на текущий момент у большинства россиян нет понимания что их в чем то обманывают и что они могут жить лучше , если сами этого захотят. В таких условиях выходить конечно полезно, для того чтобы власть не зарывалась, но выходящие все равно будут в меньшинстве,и если подходить конструктивно, должны в первую очередь менять отношение других людей, а не подьебывать друг друга на тему выходил/не выходил

Ответить

Рыжий

solawind
0

 нет понимания что их в чем то обманывают

Есть
 и что они могут жить лучше , если сами этого захотят

Нет, не могут. Даже если очень сильно захотят. И большинство людей это понимает. Наше старшее поколение очень хорошо знает, к чему может привести смена власти, и с них хватит хождения по граблям. До молодых уже доходит тоже 

Ответить

Рыжий

solawind
0

10 лет почти прошло, уверен, что какие-то новые протесты в 2021 году не будут логичным продолжением протестов 2010-2011 годов. Как минимум потому, что "поколение" сменилось. Тогдашние 16летние уже не выйдут в условном сегодня, т.к уже и дети появились и в принципе уже есть, что терять

Ответить

Максим Козаченко

Рыжий
0

Так а кто действовать будет?

Мы говорим о "выходе" или о "действиях"?
9 лет назад ни у кого из лидеров протеста в Питере не хватило яиц призвать к адекватным ситуации действиям – соответственно и действий никаких не было (только у парочки автономов, к которым я не отношусь)

Ответить

ouxen

Рыжий
0

теперь тебя может стыдить этим!

Ответить

kotova lidiya

solawind
0

Вот и торговцы совковой выученной беспомощностью набежали. Я пойду.

Ответить

nonsense

Максим
1

А произошло какое то новое событие? Можно подумать конституцию не под обнуление переписывали.

Ответить

Максим Козаченко

nonsense
0

Речь не о событии, а о поводе

Ответить

nonsense

Максим
0

Ну я о том же, повода нет. Невозможно выражать возмущение тем что ожидалось уже почти год.

Ответить

Разнообразный яд

Максим
0

Нужен 21 летний блоггер же, как нехта

Ответить

Максим Козаченко

Разнообразный
0

Нужен тот молоденький пацан из тиктока

Ответить

Рейтгейт

4

Путииин, президент мирааа, урааа

Ответить

Прекрасный крюк

0

запрещающий баллотироваться на пост президента имевшему ранее иностранное гражданство, вид на жительство.

А у Навального был вид на жительство в США, когда он там учился?

Ответить

Связанный Влад

Прекрасный
9

Закон также запрещает баллотироваться на пост президента фигурантам и гражданинам, отравленными до комы нарушением обмена веществ.

Ответить

Vasily Mordovin

Связанный
1

И тем, кто вовремя не съел рафаэлку

Ответить

daler.k

3

Рассеяне, это не главное! Главное, что в Америке негры протестуют.

Ответить

Marhal_New _Arleana

2
Ответить

So Dope

Marhal_New
1
Ответить

Ваша Закладко

Marhal_New
0

мат и всё

Ответить

Разнообразный яд

2

Когда вынесут?😏

Ответить

Сергей Абрамов

2

Ну что ж. Буду готовится к худшему, надеется на лучшее. 

Ответить

Излишний Даниль

1

БОЛЬШЕ!!! БОЛЬШЕ!!!!!!!!

Ответить

Нищий Даниль

Излишний
0

Уходи, укр. Довыеживаешься и Путин к вам уйдет.

Ответить

Излишний Даниль

Нищий
0

молюсь

Ответить

MEGAtraXXXer666

Излишний
0

ВСЕМ СРОКОВ!!!!!!!

Ответить

Abram Dikoy

Излишний
0

МАЛО МАЛО!!!! ЕЩЁ!!!! ЕЕЕЕЩЕЕЕЕЕËËËË!!!! 

Ответить

Dear Crow

1

Бесконечность не предел, а восемь — моё любимое число. В.В.Путин. 

Ответить

allah213

1

А на кой хер вносить это в госдуму, если это уже поправками принято? Эт типа создать вид бурной деятельности или зачем, не понимаю...

Ответить

ad unguem

allah213
0

Внесем поправки в поправки, чтобы ты мог баллотироваться, пока ты баллотируешься.

Ответить

ouxen

allah213
0

тоже в ахуе

Ответить

Mika Shmalish

1

Арматуре нацеленной на анальное отверстие диктатора наплевать и на неприкосновенность и на обнуление.

Ответить

kotova lidiya

Mika
0

Наконец-то годный комент.

Ответить

Предстоящий кавалер

0

Я бы хотел спросить серьезно у россиян. 
Вы уже чувствуете как готовится "транзит" ? 
Как прощупывают настроения, кидая "инсайды" с тех или иных "авторитетных источников" ? 
Или пока еще неинтересно? 

Ответить

Связанный Влад

Предстоящий
1

  готовится "транзит"

Такой?

Ответить

Предстоящий кавалер

Связанный
0

глубокомысленно 

Такой "транзит" рождает надежду на изменение? Поднимает настроение? Что вот, возможно, появиться шанс что-то поменять в ближайшее время. 

Ответить

Связанный Влад

Предстоящий
2

Ну они явно готовятся. Спешно возводят "стены" законов, защищающих его со всех сторон вообще от любых нападок и каких-либо попыток, при этом сохраняя за ним фактическую власть даже при наличии какого-то другого тела на посту президента.

Ответить

Связанный Влад

Связанный
1

В общем, надежда на изменения есть. И старуха с косой - единственная, кто может приблизить их

Ответить

Незначительный

Связанн…
0

Такая вот она весёлая автократия, *мик-мик*

Ответить

ouxen

Предстоящий
1

чувствую, что ещё взвоем и времена пыни будем вспоминать с ностальгией

Ответить

Предстоящий кавалер

ouxen
0

это уже как пойдет 

Ответить

van der Pusch

0

Да почему уже наконец-то не пропишут, что можно пожизненно избираться? Что за полумеры?

Ответить

Потенциальный цветок

van
1

Это что бы следующий просто так не переизбрался)))00

Ответить

Связанный Влад

van
0

пожизненно - это меньше, чем 2 срока. А так еще и дочки посидят

Ответить

van der Pusch

Связанный
0

или из мавзолея править будет

Ответить

M Z

0

Кто бы мог подумать=|

Ответить

Абстрактный томагавк_два

0

Еееееееееееееее ещё один срооооок

Ответить

Энергичный Слава

0

4 + 2 = ∞

Арифметика от едра

Ответить

Разнообразный яд

Энергичный
0

4 + 4 = ∞

Ответить

Ivan

0

Вроде Николай II должен был быть последним царём... Эх

Ответить

ouxen

Ivan
0

царствования у нас никогда и не прекращались ващет

Ответить

чеченская обезьяна

0

какой смысл в выборах в россии? только деньги из бюджета пилить, один же хер путина выберете, кто если не царь?

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Я в обед лёг поспать, вот только что проснулся, и среди прочего, мне приснилось что Путин помер

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Эти поправки готовят не путину, а следующему за ним, которого, похоже, скоро выпустят на арену

Ответить

Александр Ярви

Shlomo
0

Медведеву, тем более что у него был один срок. А если серьёзно, то не удивлюсь, если и правда ему

Ответить

Shlomo Goldenberg

Александр
0

Ему в смысле путину? Не, он уже всё, старость не радость

Ответить

Татарский диод

0

И это не новость ИА Панорама?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

итак все визжали про 36й год, че изменилось?
Тёма че-то баламутит

Ответить

Maksytoff

0

2й срок уголовный?

Ответить

Eugard

0

Вместе с этим документом в Госдуму внесли и законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента имевшему ранее иностранное гражданство, вид на жительство.

Чего они там в этой думе херней маятся, пусть внесут законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента любому кроме Питуна при живом Питуне.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Да пусть хоть всю жизнь правит

Ответить

Николай Божен

0

Простите, а какое стоп-слово? Мне уже хватит

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Редакция ТЖ это Медуза на минималках. Нихуя не пояснили, как и всегда. Но элитной аудитории уже было без разницы

Ответить

Sergey Filippov

A
0

А, ну раз так, то похуй, да.

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