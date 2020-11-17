В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться ещё на два срока Материал редакции
4+2.
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться ещё на два срока. Это уже прописано в Конституции. Об этом пишет РИА «Новости».
Принятые поправки к Конституции позволяют Путину остаться президентом до 2036 года.
Вместе с этим документом в Госдуму внесли и законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента имевшему ранее иностранное гражданство, вид на жительство.
ну хватит, ну пожалуйста
Разнообразный яд
Это бдсм порно?
Да, стоп-слово «Навальный»
Это скорее как флюгекихаймер
Флюгернавальный
Забавно, что этот мемес года из 2012, когда кремль еще не так охуел
Ага! Попался!
Там всего понемногу на пожизненное тянет
Разнообразный яд
У него что так, что так пожизненное
Может быть, наши ученые придумали способ продлить жизнь питуна до 200 и более лет, это же российская наука.
Будущий жар
интересно связано ли это с расследованием крушения сбитого над украиной боинга) которое проходит в нидерландах)
Просто вокруг посмотреть и оценить перспективы на заложенном фундаменте. Человек глянул на Беларусь и сделал выводы.
Что-то маловато!
Нужно на 5 сроков.
Пусть сидит.
ПУСТЬ СИДИТ
Да он помрет раньше
Связанный Влад
там клонов уже наделали, в растворе лежат, ЖДУТ
И ни одна медийна сука не найдёт у себя решимости, чтобы позвать людей на улицы Москвы.
Нэвэльному это будет не с руки, пока он не вернётся в страну — а то сам позовет и не придёт.
Смотря кому и как звать.
Дело в том числе и в том, что некому позвать — в конце концов он и будет самым влиятельным на поляне, когда надо будет формулировать новые призывы и действия.
А чего ты за меня говоришь?)
Я не смогу себе объяснить, почему не надо действовать, если выходил 9 лет назад и сутки ловил.
А что они изменили? Вообще, когда я выше писал что проблема не в том что позвать некому, я и имел ввиду что на текущий момент у большинства россиян нет понимания что их в чем то обманывают и что они могут жить лучше , если сами этого захотят. В таких условиях выходить конечно полезно, для того чтобы власть не зарывалась, но выходящие все равно будут в меньшинстве,и если подходить конструктивно, должны в первую очередь менять отношение других людей, а не подьебывать друг друга на тему выходил/не выходил
нет понимания что их в чем то обманывают
Есть
и что они могут жить лучше , если сами этого захотят
Нет, не могут. Даже если очень сильно захотят. И большинство людей это понимает. Наше старшее поколение очень хорошо знает, к чему может привести смена власти, и с них хватит хождения по граблям. До молодых уже доходит тоже
10 лет почти прошло, уверен, что какие-то новые протесты в 2021 году не будут логичным продолжением протестов 2010-2011 годов. Как минимум потому, что "поколение" сменилось. Тогдашние 16летние уже не выйдут в условном сегодня, т.к уже и дети появились и в принципе уже есть, что терять
Так а кто действовать будет?
Мы говорим о "выходе" или о "действиях"?
9 лет назад ни у кого из лидеров протеста в Питере не хватило яиц призвать к адекватным ситуации действиям – соответственно и действий никаких не было (только у парочки автономов, к которым я не отношусь)
Вот и торговцы совковой выученной беспомощностью набежали. Я пойду.
Речь не о событии, а о поводе
Разнообразный яд
Нужен 21 летний блоггер же, как нехта
Связанный Влад
Закон также запрещает баллотироваться на пост президента фигурантам и гражданинам, отравленными до комы нарушением обмена веществ.
Нищий Даниль
Уходи, укр. Довыеживаешься и Путин к вам уйдет.
А на кой хер вносить это в госдуму, если это уже поправками принято? Эт типа создать вид бурной деятельности или зачем, не понимаю...
Арматуре нацеленной на анальное отверстие диктатора наплевать и на неприкосновенность и на обнуление.
готовится "транзит"
Такой?
Предстоящий кавалер
глубокомысленно
Такой "транзит" рождает надежду на изменение? Поднимает настроение? Что вот, возможно, появиться шанс что-то поменять в ближайшее время.
Ну они явно готовятся. Спешно возводят "стены" законов, защищающих его со всех сторон вообще от любых нападок и каких-либо попыток, при этом сохраняя за ним фактическую власть даже при наличии какого-то другого тела на посту президента.
чувствую, что ещё взвоем и времена пыни будем вспоминать с ностальгией
Да почему уже наконец-то не пропишут, что можно пожизненно избираться? Что за полумеры?
Связанный Влад
пожизненно - это меньше, чем 2 срока. А так еще и дочки посидят
Вроде Николай II должен был быть последним царём... Эх
какой смысл в выборах в россии? только деньги из бюджета пилить, один же хер путина выберете, кто если не царь?
Я в обед лёг поспать, вот только что проснулся, и среди прочего, мне приснилось что Путин помер
Эти поправки готовят не путину, а следующему за ним, которого, похоже, скоро выпустят на арену
Медведеву, тем более что у него был один срок. А если серьёзно, то не удивлюсь, если и правда ему
Вместе с этим документом в Госдуму внесли и законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента имевшему ранее иностранное гражданство, вид на жительство.
Чего они там в этой думе херней маятся, пусть внесут законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента любому кроме Питуна при живом Питуне.
Редакция ТЖ это Медуза на минималках. Нихуя не пояснили, как и всегда. Но элитной аудитории уже было без разницы