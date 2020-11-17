Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов Материал редакции
Фактически, он позволяет нарушать УК — экс-президента можно будет лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывших президентов РФ. Это уже прописано в Конституции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В законопроекте указано, что бывший глава государства «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности». В текущей редакции закона указано, что экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершённые им во время исполнения президентских полномочий.
Законопроект также усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности. Она распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
37 депутатов КПРФ проголосовали против принятия законопроекта. В ответ полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх предложил им сложить полномочия.
То есть он может обнести пятерочку и ему ничего не будет?
Нищий Даниль
Завидно стало?
Я подумал о том, что он так и не научится как все ходить по магазинам. Бля, он ж кроме той пятитысячной в аэропорту и денег поди не видел
Лол, депутатам предлагают сложить полномочия за вполне законные голоса против законопроекта. Они вообще в курсе, что парламент может принимать не все законы, которые ему предлагают принять?
Абстрактный томагавк_два
В прошлый раз предложили, а сейчас приняли
Если бы он ссал на россиян во время президенства, то да, всё обнуляется
Татарский диод
Если бы
Что значит "если бы"?
Для этого и президентом не обязательно быть. Даже погонов достаточно.
Вообще, тяжкое или особо тяжкое - это сбитый Боинг, отравление людей и т.п. Проблема в том, что доказать вину (и степень вины) в таких делах - это годы расследований, а учитывая ещё и как готовятся такие преступления, то это вообще поражняк. По факту, понятное дело, что даже если власть сменится, то, к сожалению, мистера Путина вообще нельзя будет трогать... Удивительный режим, и продление срока себе предусмотрел, и иммунитет, если вдруг не проканает...
Везде соломки настелил. Только едва ли поможет
Ну а как не поможет? Конечно, поможет. Даже верховенство российского права над международным предусмотрели. Не удивлюсь, если в тексте этого или какого-нибудь другого закона не пропишут, что даже при запросе именно экс-президента заграницу даже выдавать нельзя.
Как там? "Король умер! Да здравствует король!"
Если кому то захочется, примут чрезвычайный закон о люстрации с исключениями. Или эту всю писанину объявят неконституционной и отменят пакетом. Самое забавное что и авторы это понимают
Ну в демократическом государстве это будет оооочень сложно. Это же мы сейчас живём в режиме, который что захотел, то и написал. А если предположить, что в Думе сидит много партий, а не одна-единственная или большинство у одной, то это надо договориться, надо правильно всё обсудить и т.п. Кто-то будет торговаться, чтобы выбить что-то себе, кто-то вообще не захочет это подписывать и так далее.
оооочень сложно
Да, но ты вправду веришь , что сразу настанет демократия?
Я верю, что развития событий может быть два: либо "сразу демократия", что предполагает нормальные выборы с абсолютно разными участниками (в том числе и лояльными Путину), либо просто будет "трансфер" своеобразный. И в том, и в другом случае - эта соломка рабочая
Насколько я понимаю, то если другое государство преследует гражданина РФ по УК, то Россия обязана взаимодействовать и не выдавать имеет просто право, но имеет право и выдать. Я говорю именно о запрете выдавать, даже если государству очень хочется :)
Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдёте себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий
Кстати дело ж предложил, кек. Там толку больше чем от их голосов
А я жаловался, что позвать некому на улицы – вот он, лидер протеста!
Ничего, придёт Новый Путин, мы этот закон аннулируем и признаем, что он был принят не в рамках законодательства РФ. И отменим. И Новый Путин посадит старого Путина.
Законопроект стоило принять только если уколется той вакциной, которую хвалил