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Артём Мазанов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов Материал редакции

Фактически, он позволяет нарушать УК — экс-президента можно будет лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления.

38 комментариев
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывших президентов РФ. Это уже прописано в Конституции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте указано, что бывший глава государства «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности». В текущей редакции закона указано, что экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершённые им во время исполнения президентских полномочий.

Законопроект также усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности. Она распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

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37 депутатов КПРФ проголосовали против принятия законопроекта. В ответ полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх предложил им сложить полномочия.

Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдёте себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий.

Гарри Минх
полпред президента РФ в Госдуме

#новости #право

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38 комментариев
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Артём Мазанов

11

Увы, но нет

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Нищий Даниль

Артём
1

Вахтёр, тут призыв у суициду.

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Litnikov Danil

10

То есть он может обнести пятерочку и ему ничего не будет?

Ответить

Нищий Даниль

Litnikov
4

Завидно стало?

Ответить

Litnikov Danil

Нищий
0

Я подумал о том, что он так и не научится как все ходить по магазинам. Бля, он ж кроме той пятитысячной в аэропорту и денег поди не видел

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Нищий Даниль

7

О, сегодня прям антинародный день какой-то.

Ответить

Излишний Даниль

Нищий
8

каждый день такой

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Нищий Даниль

Излишний
0

Не совсем, а сегодня он прям ...

Ответить

ouxen

Нищий
0

антинаселениетерриториальный

Ответить

Amentessa

6

Лол, депутатам предлагают сложить полномочия за вполне законные голоса против законопроекта. Они вообще в курсе, что парламент может принимать не все законы, которые ему предлагают принять? 

Ответить

ouxen

Amentessa
0

парламент не место для дискуссий

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Педагогический спрей

ouxen
0

куда кстати делся грызлов?

Ответить

Незначительный ключ

4

мне казалось я уже видел эту новость, но от этого менее похуй не стало

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Абстрактный томагавк_два

Незначительный
0

В прошлый раз предложили, а сейчас приняли

Ответить

ouxen

Абстрактный
0

кому предложили и кто

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Татарский диод

3

Теперь Медведев может ходить по улицам и натурально обоссывать росиянцев, а они вообще с этим нихуя не смогут сделать.

Ответить

Технологический бокал

Татарский
0

Если бы он ссал на россиян во время президенства, то да, всё обнуляется

Ответить

Татарский диод

Технологический
0

Если бы

Что значит "если бы"?

Ответить

Технологический бокал

Татарский
0

Ничего не докажете

Ответить

Дмитрий Шубкин

Татарский
0

Для этого и президентом не обязательно быть. Даже погонов достаточно.

Ответить

Пушнойзверь

Татарский
0

Always has been.

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Алексей Логачев

2

Вообще, тяжкое или особо тяжкое - это сбитый Боинг, отравление людей и т.п. Проблема в том, что доказать вину (и степень вины) в таких делах - это годы расследований, а учитывая ещё и как готовятся такие преступления, то это вообще поражняк. По факту, понятное дело, что даже если власть сменится, то, к сожалению, мистера Путина вообще нельзя будет трогать... Удивительный режим, и продление срока себе предусмотрел, и иммунитет, если вдруг не проканает... 

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Litnikov Danil

Алексей
1

Везде соломки настелил. Только едва ли поможет

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Алексей Логачев

Litnikov
2

Ну а как не поможет? Конечно, поможет. Даже верховенство российского права над международным предусмотрели. Не удивлюсь, если в тексте этого или какого-нибудь другого закона не пропишут, что даже при запросе именно экс-президента заграницу даже выдавать нельзя. 

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Litnikov Danil

Алексей
1

Как там? "Король умер! Да здравствует король!"

Если кому то захочется, примут чрезвычайный закон о люстрации с исключениями. Или эту всю писанину объявят неконституционной и отменят пакетом. Самое забавное что и авторы это понимают

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Алексей Логачев

Litnikov
0

Ну в демократическом государстве это будет оооочень сложно. Это же мы сейчас живём в режиме, который что захотел, то и написал. А если предположить, что в Думе сидит много партий, а не одна-единственная или большинство у одной, то это надо договориться, надо правильно всё обсудить и т.п. Кто-то будет торговаться, чтобы выбить что-то себе, кто-то вообще не захочет это подписывать и так далее. 

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Litnikov Danil

Алексей
0

оооочень сложно

Да, но ты вправду веришь , что сразу настанет демократия?

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Алексей Логачев

Litnikov
0

Я верю, что развития событий может быть два: либо "сразу демократия", что предполагает нормальные выборы с абсолютно разными участниками (в том числе и лояльными Путину), либо просто будет "трансфер" своеобразный. И в том, и в другом случае - эта соломка рабочая

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N/a

Алексей
0

Никакого гражданина России выдавать ни по каким запросам нельзя если что

Ответить

Алексей Логачев

N/a
0

Насколько я понимаю, то если другое государство преследует гражданина РФ по УК, то Россия обязана взаимодействовать и не выдавать имеет просто право, но имеет право и выдать. Я говорю именно о запрете выдавать, даже если государству очень хочется :) 

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Технологический бокал

2

Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы...

Стоп, а где-то в Конституции есть слова о неприкосновенности экс-президента?!

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ouxen

Технологический
0

никто не читал

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Litnikov Danil

0

Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдёте себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий

Кстати дело ж предложил, кек.  Там толку больше чем от их голосов

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Максим Козаченко

Litnikov
0

А я жаловался, что позвать некому на улицы – вот он, лидер протеста!

Ответить

ouxen

Litnikov
0

всем всё нравится

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Илья Волочков

0

Ничего, придёт Новый Путин, мы этот закон аннулируем и признаем, что он был принят не в рамках законодательства РФ.  И отменим. И Новый Путин посадит старого Путина.

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Taktischer Corgi

0

Законопроект стоило принять только если уколется той вакциной, которую хвалил

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ouxen

0

ну что, как сложили полномочия?

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