По мнению Трампа, на выборах было много нарушений: голосование «мёртвых душ», недопуск наблюдателей и сбои в подсчёте.

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Крис Кребс Фото Reuters

Дональд Трамп заявил об увольнении директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. Об этом он сообщил в твиттере.

Перед президентскими выборами в США агентство создало сайт Rumor control («Контроль слухов») для борьбы с дезинформацией и непроверенными источниками во время голосования. На сайте в том числе назывались ложными утверждения о причастности Демократической партии к массовым фальсификациям. Белый дом просил удалить эти утверждения.

12 ноября CISA заявило, что выборы 2020 года были «самыми безопасными в американской истории». «Нет никаких доказательств того, что голоса при подсчёте были потеряны, удалены, изменены, или того, что избирательная система была скомпрометирована», — говорится в сообщении агентства.

Трамп заявил, что недавнее заявление Кребса о безопасности выборов «было крайне неточным». «На них было много нарушений и мошенничества», — уточнил действующий президент.

В том числе, голосование «мёртвых душ», наблюдатели не были допущены на участки, «сбои» в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое. Следовательно, с этого момента Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре. Дональд Трамп

Кребс занимал пост директора агентства с момента его создания в 2018 году.