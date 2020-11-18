Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США. Ведомство называло фейком сообщения о фальсификациях на выборах Материал редакции
По мнению Трампа, на выборах было много нарушений: голосование «мёртвых душ», недопуск наблюдателей и сбои в подсчёте.
Дональд Трамп заявил об увольнении директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. Об этом он сообщил в твиттере.
Перед президентскими выборами в США агентство создало сайт Rumor control («Контроль слухов») для борьбы с дезинформацией и непроверенными источниками во время голосования. На сайте в том числе назывались ложными утверждения о причастности Демократической партии к массовым фальсификациям. Белый дом просил удалить эти утверждения.
12 ноября CISA заявило, что выборы 2020 года были «самыми безопасными в американской истории». «Нет никаких доказательств того, что голоса при подсчёте были потеряны, удалены, изменены, или того, что избирательная система была скомпрометирована», — говорится в сообщении агентства.
Трамп заявил, что недавнее заявление Кребса о безопасности выборов «было крайне неточным». «На них было много нарушений и мошенничества», — уточнил действующий президент.
Кребс занимал пост директора агентства с момента его создания в 2018 году.
Сразу видно, наш человек. Потом ещё конституцию поменяет, чтобы сидеть ещё два срока.
В конституции США нет ограничения в два срока. Это просто традиция, которую заложил Джодж Вашингтон.
Да, ты прав, нет запрета, если убрать 22 поправку конституции США, которая запрещает более двух сроков быть президентом.
Trump Journal
Комментарий удален