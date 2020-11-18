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Артём Мазанов
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Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США. Ведомство называло фейком сообщения о фальсификациях на выборах Материал редакции

По мнению Трампа, на выборах было много нарушений: голосование «мёртвых душ», недопуск наблюдателей и сбои в подсчёте.

14 комментариев
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Крис Кребс Фото Reuters

Дональд Трамп заявил об увольнении директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. Об этом он сообщил в твиттере.

Перед президентскими выборами в США агентство создало сайт Rumor control («Контроль слухов») для борьбы с дезинформацией и непроверенными источниками во время голосования. На сайте в том числе назывались ложными утверждения о причастности Демократической партии к массовым фальсификациям. Белый дом просил удалить эти утверждения.

12 ноября CISA заявило, что выборы 2020 года были «самыми безопасными в американской истории». «Нет никаких доказательств того, что голоса при подсчёте были потеряны, удалены, изменены, или того, что избирательная система была скомпрометирована», — говорится в сообщении агентства.

Трамп заявил, что недавнее заявление Кребса о безопасности выборов «было крайне неточным». «На них было много нарушений и мошенничества», — уточнил действующий президент.

В том числе, голосование «мёртвых душ», наблюдатели не были допущены на участки, «сбои» в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое. Следовательно, с этого момента Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре.

Дональд Трамп

Кребс занимал пост директора агентства с момента его создания в 2018 году.

#новости #выборывсша2020

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14 комментариев
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Никита Борисова

1

Сразу видно, наш человек. Потом ещё конституцию поменяет, чтобы сидеть ещё два срока.

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Артём Илющенко

Никита
3

Обнуление сразу проведёт и всё

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Mikhail Vilgelm

Никита
0

В конституции США нет ограничения в два срока. Это просто традиция, которую заложил Джодж Вашингтон.

Ответить

Валентин Жетонофф

Mikhail
7

Да, ты прав, нет запрета, если убрать 22 поправку конституции США, которая запрещает более двух сроков быть президентом. 

Ответить

Наружный супер_стар

Mikhail
2

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendment/amendment-xxii

The 22nd Amendment of the U.S. Constitution
SECTION. 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no…
constitutioncenter.org
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Очередной яд

0

 Кребс занимал пост директора агентства с момента его создания в 2018 году.

То есть он сам его туда и посадил ещё, но постеснялся сказать, зачем. Трампыня такой зелёный ещё.

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ad unguem

Очередной
1

"Я тебя породил..."

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Anton Gostev

1

Trump Journal

Ответить

Ваша Закладко

Anton
0

дик фэйк

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Дмитрий Григорьев

Ваша
0
Ответить

Наружный супер_стар

1

Определенно самый эффективный президент в истории страны. Мечта русских либертарианцев, бгг.

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Потребительский лолипоп

Наружный
0

Зачем порвался?

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Комментарий удален

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

До этого уже успел снять шефа ЦРУ

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Прочный якорь

0

Им надо то всего до января без работы посидеть.

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