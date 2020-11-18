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Артём Мазанов
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СК отменил тендер на мониторинг постов о себе в аккаунтах Навального, его сторонников и телеграм-каналах Материал редакции

От закупки отказались «в целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств».

Следственный комитет отказался от тендера на мониторинг упоминаний ведомства и его руководства в СМИ, телеграм-каналах и блогах сотрудников ФБК. Об этом сообщило само ведомство.

В целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств Следственный комитет отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей, в связи с чем соответствующая заявка отменена.

СК

СК планировал потратить 3,6 миллиона рублей на анализ публикаций, где упоминается само ведомство, глава СК Александр Бастрыкин и пресс-секретарь СК Светлана Петренко. В список для анализа попали в том числе аккаунты основателя ФБК Алексея Навального, юриста ФБК Любови Соболь, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, а также телеграм-каналы «Незыгарь», Mash, MDK, Baza, «Двач» и «Лентач».

#новости #сми #интернет #соцсети

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И это не новость ИА «Панорама»
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5 комментариев
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Егор Харитонов

5

Навальный: 

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Глеб Горохов

3

Классная тема, выставляешь дебильный тендер с большим бюджетом, отменяешь его и говоришь «смотрите как мы эффективно бюджет оптимизируем»

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Привычный нос

2

Лучше б делом занялись 

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alexferman

1

Жаль, была бы неплохая обратная связь.

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Сомнительный глобус

0

Нашли фрилансера за 5к

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