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СК отменил тендер на мониторинг постов о себе в аккаунтах Навального, его сторонников и телеграм-каналах Материал редакции
От закупки отказались «в целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств».
Следственный комитет отказался от тендера на мониторинг упоминаний ведомства и его руководства в СМИ, телеграм-каналах и блогах сотрудников ФБК. Об этом сообщило само ведомство.
СК планировал потратить 3,6 миллиона рублей на анализ публикаций, где упоминается само ведомство, глава СК Александр Бастрыкин и пресс-секретарь СК Светлана Петренко. В список для анализа попали в том числе аккаунты основателя ФБК Алексея Навального, юриста ФБК Любови Соболь, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, а также телеграм-каналы «Незыгарь», Mash, MDK, Baza, «Двач» и «Лентач».
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Егор Харитонов
Навальный:
Глеб Горохов
Классная тема, выставляешь дебильный тендер с большим бюджетом, отменяешь его и говоришь «смотрите как мы эффективно бюджет оптимизируем»
Привычный нос
Лучше б делом занялись
alexferman
Жаль, была бы неплохая обратная связь.
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