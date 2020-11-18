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Артём Мазанов
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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий признавать митингами очереди на пикеты Материал редакции

«Одиночное пикетирование должно быть одиночным», — считает автор законопроекта.

35 комментариев
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Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внёс в Госдуму законопроект, который ужесточает правила проведения митингов и пикетирования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, запрещается проведение массовых мероприятий возле зданий экстренных служб (например, МВД, ФСБ, МЧС и здания скорой помощи) с целью «создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций».

Вяткин также предложил закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичными мероприятиями не только пикеты, организованные одним человеком, но и «поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования», а также «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах».

Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признано [...] поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требовании по различным вопросам политическои, экономическои, социальнои и культурнои жизни страны и вопросам внешней политики.

текст законопроекта

Вяткин уточнил, что под определение публичного мероприятия по решению суда будут попадать и тематические «прогулки» наподобие тех, которые ранее организовывались в центре Москвы.

Мы прекрасно знаем, когда под видом одиночных пикетов по сути дела проводились массовые акции, когда они стояли, менялись, но по сути дела это массовая акция, в этом задействовано огромное количество человек. Это не одиночный пикет.

Дмитрий Вяткин
депутат

По его мнению, когда участвует организованная группа, «люди идут и сменяют друг друга», — это не один человек вышел, это массовая акция. «Значит, и регулировать её надо с точки зрения массовой акции. Кого мы обманываем?», — заявил депутат.

Законопроект также запрещает журналистам раздавать листовки, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения».

#новости #право

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35 комментариев
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Первоначальный Мурод

39

Предлагаю считать митингами - очереди в магазинах.

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Umberto Eco

Первоначальный
9

И в поликлиниках на прием к врачу, рентген и томографию.

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Первоначальный Мурод

Umberto
0

Хз, у меня в поликлинике все по талончикам сделали. Очереди почти нет. Но это мне наверное очень сильно повезло...

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Andrey Utrysko

Первоначальный
7

Талон это же как листовка на несогласованный митинг так что все равно в тюрьму

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Предстоящий волк

Umberto
2

Все так.

Ответить

GoodSanta

Первоначальный
4

А еще лучше - электронную очередь на Госуслугах - там уже и все данные по нарушителям имеются.

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Первоначальный Мурод

GoodSanta
1

А лучше сразу штраф выписать. Так быстрее.

Ответить

Прочный якорь

14

"Стихийный митинг против неумелого управления в учреждениях здравоохранения." Холст, масло. 2020

Ответить

Первоначальный Мурод

Прочный
1

Холст, масло. 2020

А где маски??

Ответить

Прочный якорь

Первоначальный
1

Начало года

Ответить

Первоначальный Мурод

Прочный
1

Ааа, ну тогда все понятно.

Ответить

GoodSanta

14

Кого мы обманываем?», — заявил депутат

Примерно вот это количество людей:

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Anton Gostev

7

«Мы насилуем Конституцию, как хотим — в этот раз на нее сослались, потому что просто написанное там совпало с нашей политикой, иной раз не упомянем, потому что принимаемые законы и действия наших структур ей противоречат. Давайте ее вообще нахуй отменим, ведь совершенно очевидно, что нам всем на нее наплевать. Кого мы обманываем?»

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Dra

3

Жду не дождусь законопроекта об установке холопам зонда в жопу.

Ответить

Bad Mother Fucker

Dra
0

чего ждешь, снимай штаны и нагибайся

Ответить

Dra

Bad
8

Я хочу, чтобы всё было по закону!

Ответить

Первоначальный Мурод

Dra
0

А не жирно будет?

Ответить

Dra

Первоначальный
0

Ну так-то конечно жирно((((

Ответить

Первоначальный

Dra
0

Хорошо, что ты это понял. А теперь не бухти об этом больше.

Ответить

Первоначальный Мурод

Bad
1
Ответить

Дмитрий Григорьев

1

То есть то, что согласование мероприятий для реализации закреплённых в конституции неотъемлемых прав и так на грани или даже за гранью духа закона, им мало, они теперь ещё и ужесточать пытаются, будто так и было задумано. 
Натурально, я уверен, что эти поехавшие даже не понимают, в чём проблема, мы ж для них грязь под ногами, охуели штоле возмущаться? Они не остановятся, просто уже связь с реальностью теряют. И это хорошо, только на это и рассчитываю. Так как если варить не спеша, большинство даже не понимает, что что-то идёт не так. И у пыни в нулевых получалось. А вот сейчас уже выкипать начинает, крышку потряхивает. Продолжайте, не останавливайтесь, прошу. То-то удивитесь как-нибудь утром, роняя кал переобуваться побежите, латентные либералы мои ненаглядные.

Ответить

Илья Надеев

0

Продолжают злить народ, сами себе могилу роют😂

Ответить

Anton Gostev

Илья
2

Злить народ? Не смеши

Ответить

Сергей Предэ

Илья
–5

Зачем эмодзи в конце? Тут вам не одноклассники 

Ответить

Илья Надеев

Сергей
0

Хм, я пишу как сам захочу и передаю свои эмоции тоже как хочу. Ладно бы я написал новость и в описании или названии новости я использовал эмодзи, это было бы неуместно, а в комментариях я могу писать как мне угодно.

Ответить

Сергей Предэ

Илья
–2

Ну если вы хотите, что бы вас воспринимали как умственно осталого человека, которому для выражения эмоций обязательно нужны эмодзи, а не слова - пожалуйста. Следующий шаг - целиком и полностью составить сообщение из них

😠 🇷🇺➡️⚰🪦🤬🤬

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Илья Надеев

Сергей
1

Какой-то Вы странный молодой человек, а может и не молодой. Необоснованная притензия какая-то ко мне. Я даже объяснять не хочу, странный разговор получается. Если Вам просто скучно и решили так развлечься, то пожалуй это последнее сообщение от меня адрессованное Вашей персоне. До свидания!😁😁😁😁😁😁😁😋😋😋😋

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eNCake

1

Скопление людей в метро тоже митинг?

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Алый татарин

1

а также массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах

пиздец номер раз
Законопроект также запрещает журналистам раздавать листовки, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения».

пиздец номер два

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Рыжий

Алый
0

 а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения».

Ну то есть если раньше за эту уточку били не по закону, то теперь будут бить по закону. По факту ничего не поменяется 

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FOX

1

Это другое

анонимный иррационал @tedyfox
Прямо сейчас и весь день сегодня из-за репетиции ненужного парада люди возможно умирают в скорых https://t.co/TrZjb4r9yZ
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GoodSanta

0

@Артём Мазанов а чего не написали о запрете иностранного финансирования для таких акций?

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Сомнительный глобус

0

а также использовать... средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения

Выражайте свое мнение самому себе, пока можно. Пока еще можете сказать своему отражению в ванной: "Гребаный понедельник!",  - и вас за это не оштрафуют. 

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Евгений Глебов (Катышев)

0

А он хорош, этот Дмитрий Вяткин, этот первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества. И комитет замечательный.

Интересно, а если я пойду с друзьями за Путина агитировать за иностранные деньги, меня посодют по этому закону? 

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XiQko

–1
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