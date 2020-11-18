В Госдуму внесли законопроект, предлагающий признавать митингами очереди на пикеты Материал редакции
«Одиночное пикетирование должно быть одиночным», — считает автор законопроекта.
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внёс в Госдуму законопроект, который ужесточает правила проведения митингов и пикетирования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, запрещается проведение массовых мероприятий возле зданий экстренных служб (например, МВД, ФСБ, МЧС и здания скорой помощи) с целью «создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций».
Вяткин также предложил закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичными мероприятиями не только пикеты, организованные одним человеком, но и «поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования», а также «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах».
Вяткин уточнил, что под определение публичного мероприятия по решению суда будут попадать и тематические «прогулки» наподобие тех, которые ранее организовывались в центре Москвы.
По его мнению, когда участвует организованная группа, «люди идут и сменяют друг друга», — это не один человек вышел, это массовая акция. «Значит, и регулировать её надо с точки зрения массовой акции. Кого мы обманываем?», — заявил депутат.
Законопроект также запрещает журналистам раздавать листовки, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения».
И в поликлиниках на прием к врачу, рентген и томографию.
Первоначальный Мурод
Хз, у меня в поликлинике все по талончикам сделали. Очереди почти нет. Но это мне наверное очень сильно повезло...
Талон это же как листовка на несогласованный митинг так что все равно в тюрьму
А еще лучше - электронную очередь на Госуслугах - там уже и все данные по нарушителям имеются.
Холст, масло. 2020
А где маски??
Прочный якорь
Начало года
«Мы насилуем Конституцию, как хотим — в этот раз на нее сослались, потому что просто написанное там совпало с нашей политикой, иной раз не упомянем, потому что принимаемые законы и действия наших структур ей противоречат. Давайте ее вообще нахуй отменим, ведь совершенно очевидно, что нам всем на нее наплевать. Кого мы обманываем?»
Жду не дождусь законопроекта об установке холопам зонда в жопу.
чего ждешь, снимай штаны и нагибайся
То есть то, что согласование мероприятий для реализации закреплённых в конституции неотъемлемых прав и так на грани или даже за гранью духа закона, им мало, они теперь ещё и ужесточать пытаются, будто так и было задумано.
Натурально, я уверен, что эти поехавшие даже не понимают, в чём проблема, мы ж для них грязь под ногами, охуели штоле возмущаться? Они не остановятся, просто уже связь с реальностью теряют. И это хорошо, только на это и рассчитываю. Так как если варить не спеша, большинство даже не понимает, что что-то идёт не так. И у пыни в нулевых получалось. А вот сейчас уже выкипать начинает, крышку потряхивает. Продолжайте, не останавливайтесь, прошу. То-то удивитесь как-нибудь утром, роняя кал переобуваться побежите, латентные либералы мои ненаглядные.
Продолжают злить народ, сами себе могилу роют😂
Зачем эмодзи в конце? Тут вам не одноклассники
Хм, я пишу как сам захочу и передаю свои эмоции тоже как хочу. Ладно бы я написал новость и в описании или названии новости я использовал эмодзи, это было бы неуместно, а в комментариях я могу писать как мне угодно.
Ну если вы хотите, что бы вас воспринимали как умственно осталого человека, которому для выражения эмоций обязательно нужны эмодзи, а не слова - пожалуйста. Следующий шаг - целиком и полностью составить сообщение из них
😠 🇷🇺➡️⚰🪦🤬🤬
Какой-то Вы странный молодой человек, а может и не молодой. Необоснованная притензия какая-то ко мне. Я даже объяснять не хочу, странный разговор получается. Если Вам просто скучно и решили так развлечься, то пожалуй это последнее сообщение от меня адрессованное Вашей персоне. До свидания!😁😁😁😁😁😁😁😋😋😋😋
а также массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах
пиздец номер раз
Законопроект также запрещает журналистам раздавать листовки, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения».
пиздец номер два
Это другое
@Артём Мазанов а чего не написали о запрете иностранного финансирования для таких акций?
А он хорош, этот Дмитрий Вяткин, этот первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества. И комитет замечательный.
Интересно, а если я пойду с друзьями за Путина агитировать за иностранные деньги, меня посодют по этому закону?