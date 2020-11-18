«Одиночное пикетирование должно быть одиночным», — считает автор законопроекта.

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Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внёс в Госдуму законопроект, который ужесточает правила проведения митингов и пикетирования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, запрещается проведение массовых мероприятий возле зданий экстренных служб (например, МВД, ФСБ, МЧС и здания скорой помощи) с целью «создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций».

Вяткин также предложил закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичными мероприятиями не только пикеты, организованные одним человеком, но и «поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования», а также «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах».

Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признано [...] поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требовании по различным вопросам политическои, экономическои, социальнои и культурнои жизни страны и вопросам внешней политики. текст законопроекта

Вяткин уточнил, что под определение публичного мероприятия по решению суда будут попадать и тематические «прогулки» наподобие тех, которые ранее организовывались в центре Москвы.

Мы прекрасно знаем, когда под видом одиночных пикетов по сути дела проводились массовые акции, когда они стояли, менялись, но по сути дела это массовая акция, в этом задействовано огромное количество человек. Это не одиночный пикет. Дмитрий Вяткин депутат

По его мнению, когда участвует организованная группа, «люди идут и сменяют друг друга», — это не один человек вышел, это массовая акция. «Значит, и регулировать её надо с точки зрения массовой акции. Кого мы обманываем?», — заявил депутат.

Законопроект также запрещает журналистам раздавать листовки, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения».