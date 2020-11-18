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Артём Мазанов
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в коворкинг Материал редакции

Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».

6 комментариев
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Мэрия Якутска

Власти Якутска в целях экономии начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала в инстаграме.

Авксентьева считает, что чиновники могут переехать в здание «нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждыи может спрятаться за своеи дверкои». «Одно пространство, где все видят друг друга», — заявила она.

Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда.

Сардана Авксентьева
мэр Якутска

Авксентьева заявила, что власти продолжают «избавляться от всего избыточного», им «жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета». Они также скоро начнут тестировать «программу поездок на такси в служебных целях», поскольку содержание автотранспорта для чиновников обходится дорого.

Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались ещё в начале года. В командировках все спокоино ездим на метро, в некоторых случаях — на такси.

Сардана Авксентьева
мэр Якутска

#новости #якутск

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6 комментариев
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Евгений Кочин

1

Есть же чиновники

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Дмитрий Григорьев

0

Чёрт, не пойму, что с этой тётей не так, но она мне нравится.

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Первоначальный Мурод

0

Здание купит Яндекс?

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Стальной чайник

0

Распродают народную собственность

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Замкнутый шар

0

Кто пожрал все и краткие

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André

0

Вот так и пришла европейская культурная революция с российского севера. 

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Комментарии

Рыжий

В Госдуму внесли законопроект…

André

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

miha pntv

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Taktischer Corgi

бонжур~

dmzkrsk

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Евгений Кочин

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Космический кот

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Дмитрий Григорьев

Мэр Якутска Сардана Авксентьева…

Дмитрий Григорьев

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