Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в коворкинг Материал редакции
Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».
Власти Якутска в целях экономии начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала в инстаграме.
Авксентьева считает, что чиновники могут переехать в здание «нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждыи может спрятаться за своеи дверкои». «Одно пространство, где все видят друг друга», — заявила она.
Авксентьева заявила, что власти продолжают «избавляться от всего избыточного», им «жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета». Они также скоро начнут тестировать «программу поездок на такси в служебных целях», поскольку содержание автотранспорта для чиновников обходится дорого.