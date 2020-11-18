Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в опенспейс Материал редакции
Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».
Власти Якутска в целях экономии начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала в инстаграме.
Авксентьева считает, что чиновники могут переехать в здание «нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый может спрятаться за своей дверкой». «Одно пространство, где все видят друг друга», — заявила она.
Авксентьева заявила, что власти продолжают «избавляться от всего избыточного», им «жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета». Они также скоро начнут тестировать «программу поездок на такси в служебных целях», поскольку содержание автотранспорта для чиновников обходится дорого.
Вот так и пришла европейская культурная революция с российского севера.
Якутского севера.
Культура хайпа скорее. Удобнее добираться в администрацию, которая находится на пересечении транспортных потоков, то есть в центре, а не местном филиале Бутово.
да, но почему удобно должно быть только чиновником, и еще на мои деньги?
Людям тоже удобно. Якутск это не Москва, где мэрию никто не посещает кроме чиновников, а 200-тысячник, в таких городах в администрацию ходят много простых граждан. Сейчас рядом с мэрией в Якутске 17 автобусных маршрутов, в этом 17 квартале - 4 маршрута, то есть большинство жителей, чтобы доехать до администрации, теперь нужно будет делать пересадку. Удобно?
часто ты в администрацию ездишь?
что за фантастические юзкейсы?
У каждой администрации есть часы приема, прежде всего, по социалке и прочим проблемам вроде ЖКХ. У них в структуре есть отдел опеки и попечительства - по опыту могу сказать, что в таких отделах просителей навалом.
я не поленился посмотрел на картах - 4 км разница между текущим местоположением мэрии и будущим.
Пусть граждане (те пару десятков в месяц) пешком ходят, о каких автобусах и пересадках речь вообще. Полезно для здоровья.
"Пусть граждане (те пару десятков в месяц) пешком ходят, о каких автобусах и пересадках речь вообще. Полезно для здоровья".
Зимой в минус 30 инвалиду, пенсионеру, мамаше с коляской очень удобно.
госуслуги должны все решать, поездки в мерию это нонсенс жля едениц. я считаю отдаешь чек от яндекс такси если пришлось ехать туда тебе оплачивают из бюджета и все.
В будущем, наверное, будут решать, но пока во всех администрациях есть часы приема и на них приходят люди.
она там многим ответила, что в центре будет фронт-офис для приема граждан
Так если здания в центре продадут, то придется площади арендовать, то есть тратить дополнительные средства из бюджета.
Небольшой фронт офис, и коворкинг содержать банально дешевле чем огромное здание
В защиту скажу, в посте в инсте она упомянула о создании пункта приема граждан в центре. Видимо отдельно от мэрии
Уже кому-то в ветке написал, что если здания в центре продадут, то площади для "фронт-офиса" придется арендовать.
Ковидла показала, что многие функции должны быть переведены на удаленку на постоянной основе.
Большинство офисов Во всех городах находится не в центре, а удобство чиновников — вопрос очень неоднозначный.
"Большинство офисов Во всех городах находится не в центре" Офисы обычно находятся в центре, жилье на окраинах. Есть и обратные примеры, только это скорее исключения.
Давай ты найдешь в "местном филиале Бутово" коворкинг — тогда и поговорим.
Никто не сказал, что администрация переедет в жопу мира, где никто (включая граждан) добраться до нее не сможет. Сказано, что в целях экономии средств администрация не будет содержать собственное огромное здание.
"Никто не сказал, что администрация переедет в жопу мира" У нее в инстаграмме сказано про 17 квартал - это окраина города, судя по карте.
И еще. Место в центре города всегда стоит дороже, чем на окраине, то есть тетя предлагает дорогое городское имущество разменять на дешевое, хотя есть и другие варианты. Например, если чиновникам много места, то часть площадей можно переделать под какой-нибудь центр дополнительного образования, культурный центр и льготный коворкинг для молодых предпринимателей или наконец сдавать по рыночной цене (всем удобно добираться, ведь это центр).
Можно ещё автомобили попроще им покупать. А лучше на такси эконом
Вот эта история с омскими закупками авто для чинуш это же пизда, не охуели ли они в нищем Омске на Камри да К5 ездить на работу
Организационный волк
ты не читал статью, да?)
Зачем? Лучше пиздануть не читая. Сам пару раз так делал.
Организационный волк
Думаю каждый хоть раз так делал, но в этот раз моя очередь доебаться)
Благородно доебался, красиво. Не порвался как пидорас и минусов не наставил. Ценю тебя
Организационный
прости, я запустил волну =\
Минус за кармодрочество
Я запомню это
Думаю каждый хоть раз так делал
Чего только не сделаешь ради пары плюсиков...
Зачем?
Есть же чиновники
Чёрт, не пойму, что с этой тётей не так, но она мне нравится.
С ней отличное интервью у Гордеевой, прямо плакать хочется от того, что живой человек во власти, а не чинуша-гавнофункция
Да я так то слежу более-менее, просто до сих пор не верится, что она и вправду такая. Я глубоко травмированный реалиями российской политики человек.
Всё чаще думаю что ответ на вопрос "Ну сменить Питина! Ок. А кем?" вырисовывается потихоньку. Женщина президент в РФ с мозгами была бы ок.
Окей гугл, как переехать в Якутию
https://www.youtube.com/channel/UCClGQL1XdrKniKt7lr-VXaw
один питеровец в прошлом или два года назад переехал. и снимает блог)
Коворкинг этож вообще пиздец в котором невозможно находиться.
Разные бывают. Мы из офиса переехали в такой, например - очень приятный.
Я правда на удаленке полной и в офисе почти не сидел, но чисто по ощущениям - норм.
Разные офисы\разные коворкинги бывают.
Да ну нафик. Я тоже в городской администрации работаю (слава богам не Якутска). И мне одного раза хватило посидеть просто в кабинете где 6 человек. Постоянный шум, который вообще не дает сосредоточиться. Щас сижу где всего 1 человек кроме меня и гораздо лучше.
А если еще не дай бог в одном кабинете с тобой кто-то начнет граждан принимать, а не просто шуршать бумажками болтая между собой...
Это только вопрос проектирования. Мягкая мебель, шумопоглащающие и отражающие панели и перегородки, зонирование, хорошие окна. Все решаемо.
Мягкая мебель, шумопоглащающие и отражающие панели и перегородки, зонирование, хорошие окна
В бюджетной организации... Когда цель изначально была сэкономить. Ну да.
От начальника с такими закидонами как эта лучше просто сразу свалить в какой-нибудь пенсионный/соцзащиту пусть даже там и будут платить на 5-7 тысяч меньше.
Единственное, за что нравился Локоть (мэр Новосибирска) - первое время при нём был свободный доступ в мэрию. Просто так: шёл мимо - зашёл в мэрию. Без справок и документов. Даже без особого повода - моя мэрия: хочу и захожу. Было очень круто. Искренне. Сама постановка вопроса в нынешнем мире Заборов и Вахтёров очень радовала.
Но недолго ) Быстренько прикрыли лавочку. Интересно сколько Якутск продержится.
Да пусть в myspace переезжают. Удаленка же. Постят там картинки, песенки
Ага, потом на строительстве нового здания еще хрен пойми сколько спиздят!
Вы все радуетесь, а ведь в продаже муниципальной собственности нет ничего хорошего. В 99% случаев это происходит по двум причинам: есть тот, кто готов купить эту собственность по привлекательной цене или муниципалитет настолько нищий и не способный привлечь средства, что вынужден продавать имущество, как крайнюю меру.
Те, кто этим решением восторгается, видимо, никогда в жизни не работали в этом самом "опен-спейсе", а если работали, то их работа ничего не значит, и на неё можно положить болт.
Направление в целом похвально, но вот как раз опенспейсы в период пандемии показали себя очень плохо с точки зрения распространения инфекции.
У Артема Мазанова какие-то проблемы с "Й"?
Алый татарин
У Артёма Мазанова баг.
Поправил.
Около 40% этого бага - в ДНК
(сорян, не удержал своего внутреннего Петросяна)
Вернут всё взад после её ухода
вопрос "если не Путин, то кто?" стал неактуален
Ну бэкофис точно можно перенести в дешевые окраины, тем более Якутск не такой большой.
Вот, бэкофис мэрии Москвы перевезли (или еще перевозят) из центра в Сити, и никто глазом не моргнул.
Продавать недвижку в кризис это хорошее решение?
А куда ее девать, под бизнес-центр такое не сдашь, туристов водить как в музей и оплачивать содержание здания из своего кармана?
Вот и посмотрим, как скажется на жизни граждан не жирующий чиновничий аппарат (подсказка: нихуя не скажется).