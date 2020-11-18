Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».

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Мэрия Якутска

Власти Якутска в целях экономии начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала в инстаграме.

Авксентьева считает, что чиновники могут переехать в здание «нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый может спрятаться за своей дверкой». «Одно пространство, где все видят друг друга», — заявила она.

Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Сардана Авксентьева мэр Якутска

Авксентьева заявила, что власти продолжают «избавляться от всего избыточного», им «жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета». Они также скоро начнут тестировать «программу поездок на такси в служебных целях», поскольку содержание автотранспорта для чиновников обходится дорого.

Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались ещё в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси. Сардана Авксентьева мэр Якутска