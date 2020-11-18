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Артём Мазанов
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии. Чиновники переедут в опенспейс Материал редакции

Она уточнила, что уже есть заинтересованные потенциальные покупатели, «но надо всё соблюсти и провести открыто».

102 комментария
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Мэрия Якутска

Власти Якутска в целях экономии начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала в инстаграме.

Авксентьева считает, что чиновники могут переехать в здание «нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый может спрятаться за своей дверкой». «Одно пространство, где все видят друг друга», — заявила она.

Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда.

Сардана Авксентьева
мэр Якутска

Авксентьева заявила, что власти продолжают «избавляться от всего избыточного», им «жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета». Они также скоро начнут тестировать «программу поездок на такси в служебных целях», поскольку содержание автотранспорта для чиновников обходится дорого.

Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались ещё в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси.

Сардана Авксентьева
мэр Якутска

#новости #якутск

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102 комментария
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André

109

Вот так и пришла европейская культурная революция с российского севера. 

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Lofoten Forsake

André
20

Якутского севера.

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Виталий По

Lofoten
9

Не нагнетай

Ответить

André

Lofoten
5

Именно поэтому я не написал «русского». 

Ответить

Гражданский Денис

Lofoten
1

С моря Лаптевых что ли, блять?

Пополнение в списке low iq

Ответить

A big purple banana 🍆

Lofoten
0

Хочешь обсудить независимость Якутии?

Ответить

Октябрёнок

André
–5

Культура хайпа скорее. Удобнее добираться в администрацию, которая находится на пересечении транспортных потоков, то есть в центре, а не местном филиале Бутово.

Ответить

Roma Schreibikus

Октябрёнок
0

да, но почему удобно должно быть только чиновником, и еще на мои деньги?

Ответить

Октябрёнок

Roma
1

Людям тоже удобно. Якутск это не Москва, где мэрию никто не посещает кроме чиновников, а 200-тысячник, в таких городах в администрацию ходят много простых граждан. Сейчас рядом с мэрией в Якутске 17 автобусных маршрутов, в этом 17 квартале - 4 маршрута, то есть большинство жителей, чтобы доехать до администрации, теперь нужно будет делать пересадку. Удобно?

Ответить

Roma Schreibikus

Октябрёнок
6

часто ты в администрацию ездишь?
что за фантастические юзкейсы?

Ответить

Октябрёнок

Roma
0

У каждой администрации есть часы приема, прежде всего, по социалке и прочим проблемам вроде ЖКХ. У них в структуре есть отдел опеки и попечительства - по опыту могу сказать, что в таких отделах просителей навалом.

Ответить

Roma Schreibikus

Октябрё…
0

я не поленился посмотрел на картах - 4 км разница между текущим местоположением мэрии и будущим.

Пусть граждане (те пару десятков в месяц) пешком ходят, о каких автобусах и пересадках речь вообще. Полезно для здоровья.

Ответить

Октябрёнок

Roma
0

"Пусть граждане (те пару десятков в месяц) пешком ходят, о каких автобусах и пересадках речь вообще. Полезно для здоровья".
Зимой в минус 30 инвалиду, пенсионеру, мамаше с коляской очень удобно.

Ответить

Октябрёнок

Roma
0

Даже на Я.картах есть отзывы о качестве приема в администрации.

Ответить

Alex Polepchuk

Октябрёнок
0

 госуслуги должны все решать, поездки в мерию это нонсенс жля едениц. я считаю отдаешь чек от яндекс такси если пришлось ехать туда тебе оплачивают из бюджета и все.

Ответить

Павел Павлов

Alex
1

Вот это Вы наивный, конечно

Ответить

Октябрёнок

Alex
0

В будущем, наверное, будут решать, но пока во всех администрациях есть часы приема и на них приходят люди.

Ответить

Comrade

Alex
0

Охуенно придумал, конечно. Давай уж тогда вначале онкобольным будут перелёты оплачивать, когда они за терапией 2-3-4-ой линии поедут в Мск и Спб, ага?

Ответить

Zakhar Zakharov

Октябрёнок
0

она там многим ответила, что в центре будет фронт-офис для приема граждан

Ответить

Октябрёнок

Zakhar
0

Так если здания в центре продадут, то придется площади арендовать, то есть тратить дополнительные средства из бюджета.

Ответить

Марк Рязанцев

Октябрё…
0

Небольшой фронт офис, и коворкинг содержать банально дешевле чем огромное здание

Ответить

Jack The-Blackferal

Октябрёнок
0

В защиту скажу, в посте в инсте она упомянула о создании пункта приема граждан в центре. Видимо отдельно от мэрии

Ответить

Октябрёнок

Jack
0

Уже кому-то в ветке написал, что если здания в центре продадут, то площади для "фронт-офиса" придется арендовать.

Ответить

André

Октябрёнок
0

Ковидла показала, что многие функции должны быть переведены на удаленку на постоянной основе. 
Большинство офисов Во всех городах находится не в центре, а удобство чиновников — вопрос очень неоднозначный. 

Ответить

Октябрёнок

André
0

"Большинство офисов Во всех городах находится не в центре" Офисы обычно находятся в центре, жилье на окраинах. Есть и обратные примеры, только это скорее исключения.

Ответить

Никита Шамсутдинов

Октябрёнок
0

Давай ты найдешь в "местном филиале Бутово" коворкинг — тогда и поговорим.

Никто не сказал, что администрация переедет в жопу мира, где никто (включая граждан) добраться до нее не сможет. Сказано, что в целях экономии средств администрация не будет содержать собственное огромное здание. 

Ответить

Октябрёнок

Никита
0

"Никто не сказал, что администрация переедет в жопу мира" У нее в инстаграмме сказано про 17 квартал - это окраина города, судя по карте.

Ответить

Октябрёнок

Никита
0

И еще. Место в центре города всегда стоит дороже, чем на окраине, то есть тетя предлагает дорогое городское имущество разменять на дешевое, хотя есть и другие варианты. Например, если чиновникам много места, то часть площадей можно переделать под какой-нибудь центр дополнительного образования, культурный центр и льготный коворкинг для молодых предпринимателей или наконец сдавать по рыночной цене (всем удобно добираться, ведь это центр).

Ответить

Андрей Рядькин

–41

Можно ещё автомобили попроще им покупать. А лучше на такси эконом
Вот эта история с омскими закупками авто для чинуш это же пизда, не охуели ли они в нищем Омске на Камри да К5 ездить на работу

Ответить

Организационный волк

Андрей
63

ты не читал статью, да?)

Ответить

Первоначальный Мурод

Организационный
24

Зачем? Лучше пиздануть не читая. Сам пару раз так делал.

Ответить

Организационный волк

Первоначальный
8

Думаю каждый хоть раз так делал, но в этот раз моя очередь доебаться)

Ответить

Андрей Рядькин

Организационный
7

Благородно доебался, красиво. Не порвался как пидорас и минусов не наставил. Ценю тебя

Ответить

Организационный

Андрей
0

прости, я запустил волну =\

Ответить

Андрей Рядькин

Организ…
0

Запускаем волну работяги

Ответить

Максим Козаченко

Андрей
–1

Минус за кармодрочество

Ответить

Андрей Рядькин

Максим
–1

Я запомню это

Ответить

Максим Козаченко

Андрей
0

Минус за злопамятство

Ответить

Андрей Рядькин

Организационный
–1

Чисто по диагонали и вниз к любимым

Ответить

Первоначальный Мурод

Организационный
0

Думаю каждый хоть раз так делал

Чего только не сделаешь ради пары плюсиков...

Ответить

Андрей Рядькин

Организационный
–7

Зачем?

Ответить

Aleksandr Olegovich

Андрей
0

Сори, минусую по приколу

Ответить

Андрей Рядькин

Aleksandr
1
Ответить

Евгений Кочин

21

Есть же чиновники

Ответить

Anton Gostev

Евгений
–4

Есть якуты

Ответить

Дмитрий Григорьев

8

Чёрт, не пойму, что с этой тётей не так, но она мне нравится.

Ответить

Глеб Савчик

Дмитрий
29

С ней отличное интервью у Гордеевой, прямо плакать хочется от того, что живой человек во власти, а не чинуша-гавнофункция

Ответить

Дмитрий Григорьев

Глеб
15

Да я так то слежу более-менее, просто до сих пор не верится, что она и вправду такая. Я глубоко травмированный реалиями российской политики человек.

Ответить

Глеб Савчик

Дмитрий
0

Все мы =(

Ответить

Zakhar Zakharov

Глеб
7
Ответить

НечеловеческаяЛогика

13

Всё чаще думаю что ответ на вопрос "Ну сменить Питина! Ок. А кем?" вырисовывается потихоньку. Женщина президент в РФ с мозгами была бы ок.

Ответить

Umberto Eco

7

Окей гугл, как переехать в Якутию

Ответить

Zakhar Zakharov

Umberto
4

https://www.youtube.com/channel/UCClGQL1XdrKniKt7lr-VXaw

один питеровец в прошлом или два года назад переехал. и снимает блог)

Ответить

Алый татарин

4

Если бы у неё были яйца, то они были бы титановыми.

Ответить

Anton Gostev

Алый
4

То она была бы мужиком

Ответить

Игорь Валерьевич

2

Коворкинг этож вообще пиздец в котором невозможно находиться.

Ответить

Artem Kondratev

Игорь
0

Разные бывают. Мы из офиса переехали в такой, например - очень приятный.

Я правда на удаленке полной и в офисе почти не сидел, но чисто по ощущениям - норм.
Разные офисы\разные коворкинги бывают.

Ответить

Игорь Валерьевич

Artem
0

Да ну нафик. Я тоже в городской администрации работаю (слава богам не Якутска). И мне одного раза хватило посидеть просто в кабинете где 6 человек. Постоянный шум, который вообще не дает сосредоточиться. Щас сижу где всего 1 человек кроме меня и гораздо лучше.
А если еще не дай бог в одном кабинете с тобой кто-то начнет граждан принимать, а не просто шуршать бумажками болтая между собой... 

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Игорь
0
Ответить

Slow Dimon

Игорь
0

Это только вопрос проектирования. Мягкая мебель, шумопоглащающие и отражающие панели и перегородки, зонирование, хорошие окна. Все решаемо.

Ответить

Slow Dimon

Slow
0

Не тому ответил или глюк приложения. Это человеку ниже.

Ответить

Игорь Валерьевич

Slow
0

Мягкая мебель, шумопоглащающие и отражающие панели и перегородки, зонирование, хорошие окна

В бюджетной организации... Когда цель изначально была сэкономить. Ну да. 
От начальника с такими закидонами как эта лучше просто сразу свалить в какой-нибудь пенсионный/соцзащиту пусть даже там и будут платить на 5-7 тысяч меньше.

Ответить

Офицерский волк

5

Новость видимо из другого мира .В  таких случаях обычно приходит фсб и просит переехать в уютную камеру ближайшего сизо.

Ответить

Сергей Иванов

4

Единственное, за что нравился Локоть (мэр Новосибирска) - первое время при нём был свободный доступ в мэрию. Просто так: шёл мимо - зашёл в мэрию. Без справок и документов. Даже без особого повода - моя мэрия: хочу и захожу. Было очень круто. Искренне. Сама постановка вопроса в нынешнем мире Заборов и Вахтёров очень радовала.

Но недолго ) Быстренько прикрыли лавочку. Интересно сколько Якутск продержится.

Ответить

Alexandr Strijov

Сергей
0

Да уже больше года новости оттуда идут. Пока держится

Ответить

сироп от щекотки

4

Да пусть в myspace переезжают. Удаленка же. Постят там картинки, песенки

Ответить

3skov

–4

Ага, потом на строительстве нового здания еще хрен пойми сколько спиздят!

Ответить

Дмитрий Дёмочкин

3skov
4

Вам нытикам лишь бы поныть.

Ответить

Zakhar Zakharov

2

недавно у Гордеевой в медузе давала интервью

Ответить

badResistor

2

Правительство в опенспейс... вариант.

Ответить

Электронный якорь

2

Бедная женщина! Убьют или посадят

Ответить

Фейхтвангер

2

Вы все радуетесь, а ведь в продаже муниципальной собственности нет ничего хорошего. В 99% случаев это происходит по двум причинам: есть тот, кто готов купить эту собственность по привлекательной цене или муниципалитет настолько нищий и не способный привлечь средства, что вынужден продавать имущество, как крайнюю меру.

Ответить

Dmitry Chernykh

1

Те, кто этим решением восторгается, видимо, никогда в жизни не работали в этом самом "опен-спейсе", а если работали, то их работа ничего не значит, и на неё можно положить болт.

Ответить

Slow Dimon

Dmitry
0

Конечно ужас, он же один на всю страну.

Ответить

Замкнутый шар

0

Кто пожрал все и краткие

Ответить

Артём Мазанов

Замкнутый
–1

Старый баг

Ответить

Замкнутый шар

Артём
15

А, ну раз старый, тогда пофиг

Ответить

Umberto Eco

Артём
4

Старый баг лучше новых двах.

Ответить

Юрій Білозеров

Замкнутый
1

они все в темах с таиландом, воинами и андроидом

Ответить

Стальной чайник

1

Распродают народную собственность

Ответить

Арсений Алвайс

1

вас ожидает господин фургал

Ответить

Slow Dimon

1

Направление в целом похвально, но вот как раз опенспейсы в период пандемии показали себя очень плохо с точки зрения распространения инфекции.

Ответить

Дмитрий Дёмочкин

0

У Артема Мазанова какие-то проблемы с "Й"?

Ответить

Артём Мазанов

Дмитрий
0

Это баг

Ответить

Алый татарин

Артём
1

У Артёма Мазанова баг.
Поправил.

Ответить

alexferman

Алый
1

Около 40% этого бага - в ДНК

(сорян, не удержал своего внутреннего Петросяна)

Ответить

AZP

Алый
0

Артём Мазанов - баг.

Ответить

Первоначальный Мурод

0

Здание купит Яндекс?

Ответить

Bobby HaveFun

0

Следующим этапом она заставит дороги по спринтам ремонтировать 

Ответить

миша лисицын

0

Ну якуты ну вы круты! Сардану в президенты!

Ответить

ilowen

0

Это тот Якутск, что в России? Точно? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Вернут всё взад после её ухода

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
0

Хотя конечно концепция опенспейса очень сомнительна

Ответить

Имя Фамилия

0

Тоже посадят. К губернатору Хабаровска.

Ответить

Александр Гонтарев

0

вопрос "если не Путин, то кто?" стал неактуален

Ответить

A big purple banana 🍆

Александр
0

потому что Путин

Ответить

German Times

0

Ну бэкофис точно можно перенести в дешевые окраины, тем более Якутск не такой большой. 
Вот, бэкофис мэрии Москвы перевезли (или еще перевозят) из центра в Сити, и никто глазом не моргнул.

Ответить

Petr

0

Кажется, в Москву позвали не того оленевода

Ответить

velvetdust

0

Продавать недвижку в кризис это хорошее решение?

Ответить

Плюшевость

velvetdust
0

А куда ее девать, под бизнес-центр такое не сдашь, туристов водить как в музей и оплачивать содержание здания из своего кармана?

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Вот и посмотрим, как скажется на жизни граждан не жирующий  чиновничий аппарат (подсказка: нихуя не скажется).

Ответить

Обосранный унитаз

–1

Их надо не в оупен, а в аутэр спэйс отправить нахуй

Ответить
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