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Артём Мазанов
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Совет Федерации разрешил Путину отправить российских военных в Карабах. Они находятся там уже неделю Материал редакции

Песков заявлял, что Путину не нужно дополнительного разрешения Совета Федерации на ввод миротворцев.

47 комментариев
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Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на отправку в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением и спецтехникой. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ввод миротворческих сил РФ сыграл ключевую роль в остановке боевых действий в Нагорном Карабахе.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путину не нужно обращаться в Совфед за разрешением на ввод военной миротворческой миссии, так как соответствующее разрешение уже действует. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что разрешение всё же нужно — речь идёт о длительной операции.

Но поскольку в данной ситуации речь идёт о процессе политических договорённостей, согласно которым войска РФ будут находиться за пределами России длительное время, то согласие Совфеда необходимо.

Андрей Клишас
сенатор

Клишас заявил, что Путин мог оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне в результате крушения вертолёта, который сбил Азербайджан.

О размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе 9 ноября договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Первые самолёты с военными РФ вылетели уже на следующий день.

#новости #нагорныйкарабах

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47 комментариев
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GoodSanta

35

Совет Федерации разрешил Путину отправить российских военных в Карабах. Они находятся там уже несколько дней

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Первоначальный Мурод

13

Песков заявлял, что Путину не нужно дополнительного разрешения Совета Федерации на ввод миротворцев.

Кто они такие, чтоб Путину что-то разрешать? Путин царь и бог(нет).

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Илья Щ

Первоначальный
4

Чё нет то?

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infinity one

Первоначальный
0

Так в Армении воинская часть была миротворцев. Уже давно причем

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Аркадий Иванов

infinity
0

Это просто в/ч. Не миротворцев.

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Україна

7

)))

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Roman Golovin

Україна
3

(((

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Первоначальный Мурод

Roman
0

)))

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Roman Golovin

Первоначальный
0

}}}

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Никита Бабич

Roman
0

<<<

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Удивленный пёс_анон

5

@Zero-one-one удачи на экзаменах. Ещё раз

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Zero-one-one

Удивленный
2

Щас забаню.Прекращай меня травить

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Первоначальный Мурод

Zero-one-one
5

@Zero-one-one, удачи тебе. Чтоб все сдал. ♥️

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A big purple banana 🍆

Удивленный
1

Срочников не отправляют за границу, не воняй

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Удивленный пёс_анон

A
1

Посмотрим 

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A big purple banana 🍆

Удивленный
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хуётрим

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Удивленный пёс_анон

A
0

Кроме того, ему нужно штраф оплачивать. Поедет зарабатывать 

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Рыжий

Удивленный
1

Думаешь, он от расстройства подпишет контакт на срочной службе?

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Первоначальный Мурод

Удивленный
0

У него экзамены?

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Удивленный пёс_анон

Первоначальный
0

Как и у всех студентов 

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Азат Салихьянов

5

-можно я военных в карабах отправил?

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Vadim Nemnasev

3

Путину так-то ни на что особого разрешения не нужно

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Sanek Igoshev

Vadim
2

Что ты говоришь такое?! Россия - правовое государство. А права президента ограничены конституцией. Где ты видел чтобы президент полномочия превышал?!

Ответить

Bad Mother Fucker

Sanek
1

в Америке разве что

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Taktischer Corgi

Vadim
1

Как не нужно было например Каддафи

Ответить

Taktischer Corgi

Taktischer
0

Мечты...

Ответить

Bad Mother Fucker

Vadim
0

так-то нужно, но вообще нет

Ответить

Perosnal Trashcan

2

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Нагорном Карабахе. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Американским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....

Ответить

Максим Ростокин

Perosnal
0

И доллар по 60 копеек…

Ответить

Perosnal Trashcan

Максим
0

Эта паста, с ней не нужно разговаривать

Ответить

Славный малый

Perosnal
0

А если сильно хочется?

Ответить

Оборонный волк

2

«Вроде как согласие не нужно... Давайте Клишаса спросим, он у нас один законы трактует: на всякий случай пусть дадут задним числом».
Фу, бля...срамота какая.

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Организационный волк

1

Заголовок + подзаголовок 

вывод: так и нахуя?

Ответить

Андрей Рядькин

Организационный
0

Теперь за редакцию взялся?

Ответить

Организационный волк

Андрей
0

Не, вопрос к совету федерации больше

Ответить

Андрей Рядькин

Организационный
1

за совет федерации взялся?! 

Ответить

фиолетовый бобер

1

Где купить доллары?

Ответить

Алексей Селезнев

1

Блядский цирк с жизнями обычных людей 

Ответить

Perosnal Trashcan

Алексей
0

Лол, а что, нужно думать об обычных людях?
Если это даст профит в будущем(да, я знаю, чтобы в случае с нашим президентом это не так), но кому-то в краткосрочной перспективе будет хреновенько, то почему бы и нет?

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Никита Иванов

1

Говорили, что это передышка с перемирием.

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IO

1

Нахуя вообще эти формальности типа Совфед, Дума, суды какие-то, если то что Путин захочет, то и принимают? Нахуя кормить армию этих долбоебов с лишними хромосомами, которые тупо сидят и прожимают кнопку по указанию сверху? 

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aliftin

0

Ещё одна маленькая победоносная война для укрепления скреп. Так их. 

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Roma Dmitriev

0

Путин всех переиграл, даже Совет Федерации

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Umberto Eco

0

Пусть Байден увидит, как должен действовать настоящий глава государства.

Ответить

Umberto Eco

0

Повелитель времени.

Ответить

Александр Сергеевич

0

Хоть бы раз там кто-то НЕ разрешил что-то Путину, поспорил о законе, не поддержал инициативу... Хоть какой-то свет был бы в этой тьме..

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Игуш Шариев

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Половина комментариев в "Комментарий удален". Боты набежали челе?

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