Совет Федерации разрешил Путину отправить российских военных в Карабах. Они находятся там уже неделю Материал редакции
Песков заявлял, что Путину не нужно дополнительного разрешения Совета Федерации на ввод миротворцев.
Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на отправку в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением и спецтехникой. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ввод миротворческих сил РФ сыграл ключевую роль в остановке боевых действий в Нагорном Карабахе.
11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путину не нужно обращаться в Совфед за разрешением на ввод военной миротворческой миссии, так как соответствующее разрешение уже действует. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что разрешение всё же нужно — речь идёт о длительной операции.
Клишас заявил, что Путин мог оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне в результате крушения вертолёта, который сбил Азербайджан.
О размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе 9 ноября договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Первые самолёты с военными РФ вылетели уже на следующий день.
Совет Федерации разрешил Путину отправить российских военных в Карабах. Они находятся там уже несколько дней
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Так в Армении воинская часть была миротворцев. Уже давно причем
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Первоначальный Мурод
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@Zero-one-one удачи на экзаменах. Ещё раз
Щас забаню.Прекращай меня травить
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Срочников не отправляют за границу, не воняй
Посмотрим
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хуётрим
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Первоначальный Мурод
У него экзамены?
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Путину так-то ни на что особого разрешения не нужно
Что ты говоришь такое?! Россия - правовое государство. А права президента ограничены конституцией. Где ты видел чтобы президент полномочия превышал?!
Как не нужно было например Каддафи
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Нагорном Карабахе. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Американским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....
И доллар по 60 копеек…
Эта паста, с ней не нужно разговаривать
Теперь за редакцию взялся?
Организационный волк
Не, вопрос к совету федерации больше
Блядский цирк с жизнями обычных людей
Лол, а что, нужно думать об обычных людях?
Если это даст профит в будущем(да, я знаю, чтобы в случае с нашим президентом это не так), но кому-то в краткосрочной перспективе будет хреновенько, то почему бы и нет?
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Нахуя вообще эти формальности типа Совфед, Дума, суды какие-то, если то что Путин захочет, то и принимают? Нахуя кормить армию этих долбоебов с лишними хромосомами, которые тупо сидят и прожимают кнопку по указанию сверху?
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Хоть бы раз там кто-то НЕ разрешил что-то Путину, поспорил о законе, не поддержал инициативу... Хоть какой-то свет был бы в этой тьме..
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