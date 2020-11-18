Песков заявлял, что Путину не нужно дополнительного разрешения Совета Федерации на ввод миротворцев.

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Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на отправку в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением и спецтехникой. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ввод миротворческих сил РФ сыграл ключевую роль в остановке боевых действий в Нагорном Карабахе.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путину не нужно обращаться в Совфед за разрешением на ввод военной миротворческой миссии, так как соответствующее разрешение уже действует. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что разрешение всё же нужно — речь идёт о длительной операции.

Но поскольку в данной ситуации речь идёт о процессе политических договорённостей, согласно которым войска РФ будут находиться за пределами России длительное время, то согласие Совфеда необходимо. Андрей Клишас сенатор

Клишас заявил, что Путин мог оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне в результате крушения вертолёта, который сбил Азербайджан.

О размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе 9 ноября договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Первые самолёты с военными РФ вылетели уже на следующий день.