Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД Материал редакции
Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.
Минтранс предложил ввести скоростные ограничения до 20 км/ч для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.
Пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов: если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом. В проекте изменений в правила дорожного движения также говорится о новых дорожных знаках для таких ТС.
Ведомство предлагает штрафовать владельцев электросамокатов по уже существующим статьям КоАП — 12.29 (от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (от 1000 до 1500 рублей).
О поправках в правила дорожного движения из-за электросамокатов и гироскутеров МВД рассказало в октябре 2019 года.
а надо было сделать велосипедные дорожки
Столичный космос
Удивительно, но много где они есть, но по ним ходят парочки и бляцкие мамочки с коляской, которые шарахаются и вопят, если их быстро обогнать проехав на слишком маленьком от них расстоянии
Первоначальный Мурод
много где они есть
Можешь подсказать места в МСК? Парки не в счёт.
В Питере весь север города и большая часть цента в велодорожках. Но там ебнутые мамашки колясками гуляют
Нет, сбивать он тебя будет, просто теперь за это 1500р будет платить.
Ну хоть не за бесплатно сдохну...
Бесплатно. Деньги то не тебе пойдут, а депутатам на хорошую жизнь.
Наконец-то, наконец-то очередной комментарий из серии "шобы было"
Первоначальный Мурод
Не понял? А что тебе не нравится? Или ты как раз из этих "самокатчиков"?
Меня как-то сбил чувак у моста Александра Невского. Просто со спины на высокой скорости. Я упал и разбил и телефон, в это хер просто помчался дальше даже не обернувшись
Неизвестный жар
Ну и я надеюсь это правило "ограничение скорости + 20 км/ч " тут тоже будет работать ю
40 км в час на электросамокате?
120*
Наконец страх смэрти от школьника с колонкой и на этой ацкой машине смэрти на тротуаре не будет преследовать меня во время прогулок
Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.
У россиян особый путь.
Пускай лучше "спешут" свои куски железа из-за которых каждый год в авариях гибнут миллионы пешеходов
Ну а вы что хотели?"И меня отрегулируют, и тебя отрегулируют".
Несколько раз видел как школота пыталась рассекать на Невском в час пик.
Вывод: если ты тупая скотинка и тебе нужна формализация правил, мы тебе устроим, готовься.
Под словом "отрегулировать" я подразумеваю заставить задуматься, что если нарушишь - прилетит ответственность.
Очень смешно. Они хотят штрафовать человека в маске на все лицо, который едет на устройстве без регистрации и которого можно поймать только приемом аки американский футболист
Теперь эти долбаебы будут вместе с велосипедами мешаться на автодорогах и устраивать не менее опасные ДТП
Лучше бы им и велосипедистам просто запретили ездить на тротуарах. Пусть с машинами вместе по дороге едут как хотят и с любой скоростью.
А то каждый раз шарахаешься когда из-за спины бесшумно на скорости вылетает велосипед.
А фига они тогда ездят. Значит штраф надо увеличить. Тротуар он для людей, а не транспорта.
Пусть с машинами вместе по дороге едут как хотят и с любой скоростью
Легко говорить, когда ты не водитель, да?
ТС должно соблюдать ПДД, а не ездить как захотелось. Это касается в первую очередь велосипедистов и СИМов, которые любят ездить по проезжей части ПО ВСТРЕЧКЕ, что очень актуально для Петроградки (СПб)
Минтранс снова полизал себе яйца. Ничего нового, дорогие россияне.
Просто. Идите. Нахуй. С. Вашими. Сраными. Законами. Заебали. Пидоры. Путин ебло ослиное.