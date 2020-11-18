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Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД Материал редакции

Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.

47 комментариев
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Минтранс предложил ввести скоростные ограничения до 20 км/ч для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.

Пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов: если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом. В проекте изменений в правила дорожного движения также говорится о новых дорожных знаках для таких ТС.

Ведомство предлагает штрафовать владельцев электросамокатов по уже существующим статьям КоАП — 12.29 (от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (от 1000 до 1500 рублей).

О поправках в правила дорожного движения из-за электросамокатов и гироскутеров МВД рассказало в октябре 2019 года.

#новости #электросамокаты

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47 комментариев
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Zakhar Zakharov

11

а надо было сделать велосипедные  дорожки

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Первоначальный Мурод

Zakhar
3

Не ну ты это, перегнул палку немного.

Ответить

Столичный космос

Zakhar
2

Удивительно, но много где они есть, но по ним ходят парочки и бляцкие мамочки с коляской, которые шарахаются и вопят, если их быстро обогнать проехав на слишком маленьком от них расстоянии

Ответить

Первоначальный Мурод

Столичный
0

много где они есть

Можешь подсказать места в МСК? Парки не в счёт.

Ответить

Pavel Melikhov

Первоначальный
2

В Питере весь север города и большая часть цента в велодорожках. Но там ебнутые мамашки колясками гуляют

Ответить

Первоначальный Мурод

Pavel
0

Я не живу в городе маньяков, к сожелению (

Ответить

Первоначальный Мурод

4

Пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов: если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом.

Наконец-то. Наконец-то я не буду волноваться о том, что какой-то пи*рас меня в очередной раз чуть не сбил.

Ответить

Игорь Голованов

Первоначальный
4

Нет, сбивать он тебя будет, просто теперь за это 1500р будет платить. 

Ответить

Первоначальный Мурод

Игорь
0

Ну хоть не за бесплатно сдохну...

Ответить

Пушнойзверь

Первоначальный
0

Бесплатно. Деньги то не тебе пойдут, а депутатам на хорошую жизнь.

Ответить

Perosnal Trashcan

Первоначальный
0

Наконец-то, наконец-то очередной комментарий из серии "шобы было"

Ответить

Первоначальный Мурод

Perosnal
0

Не понял? А что тебе не нравится? Или ты как раз из этих "самокатчиков"?

Ответить

Perosnal Trashcan

Первоначальный
1

Да мне все нравится

Ответить

Perosnal Trashcan

Первоначальный
1

Обнял, спасибо

Ответить

пирог же

Первоначальный
0

Меня как-то сбил чувак у моста Александра Невского. Просто со спины на высокой скорости. Я упал и разбил и телефон, в это хер просто помчался дальше даже не обернувшись

Ответить

Неизвестный жар

3

А как они будут скорость замерять? 

Ответить

Неизвестный жар

Неизвестный
3

Ну и я надеюсь это правило "ограничение скорости + 20 км/ч " тут тоже будет работать ю

Ответить

Игорь Голованов

Неизвестный
0

40 км в час на электросамокате?

Ответить

Неизвестный жар

Игорь
1

The joke

You

Ответить

Первоначальный Мурод

Игорь
0

120*

Ответить

Игорь Голованов

Первоначальный
0

Для тротуара самое то.

Ответить

miniawe .

3

А как они его догонят? 

Ответить

Лекарственный щит

2
Ответить

Yan Pakreev

1

Наконец страх смэрти от школьника с колонкой и на этой ацкой машине смэрти на тротуаре не будет преследовать меня во время прогулок

Ответить

Первоначальный Мурод

Yan
0

Курьеры... Курьеры везде. Теперь бойся выйти из дома и плач.

Ответить

Alexander Petcoglo

1

 Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.

У россиян особый путь.

Ответить

Не я

0

Пускай лучше "спешут" свои куски железа из-за которых каждый год в авариях гибнут миллионы пешеходов

Ответить

Stalker 7Q

Не
1

А, неправильно понял коммент, кажется, сорри

Ответить

Stalker 7Q

Не
0

Миллионы убитых лично найнботом?

Ответить

Саратовский меч

0

Электросамокат и на тротуаре, и на проезжей части - помеха для нормального движения. Подозреваю, что и на велодорожке ему рады не будут.

Ответить

Первоначальный Мурод

Саратовский
1

Осталось только велодорожки сделать.

Ответить

Perosnal Trashcan

0

Ну а вы что хотели?"И меня отрегулируют, и тебя отрегулируют".
Несколько раз видел как школота пыталась рассекать на Невском в час пик.
Вывод: если ты тупая скотинка и тебе нужна формализация правил, мы тебе устроим, готовься.

Ответить

Рыжий

Perosnal
0

Внести какие-то поправки в законы не равно "отрегулировать". Велосипеды в ПДД уже очень давно внесены, что никак не мешает нарушать ПДД на велике

Ответить

Perosnal Trashcan

Рыжий
0

Под словом "отрегулировать" я подразумеваю заставить задуматься, что если нарушишь - прилетит ответственность.

Ответить

Рыжий

0

Очень смешно. Они хотят штрафовать человека в маске на все лицо, который едет на устройстве без регистрации и которого можно поймать только приемом аки американский футболист

Ответить

Дмитрий Чернов

–1

Теперь эти долбаебы будут вместе с велосипедами мешаться на автодорогах и устраивать не менее опасные ДТП

Ответить

Игорь Валерьевич

–1

Лучше бы им и велосипедистам просто запретили ездить на тротуарах. Пусть с машинами вместе по дороге едут как хотят и с любой скоростью.
А то каждый раз шарахаешься когда из-за спины бесшумно на скорости вылетает велосипед.

Ответить

Рыжий

Игорь
0

 Лучше бы им и велосипедистам просто запретили ездить на тротуарах

Запрещено и так. На велосипеде запрещено ехать по тротуару, при наличии велодорожки или обочины 

Ответить

Игорь Валерьевич

Рыжий
0

А фига они тогда ездят. Значит штраф надо увеличить. Тротуар он для людей, а не транспорта.

Ответить

Рыжий

Игорь
0

  Значит штраф надо увеличить

А с кого ты штраф будешь собирать? С какого-то человека в маске (а сейчас в шарфе и очках), лицо которого не видно (а некоторые и в шлемах закрытых гоняют)? 

Ответить

Дмитрий Чернов

Игорь
0

Пусть с машинами вместе по дороге едут как хотят и с любой скоростью

Легко говорить, когда ты не водитель, да?

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Внезапно, автомобилисты узнали, что ТС это не только автомобиль, а еще и велосипед, мотоцикл, квадроцикл, а теперь еще и СИМ (самокаты, скейты, ролики, гироскутеры). 

Ответить

Твоего деда дед

Рыжий
0

Ебанулся? А если я проскольжу на банановой кожуре, то это тоже ТС?

Ответить

Дмитрий Чернов

Рыжий
0

ТС должно соблюдать ПДД, а не ездить как захотелось. Это касается в первую очередь велосипедистов и СИМов, которые любят ездить по проезжей части ПО ВСТРЕЧКЕ, что очень актуально для Петроградки (СПб)

Ответить

Пушнойзверь

–1

 Минтранс снова полизал себе яйца. Ничего нового, дорогие россияне.

Просто. Идите. Нахуй. С. Вашими. Сраными. Законами. Заебали. Пидоры. Путин ебло ослиное.

Ответить

Пушнойзверь

Пушнойзверь
–1
Ответить

Пушнойзверь

Пушнойзверь
–1

У меня утро началось с хейта пуйла плешивого. Извините.

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