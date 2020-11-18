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Фото: Протестующие в Таиланде используют надувных уток, чтобы защититься от водомётов Материал редакции
Полиция не пускала демонстрантов к зданию парламента в Бангкоке.
Полиция в Бангкоке 17 ноября разгоняла протестующих, собарвшихся у здания парламента, с помощью водомётов, сообщает Би-би-си. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали так на дымовые шашки и мешки с краской, которые активисты бросали в полицию.
Протесты в Таиланде начались в феврале, когда суд постановил распустить популярную среди молодёжи оппозиционную партию. Из-за коронавируса выступления на время прекратились, но в июне возобновились после исчезновения местного активиста. Ещё одна волна протестов, продолжающаяся до сих пор, началась в октябре. Активисты требуют реформы монархии и отставки премьер-министра.
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Vladislav Donets
Опять Навальный со своими уточками.
Baileys
Протестующие в Таиланде используют надувных уток
Вангую, какой-нибудь пропагандон скажет, что госдеп им заслал те же методичку что и Навальному
Андрей МалининBaileys
госдеп им заслал те же методичку что и Навальному
Alex Sallivan
Я даже знаю откуда поступила гуманитарная помощь