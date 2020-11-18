Предприниматели Улан-Удэ вышли на митинг против двухнедельного локдауна Материал редакции
Они заявили, что федеральные сети продолжают работать, несмотря на запрет властей.
Предприниматели нескольких торговых центров Улан-Удэ вышли на митинг, требуя полного локдауна с закрытием федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений. Об этом пишет «Интерфакс».
Они заявили, что федеральные сети не соблюдают требование о приостановке деятельности, а местные точки «не могут работать». Предприниматели написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор.
Предприниматели рассказали, что запрет на работу игнорируют в том числе Ostin, Gloria Jeans, H&M, M-Video, DNS и «Спортмастер». «Что, в федеральных сетях люди не заражаются что ли?», — заявила одна из протестующих. Участники акции пообещали ежедневно выходить на одиночные пикеты, если власти не снимут ограничения.
16 ноября Бурятия первой из регионов ввела повторный локдаун из-за Covid-19 — закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры.
Как работник розничной точки (в Москве) могу сказать: если введут в столице, это будет не меньший пиздец. По сути, частные несетевые магазины микро- и мини-бизнеса находятся на грани выживания.
Закупка из Китая дорожает (а большинство ТНП это Китай, даже если позиционируется как российский бренд), курс рубля скачет, цены поднимаются, покупательная способность снижается. Люди выбирает только необходимое, они элементарно экономят, элементарно нищают.
Деньги с оборота вкладываются в закупку. От закупки зависит наличие. От наличия - спрос. От спроса - продажи. От продаж - закупка. Прерываем хоть один элемент этой цепочки хотя бы на пару недель: всё, наступает коллапс.
Аренду за помещение сбавлять никто не собирается. Платить зарплату сотрудникам по-прежнему нужно. В конце года еще и налогов заплатить за 2 точки, их никто снижать не станет. За 2 небольших компьютерных магазина - это дополнительно 200 000 тысяч рублей в декабре налогов (за патент), вынь да полож.
Крутимся как можем: государство будто бы само подталкивает микро-бизнес переходить в черные схемы. По белым схемам, если продолжать платить все налоги, бить безнал по терминалу (с процентами эквайринга), следить за всеми коронавирусными нормами в зале (журналы измерения температуры, журналы проветривания, раскладывание антисептиков в зале, разграничительная лента на полу) - можно ебнутся или к херам прикрыть бизнес. Этого они добиваются? Видимо, да.
Кому нужны несетевые компьютерные магазины? У такого бизнеса никаких перспектив просто нет - это своего рода динозавры при развитии сетевой розницы и онлайн-магазинов с техникой, причем здесь государство. У подобных магазинов была доля на рынке лет двадцать назад, сейчас даже не представляю, что они кому-то нужны.
Району.
1. Цены. Они дешевле, чем в сетевых, нет адской накрутки. А в сетях она реально адская. Вы удивитесь, сколько стоит зарядный кабель на айфон в закупке в Китае.
2. Подход. Большинство клиентов - соседи. А значит и наушники можно открыть, дать послушать, и поменять что угодно, и проконсультировать по роутеру ("да, у меня такая же квартира, как у вас" - ибо живу я тут же).
3. Ремонт ноутов и ПК. В большой сервис отдал - и хуй знает. А тут всё быстро и всегда на связи, а еще и доставить можем.
4. Под заказ можно привести что угодно из огромного каталога, даже экзотику.
В несетевых магазинах цены на мелкую комплектуху, как правило ниже.
Сетевики не стесняются драть по 500 рублей за сраный usb-кабелек.
А онлайн-магазины? С того же Алиэкспресса люди всякий ширпортреб заказывают.
Нравственный инструмент
Наебнулся у тебя кабель, штекер, кулер засвистел, етс, будешь ждать с алика или проще и быстрее купить в магазине ? (Я кстати именно в таком магазине нашёл переходник micro hdmi -> hdmi к своему ноуту)
Да, всё так. А еще и продавец узнает, какая длина и скажет сохранить чек, чтобы без проблем поменять, если это не microHDMI, а допустим Display Port. Потому что каждый покупатель на вес золота.
Чего точно не сделает сеть, а если и сделает - то даст покупателю почувствовать себя полным ничтожеством. Потому что наемный работник в Эльдорадо клал длинный болт на нужды покупателя: ему бы смену отработать поскорей.
UPD: не наезжаю на работников Эльдорадо, я их понимаю, когда сверху идет такой скотское отношение к персоналу
Ну с алика заказ можно месяц ждать. А хочется быстрее.
Который 30 рублей в закупке, к слову.
Вот так маржинальность
Да, и условно у нас он - 150 рублей. Что всё равно супер-прибыльно. Но надо учитывать логистику, конечно.
На моих глаза скурвился такой сетевик как ДНС. Они заходили в нашу область в 2012 и были топчиком. Цены были значительно ниже, причем на все.
Но уже в 2014 они начали использовать свое положение и взвинтили цены на расходники и кабеля.
А вообще, яндекс маркет рулит в плане сравнения цен. Еще очень рулит "жить в ДС". куча серовозов и цены ниже вообще на все. Сетевики вообще не нужны, если ты в ДС.
Дело в том, что росиянский "бузинисмен" это кусок говна, вся заслуга которого - парился в баньке с начальником полиции района.
Если бы это был настоящий бизнесмен, предприниматель - то он бы давным-давно был бы членом партии, защищающей его интересы. Он бы спонсировал своего кандидата на выборах. Он бы объединился с другими предпринимателями, чтобы отстаивать свои права.
И, разумеется, никто никогда бы не посмел требовать от него налогов при фактическом запрете на ведение деятельности.
Как это происходит с настоящими бизнесменами - мы видим, например, в Германии. Нет деятельности - нет налогов, да ещё и помощь от государства.
А в рашке "бузинисмен" был уверен, что если он хорошо будет сосать-лизать у начальника, то его всегда "прикроют". Но вот наступило время когда не "прикроют". Его ёбарь в администрации сказал - извини, братан, ничем не могу помочь, сосал ты хорошо, но денег больше нет, так что держись как-нибудь сам. И вот всё, что может теперь "бузинисмен" - это плакать в интернете и жаловаться на кухнях, совсем как "обычный человек".
Совершенно верно. Одно тут ясно, что весь этот мелкокабанчиковый бизнес, который от локдауна утонет, он утонет в любом случае в ближайшее время. Судя по пиздорезу с курсом рубля, обнищанием, с нестабильной обстановкой и ковидом, конца которому не видно. Даже если они добились бы закрытия федеральных сетей, то федералы опять же выживут, а "бутик шубы от Тети Нади" - нет.
Мелкокабанчиковый бизнес - это тот самый продуктовый в соседнем подъезде, куда ты ходишь хлеб покупать или срочно зарядку для телефона.
Увы. Зарядки для телефона есть только на али. Продуктовый это обычный сетевой, чистый, с автоматической дверью, пространством и всегда работающими кассами. Хлеб я почти не ем, но вагончик действительно рядом, но он и только открылся, потому что чем хуже население живет, тем больше хлеба оно кушает. Мелкокабанчиковый это бизнес, который живет от месяца к месяцу, выплачивающий минималку продавцу и не имеющим подушки даже на месяц простоя. Оно как бы понятно, что населению нужны рабочие места и даже бизнес с разливайками и зарядками сойдет, но тогда и нечего питать иллюзии, когда крупные сетевики повсюду, интернет торговля даже в кризис растет, а в стране непрекращающийся финансовый пиздец.
Потребительная логика понятна. В остальном - полное непонимание вопроса. Страна и живет за счет вот этих магазинчиков "У Палыча" по соседству.
Нравственный
Продуктовый, если крупные закупки, то сетевой, если нет то обычный, где можно найти самодельные эклеры, зефир и тд, овощи, фрукты ларек/палатка.
Если кто-то не понимает причину массового минусования аккаунтами с тремя комментами в год - она очень проста: работодателям лахтоблядков НЕПРИЯТНО, когда заходит речь об объединении людей на основе защиты общих интересов, о создании партий, о спонсировании собственных политических представителей.
Нравственный инструмент
Я минуснул не по тому что неприятно что объединяются и тд, я только за, а по тому что ты хрень понёс с коверканием и своим гомофантазиями про баньку, сосание и тд... не понимая совсем структуру работы малого бизнеса
Приятный Слава
стгханно
когда я телеги про самоорганизацию заливал, но без прилагающейся цистерны токсинов - оно как-то лахтой забомблено не было
тут впору анек про кровати и девушек вспоминать
Это что-то из 90-х: про баньку с ментами, прикрытие в администрации и прочее. Уже давно всё не так. Начинать бизнес и его тянуть: это смесь веры, энтузиазма и тяжелого труда. И еще в чем-то мазохизм, когда государство очень старается тебя поиметь.
Про кооперацию в профсоюзы, партии и прочее: в теории это хорошо, на практике это не работает. В рамках района можно задружиться, даже с конкурентами, но не более. У каждого свой огород.
Это что-то из 90-х: про баньку с ментами, прикрытие в администрации и прочее. Уже давно всё не так.
Это именно так до сих пор. Каждый "бузинисмен" носит раз в месяц конверт с деньгами. Если носить не будет - его закроют сразу же.
У каждого свой огород.
Я и говорю, эти дегенераты из 90х не вылезли.
В развитых странах есть, например, понятие "торговой улицы": магазины на одной улице, даже продающие _одинаковый_ товар, показывают больше выручки. Сама концепция моллов выросла из этих исследований (а начинались они с чикагской школы, "социология города").
Росиянский "бузинисмен" кроме бузины в огороде ничего и не знает, а дело своё ведёт с помощью банек и конвертиков, вот и вся разгадка. "Смесь веры, энтузиазма и тяжелого труда" - это либо сказки для лохов, либо искренняя вера, что отсос чиновнику в баньке это тяжелый труд.
Твою логику понимаю, но она ошибочна.
Микро-бизнес (до 60 миллионов руб оборота в год) нахой не сдался чиновникам. Это мелкие незначительные суммы с их точки зрения, тут при всем желании отсосы не помогли бы :)
Да не спорь с ним, он обычный теоретик, сидящий у мамки на шее. Реальной жизни не нюхал. Ну или троллит.
Ну окей. Просто потребителя тоже можно понять, ему пудрят мозги. Помню после карантина когда открылись, цены подняли - потому что Китай поднял, например, цены на SSD. Покупатели приходили и говорят "А чего дороже стало? Вам же Путин поблажки сделал серьезные".
Это было офигенно: объяснять, что все эти лозунги про поддержку бизнеса на деле просто фикция.
Беседы с башкой, жалко тебя. Кругом все против тебя хорошего. Выйди на улицу и начни что—то делать, все не так страшно окажется. Хотя на тж про это спорить нет смысла, слишком много теоретиков, начитавшихся негатива одного и думающих что это не 0.01% случаев от всего малого бизнеса.
Кстати, "никита шамсутдинов", лахтоблядки проходят по тому же ведомству и с ними случится то же самое. И куда ты пойдешь, когда вашу долбильню закроют?
Ты такой злой, наверное, потому что у тебя нет велосипеда :)
Ну лол, 3 коммента за год это что такое?
Цыплухину уже тыщу раз говорили - запрети ты публиковать и оценки ставить нулевым аккаунтам. Нет, нихуя, это ж имитация активности, будет что инвесторам показать!
Под папку в кабинете чиновника положить
Хуенежку, как деньги спасут от жалоб? Просто хуево донесли, видимо, без нормального указа и юристы крупных сетей хуй положили.
Первоначальный Мурод
Ну вот в первую волну М.Видео продавало маски/антисептики и попала под магазины с товарами первой необходимости. И никто за это их не отругал. Странно, правда?
Мвидео продолжало работать не из-за антисептиков, а из-за того, что у них мобилки продаются
Первоначальный Мурод
Вроде мобилки не входили в самом начале под средства первой необходимости(если они вообще входят).
вначале все закрыли, потом, почти сразу начали давать послабления- в тч салонам мобильной связи
В первую волну выдавали только онлайн заказы, и работало там пара человек на выдаче.
Путин, услышь!
Навальный, взгляни!
Стонет земля русская и бурятская под натиском врага лютого! Сил уже нет терпеть несправедливость и мздоимство!
Просторный американец
Земля наша велика и обильна, а наряду в ней нет. Приходите княжить и володеть нами!
Честно говоря,рабочему люду глубоко фиолетого за мелких барыг,лучше бойтесь,когда работяги выйдут на улицы,чиновники и буржуи всех мастей опять будут болтаться на придорожных столбах...