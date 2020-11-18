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Алексей Боржонов
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Пилот реактивного ранца Jetman Винс Реффет погиб во время тренировки. При жизни его сравнивали с Железным человеком Материал редакции

Спортсмену было 36 лет.

40 комментариев
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Снимок AFP

Французский спортсмен Винс Реффет разбился в Дубае, говорится в заявлении команды Jetman. Подробности о произошедшем не приводятся, известно только, что об этом уведомили «все соответствующие органы».

«Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьёй и всеми, кто знал его и работал с ним», — сообщается на сайте Jetman.

В 2014 году он совершил прыжок с 828-метрового здания Бурдж Халифа в Дубае, установив мировой рекорд, также занимался скайдайвингом и входил в команду RedBull. Однако наибольшую известность ему принесли полёты на джетпаках, разработанных швейцарским изобретателем Ивом Росси, пишет The Guardian. Устройства работают на высоте до 6100 метров и позволяют разгоняться до 400 километров в час, отмечает издание. В 2015 году Росси и Реффет совершили групповой полёт возле крупнейшего коммерческого лайнера Emirates Airbus A380.

Обычно пилоты реактивных ранцев стартовали с самолётов или вертолётов, поскольку конструкция джетпаков не позволяла им подниматься с земли. В феврале 2020 года Реффет стал первым пилотом Jetman, которому удалось подняться в небо с земли, из-за чего СМИ стали сравнивать его с Железным человеком из вселенной героев Marvel.

Это один из наиболее известных полётов Реффета. Он поднялся на высоту 100 метров за 10 секунд, 120 метров — за 12 секунд, 500 метров — за 19 секунд, 1000 метров — за 30 секунд. Максимальная высота полёта составила 1,8 километра над уровнем моря.

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tjournal.ru

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Демократический теркин30см

8

Французский спортсмен Винс Реффет разбился в Дубаи

В Дубае

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# realfiddy

Демократический
64

Вообще-то В Дребезги*

Ответить

AttentiveMilk

#
0

*В гостиной потемнело*

Ответить

Evgenij Koval

–17
Ответить

Покойный магнит

Evgenij
4

не в этот раз...

Ответить

Vladislav Donets

Покойный
–7

Почему? Он же не инженер и создатель этого устройства.

Ответить

Покойный магнит

Vladislav
23

Он был испытателем. Но в первую очередь был человеком, епт. Чё за мода пошла относиться ко всему с таким безразличием?

Ответить

# realfiddy

Покойный
10

Потому что 8 миллиардов ебальников. Если ты или я умрём сегодня, то всем будет глубоко похуй. Поэтому не вижу причин что бы скорбить по медийным персонажам.

Ответить

Alexandr

#
11

Не понимаю почему вообще необходимо выражать скорбь или похуизм, почему нельзя пройти мимо, если нечего обсудить насчёт сабжа. Люди в край ебанулись

Ответить

Василий Лебедев

Alexandr
0

Почему нельзя не рефлексировать о том, что там люди выражают, их дело. Хочешь проходить мимо - проходи, кто-то мешает?

Ответить

# realfiddy

Alexandr
–1

Так железный человек разбился. Как ты предлагаешь мне скиповать эту новость?🤔

Ответить

Vladislav Donets

Покойный
8

Что за мода пошла скорбеть по каждому случаю о людях, о которых ты не в курсе, но о которых просто написали?

Ответить

Обыкновенный пёс_анон

Vladislav
0

Инженер придумал вундервафлю. А он разобрался как ею пользоваться. Равнозначный вклад.

Ответить

Vladislav Donets

Обыкновенный
0

Без инженера не было бы вундервафли, а испытатель всегда найдется.

Ответить

Обыкновенный

Vladisl…
0

Так же, как и инженер. А без испытателя эта вудервафля нахой ни кому бы и не сдалась.

Ответить

Vladislav Donets

Обыкнов…
0
Ответить

Evgenij Koval

Покойный
0

В этот раз больше чем похуй

Ответить

Покойный магнит

Evgenij
0

Твоя борьба

Ответить

Куколдиш Гамбино

6
Ответить

Sergiy Sev

–9

Чел знал на что шел, его семья получит много денег от страховки. Все довольны. К чему такая трагедия?

Ответить

Антон Пострунин

Sergiy
12

Да, он шёл умереть, а семья у него была только ради страховки. 

Ответить

Sergiy Sev

Антон
–4

Если бы его сильно волновала его семья, он бы занимался чем-нибудь другим

Ответить

lumieny

Sergiy
–1

Врачам это скажи

Ответить

Sergiy Sev

lumieny
–1

Пиздос, а врачей сюда зачем приплели? Врачи-то как раз заняты нужным делом и к ним есть уважение и что-то я не вижу скорбящих постов на TJ, когда гибнет врам на работе ибо всей "хипстерской братии со смузи" - ПОХУЙ.

Ответить

Садовый Мурод

4

F

Ответить

Государственный Макс

2

Выглядит на 45

Ответить

Гуманитарный утюг

Государственный
6

Получается умер от старости во время полета

Ответить

Митя Простомолотов

Государственный
0

Всё ещё мерещатся олды?

Ответить

Alex Fielding

3

вообще - логично

Ответить

Malyw

2

Почему не с сиджеем 

Ответить

GoodSanta

Malyw
0

Уж сколько "Потрачено" было увидено с этим ранцем в SA

Ответить

Денис Лапин

1

почему нет шуток про то, что он решил быть похожим на Тони Старка до конца?

Ответить

Митя Простомолотов

1
Ответить

Гражданский Денис

0

Это ещё много прожил

Ответить

alexferman

0

Респект таким парням

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Жил без страха и умер без страха

Ответить

Сергей Зайкевич

0

- Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга! (Сокол)
- Ну что же - небо? - пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро! (Уж)
Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет... (Уж)
А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? (Уж)
Рожденный ползать - летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...
- Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она - в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. (Уж)

Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
Безумству храбрых поём мы песню!

Ответить

законопослушный гражданин

0

Play stupid games, win stupid prizes

Ответить

Максим Чистов

–2

Почему он спортсмен то? Что за спорт такой?

Ответить

Митя Простомолотов

Максим
0

вот, бег, атлетика-это я понимаю. футбол там, хоккей конечно. а это разве спорт? что это за спорт? баловство э какое-то

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