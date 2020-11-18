Спортсмену было 36 лет.

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Снимок AFP

Французский спортсмен Винс Реффет разбился в Дубае, говорится в заявлении команды Jetman. Подробности о произошедшем не приводятся, известно только, что об этом уведомили «все соответствующие органы».

«Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьёй и всеми, кто знал его и работал с ним», — сообщается на сайте Jetman.

В 2014 году он совершил прыжок с 828-метрового здания Бурдж Халифа в Дубае, установив мировой рекорд, также занимался скайдайвингом и входил в команду RedBull. Однако наибольшую известность ему принесли полёты на джетпаках, разработанных швейцарским изобретателем Ивом Росси, пишет The Guardian. Устройства работают на высоте до 6100 метров и позволяют разгоняться до 400 километров в час, отмечает издание. В 2015 году Росси и Реффет совершили групповой полёт возле крупнейшего коммерческого лайнера Emirates Airbus A380.

Обычно пилоты реактивных ранцев стартовали с самолётов или вертолётов, поскольку конструкция джетпаков не позволяла им подниматься с земли. В феврале 2020 года Реффет стал первым пилотом Jetman, которому удалось подняться в небо с земли, из-за чего СМИ стали сравнивать его с Железным человеком из вселенной героев Marvel.