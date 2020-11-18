Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке Материал редакции
Владимир Волков заявил, что «нужно давать дорогу молодым».
По словам Волкова, работать главой Мордовии было «не только ответственно, но и интересно», но «время идёт». Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Волков заявил, что за прошедшие годы удалось многое сделать для развития региона — «в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере».
Волков занимает должность главы республики с мая 2012 года.
Первоначальный Мурод
"Сложный прикол. Не понятно. Через лет 10 повтори" - сказал Владимир Путин.
А тебе зачем? Педофил?
просто решил что надо дать дорогу молодым в мордовские трудотерапийные лагеря
Ну правильно, "заработал" на безбедную старость детям и внукам, пора и меру знать.
Странно только вместо гордости за достижения в улучшении качества жизни в регионе, речь идет о каком-то ЧМ...
Садовый Мурод
есть к чему стремиться
Глядя на фото, возникает ощущение, что этот чувак сейчас взорвётся и образует новую вселенную
Вы про кого? В России нет главы Мордовии
Все правильно. Владимир Владимирович даёт дорогу себе. Он еще молод
порвался
Может, накосячил сильно и решил свалить, красиво всё обыграв? Например, обосрался с короновирусом и захотел оставить всё "молодым".