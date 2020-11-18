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Артём Мазанов
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Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке Материал редакции

Владимир Волков заявил, что «нужно давать дорогу молодым».

35 комментариев
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Владимир Волков Фото Дмитрия Духанина, «Коммерсантъ»

По словам Волкова, работать главой Мордовии было «не только ответственно, но и интересно», но «время идёт». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Волков заявил, что за прошедшие годы удалось многое сделать для развития региона — «в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере».

Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне.

Владимир Волков
глава Мордовии

Волков занимает должность главы республики с мая 2012 года.

#новости #регионы

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35 комментариев
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Крошечный корабль

35

 Владимир Волков заявил, что «нужно давать дорогу молодым».

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Maksytoff

Крошечный
7

Ой зря он  это сказал ,ща найдут в итоге пару похищенных лярдов,да и вообще Путин,как 2 недели его уволил))

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Первоначальный Мурод

Крошечный
1

"Сложный прикол. Не понятно. Через лет 10 повтори" - сказал Владимир Путин.

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Крошечный корабль

Первоначальный
2

Толсто накинул под конец.

Ответить

Первоначальный Мурод

9

Владимир Волков заявил, что «нужно давать дорогу молодым».

У него есть дети?

Ответить

A big purple banana 🍆

Первоначальный
4

А тебе зачем? Педофил?

Ответить

Первоначальный Мурод

A
8

Я не для себя, я для друга. @alexferman*

Ответить

Ваша Закладко

Первоначальный
0

просто решил что надо дать дорогу молодым в мордовские трудотерапийные лагеря

Ответить

Приятный Слава

9

Можно ли толстый троллинг деда считать одним из крупных достижений губернатора?

Ответить

Садовый Мурод

Приятный
0

возможно крупнейшее, но это не точно

Ответить

Эдуардыч 2.0

8

«нужно давать дорогу молодым».

Ответить

Гражданский Денис

7

Прям перчатку в лицо кинул Путину с этим "надо давать дорогу молодым"

Ответить

Ваня Погост

5

Судьба экс-главы Чувашии ничему бояр не научила:

Ответить

Владислав Косинов

1

Ну правильно, "заработал" на безбедную старость детям и внукам, пора и меру знать.
Странно только вместо гордости за достижения в улучшении качества жизни в регионе, речь идет о каком-то ЧМ...

Ответить

Садовый Мурод

Владислав
3

ну хоть не победой в вов — уже прогресс

Ответить

Садовый Мурод

1
Ответить

Следующий хичхакер

1

Ебать морда широкая у этого бывшего губернатора Мордовии.

Ответить

Садовый Мурод

Следующий
1

есть к чему стремиться

Ответить

Руслан Астратов

Садовый
2

Глядя на фото, возникает ощущение, что этот чувак сейчас взорвётся и образует новую вселенную 

Ответить

Litnikov Danil

Садовый
0

Это тот кому надо дорогу давать?

Ответить

Nikolay Kapustin

Следующий
0

У него прозвище собакевич

Ответить

rossoshmap

1

Сначала подумал, что Додон просит разрешение уйти

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Вы про кого? В России нет главы Мордовии

Ответить

alexferman

A
1

И Мордовии никогда не было

Ответить

Богдан Мамаев

0

Ещё чуть-чуть и взорвется

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Все правильно. Владимир Владимирович даёт дорогу себе. Он еще молод

Ответить

Отечественный дебаркадер

0

Цитаты Волков 

Ответить

Igor Ivanov

0

Ого, какой. На массе? 

Ответить

Roma Dmitriev

0

порвался

Ответить

Привычный нос

Roma
0

Жаль 

Ответить

Shenmue

0

Больше ему не съесть

Ответить

Алексей Астафьев

0

>дорога молодым

Ответить

John Doe

0

Может, накосячил сильно и решил свалить, красиво всё обыграв? Например, обосрался с короновирусом и захотел оставить всё "молодым".

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Well Keynell

0

Ебать он гигантский какой

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Асрор

0

Губеры уже заебались и сами начали уходить.

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