Генпрокуратура потребовала задержать бывшего министра строительства Михаила Меня по делу о хищении. Совфед разрешил Материал редакции
Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.
Совет Федерации одобрил запрос Генпрокуратуры на задержание аудитора Счётной палаты и бывшего министра строительства Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 год, пишет РБК.
По словам генпрокурора, следствие уже получило доказательства его вины. Совфед единогласно разрешил задержание аудитора. Следственный комитет попросил назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал Мень «Интерфаксу».
Михаилу Меню 60 лет, он работает в Счётной палате с июня 2018 года. До этого пять лет занимал должность министра строительства и ЖКХ, но не вошёл в обновленный состав правительства после начала очередного президентского срока Путина. Президент предложил назначить его аудитором.
Частый космос
Для тебя, братка - рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя. .....
В голове не укладывается. Они же там все воры, вор обвинил вора и так далее. Или это они так ругаются?
Атомный будильник
Да хуй их пойми, еще блять и фамилию выбрали что бы внести больше путаницы
— Меня арестовали!
— Тебя? за что?
— Меня, а не меня!
— Кого??
— Меня, блять!
Покойный магнит
Спасибо, что придумал за меня
Не за Меня
Не в Меня!
Возможно не поделился с кем-то или кто-то себе звёздочку на погоны зарабатывает
Первоначальный Мурод
За посты в @Сломалось и @Улучшаем TJ.
Полный Орзэмэс
Хватит тегать епта
Первоначальный Мурод
Хорошо, @Орзэмэс Мирзов.
Комментарий удален
Комментарий удален
Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области
Откуда в Ивановской области такие деньги?
То есть с миллиардами мэра Томска всё ок
Не понял, Мень сенатор что ли? С чего Совфед даёт какое-то разрешение?
А, аудитор Счётной палаты. Странная схема какая-то, почему Совфед там что-то решает.
Потому что аудиторов назначают палаты парламента, они же снимают неприкосновенность.
Статья 39. Гарантии правового статуса членов Коллегии, инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты
1. Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к уголовной ответственности без согласия той палаты Федерального Собрания, которая их назначила на должность в Счетную палату.
41-ФЗ от 05.04.2013
Только не меня, только не меня ...
Только не в меня, только не в меня
Ебааа, тут шутят взрослые дядьки. Шел бы ты отсюда, пентюх
Ебаа ты панч выдал, ухожу
Дуй отсюда, чепушок
Ты мне не хозяин, я не вижу кольца на этом пальце
И так каждый раз, так и хожу в девках
Другое дело, а теперь принеси мне пива, чепушок
ебать, теже, всё нормально?
@Орзэмэс Мирзов у вас походу лайн врепинг сломался
Заходит как-то влагопрочный карто в свинарник и чувствует себя как дома
"Не меняй на не меня… меня… не меняй!" - ответили строчкой песни Мары в Генпрокуратуре
Ну если посмотреть какая Ивановская область была раньше, то понятно почему, из-за таких вот людей. Сейчас там куда лучше
в хищении 700 миллионов рублей из бюджета
По словам генпрокурора, следствие уже получило доказательства его вины
Следственный комитет попросил назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Наказали, так наказали! Не репост же в интернете, чтобы на бутылку сажать
«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал Мень
Ему вообще пох