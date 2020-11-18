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Ольга Щербинина
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Генпрокуратура потребовала задержать бывшего министра строительства Михаила Меня по делу о хищении. Совфед разрешил Материал редакции

Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

61 комментарий
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Совет Федерации одобрил запрос Генпрокуратуры на задержание аудитора Счётной палаты и бывшего министра строительства Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 год, пишет РБК.

По словам генпрокурора, следствие уже получило доказательства его вины. Совфед единогласно разрешил задержание аудитора. Следственный комитет попросил назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал Мень «Интерфаксу».

Михаилу Меню 60 лет, он работает в Счётной палате с июня 2018 года. До этого пять лет занимал должность министра строительства и ЖКХ, но не вошёл в обновленный состав правительства после начала очередного президентского срока Путина. Президент предложил назначить его аудитором.

#новости

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61 комментарий
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Отечественный дебаркадер

19

Прокуратура потребовала задержать

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Частый космос

Отечественный
0

Для тебя, братка - рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя.  .....

Ответить

Rodion Kutsaev

5

В голове не укладывается. Они же там все воры, вор обвинил вора и так далее. Или это они так ругаются?

Ответить

Атомный будильник

Rodion
8

Да хуй их пойми, еще блять и фамилию выбрали что бы внести больше путаницы 

Ответить

alexferman

Атомный
8

— Меня арестовали!
— Тебя? за что?
— Меня, а не меня!
— Кого??
— Меня, блять!

Ответить

Покойный магнит

alexferman
1

Спасибо, что придумал за меня

Ответить

Покойный магнит

Покойный
1

Не за Меня

Ответить

Куколдиш Гамбино

Покойный
1

Не в Меня!

Ответить

Покойный магнит

Куколдиш
1

Ну разок можно

Ответить

Покойный магнит

Покойный
0

Иди на хуй

Ответить

Закомплексованная Душа

Rodion
1

Возможно не поделился с кем-то или кто-то себе звёздочку на погоны зарабатывает

Ответить

Садовый Мурод

7

нахуя меня задерживать???

Ответить

Первоначальный Мурод

Садовый
0

За посты в @Сломалось и @Улучшаем TJ.

Ответить

Полный Орзэмэс

Первоначальный
6

Хватит тегать епта 

Ответить

Первоначальный Мурод

Полный
0

Хорошо, @Орзэмэс Мирзов.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Зелибоба

6

Михаила Меня и Михаила Тебя

Ответить

rossoshmap

0

Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области

Откуда в Ивановской области такие деньги?

Ответить

Обыкновенный пёс_анон

rossoshmap
9

А их там и нет, по выясненным причинам.

Ответить

Максим Шпилёв

rossoshmap
0

То есть с миллиардами мэра Томска всё ок

Ответить

rossoshmap

Максим
0

Ну ему нужно

Ответить

Гуманитарный утюг

3

Ломай Меня полностью

Ответить

Куколдиш Гамбино

3

Похуй, главное чтобы это Меня не коснулось.

Ответить

alexferman

0

Не понял, Мень сенатор что ли? С чего Совфед даёт какое-то разрешение?

Ответить

Мамин динозавр

alexferman
6

Раскороновали на сходке

Ответить

alexferman

alexferman
0

А, аудитор Счётной палаты. Странная схема какая-то, почему Совфед там что-то решает.

Ответить

Садовый Мурод

alexferman
7

странная схема

россия

всё сходится

Ответить

Кристобаль Фейра

alexferman
1

Потому что аудиторов назначают палаты парламента, они же снимают неприкосновенность.

Ответить

Кристобаль Фейра

Кристобаль
1

Статья 39. Гарантии правового статуса членов Коллегии, инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты

 

1. Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к уголовной ответственности без согласия той палаты Федерального Собрания, которая их назначила на должность в Счетную палату.

41-ФЗ от 05.04.2013

Ответить

Скелет Лучник

Кристобаль
0

Это что, статья из ФЗ?? Уйди, не позорься

Ответить

rossoshmap

2

Только не меня, только не меня ...

Ответить

Зелибоба

rossoshmap
0

Только не в меня, только не в меня 

Ответить

rossoshmap

Зелибоба
0

А в кого?

Ответить

Зелибоба

rossoshmap
2

в Меня

Ответить

Российский будильник

2

сезон каламбуров объявляется открытым

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Perosnal Trashcan

2

Выбери Меня, выбери Меня, птица счастья завтрашнего дня..

Ответить

Организационный волк

2

ой, смотрите, у нас тут в комментариях выпуск кривого зеркала снимают?

Ответить

Perosnal Trashcan

Организационный
0

Ебааа, тут шутят взрослые дядьки. Шел бы ты отсюда, пентюх

Ответить

Организационный волк

Perosnal
0

Ебаа ты панч выдал, ухожу

Ответить

Perosnal Trashcan

Организационный
0

Панч, ебаааа

Ответить

Perosnal Trashcan

Организационный
0

Дуй отсюда, чепушок

Ответить

Организационный волк

Perosnal
0

Ты мне не хозяин, я не вижу кольца на этом пальце

Ответить

Perosnal

Организ…
0

Да ты чего, я же несерьезно

Ответить

Организационный

Perosnal
0

И так каждый раз, так и хожу в девках

Ответить

Perosnal

Организ…
0

О, шуточки дедовского уровня, ты всё-таки не просто так сюда зашёл, мое почтение

Ответить

Организационный

Perosnal
0

Другое дело, а теперь принеси мне пива, чепушок

Ответить

Perosnal

Организ…
0

Сына, отец сегодня не в духе, шел бы ты, в бейсбол поиграл что ли

Ответить

Организационный

Perosnal
0

готовь шары, батя

Ответить

Perosnal

Организ…
0

Мои шары отполированы и готовы к игре

Ответить

Александр Ярви

Perosnal
0
Ответить

A big purple banana 🍆

2

ебать, теже, всё нормально?

Ответить

Vladislav Donets

A
0
Ответить

A big purple banana 🍆

Vladislav
0

@Орзэмэс Мирзов у вас походу лайн врепинг сломался

Ответить

Vladislav Donets

A
0
Ответить

Предстоящий волк

1

В комментариях шутки про меня

Ответить

A big purple banana 🍆

Предстоящий
0

Заходит как-то влагопрочный карто в свинарник и чувствует себя как дома

Ответить

1 2

0

"Не меняй на не меня… меня… не меняй!" - ответили строчкой песни Мары в Генпрокуратуре

Ответить

Mikhail Manuylov

0

Только не в Меня

Ответить

Zero-one-one

0

Ну если посмотреть какая Ивановская область была раньше, то понятно почему, из-за таких вот людей. Сейчас там куда лучше

Ответить

Максим Шпилёв

0

в хищении 700 миллионов рублей из бюджета

По словам генпрокурора, следствие уже получило доказательства его вины

Следственный комитет попросил назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Наказали, так наказали! Не репост же в интернете, чтобы на бутылку сажать

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал Мень

Ему вообще пох

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ouxen

0

кому то дорогу перешел

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Дмитрий Алексеевич

0

А у Меня во дворе ходит следак из СК

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