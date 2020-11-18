Датский министр уволился после указа убить норок из-за Covid-19. Он не мог требовать этого, так как закон ещё не принят Материал редакции
Законопроект об убийстве животных внесли уже после того, как 2,5 миллиона голов истребили.
Министр по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен подал заявление об отставке, говорится на сайте Министерства окружающей среды и продовольствия. Это произошло после скандала из-за требования убить всех норок в стране после обнаруженной у них мутации коронавируса.
Министерство ответственно за рассылку писем норковым фермам с требованием уничтожить животных, однако через несколько дней выяснилось, что у правительства не было юридических полномочий для таких требований. Сначала власти страны должны были принять законопроект об этом.
10 ноября, когда в Дании уже убили около 2,5 миллиона голов, Йенсен признал ошибку ведомства, извинился за неё и потребовал отчёт, заявив: «После, к сожалению, запутанного начала надо разобраться во всём». Он сказал, что ответственен за произошедшее, однако по-прежнему считает опасным разведение норок в сложившихся обстоятельствах. Извинения также принесла премьер-министр страны Метте Фредериксен. Законопроект к тому времени уже внесли в парламент.
В сообщении министерства также отмечается, что ведомство критиковали за выбранную стратегию по борьбе с распространением коронавируса на норковых фермах. Йенсен сказал, что предпринимаемые с июня меры основаны на медицинских и ветеринарных рекомендациях, а единственной задачей было остановить заражение норки коронавирусом и передачу инфекции от животных. Йенсен добавил, что у него не осталось необходимой поддержки в правительстве, из-за чего он объявил об отставке.
Правительство Дании обнаружило у норок мутировавшую версию коронавируса, которой они заразили людей, и 4 ноября объявило о необходимости убить животных. В стране работают более 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 миллионов норок. TV2 со ссылкой на ветеринарную и продовольственную администрацию Дании сообщал, что к 9 ноября в стране уничтожено около 2,5 миллиона норок.
Извините, но где Гринпис на катерах?
Государство то против.... а вот бояри из областей ахуели.
Хмммм, то есть он уволился из-за того, что благодаря нему замочили 2,5 МИЛЛИОНА норок?!!!!! Он просто уволился?!!!!
Гражданский Валера
уволился из-за выпуска приказа об убийстве норок раньше закона об убийстве норок (который все равно примут).
норкам в любом случае крышка(
Совет Федерации разрешил Путину отправить российских военных в Карабах. Они находятся там уже неделю