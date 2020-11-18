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Алексей Боржонов
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Датский министр уволился после указа убить норок из-за Covid-19. Он не мог требовать этого, так как закон ещё не принят Материал редакции

Законопроект об убийстве животных внесли уже после того, как 2,5 миллиона голов истребили.

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Могенс Йенсен Фото с сайта Министерства окружающей среды

Министр по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен подал заявление об отставке, говорится на сайте Министерства окружающей среды и продовольствия. Это произошло после скандала из-за требования убить всех норок в стране после обнаруженной у них мутации коронавируса.

Министерство ответственно за рассылку писем норковым фермам с требованием уничтожить животных, однако через несколько дней выяснилось, что у правительства не было юридических полномочий для таких требований. Сначала власти страны должны были принять законопроект об этом.

10 ноября, когда в Дании уже убили около 2,5 миллиона голов, Йенсен признал ошибку ведомства, извинился за неё и потребовал отчёт, заявив: «После, к сожалению, запутанного начала надо разобраться во всём». Он сказал, что ответственен за произошедшее, однако по-прежнему считает опасным разведение норок в сложившихся обстоятельствах. Извинения также принесла премьер-министр страны Метте Фредериксен. Законопроект к тому времени уже внесли в парламент.

В сообщении министерства также отмечается, что ведомство критиковали за выбранную стратегию по борьбе с распространением коронавируса на норковых фермах. Йенсен сказал, что предпринимаемые с июня меры основаны на медицинских и ветеринарных рекомендациях, а единственной задачей было остановить заражение норки коронавирусом и передачу инфекции от животных. Йенсен добавил, что у него не осталось необходимой поддержки в правительстве, из-за чего он объявил об отставке.

Правительство Дании обнаружило у норок мутировавшую версию коронавируса, которой они заразили людей, и 4 ноября объявило о необходимости убить животных. В стране работают более 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 миллионов норок. TV2 со ссылкой на ветеринарную и продовольственную администрацию Дании сообщал, что к 9 ноября в стране уничтожено около 2,5 миллиона норок.

#новости #животные #дания

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20 комментариев
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rossoshmap

7

Извините, но где Гринпис на катерах?

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André

rossoshmap
5

Там, где есть реальные деньги и выгода для Гринпис. 

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Первоначальный Мурод

rossoshmap
3

Катаются по нефтяному пятну в океане.

Ответить

Частый космос

5

Зачем фейки распространяете навальнята??? Он получил на лапу и решил свалить куда подальше. Я в ваши слова не верю.

Ответить

bor_vn

Частый
4

При чем свалил в Америку, наверно!
В Россию коррупционеры не едут, потому что знают - наше государство ПРОТИВ коррупции!

Ответить

Частый космос

bor_vn
1

Государство то против.... а вот бояри из областей ахуели.

Ответить

bor_vn

Частый
2

Ничего, еще чуть-чуть и дожмем! 

Ответить

Частый космос

bor_vn
1

Победа будет за нами! Враг будет разбит!

Ответить

bor_vn

bor_vn
0

а еще потому что у нас инфраструктура только в москве, с экологией не очень, на англицком люди не говорят

Ответить

Виктория Кириенко

Частый
0

Сильно сказано, NATO Liberator Soldier)

Ответить

Виктория Кириенко

–3

Хмммм, то есть он уволился из-за того, что благодаря нему замочили 2,5 МИЛЛИОНА норок?!!!!! Он просто уволился?!!!!

Ответить

André

Виктория
1

А что ему нужно сделать?

Ответить

rossoshmap

André
1

Стать репером-сутенером

Ответить

Виктория Кириенко

André
1

Ну, не знаю, например привлечь к уголовной ответственности

Ответить

Частый космос

André
0

Станцевать яблочко

Ответить

Жабка

Виктория
1

Их бы так и так замочили, он уволился потому, что нарушил процедуры. Возможно миру стоит быть благодарным, что норок замочили быстро и не ждали всех решений ..кто знает

Ответить

Гражданский Валера

Виктория
0

уволился из-за выпуска приказа об убийстве норок раньше закона об убийстве норок (который все равно примут).
норкам в любом случае крышка(

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Виктория Кириенко

Гражданский
0

Ааааа, окей, видимо я чего-то недопоняла.

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Мамин динозавр

0

Лох

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Максим Шпилёв

0

Совет Федерации разрешил Путину отправить российских военных в Карабах. Они находятся там уже неделю

https://tjournal.ru/news/237276

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