Pfizer рассказала об эффективности своей вакцины от Covid-19 в 95%. Её планируют зарегистрировать в США в ближайшие дни Материал редакции
Компания не обнаружила у добровольцев серьёзных побочных эффектов после применения вакцины.
Американская компания Pfizer заявила, что результаты продолжающегося исследования вакцины против коронавируса показали её эффективность на 95%. Там отметили, что вакцина защищает пожилых людей, наиболее подверженных риску смерти от Covid-19, пишет AP.
Объявление сделали чуть больше чем через неделю после того, как Pfizer впервые обнародовала предварительные результаты исследования. Компания готовится в течение нескольких дней официально попросить регулирующие органы США разрешить экстренное использование вакцины.
Первоначально Pfizer оценила эффективность своей вакцины, разработанной совместно с немецким партнёром BioNTech, более чем на 90%. Согласно новым данным, компания изучила 170 случаев заражения и выявила, что только восемь из них произошли у добровольцев, которые получили настоящую вакцину, а не плацебо.
Компания ещё не обнародовала подробные данные о своём исследовании, а результаты не анализировали независимые эксперты. Pfizer заявила, что её вакцина эффективна более чем на 94% у людей старше 65 лет, хотя неясно, как компания определяла эффективность в этой возрастной категории.
Pfizer заявила, что теперь у неё есть данные о безопасности вакцины, необходимые для получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Компания уточнила, что о серьёзных побочных эффектах вакцины информации нет. Наиболее распространённой проблемой была усталость после второй дозы вакцины. Это затронуло около 4% участников.
В исследовании приняли участие почти 44 тысячи человек в США и пяти других странах. Pfizer и BioNTech заявили, что они планируют произвести до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году. По словам представителя компании, Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины в России после получения необходимых данных результатов клинических исследований.
17 ноября американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%. Она планирует произвести до 20 миллионов доз вакцины до конца года, которые можно будет отправить в США.
Российские производители: Христом Богом просим, занизьте процент, а то на Спутнике 146% напишем!
Щас бы от обычной простуды колоть непроверенные прививки.
Я уже переболел и никакой разницы между простудой и коронавирусом не заметил.
Не зря писали, что после ковида IQ снижается.
Отсутствие запахов и одышка это обычная простуда? Ну ебать теперь
справедливости ради стоит сказать, что отсутствие запахов/одышка действительно может быть присуща бронхиту или гриппу. только тот дурак в комментарии отрицает опасность ковида, и это полный дебилизм
У меня иногда при простуде пропадают запахи. Даже если нос не забит и дышит свободно. В первый день-два после заболевания (когда температура высокая).
и одышка
При любом заболевании, которое связано с воспалением горла и носа, лол. Попробуй, болея простудой, пробежать хотя бы 500 метров
Что не отменяет ковида, конечно же. Просто странно утверждать, что это симптомы ковида
Вау, а сотни людей, что переполнили больницы с ИВЛ просто простудой заразились?))
Просторный американец
Если поднять безумную панику в медиа и заставлять людей с обычной простудой бежать в больничку, а потом насильно пихать их под ИВЛ - конечно больницы переполнятся.
Спортивный татарин
Кого насильно пихают на ИВЛ? Где такое происходит, расскажи
Скажу вам по секрету — под ИВЛ кладут, когда человек уже без сознания. И то — не всех (потому что на всех тупо не хватает аппаратов). Я могу чего-то не знать, но люди без сознания обычно не особо сопротивляются, и вряд ли их приходится «насильно пихать».
Челу просто повезло без серьёзных симптомов переболеть и теперь он экстраполирует на этом
Я человек. У меня есть пенис. Вывод: у всех людей есть пенисы.
Просторный американец
А другим челам просто не повезло без серьёзных симптомов переболеть и теперь они экстраполируют на этом?
Блять, почему вы живёте со мной в одно время а
Можно спросить, а как работает привика от простуды?.. И как давно она появилась? Просто, если мне не изменяет память, простуду могут вызывать десятки самых разных факторов, и как от них от всех может быть одна прививка???
Может, я не заметил, но на ТЖ не писали, что Pfizer тут скорее маркетинг и масштабирование производства, разработка была сделана стартапом и довольно интересным. Он, конечно, упомянут, но возможно стоило осветить его немного шире:
Проект «Скорость света»: как потомки турецких мигрантов создали стартап BionNTech и вместе с Pfizer сделали вакцину от ковида
Возможно вы слышали о новой вакцине от ковида, которую разработала компания Pfizer. На третьей фазе клинических испытаний эта вакцина показала более чем 90-процентную эффективность.
Но саму вакцину сделал немецкий стартап BioNTech. Его основала семейная пара из Турции: Угур Шахин и Озлем Туречи.
Отец Угура приехал в Германию и начал работать на завод Ford в Кельне. Перевез семью. Много работал, чтобы сын смог поступить на медицинский факультет Кёльнского университета.
Отец Туречи был врачом. Он приехал из Стамбула, чтобы работать хирургом в небольшой католической больнице. Сама Туречи мечтала стать монахиней, ухаживающей за больными. Но когда выросла, выбрала карьеру светского врача и поступила в вуз.
Их первый медицинский стартап Ganymed Pharmaceuticals был впоследствии продан японской фармацевтической компании Astellas Pharma за 1,48 млрд евро.
Они организовали второй стартап BioNTech. Вложили в него практически все деньги, полученные ими от японцев — более $1 млрд. Компания была убыточной все 12 лет своего существования. А потом, технология, придуманная выходцами из Турции, оказалась очень эффективной при разработке вакцины от ковида.
капитализация BioNTech взлетела и сейчас составляет около $25 млрд. Для сравнения – немецкая авиакомпания Lufthansa стоит почти впятеро дешевле.
В прошлом году в Германии было 605 000 стартапов, у основателей 160 000 из них иностранное происхождение. Каждый четвертый стартап открыт мигрантом или потомком мигрантов.
Шахин и Туречи еще занимались иммунотерапией рака. Я просто не могу перестать охуевать с того, какие эти ребята мощные.
Продажа предыдущего стартапа за 1,5 млрд как бы говорит о многом. А то, что они вложили все деньги в следующий стартап, который теперь стоит 25 млрд это полностью подтверждает. Занятный контраст с Theranos, например, насколько по-разному бывает.
Быть убыточным 12 лет, а потом увеличить капитализацию с миллиарда в 25 раз. Жесть.
Спортивный татарин
Вроде весь биотех такой, типа очень долгие пайплайны разработки препаратов у них, годами испытания только идут
Есть же ещё одна компания, у которой вакцина дольше хранится.
Так тут вопрос доверия, больше веришь этой компании чем спутнику
Пока ни одна из трёх вакцин не испытана нормально в полевых условиях, поэтому не стоит доверять в принципе.
Серьезно, подростки о таком спорят? Никогда вот не был свидетелем такого спора.
Именно "подростки во дворе" в выражении? А, понял, наверное это из вашего личного употребления.
Пока что это такие же громкие заявления без пруфов.
Но есть мнение, что если Спутник будет недостаточно эффективен или иметь побочки, производитель не признает этого.
Не по-пацански в РФ заднюю давать и признавать ошибки.
Пошла борьба за проценты эффективности
Как только вариантов станет 2-3 — начнут, разумеется. Тот случай, когда законы рынка очень кстати. :)))
99,99%
Ура, скоро эффективность нашей вакцины возрастет до 97%
Удаляет 99 и 9 процентов всех известных вирусов!
Конечно, шутки про у кого больше процентов очень смешные, но нужно не забывать, что оценка эффективности сильно зависит от методологии подсчета. К примеру BioNTech vs Moderna:
"There are also some differences in the ways that the clinical trials were set up that make cross-trial comparisons of efficacy difficult. For instance, Pfizer and BioNTech's study started counting COVID-19 cases one week after the second dose of the vaccine while Moderna started counting two weeks after the second dose. The difference could result in a few extra cases being counted by Pfizer and BioNTech if patients weren't fully protected during that second week."
И вся наука как-то так и работает, в пределах погрешности.
Согласно новым данным, компания изучила 170 случаев заражения и выявила, что только восемь из них произошли у добровольцев, которые получили настоящую вакцину, а не плацебо.
все поняли? Сколько из них было плацебо? сколько настоящих прививок?