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Ольга Щербинина
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Pfizer рассказала об эффективности своей вакцины от Covid-19 в 95%. Её планируют зарегистрировать в США в ближайшие дни Материал редакции

Компания не обнаружила у добровольцев серьёзных побочных эффектов после применения вакцины.

61 комментарий
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Американская компания Pfizer заявила, что результаты продолжающегося исследования вакцины против коронавируса показали её эффективность на 95%. Там отметили, что вакцина защищает пожилых людей, наиболее подверженных риску смерти от Covid-19, пишет AP.

Объявление сделали чуть больше чем через неделю после того, как Pfizer впервые обнародовала предварительные результаты исследования. Компания готовится в течение нескольких дней официально попросить регулирующие органы США разрешить экстренное использование вакцины.

Первоначально Pfizer оценила эффективность своей вакцины, разработанной совместно с немецким партнёром BioNTech, более чем на 90%. Согласно новым данным, компания изучила 170 случаев заражения и выявила, что только восемь из них произошли у добровольцев, которые получили настоящую вакцину, а не плацебо.

Компания ещё не обнародовала подробные данные о своём исследовании, а результаты не анализировали независимые эксперты. Pfizer заявила, что её вакцина эффективна более чем на 94% у людей старше 65 лет, хотя неясно, как компания определяла эффективность в этой возрастной категории.

Pfizer заявила, что теперь у неё есть данные о безопасности вакцины, необходимые для получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Компания уточнила, что о серьёзных побочных эффектах вакцины информации нет. Наиболее распространённой проблемой была усталость после второй дозы вакцины. Это затронуло около 4% участников.

В исследовании приняли участие почти 44 тысячи человек в США и пяти других странах. Pfizer и BioNTech заявили, что они планируют произвести до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году. По словам представителя компании, Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины в России после получения необходимых данных результатов клинических исследований.

17 ноября американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%. Она планирует произвести до 20 миллионов доз вакцины до конца года, которые можно будет отправить в США.

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#новости #covid19 #вакцинаотcovid19

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61 комментарий
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Dra

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Российские производители: Христом Богом просим, занизьте процент, а то на Спутнике 146% напишем!

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Ваша Закладко

Dra
0

никто: 
совсем никто: 92 
некто пфайзер: 95 
сидзыньпиньские врачи: 98,5 

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YeezySpace

–58

Щас бы от обычной простуды колоть непроверенные прививки.
Я уже переболел и никакой разницы между простудой и коронавирусом не заметил.

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Alex Macher

YeezySpace
62

Не зря писали, что после ковида IQ снижается.

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Куколдиш Гамбино

Alex
1

На ТЖ не сильно заметно.

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IO

YeezySpace
10

Отсутствие запахов и одышка это обычная простуда? Ну ебать теперь

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Savage Steel

IO
5
Ответить

the art of гепард

IO
1

справедливости ради стоит сказать, что отсутствие запахов/одышка действительно может быть присуща бронхиту или гриппу. только тот дурак в комментарии отрицает опасность ковида, и это полный дебилизм

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Рыжий

IO
0

У меня иногда при простуде пропадают запахи. Даже если нос не забит и дышит свободно. В первый день-два после заболевания (когда температура высокая). 
 и одышка

При любом заболевании, которое связано с воспалением горла и носа, лол. Попробуй, болея простудой, пробежать хотя бы 500 метров
Что не отменяет ковида, конечно же. Просто странно утверждать, что это симптомы ковида

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Валентин Жетонофф

YeezySpace
7

Вау, а сотни людей, что переполнили больницы с ИВЛ просто простудой заразились?)) 

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Просторный американец

Валентин
–8

Если поднять безумную панику в медиа и заставлять людей с обычной простудой бежать в больничку, а потом насильно пихать их под ИВЛ - конечно больницы переполнятся.

Ответить

Спортивный татарин

Просторный
6

Кого насильно пихают на ИВЛ? Где такое происходит, расскажи

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Alexander Personazhe

Просторный
0

Скажу вам по секрету — под ИВЛ кладут, когда человек уже без сознания. И то — не всех (потому что на всех тупо не хватает аппаратов). Я могу чего-то не знать, но люди без сознания обычно не особо сопротивляются, и вряд ли их приходится «насильно пихать».

Ответить

Houtarou Oreki

YeezySpace
5

Челу просто повезло без серьёзных симптомов переболеть и теперь он экстраполирует на этом

Ответить

Alexander Personazhe

Houtarou
1

Я человек. У меня есть пенис. Вывод: у всех людей есть пенисы.

Ответить

Просторный американец

Houtarou
–4

А другим челам просто не повезло без серьёзных симптомов переболеть и теперь они экстраполируют на этом?

Ответить

Алексей Селезнев

YeezySpace
3

Блять, почему вы живёте со мной в одно время а 

Ответить

Alexander Personazhe

Алексей
1

Человек, может, забыл часы перевести...

Ответить

Alexander Personazhe

YeezySpace
2

Можно спросить, а как работает привика от простуды?.. И как давно она появилась? Просто, если мне не изменяет память, простуду могут вызывать десятки самых разных факторов, и как от них от всех может быть одна прививка???

Ответить

Владимир Филатов

YeezySpace
1

Это не простуда 

Ответить

Мамин динозавр

YeezySpace
1

Надо просто верить в Аллаха

Ответить

Дмитрий Григорьев

13

Может, я не заметил, но на ТЖ не писали, что Pfizer тут скорее маркетинг и масштабирование производства, разработка была сделана стартапом и довольно интересным. Он, конечно, упомянут, но возможно стоило осветить его немного шире:

Проект «Скорость света»: как потомки турецких мигрантов создали стартап BionNTech и вместе с Pfizer сделали вакцину от ковида

Возможно вы слышали о новой вакцине от ковида, которую разработала компания Pfizer. На третьей фазе клинических испытаний эта вакцина показала более чем 90-процентную эффективность.

Но саму вакцину сделал немецкий стартап BioNTech. Его основала семейная пара из Турции: Угур Шахин и Озлем Туречи.

Отец Угура приехал в Германию и начал работать на завод Ford в Кельне. Перевез семью. Много работал, чтобы сын смог поступить на медицинский факультет Кёльнского университета.

Отец Туречи был врачом. Он приехал из Стамбула, чтобы работать хирургом в небольшой католической больнице. ⁠Сама Туречи ⁠мечтала стать монахиней, ухаживающей за больными. ⁠Но когда выросла, выбрала карьеру светского врача и поступила в вуз.

Их первый медицинский стартап Ganymed Pharmaceuticals был впоследствии продан японской фармацевтической компании Astellas Pharma за 1,48 млрд евро.

Они организовали второй стартап BioNTech. Вложили в него практически все деньги, полученные ими от японцев — более $1 млрд. Компания была убыточной все 12 лет своего существования. А потом, технология, придуманная выходцами из Турции, оказалась очень эффективной при разработке вакцины от ковида.

капитализация BioNTech взлетела и сейчас составляет около $25 млрд. Для сравнения – немецкая авиакомпания Lufthansa стоит почти впятеро дешевле.

В прошлом году в Германии было 605 000 стартапов, у основателей 160 000 из них иностранное происхождение. Каждый четвертый стартап открыт мигрантом или потомком мигрантов.

https://republic.ru/posts/98567

Ответить

van der Pusch

Дмитрий
2

Шахин и Туречи еще занимались иммунотерапией рака. Я просто не могу перестать охуевать с того, какие эти ребята мощные.

Ответить

Дмитрий Григорьев

van
1

Продажа предыдущего стартапа за 1,5 млрд как бы говорит о многом. А то, что они вложили все деньги в следующий стартап, который теперь стоит 25 млрд это полностью подтверждает. Занятный контраст с Theranos, например, насколько по-разному бывает. 

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
0

Быть убыточным 12 лет, а потом увеличить капитализацию с миллиарда в 25 раз. Жесть.

Ответить

Спортивный татарин

Kir
1

Вроде весь биотех такой, типа очень долгие пайплайны разработки препаратов у них, годами испытания только идут

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
0

Есть же ещё одна компания, у которой вакцина дольше хранится. 

Ответить

bor_vn

Владимир
1

Moderna?
И хранение при температуре в -20, а не в -70, как у Pfizer.

Ответить

Владимир Филатов

bor_vn
0

Вот именно. 

Ответить

Гражданский Денис

5

Если бы так спутник ловко проценты менял в течение недели, тут бы такой вой был

Ответить

Алексей Селезнев

Гражданский
1

Так тут вопрос доверия, больше веришь этой компании чем спутнику 

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
0

Пока ни одна из трёх вакцин не испытана нормально в полевых условиях, поэтому не стоит доверять в принципе. 

Ответить

Masha Kovalyova

Гражданский
0

Поменяют вот-вот, засекай время

Ответить

Прочный якорь

4

Все это жонглирование цифрами напоминает ситуацию, когда подростки во дворе спорят у кого член длиннее.

Ответить

Eugene Panfilov

Прочный
3

Прямо как в любом другом примере конкуренции

Ответить

Ху Эмай

Прочный
0

Ясно же, что у Пфайзера

Ответить

Anton Gerasimov

Прочный
0

Серьезно, подростки о таком спорят? Никогда вот не был свидетелем такого спора.

Ответить

bor_vn

Anton
0

Никто не спорит.
Просто выражение такое.

Ответить

Anton Gerasimov

bor_vn
0

Именно "подростки во дворе" в выражении? А, понял, наверное это из вашего личного употребления.

Ответить

Несчастный Артем

Прочный
0

У меня 25

Ответить

Рыбный огонь

2

О, ну всё, на благословенном западе, в сердце мировой демократии сделали любую вакцину и наши либералы отключают критическое мышление и готовы её себе во все щели заебашить. Забавно.

Ответить

Дмитрий Тихонов

Рыбный
1

Пока что это такие же громкие заявления без пруфов.

Но есть мнение, что если Спутник будет недостаточно эффективен или иметь побочки, производитель не признает этого.

Не по-пацански в РФ заднюю давать и признавать ошибки.

Ответить

Первоначальный Мурод

2

Ура, через пару месяцев можно будет из дома выйти.

Ответить

Владимир Филатов

Первоначальный
5

Если 12 - пара, то ладно 

Ответить

Просторный американец

Первоначальный
3
Ответить

Люц Шнайдер

2

Пошла борьба за проценты эффективности 

Ответить

bor_vn

Люц
0

Надеюсь, что потом начнут соревноваться - у кого дешевле.

Ответить

Alexander Personazhe

bor_vn
0

Как только вариантов станет 2-3 — начнут, разумеется. Тот случай, когда законы рынка очень кстати. :)))

Ответить

rossoshmap

2

99,99%

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

годовых

Ответить

Экономический Никита

1

Пошли меряться своими вакцинами

Ответить

Дмитрий Федотов

1

Ура, скоро эффективность нашей вакцины возрастет до 97%

Ответить

Alexander Personazhe

Дмитрий
0

Со 146% до 97% — это не возрастёт, это упадёт.

Ответить

Илья Ерохин

0

Удаляет 99 и 9 процентов всех известных вирусов!

Ответить

Спортивный татарин

Илья
1

Наповал

Ответить

Shenmue

0

Ну вот же красавчики! 
In God We Trust

Ответить

Егор Сорокин

0

Заебали со своей фаллометрией.

Ответить

Anton Ponomarev

0

Ждём "Спутник VI"

Ответить

Куколдиш Гамбино

0

Ну всё, мы спасены

Ответить

van der Pusch

0

Конечно, шутки про у кого больше процентов очень смешные, но нужно не забывать, что оценка эффективности сильно зависит от методологии подсчета. К примеру BioNTech vs Moderna:

"There are also some differences in the ways that the clinical trials were set up that make cross-trial comparisons of efficacy difficult. For instance, Pfizer and BioNTech's study started counting COVID-19 cases one week after the second dose of the vaccine while Moderna started counting two weeks after the second dose. The difference could result in a few extra cases being counted by Pfizer and BioNTech if patients weren't fully protected during that second week."

И вся наука как-то так и работает, в пределах погрешности.

Ответить

Elect Freak

0

  Согласно новым данным, компания изучила 170 случаев заражения и выявила, что только восемь из них произошли у добровольцев, которые получили настоящую вакцину, а не плацебо.

все поняли? Сколько из них было плацебо? сколько настоящих прививок?

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