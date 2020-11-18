Авторы законопроекта считают, что эти силы бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия.

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Группа парламентариев во главе с членом Совета Федерации Андреем Климовым внесла в Госдуму законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность». Документ опубликован на сайте парламента.

Законопроект предполагает запрет использования такой деятельности без согласования с властями. Так школьников и студентов хотят оградить от «антироссийских сил». По мнению авторов документа, они «бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия, в том числе направленные на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

Документ также запрещает использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». За подобные действия преподавателей смогут уволить.

Авторы законопроекта считают, что он поможет распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия и социально значимых сведений. Это должно способствовать созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности и формированию активной гражданской позиции.

Под просветительской деятельностью в документе понимают «осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок» для профессионального, творческого или интеллектуального развития.