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Ольга Щербинина
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В Госдуме предложили согласовывать просветительскую деятельность с властями для защиты детей от «антироссийских сил» Материал редакции

Авторы законопроекта считают, что эти силы бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия.

54 комментария
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Группа парламентариев во главе с членом Совета Федерации Андреем Климовым внесла в Госдуму законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность». Документ опубликован на сайте парламента.

Законопроект предполагает запрет использования такой деятельности без согласования с властями. Так школьников и студентов хотят оградить от «антироссийских сил». По мнению авторов документа, они «бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия, в том числе направленные на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

Документ также запрещает использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». За подобные действия преподавателей смогут уволить.

Авторы законопроекта считают, что он поможет распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия и социально значимых сведений. Это должно способствовать созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности и формированию активной гражданской позиции.

Под просветительской деятельностью в документе понимают «осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок» для профессионального, творческого или интеллектуального развития.

#новости #образование #законы #госдума

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54 комментария
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Ваня Погост

13

они «бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия, в том числе направленные на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

Никто не справляется с этим лучше, чем нынешнее правительство и ЗАО РПЦ.

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Кофе

Ваня
0

не бухти пожалуйста, это тебе не европа

Ответить

ouxen

Ваня
0

монополия на пропаганду

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Dra

7

"Антироссийских сил" читай как "несогласие с властями"

Ответить

Кофе

Dra
0

там так и написано. россия = путин. ты что не видишь? может быть, ты ещё и украинец?

Ответить

Dra

Кофе
0

Дим, ты?

Ответить

Кофе

Dra
0

нет, меня зовут иначе

Ответить

Паша Красников

Кофе
0

Серёга, ты?

Ответить

Первоначальный Мурод

0

Без разрешения Большого Брата ничего нельзя.

Ответить

ouxen

Первоначальный
7
Ответить

Кофе

ouxen
1

похоже на россию

Ответить

ouxen

Кофе
0

это её герб

Ответить

Отечественный дебаркадер

2

Взвейтесь кострами синие ночи 

Ответить

ouxen

Отечественный
3

я вижу костры из книгг

Ответить

Кофе

ouxen
1

вижу расизм ставлю лайк

Ответить

Отечественный дебаркадер

ouxen
1

и снова третье сентября 

Ответить

ouxen

Отечественный
0

ты календарь переверни

Ответить

Отечественный дебаркадер

ouxen
0

полетели сквозь окна 

Ответить

Кофе

1

это правильно, потому что на том же тж очень большое влияние на российских детей оказывают лица казахской и украинской наружности

Ответить

Кофе

Кофе
0

как хорошо, что модераторы стали преследовать их чаще

Ответить

A big purple banana 🍆

Кофе
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

A
0

Я не знаю других имен Кофе

Ответить

Бесплатный ихтиандр

Кофе
0

Чей ты твинк?
Признавайся.
Орлов, ты?

Ответить

Кофе

Бесплатный
0

орлов после вчерашних набегов ещё спит

Ответить

A big purple banana 🍆

Кофе
0

@Вахтёр твинководство. Предположительно пипидастр

Ответить

Первоначальный Мурод

A
0

Это не пипидастр.

Ответить

Bad Mother

Первона…
1

хуже, чем пипидастр?

Ответить

Первоначальный

Bad
0

Да

Ответить

Кофе

Первона…
0

привет, а чем пипидастр был плох?

Ответить

A big purple

Кофе
0

украинец

Ответить

Кофе

A
1

за это нужно выписывать перманентный бан

Ответить

A big purple

Кофе
1

да

Ответить

Первоначальный

Кофе
0

Аккаунт свой продал за бутылку пива.

Ответить

Кофе

Первона…
0

во сколько бутылок пива оценишь мой аккаунт?

Ответить

Первоначальный

Кофе
0

1 пивная крышечка.

Ответить

A big purple

Кофе
0

на сколько сядешь

Ответить

Кофе

A
0

в россии пока только на одну сажают, но с новыми законами могут и две вместиться

Ответить

A big purple

Кофе
0

я вижу ты знаток российской политики, живешь там?

Ответить

A big purple

Первона…
0

это не стиль орлова, слишком много пиздит

Ответить

Первоначальный

A
0

Значит кто-то ещё, после вчерашнего бунта Вахтёр должен был волну банов провести.

Ответить

Zoid Q

1

Бля, а чем сейчас гордиться-то? Как мы печенегов когда-то въебали? Не приходит на ум никаких современных достижений РФ. А, точно, достижение номер 1: как проебать миллиарды на Сколково, достижение 2: завоевать Крым, достижение 3: всех наебать/разьебать и провернуть поправки в Конституцию, чтоб народ тихо и спокойно отсиделся дома. Давайте эти гордиться!) Урокт в школе введём — «Уроки гордости» будут называться.

Ответить

чеченская обезьяна

Zoid
0

А потом к 11 классу, бутылка шампанского со свистом будет пролетать

Ответить

Универсальный магнит

0

Это побочка от Спутника что ли? Эк их прорвало прям

Ответить

ouxen

Универсальный
2

спутником будут тебя колоть, а власть ждёт поставок файцера

Ответить

ouxen

0

но антироссийские силы заебок

Ответить

Bad Mother Fucker

0

ХОРОШО, СКРЕПНО

Ответить

конгруэ́нтный

0

Предлагаю согласовывать мою каждодневную дрочку 

Ответить

Паша Красников

конгруэ́нтный
0

Согласен

Ответить

Паша Красников

0

Климов - пнятненько

Ответить

Евгений Долгий

0

Ну должен же быть какой-то способ, чтобы унять этих ебанашек..

Ответить

badResistor

0

а учителя, попы и чиновники не проводят дискредитирующей деятельности?

Ответить

чеченская обезьяна

0

Антироссийские силы в кремле сидят, мамку их ебал жи

Ответить

Просторный американец

0

Вангую через несколько лет закон об обязательном анальном изнасиловании детей депутатами госдумы "для защиты детей от будущего изнасилования их солдатами НАТО".

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Мария Казакова

0

для защиты детей

Единственный способ защитить своего ребёнка в России 2020 - сделать аборт

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