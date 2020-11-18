олимпиада
В Госдуме предложили согласовывать просветительскую деятельность с властями для защиты детей от «антироссийских сил» Материал редакции
Авторы законопроекта считают, что эти силы бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия.
Группа парламентариев во главе с членом Совета Федерации Андреем Климовым внесла в Госдуму законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность». Документ опубликован на сайте парламента.
Законопроект предполагает запрет использования такой деятельности без согласования с властями. Так школьников и студентов хотят оградить от «антироссийских сил». По мнению авторов документа, они «бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия, в том числе направленные на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».
Документ также запрещает использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». За подобные действия преподавателей смогут уволить.
Авторы законопроекта считают, что он поможет распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия и социально значимых сведений. Это должно способствовать созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности и формированию активной гражданской позиции.
Под просветительской деятельностью в документе понимают «осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок» для профессионального, творческого или интеллектуального развития.
они «бесконтрольно реализуют в школьной и студенческой среде пропагандистские мероприятия, в том числе направленные на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».
Никто не справляется с этим лучше, чем нынешнее правительство и ЗАО РПЦ.
"Антироссийских сил" читай как "несогласие с властями"
я вижу костры из книгг
это правильно, потому что на том же тж очень большое влияние на российских детей оказывают лица казахской и украинской наружности
Бесплатный ихтиандр
Чей ты твинк?
Признавайся.
Орлов, ты?
орлов после вчерашних набегов ещё спит
@Вахтёр твинководство. Предположительно пипидастр
Первоначальный Мурод
Это не пипидастр.
хуже, чем пипидастр?
Первоначальный
Да
украинец
Аккаунт свой продал за бутылку пива.
на сколько сядешь
это не стиль орлова, слишком много пиздит
Первоначальный
Значит кто-то ещё, после вчерашнего бунта Вахтёр должен был волну банов провести.
Бля, а чем сейчас гордиться-то? Как мы печенегов когда-то въебали? Не приходит на ум никаких современных достижений РФ. А, точно, достижение номер 1: как проебать миллиарды на Сколково, достижение 2: завоевать Крым, достижение 3: всех наебать/разьебать и провернуть поправки в Конституцию, чтоб народ тихо и спокойно отсиделся дома. Давайте эти гордиться!) Урокт в школе введём — «Уроки гордости» будут называться.
А потом к 11 классу, бутылка шампанского со свистом будет пролетать
Предлагаю согласовывать мою каждодневную дрочку
для защиты детей
Единственный способ защитить своего ребёнка в России 2020 - сделать аборт