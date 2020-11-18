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Москва опустилась на 106-е место в рейтинге самых дорогих городов Economist. Первое место делят Цюрих, Париж и Гонконг Материал редакции
Российская столица потеряла 20 позиций после падения курса рубля.
Аналитики из Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовали рейтинг самых дорогих городов мира по состоянию на сентябрь 2020 года. Исследователи сравнили цены на 138 товаров и услуг, включая одежду, электронику и аренду жилья, в 133 городах. За исходное значение берётся стоимость жизни в Нью-Йорке, которая оценивается в 100 баллов. Остальные города сравниваются с этим значением, и так выстраивается рейтинг.
Лидерами рейтинга стали Цюрих, Париж и Гонконг. При этом Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом, а Гонконг сохранил лидерство. Также в топ-10 входят Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.
Москва в рейтинге опустилась на 20 позиций за 12 месяцев и теперь занимает 106-ю строчку. Она вместе с Рейкьявиком, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бангкоком возглавляет список городов, которые за прошедший год потеряли больше всего позиций в рейтинге. Аналитики оценили стоимость в Москве примерно в половину стоимости жизни в Нью-Йорке.
EIU указывает, что на опубликованный рейтинг повлияло изменение обменного курса валют к доллару США, в который пересчитываются цены на товары и услуги. Аналитики отмечают, что ослабление валюты «в целом» следовало за распространением коронавируса из Азии в Латинскую Америку, и потому к сентябрю, когда проходил опорос EIU, наиболее слабые валюты были в Америке, а в Западной Европе они были сильнее, что отражает рейтинг.
Также на цены повлияли проблемы с поставками в некоторых странах, а в Тегеране, который поднялся на 30 позиций в списке, цены резко выросли из-за санкций США против Ирана.
Аналитики отмечают, что цены больше всего выросли на табак и товары, связанные с досугом, в том числе бытовую электронику. Наиболее сильное падение цен зафиксировано у одежды. Жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы стала дешевле по сравнению с прошлым годом, а в Западной Европе — дороже. Би-би-си со ссылкой на члена EUI Упасану Дутт пишет, что в последние годы города Азии традиционно доминировали в рейтинге, но из-за пандемии ситуация изменилась.
Эксперты ожидают, что тенденции сохранятся до конца 2021 года, и экономика вряд ли вернётся допандемическим показателям до 2022 года.
2006-2009-1ое
https://gtmarket.ru/news/state/2008/07/24/17354
2010 4ое https://m.lenta.ru/news/2010/06/29/mercer/amp/
И тут понеслось )
И самое главное, хрен знает хорошо это или плохо.
Если у тебя зп привязана к доллару - хорошо. А если только к России - то плохо
404 на первой ссылке
Список городов, в которых не стоит жить
ты же в дойчленде? в мюнхене стоит?
я ни разу не была в мюнхене. знаю, что там очень дорого (справедливо для всей баварии), большие беды с жильем и куча странного народа. зато есть работа и горы относительно недалеко. короче хз.
в дойчланде топ - жить в небольших университетских городках на +-200к населения, которые не сильно далеко от большого города.
а че Берлин? Говорят топ за свои деньги
берлин - самый нищий из всех крупных городов. работы нормальной нет, одни стартапы. там круто жить, если ты молодой, творческий и любишь тусить. во всех остальных случаях - не очень. как и вообще в восточной германии.
Путин просто в ново-огарево уехал вот и опустилась (или Сечин улетел на яхте поплавать)
Теперь быть москвичом зашквар?
Не зашквар, а стыдно. А вот безработным москвички быть это зашквар. И лошье.