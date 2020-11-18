Российская столица потеряла 20 позиций после падения курса рубля.

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Аналитики из Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовали рейтинг самых дорогих городов мира по состоянию на сентябрь 2020 года. Исследователи сравнили цены на 138 товаров и услуг, включая одежду, электронику и аренду жилья, в 133 городах. За исходное значение берётся стоимость жизни в Нью-Йорке, которая оценивается в 100 баллов. Остальные города сравниваются с этим значением, и так выстраивается рейтинг.

Лидерами рейтинга стали Цюрих, Париж и Гонконг. При этом Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом, а Гонконг сохранил лидерство. Также в топ-10 входят Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Москва в рейтинге опустилась на 20 позиций за 12 месяцев и теперь занимает 106-ю строчку. Она вместе с Рейкьявиком, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бангкоком возглавляет список городов, которые за прошедший год потеряли больше всего позиций в рейтинге. Аналитики оценили стоимость в Москве примерно в половину стоимости жизни в Нью-Йорке.

EIU указывает, что на опубликованный рейтинг повлияло изменение обменного курса валют к доллару США, в который пересчитываются цены на товары и услуги. Аналитики отмечают, что ослабление валюты «в целом» следовало за распространением коронавируса из Азии в Латинскую Америку, и потому к сентябрю, когда проходил опорос EIU, наиболее слабые валюты были в Америке, а в Западной Европе они были сильнее, что отражает рейтинг.

Также на цены повлияли проблемы с поставками в некоторых странах, а в Тегеране, который поднялся на 30 позиций в списке, цены резко выросли из-за санкций США против Ирана.

Аналитики отмечают, что цены больше всего выросли на табак и товары, связанные с досугом, в том числе бытовую электронику. Наиболее сильное падение цен зафиксировано у одежды. Жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы стала дешевле по сравнению с прошлым годом, а в Западной Европе — дороже. Би-би-си со ссылкой на члена EUI Упасану Дутт пишет, что в последние годы города Азии традиционно доминировали в рейтинге, но из-за пандемии ситуация изменилась.