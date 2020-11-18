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Алексей Боржонов
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Москва опустилась на 106-е место в рейтинге самых дорогих городов Economist. Первое место делят Цюрих, Париж и Гонконг Материал редакции

Российская столица потеряла 20 позиций после падения курса рубля.

19 комментариев
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Аналитики из Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовали рейтинг самых дорогих городов мира по состоянию на сентябрь 2020 года. Исследователи сравнили цены на 138 товаров и услуг, включая одежду, электронику и аренду жилья, в 133 городах. За исходное значение берётся стоимость жизни в Нью-Йорке, которая оценивается в 100 баллов. Остальные города сравниваются с этим значением, и так выстраивается рейтинг.

Лидерами рейтинга стали Цюрих, Париж и Гонконг. При этом Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом, а Гонконг сохранил лидерство. Также в топ-10 входят Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Москва в рейтинге опустилась на 20 позиций за 12 месяцев и теперь занимает 106-ю строчку. Она вместе с Рейкьявиком, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бангкоком возглавляет список городов, которые за прошедший год потеряли больше всего позиций в рейтинге. Аналитики оценили стоимость в Москве примерно в половину стоимости жизни в Нью-Йорке.

EIU указывает, что на опубликованный рейтинг повлияло изменение обменного курса валют к доллару США, в который пересчитываются цены на товары и услуги. Аналитики отмечают, что ослабление валюты «в целом» следовало за распространением коронавируса из Азии в Латинскую Америку, и потому к сентябрю, когда проходил опорос EIU, наиболее слабые валюты были в Америке, а в Западной Европе они были сильнее, что отражает рейтинг.

Также на цены повлияли проблемы с поставками в некоторых странах, а в Тегеране, который поднялся на 30 позиций в списке, цены резко выросли из-за санкций США против Ирана.

Аналитики отмечают, что цены больше всего выросли на табак и товары, связанные с досугом, в том числе бытовую электронику. Наиболее сильное падение цен зафиксировано у одежды. Жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы стала дешевле по сравнению с прошлым годом, а в Западной Европе — дороже. Би-би-си со ссылкой на члена EUI Упасану Дутт пишет, что в последние годы города Азии традиционно доминировали в рейтинге, но из-за пандемии ситуация изменилась.

Эксперты ожидают, что тенденции сохранятся до конца 2021 года, и экономика вряд ли вернётся допандемическим показателям до 2022 года.

#новости #москва

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19 комментариев
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Сергей Предэ

2

2006-2009-1ое 
https://gtmarket.ru/news/state/2008/07/24/17354

2010 4ое  https://m.lenta.ru/news/2010/06/29/mercer/amp/

И тут понеслось ) 

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Сергей Предэ

Сергей
1

И самое главное, хрен знает хорошо это или плохо. 

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Dmitry Shiryaev

Сергей
6

Если у тебя зп привязана к доллару - хорошо. А если только к России - то плохо

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A big purple banana 🍆

Сергей
0

404 на первой ссылке

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Сергей Предэ

A
0

https://gtmarket.ru/news/state/2008/07/24/1735

Москва снова возглавила список самых дорогих…
Согласно рейтингу Worldwide Cost of Living Survey 2008, Москва третий год подряд возглавила список…
gtmarket.ru
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A big purple banana 🍆

Сергей
0

Ну бля, первая десятка для мск это точно пузырь был

Ответить

van der Pusch

1

Список городов, в которых не стоит жить

Ответить

A big purple banana 🍆

van
0

ты же в дойчленде? в мюнхене стоит?

Ответить

van der Pusch

A
0

я ни разу не была в мюнхене. знаю, что там очень дорого (справедливо для всей баварии), большие беды с жильем и куча странного народа. зато есть работа и горы относительно недалеко. короче хз.

в дойчланде топ - жить в небольших университетских городках на +-200к населения, которые не сильно далеко от большого города. 

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A big purple banana 🍆

van
0

а че Берлин? Говорят топ за свои деньги

Ответить

van der Pusch

A
2

берлин - самый нищий из всех крупных городов. работы нормальной нет, одни стартапы. там круто жить, если ты молодой, творческий и любишь тусить. во всех остальных случаях - не очень.  как и вообще в восточной германии.

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Елена Перова

0

 Fvbb

Ответить

Вова А.

0

Путин просто в ново-огарево уехал вот и опустилась (или Сечин улетел на яхте поплавать)

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solawind

0

Дешевле не стало, просто рубль упал. Нет повода для радости

Ответить

Отечественный дебаркадер

0

Становимся дешевле, а позволить всё еще не можем, нужно еще немного потерпеть

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bor_vn

0

А вы говорите цены растут!
Многоходовочка!

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Закомплексованная Душа

0

Теперь быть москвичом зашквар?

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Антон Лисин

Закомплексованн…
0

Не зашквар, а стыдно. А вот безработным москвички быть это зашквар. И лошье.

Ответить

Антон Лисин

0

Лохи 

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