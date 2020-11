Постер кампании Go To Travel

В Японии группа лингвистов раскритиковала местные органы власти за их чрезмерную зависимость от машинного перевода с японского на английский на официальных сайтах и вывесках. Они опасаются, что это повлияет на имидж страны и сыграет злую шутку в случае, если кому-то из туристов или представителей растущего иностранного сообщества понадобится неотложная помощь или произойдёт землетрясение, пишет The Guardian.

«Hello Work, Go To Travel, My Number Card — английский, используемый в государственных программах, странный и не имеет смысла для носителей языка», — сказала Цурута. Также её беспокоит, что из-за ошибок иностранцы, оказавшиеся в беде, могут подвергнуть свои жизни опасности.