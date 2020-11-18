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Новости
Ольга Щербинина
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Японские лингвисты раскритиковали власти за злоупотребление машинным переводом и искажение английского языка Материал редакции

Специалисты считают, что неправильные переводы на вывесках и госсайтах портят имидж страны и даже могут быть опасны для жизни иностранцев.

14 комментариев
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В Японии группа лингвистов раскритиковала местные органы власти за их чрезмерную зависимость от машинного перевода с японского на английский на официальных сайтах и вывесках. Они опасаются, что это повлияет на имидж страны и сыграет злую шутку в случае, если кому-то из туристов или представителей растущего иностранного сообщества понадобится неотложная помощь или произойдёт землетрясение, пишет The Guardian.

Семь учёных-лингвисток несколько месяцев назад создали «Ассоциацию по изучению английского языка в Японии» и нашли ряд неточностей в переводах. Например, на сайте токийского района Мэгуро слово kurashi переведено не как «живущие там», а как «чёрная материя». На сайте другого муниципалитета sumai — это не «дом», а «извини».

Профессор Токийского женского христианского университета Чикако Цурута пояснила, что проблемы возникают, когда программное обеспечение неправильно переводит значение определённых символов кандзи. «Из-за этого получаются непреднамеренно смешные переводы, которые можно было бы легко исправить, если бы их просто проверил англоговорящий», — сказала она и добавила, что китайско- и корейскоязычные коллеги заметили аналогичные проблемы с этими языками.

«Hello Work, Go To Travel, My Number Card — английский, используемый в государственных программах, странный и не имеет смысла для носителей языка», — сказала Цурута. Также её беспокоит, что из-за ошибок иностранцы, оказавшиеся в беде, могут подвергнуть свои жизни опасности.

Волонтёры ассоциации начали связываться с местными самоуправлениями и пока получили положительные отклики на свою инициативу. Власти Ураясу, где находится Диснейленд, создали рабочую группу, которая к концу года должна представить рекомендации по улучшению многоязычных онлайн-сервисов города.

«Мы не пытаемся смотреть на людей свысока или высмеивать их. Но с учётом того, что Олимпийские игры, вероятно, состоятся в следующем году, мы хотим, чтобы официальный английский в стране был презентабельным для остального мира», — пояснила Цурута.

#новости #япония

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14 комментариев
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Высокий якорь

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bor_vn

Высокий
0

Руки из карманов достал и прекратил дистербировать!

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A big purple banana 🍆

1

скучная новость

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Частый космос

0

Хоть что-то здравое от епонцев

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Атомный будильник

Частый
1

А как же суши?

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Частый космос

Атомный
0

Кто вообще их любит? Я честно через силу ем.

Ответить

Отечественный дебаркадер

Частый
1

Зачем??

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Частый космос

Отечественный
0

Хочу полюбить 

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Dennis Naidyuk

Частый
0

Я люблю. Очень свежая и лёгкая еда, прям супер.

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Andre Macareno

Dennis
0

Главное с роллами не перепутать, вот эти ребята ни разу не легкие

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A big purple banana 🍆

Частый
1

а люди через рот

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Частый космос

A
0

Ладно

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bor_vn

0

Что за хрень. Я не виню японское правительство.

Сумаи - это кровная клятва в законе восточного города Карт.
С помощью клятвы горожанин поручается за посторонних, которые хотят попасть в город.
Чтобы дать клятву - нужно разрезать ладонь и показать рану.

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Andre Macareno

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«Да и хуй с этими гайдзинами» — ответили в правительстве

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