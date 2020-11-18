олимпиада
Японские лингвисты раскритиковали власти за злоупотребление машинным переводом и искажение английского языка Материал редакции
Специалисты считают, что неправильные переводы на вывесках и госсайтах портят имидж страны и даже могут быть опасны для жизни иностранцев.
В Японии группа лингвистов раскритиковала местные органы власти за их чрезмерную зависимость от машинного перевода с японского на английский на официальных сайтах и вывесках. Они опасаются, что это повлияет на имидж страны и сыграет злую шутку в случае, если кому-то из туристов или представителей растущего иностранного сообщества понадобится неотложная помощь или произойдёт землетрясение, пишет The Guardian.
Семь учёных-лингвисток несколько месяцев назад создали «Ассоциацию по изучению английского языка в Японии» и нашли ряд неточностей в переводах. Например, на сайте токийского района Мэгуро слово kurashi переведено не как «живущие там», а как «чёрная материя». На сайте другого муниципалитета sumai — это не «дом», а «извини».
Профессор Токийского женского христианского университета Чикако Цурута пояснила, что проблемы возникают, когда программное обеспечение неправильно переводит значение определённых символов кандзи. «Из-за этого получаются непреднамеренно смешные переводы, которые можно было бы легко исправить, если бы их просто проверил англоговорящий», — сказала она и добавила, что китайско- и корейскоязычные коллеги заметили аналогичные проблемы с этими языками.
«Hello Work, Go To Travel, My Number Card — английский, используемый в государственных программах, странный и не имеет смысла для носителей языка», — сказала Цурута. Также её беспокоит, что из-за ошибок иностранцы, оказавшиеся в беде, могут подвергнуть свои жизни опасности.
Волонтёры ассоциации начали связываться с местными самоуправлениями и пока получили положительные отклики на свою инициативу. Власти Ураясу, где находится Диснейленд, создали рабочую группу, которая к концу года должна представить рекомендации по улучшению многоязычных онлайн-сервисов города.
«Мы не пытаемся смотреть на людей свысока или высмеивать их. Но с учётом того, что Олимпийские игры, вероятно, состоятся в следующем году, мы хотим, чтобы официальный английский в стране был презентабельным для остального мира», — пояснила Цурута.
Атомный будильник
А как же суши?
Частый космос
Кто вообще их любит? Я честно через силу ем.
Отечественный дебаркадер
Зачем??
Частый космос
Хочу полюбить
Я люблю. Очень свежая и лёгкая еда, прям супер.
а люди через рот
Что за хрень. Я не виню японское правительство.
Сумаи - это кровная клятва в законе восточного города Карт.
С помощью клятвы горожанин поручается за посторонних, которые хотят попасть в город.
Чтобы дать клятву - нужно разрезать ладонь и показать рану.