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В Москве на Красной площади задержали «Деда Мороза», который выступил против закрытия ёлок Материал редакции
Участник одиночного пикета вышел с плакатом «Я/Мы Новый год».
Московская полиция задержала на Красной площади участника одиночного пикета в костюме Деда Мороза. Он держал в руках плакат с надписью «Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия ёлок», сообщает «Апология протеста».
Также были задержаны двое «помощников-эльфов». К ним выехал адвокат Александр Альдаев.
В Москве из-за Covid-19 отменили новогодние гуляния и ярмарки. Новогодние каникулы россиянам лучше провести дома, посоветовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Кремле отменили новогодние представления, но решили провести одно без зрителей.
Опять не тот дед
Мало того, что его начали использовать кремлеботы и ватники для своих взглядов типа "ямы силовики", так еще этот слоган лишили символа объединения с кем-то. И делают такую хуйню типа "ямы новый год"
КТО МЫ? КТО МЫ-ТО? ТЫ ТУТ ОДИН, НАХУЙ.
Бесплатный ихтиандр
Это Я/Мы изначально было парашной хуйнёй ради того, чтобы отбить «своего парня». Так что похуй.
Поправочка: КРЕАТИВНОЙ парашной хуйней. Сделали достаточно неплохо.
Вот бы еще запретили бл.кие корпоративы проводить, чтобы не пришлось очередной раз придумывать почему я не горю желанием переться в выходной день смотреть на пь.ные е.ла "коллег".