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Ольга Щербинина
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В Москве на Красной площади задержали «Деда Мороза», который выступил против закрытия ёлок Материал редакции

Участник одиночного пикета вышел с плакатом «Я/Мы Новый год».

16 комментариев
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Московская полиция задержала на Красной площади участника одиночного пикета в костюме Деда Мороза. Он держал в руках плакат с надписью «Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия ёлок», сообщает «Апология протеста».

Также были задержаны двое «помощников-эльфов». К ним выехал адвокат Александр Альдаев.

В Москве из-за Covid-19 отменили новогодние гуляния и ярмарки. Новогодние каникулы россиянам лучше провести дома, посоветовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Кремле отменили новогодние представления, но решили провести одно без зрителей.

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#новости #новыйгод

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16 комментариев
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Вова А.

13

Опять не тот дед

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Ваша Закладко

Вова
0

это биг рашн босс так постарел? шок

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Остальной Паша

6

это Я/Мы так запарашили, что придется придумать что-то новое, как с георгиевской лентой примерно

Ответить

Сергей Лукин

Остальной
2

Мало того, что его начали использовать кремлеботы и ватники для своих взглядов типа "ямы силовики", так еще этот слоган лишили символа объединения с кем-то. И делают такую хуйню типа "ямы новый год"

КТО МЫ? КТО МЫ-ТО? ТЫ ТУТ ОДИН, НАХУЙ.

Ответить

Бесплатный ихтиандр

Остальной
0

Это Я/Мы изначально было парашной хуйнёй ради того, чтобы отбить «своего парня». Так что похуй.

Ответить

Сергей Лукин

Бесплатный
0

Поправочка: КРЕАТИВНОЙ парашной хуйней. Сделали достаточно неплохо.

Ответить

Бесплатный ихтиандр

Сергей
0

Креативно можно и репрессии оправдывать. Что с того то?

Ответить

5hithappen5

1

Дед Мороз разозлился, не зря сегодня вьюжит.

Ответить

Антон Лисин

1

Маразматическая Москва 

Ответить

Электронный якорь

1

Дед Мороз целый год не работал по специальности из-за карантинов. Ещё и новогодние корпоративы отменили

Ответить

Denis Manchenko

0

Ёлло Пикет

Ответить

Сергей Предэ

0
Ответить

Константин Курасов

Сергей
0

Судя по пальмам на фоне, всë правильно

Ответить

Aleksej Fedko

0

Вот бы еще запретили бл.кие корпоративы проводить, чтобы не пришлось очередной раз придумывать почему я не горю желанием переться в выходной день смотреть на пь.ные е.ла "коллег".

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Антон Курочкин

Aleksej
0

Есть такой лайфхак: не ходить на корпоративы, если не хочешь.

Ответить

Константин Курасов

0

И повязали суки,
Морозу Деду руки...

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