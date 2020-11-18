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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов Материал редакции
Ведомство считает, что сервис мешает росту аудитории канала.
Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, установленные в отношении ютуб-канала «Соловьёв LIVE». Об этом говорится на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что с октября 2020 года видео канала не попадают в раздел видеохостинга «В тренде», «хотя ранее это происходило регулярно». Эту ситуацию расценили как «попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».
Ведомство подчеркнуло, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.
Раздел «В тренде» помогает зрителям увидеть, что происходит на YouTube и в мире. Этот раздел создали, чтобы представить ролики, которые будут интересны широкому кругу зрителей, говорится на сайте Google. Раздел не учитывает предпочтения и настройки пользователей, все зрители из одной страны видят одинаковый список видео. Подборка обновляется примерно раз в 15 минут.
Соловьёв неоднократно жаловался на отсутствие своих видео в разделе. Он также говорил, что подписчики его канала не получают уведомления о новых роликах.
Ты что украинский модератор?
Частый космос
ЯрусскиЙ роскомгвардеец
Почему Роскомнадзор за мои налоги продвигает соловьиный помёт в тренды ютуба?
потому что если этого не делать это мешает росту аудитории канала
П-что ты терпила
Может просто контент говно собачье и поэтому он в тренды не попадает?
в телевизоре же смотрят!
Потому что с теликом у тебя всего две вещи, которые можно смотреть.
Либо на соловья в телике, либо на соловьёв за окном!
Ребята, это все правда. Я сам модератор трендов ютуба из Украины, ездили в гугол на инструктаж, обучались не пускать Соловьева в тренды. Кто пропускает — отдают на растерзание бандеровцам.
Сначала Камикадзе с ума сходил, теперь Соловьев.
СКРЫВАЕТ ВИДЕО ПОДЛЫЙ ЮТЮБ!!!!!! Еще лайки скручивает, ага
Лол, ты все подряд коммментишь что ли?
Это первый мой коммент за последние пару часов.
Ты лжешь. Я не понимаю, ты хочешь в топ влететь местный или зачем? Тут же комменты из разряда "пернул,насрал,увидели".
звезда лично дрочил на журналистку ходора
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста В. Соловьева. Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не ...
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста В. Соловьева. Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».
1. Вдумайтесь: государственный орган, который блокирует сотни тысяч сайтов, ТРЕБУЕТ от коммерческой компании, находящейся в другой стране, добавлять ролики какого-то мудозвона в какой-то там раздел.
2. А если YouTube так и не начнёт добавлять убогие ролики помёта, то что вы сделаете, ЗАБЛОКИРУЕТЕ его?
Ахахахахахахаахахха!
3. Вы же меньше недели назад советовали СМИ переезжать на российские видеоплатформы!
Вот и мудозвон пусть переезжает, в чём проблема?
Сашенька Липовой, чувачок из АП, который теперь новый глава Роскомпозора, оказался ещё большим клоуном, чем Сашенька Жаров.
В прочем, что ещё можно ожидать от кадров из АП?
на каком основании?
Все продаваемые в россии телефоны, умные телевизоры, а так же холодильники и микроволновки должны быть подписаны на соловьева и первый канал.
Электронный якорь
А в квартплаты внесена подписка на стриминговый сервис ВГТРК "Смотри"
Кстати, почти так и есть: ещё много людей не отказались от услуги "Коллективная антенна"
Соловьев просто жалкая агитка немножечко, поэтому он не вписывается в либеральную вкладочку "в тренде". Мне интересно, на чем у нас все держится в стране, если говорящие головы и прочий мандатный люд вообще не понимает . Ясное дело, они руководители, им совсем не надо, так, по головам, но компетенции, все же, где они ...
Многовато информационного шума на счет гугла и требований к ютубу от властей.
Ощущение, что что-то будет.
Отвечаю Владимиру и другим видеоблогерам: на YouTube есть три градации оповещений: "!Без оповещения", "Оповещать, если что-то интересное" и "Оповещать обо всех роликах". По умолчанию, когда жмёшь колокольчик, включается режим "Оповещать, если что-то интересное". Чтобы переключиться в режим "Оповещать обо всех роликах" надо во всплывающем меню выбрать данный пункт.
Так что жёпы горят из-за того что кто-то не увидел ролик в оповещении у тех, кто не разбирается в механике ТыТрубы
>Ведомство подчеркнуло, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.
Т.е. по действующему законодательству РФ Соловьев всегда в трендах Ютуба должен быть?
Я слышал, что к конституцию осовременили. Но чтоб настолько...
Через месяц:
Роскомнадзор потребовал от Россиян просматривать канал Соловьева на youtube минимум 2,5 часа в день.
О как, оказывается "воспрепятствование роста аудитории "популярного" российского автора" теперь уже находится в "законодательстве РФ" и подразумевает вмешательство гос. органа. Цирк уехал, клоуны остались.
Я жи щаз пизды дам, Соловьёва они мне с россиюшкой24 не дают смотреть, мудросте набираться!!!
ИА "Панорама" Роскомнадзору: "Коллеги, ну так нельзя! Это удар ниже пояса!"
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов