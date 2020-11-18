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Ольга Щербинина
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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов Материал редакции

Ведомство считает, что сервис мешает росту аудитории канала.

74 комментария
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Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, установленные в отношении ютуб-канала «Соловьёв LIVE». Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что с октября 2020 года видео канала не попадают в раздел видеохостинга «В тренде», «хотя ранее это происходило регулярно». Эту ситуацию расценили как «попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

Ведомство подчеркнуло, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

Раздел «В тренде» помогает зрителям увидеть, что происходит на YouTube и в мире. Этот раздел создали, чтобы представить ролики, которые будут интересны широкому кругу зрителей, говорится на сайте Google. Раздел не учитывает предпочтения и настройки пользователей, все зрители из одной страны видят одинаковый список видео. Подборка обновляется примерно раз в 15 минут.

Соловьёв неоднократно жаловался на отсутствие своих видео в разделе. Он также говорил, что подписчики его канала не получают уведомления о новых роликах.

Пётр Верзилов @gruppa_voina
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#новости #роскомнадзор

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74 комментария
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Частый космос

53

АХАХАХАХА

Ответить

Zero-one-one

Частый
6

Ты что украинский модератор? 

Ответить

A big purple banana 🍆

Zero-one-one
5

на зоне рф

Ответить

Частый космос

Zero-one-one
1

ЯрусскиЙ роскомгвардеец

Ответить

Паша Красников

Частый
2
Ответить

Вова А.

Частый
0

)

Ответить

Kubig

37

Почему Роскомнадзор за мои налоги продвигает соловьиный помёт в тренды ютуба?

Ответить

Мистер Блондин

Kubig
19

потому что если этого не делать это мешает росту аудитории канала

Ответить

Sanek Igoshev

Мистер
17

его аудитория и так в возрасте, дополнительный рост их убить может 

Ответить

Сергей Королевский

Kubig
1

П-что ты терпила

Ответить

3AHO3A

Сергей
–1

А ты?

Ответить

Nick Rosenberg

Kubig
1
Ответить

Игорь Рачук

23

Может просто контент говно собачье и поэтому он в тренды не попадает?

Ответить

Oldfag TV

Игорь
22

НЕТ ЭТО ЮТЬЮБ ВИНОВАТ

Ответить

Bad Mother Fucker

Игорь
2

в телевизоре же смотрят!

Ответить

Игорь Рачук

Bad
3

Потому что с теликом у тебя всего две вещи, которые можно смотреть.
Либо на соловья в телике, либо на соловьёв за окном! 

Ответить

Паша Красников

Bad
0

После просмотра людям приходится телевизор протирать от плевков

Ответить

aliftin

11
Ответить

A big purple banana 🍆

9

ЛАЙКИ ВКРУТИЛИ НАЗАД НАХОЙ

Ответить

Отечественный дебаркадер

8

я требую, чтобы вы на вашем сайте делали то, что мы требуем

Ответить

Павел Макров

Отечественный
1

я так понимаю, этой картинкой гугл ответил роскомнадзору?

Ответить

Длинный волк

8
Ответить

Чехол от очков

8

популярного российского автора

Только одна ассоциация

Ответить

Zebediah Killgrave

7

Ребята, это все правда. Я сам модератор трендов ютуба из Украины, ездили в гугол на инструктаж, обучались не пускать Соловьева в тренды. Кто пропускает — отдают на растерзание бандеровцам.

Ответить

A big purple banana 🍆

6

вы что против власти? вы типа за правду?

спалился актеришко

Ответить

Отечественный дебаркадер

4

Где-то в параллельной вселенной: 

Ответить

Частый космос

Отечественный
0

Не Ютуб а Швеция

Ответить

Михаил Зеленин

3

Сначала Камикадзе с ума сходил, теперь Соловьев. 
СКРЫВАЕТ ВИДЕО ПОДЛЫЙ ЮТЮБ!!!!!! Еще лайки скручивает, ага

Ответить

Первоначальный Мурод

2

Не надо. Плез.

Ответить

Perosnal Trashcan

Первоначальный
2

Лол, ты все подряд коммментишь что ли?

Ответить

Первоначальный Мурод

Perosnal
0

Это первый мой коммент за последние пару часов.

Ответить

Perosnal Trashcan

Первоначальный
3

Ты лжешь. Я не понимаю, ты хочешь в топ влететь местный или зачем? Тут же комменты из разряда "пернул,насрал,увидели".

Ответить

Частый космос

Perosnal
1

Доебаться с нихуя✅✅✅

Ответить

Perosnal

Частый
1

Слышь, мышь

Ответить

Первоначальный Мурод

Perosnal
0

Ну я реально не хочу Соловьева видеть на Ютубе. Он мне противен.

Ответить

Perosnal

Первона…
1

Ладно, согласен, мало кто хочет. С другой стороны, Соловьев это только для нас агитка или ещё может на кого-нибудь влияет?

Ответить

Нравственный инструмент

2

Так сколько бабла тижей взяли а, хрены с норы, псевдожурналисты ? (Там ещё что то было про кровавые деньги)

Ответить

A big purple banana 🍆

Нравственный
0

звезда лично дрочил на журналистку ходора

Ответить

Длинный череп

A
0

*дрочил журналисту

Ответить

Oldfag TV

2

Бля, видос на 10 из 10, человек в прямом эфире с телевизором разговаривает

Ответить

Прочный якорь

2

Пусть на рутубе в свои тренды вылазит, хе-хе.

Ответить

Максим Шпилёв

2
Ответить

solawind

1

https://t.me/itsorm/1965

IT и СОРМ
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста В. Соловьева. Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не ...
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста В. Соловьева. Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

1. Вдумайтесь: государственный орган, который блокирует сотни тысяч сайтов, ТРЕБУЕТ от коммерческой компании, находящейся в другой стране, добавлять ролики какого-то мудозвона в какой-то там раздел.

2. А если YouTube так и не начнёт добавлять убогие ролики помёта, то что вы сделаете, ЗАБЛОКИРУЕТЕ его?
Ахахахахахахаахахха!

3. Вы же меньше недели назад советовали СМИ переезжать на российские видеоплатформы!
Вот и мудозвон пусть переезжает, в чём проблема?

Сашенька Липовой, чувачок из АП, который теперь новый глава Роскомпозора, оказался ещё большим клоуном, чем Сашенька Жаров.
В прочем, что ещё можно ожидать от кадров из АП?
Ответить

Татарский ГОСТ

1

Когда слил весь бюджет на продвижение

Ответить

Денис Файзулин

1

на Рутюб иди дурилка

Ответить

Dias001 Rrn

1

А в итальянские тренды он интересно попадает или нет...

Ответить

ouxen

0

на каком основании?

Ответить

Антон Тимофеев

ouxen
1

на основании "да мы *хуели и че дальше.jpg"

Ответить

Электронный якорь

0

Роскомнадзор предписал Google всех российских пользователей YouTube подписать на канал "Соловьев LIVE"

Ответить

Nick Rosenberg

Электронный
0

Все продаваемые в россии телефоны, умные телевизоры, а так же холодильники и микроволновки должны быть подписаны на соловьева и первый канал.

Ответить

Электронный якорь

Nick
0

А в квартплаты внесена подписка на стриминговый сервис ВГТРК "Смотри"

Ответить

Nick Rosenberg

Электронный
1

В раздел "работа с ТКО".

Ответить

Паша Красников

Электронный
0

Кстати, почти так и есть: ещё много людей не отказались от услуги "Коллективная антенна"

Ответить

Лекарственный щит

0

Какие охреневшие.

Ответить

Паша Красников

0

Каков твой генетический код?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Предлагаю лучше скручивать лайки фюреру

Ответить

Don Pedro

0

Ой боюсь боюсь боюсь!!!

Ответить

Perosnal Trashcan

0

Соловьев просто жалкая агитка немножечко, поэтому он не вписывается в либеральную вкладочку "в тренде". Мне интересно, на чем у нас все держится в стране, если говорящие головы и прочий мандатный люд вообще не понимает . Ясное дело, они руководители, им совсем не надо, так, по головам, но компетенции, все же, где они ...

Ответить

Высокий якорь

0

А что Роскомнадзор скажет о проблеме канала Jameskii?

Ответить

Длинный череп

0

Блин, если он так каждый эфир бомбит, это очень интересно.
Я даже смотреть это начну.

Ответить

Несерьёзный Валера

0

Блэд, кмтт, где мои Ходорковские деньги?!

Ответить

Миша

0

Когда пожаловался родителям, что обижают в школе

Ответить

Алексей Егоров

0

Многовато информационного шума на счет гугла и требований к ютубу от властей.

Ощущение, что что-то будет.

Ответить

Артур Акбердин

0

Соловьев открыл для себя нюансы работы YouTube с контентмейкерами? 

Ответить

Паша Красников

0

Отвечаю Владимиру и другим видеоблогерам: на YouTube есть три градации оповещений: "!Без оповещения", "Оповещать, если что-то интересное" и "Оповещать обо всех роликах". По умолчанию, когда жмёшь колокольчик, включается режим "Оповещать, если что-то интересное". Чтобы переключиться в режим  "Оповещать обо всех роликах" надо во всплывающем меню выбрать данный пункт.
Так что жёпы горят из-за того что кто-то не увидел ролик в оповещении у тех, кто не разбирается в механике ТыТрубы

Ответить

Yan Fedoseev

0

>Ведомство подчеркнуло, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

Т.е. по действующему законодательству РФ Соловьев всегда в трендах Ютуба должен быть?
Я слышал, что к конституцию осовременили. Но чтоб настолько...

Ответить

Sergey Michko

0

хз, если захожу без логина на ютюб, на главной странице Соловьев

Ответить

Электронный якорь

0

Хохохо, теперь тренды ютуба будет формировать Роскомнадзор?

Ответить

Nick Rosenberg

0

Через  месяц:
Роскомнадзор потребовал от Россиян просматривать канал Соловьева на youtube минимум 2,5 часа в день.

Ответить

Владислав Косинов

0

О как, оказывается "воспрепятствование роста аудитории "популярного" российского автора" теперь уже находится в "законодательстве РФ" и подразумевает вмешательство гос. органа. Цирк уехал, клоуны остались.

Ответить

чеченская обезьяна

0

Я жи щаз пизды дам, Соловьёва они мне с россиюшкой24 не дают смотреть, мудросте набираться!!!

Ответить

Дмитрий Щёлоков

0

ИА "Панорама" Роскомнадзору: "Коллеги, ну так нельзя! Это удар ниже пояса!"

Ответить

Электронный якорь

0

Через месяц:
*хочу посмотреть тупой ролик на ютубе*
*кликаю на тупой ролик*
*включается непроматываемая реклама — трёхчасовой эфир "Вечер с Владимиром Соловьёвым"*
*удаляю аккаунт ютуба*

Ответить

egorcarving

–1

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютуб-канала Соловьёва и вернуть его в раздел трендов

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