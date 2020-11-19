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Алексей Боржонов
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На Камчатке мужчина с инвалидностью затопил соседей, чтобы напомнить о себе соцслужбам. Они не приходили к нему неделю Материал редакции

Местные власти объяснили всё нехваткой работников и пообещали возобновить посещения пенсионера.

25 комментариев
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72-летний житель Петропавловска-Камчатского затопил соседей с четвёртого по первый этаж, чтобы привлечь к себе внимание социальных служб, сообщает «Кам 24». По словам Людмилы Темниковой, председателя правления дома, где живёт пенсионер с инвалидностью, он присоединил шланг к крану, положил его на пол и включил воду.

Темникова утверждает, что мужчина плохо слышит и видит, передвигается по квартире на костылях, не может самостоятельно выходить на улицу, а телефона у него нет. Социальный работник приходила к мужчине до 11 ноября, но после этого не появлялась в квартире, пояснила председатель правления дома. По её словам, пенсионер ударил соцработника костылём из-за того, что та не смогла найти его паспорт. «Конечно, сложно представить, что в таком состоянии мужчина мог кого-то ударить — он костыли едва передвигает. Так или иначе, но с 11 ноября мужчина оставался один», — сказала Темникова.

О ситуации сообщили региональному министерству социального благополучия и семейной политики, где «Кам 24» объяснили произошедшее нехваткой соцработников. Ведомство заверило, что что с 23 ноября к мужчине снова будут приходить, а в декабре в интернате для пожилых и людей с инвалидностью должны появиться места — тогда мужчину смогут перевести туда. Пока мужчина находится в больнице, пишет «Кам 24», и, вероятно, останется там до 23 ноября. После этого его вернут домой, поскольку показаний для нахождения в стационаре нет.

#новости #камчатка

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25 комментариев
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Дмитрий Григорьев

9

Темникова утверждает, что мужчина плохо слышит и видит, передвигается по квартире на костылях, не может самостоятельно выходить на улицу, а телефона у него нет.

Чиновничье комбо, выйти не может, а телефона нет. Должен был лечь, умереть и не отвлекать людей от важных дел, с машиной для утилизации подсуетились бы соседи, когда завоняло бы. Но он оказался смекалистым, а они не догадались отключить воду. Недоработочка.

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Дмитрий Григорьев

Дмитрий
17

Блядь, в этом контексте название "Министерство социального благополучия" это чистый Оруэлл.

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Mmmax

Дмитрий
0

*Кстати, достали своими телефонами.
Или выдавайте в обязательном порядке или не говорите вообще о них

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Семейный яд

1

красавчик же! (?)

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Жирный Кирилл

Семейный
35

Думаю его соседи с тобой не согласятся.

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DV

Семейный
11

Как минимум четыре квартиры снизу испортил. Мог бы шланг в окно на улицу вывести, тоже привлечение внимания 

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Slow Dimon

DV
5

Во первых он инвалид, во вторых холодно.
Или ты про какой шланг?

Ответить

Дмитрий Григорьев

DV
4

Ремонт квартир предлагаю оплатить той мрази из "Министерства социального благополучия", которая про него "забыла", потому что она в этом и виновата. А он спасал свою жизнь.

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Семейный яд

Семейный
0

вот бы затопить кремль

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Паша Красников

Семейный
2
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Семейный яд

Паша
0

Аллах красивый, да

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Процентный Данила

Семейный
1

для этого над ним должен жить инвалид

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Семейный яд

Процентный
0

а ты уверен что Аллах в полном порядке? по моим сведениям у него третья группа

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Автоматический чувак

4

А мог бы выложить слово "Навальный"

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Дмитрий Григорьев

Автоматический
1

Он инвалид, в его ситуации он выбрал наиболее адекватное решение по соотношению энергозатраты/эффективность.

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Несерьёзный Валера

Дмитрий
2

Хуясе адекватное. В истории вообще много странного:
1. Не двигается, но ёбнул соцработника костылём.
2. Не двигается, но подключил шланг и затопил.
Мог бы просто по батарее костылём весь день ебашить, чтобы соседи обратили внимание.

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Madao

Несерьёзный
0

А как ему надо было поступить? 

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Сергей Лукин

Madao
0

Ебашить костылем по батарее?

Неее, нахер. Давай затопим 4+ квартиры снизу

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Андрей Кнорозов

Несерьёзный
0

Ну он на костылях по квартире ходит, по лестнице думаю он не может. А то что по работнице стрелял из костыля это да, непонятно

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Несерьёзный Валера

Андрей
0

Да буйный какой-то дед, вояка скорее всего.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Несерьёзный
0

Ну не душни, не "не двигается", а "передвигается на костылях". Про ударил так вообще смех, это известно исключительно со слов. И кстати, даже если и так, это не является в принципе ничем в этом контексте, я не уверен, что этот инвалид вообще в адеквате, с учётом его ситуации. Да и в целом, понятно, что сложно разобраться в происходящем по испорченному телефону, коим, в целом, и является интернет.
Но есть очевидные факты, не зависящие от интерпретации, которые практически невозможно испортить пересказами. Есть едва передвигающийся инвалид, неспособный к полностью самостоятельному существованию, этого не отрицает никто. И есть "Министерство социального благополучия" прямой функцией которого и является помощь таким людям, и они на него забили.
В этом раскладе я однозначно на стороне инвалида.

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Антон Лисин

2

Современная Россия 

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Александр Ярви

0

"Кам 24"

♂Cum♂ 24

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MEGAtraXXXer666

0

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, после выписки из больницы, социальному работнику не долго придётся к нему ходить.

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Паша Красников

0

Пока мужчина находится в больнице

Кто там говорил, что в больницах мест нет?

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