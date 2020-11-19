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На Камчатке мужчина с инвалидностью затопил соседей, чтобы напомнить о себе соцслужбам. Они не приходили к нему неделю Материал редакции
Местные власти объяснили всё нехваткой работников и пообещали возобновить посещения пенсионера.
72-летний житель Петропавловска-Камчатского затопил соседей с четвёртого по первый этаж, чтобы привлечь к себе внимание социальных служб, сообщает «Кам 24». По словам Людмилы Темниковой, председателя правления дома, где живёт пенсионер с инвалидностью, он присоединил шланг к крану, положил его на пол и включил воду.
Темникова утверждает, что мужчина плохо слышит и видит, передвигается по квартире на костылях, не может самостоятельно выходить на улицу, а телефона у него нет. Социальный работник приходила к мужчине до 11 ноября, но после этого не появлялась в квартире, пояснила председатель правления дома. По её словам, пенсионер ударил соцработника костылём из-за того, что та не смогла найти его паспорт. «Конечно, сложно представить, что в таком состоянии мужчина мог кого-то ударить — он костыли едва передвигает. Так или иначе, но с 11 ноября мужчина оставался один», — сказала Темникова.
О ситуации сообщили региональному министерству социального благополучия и семейной политики, где «Кам 24» объяснили произошедшее нехваткой соцработников. Ведомство заверило, что что с 23 ноября к мужчине снова будут приходить, а в декабре в интернате для пожилых и людей с инвалидностью должны появиться места — тогда мужчину смогут перевести туда. Пока мужчина находится в больнице, пишет «Кам 24», и, вероятно, останется там до 23 ноября. После этого его вернут домой, поскольку показаний для нахождения в стационаре нет.
Темникова утверждает, что мужчина плохо слышит и видит, передвигается по квартире на костылях, не может самостоятельно выходить на улицу, а телефона у него нет.
Чиновничье комбо, выйти не может, а телефона нет. Должен был лечь, умереть и не отвлекать людей от важных дел, с машиной для утилизации подсуетились бы соседи, когда завоняло бы. Но он оказался смекалистым, а они не догадались отключить воду. Недоработочка.
Блядь, в этом контексте название "Министерство социального благополучия" это чистый Оруэлл.
Жирный Кирилл
Думаю его соседи с тобой не согласятся.
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Ремонт квартир предлагаю оплатить той мрази из "Министерства социального благополучия", которая про него "забыла", потому что она в этом и виновата. А он спасал свою жизнь.
Семейный яд
вот бы затопить кремль
Процентный Данила
для этого над ним должен жить инвалид
Семейный яд
а ты уверен что Аллах в полном порядке? по моим сведениям у него третья группа
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Он инвалид, в его ситуации он выбрал наиболее адекватное решение по соотношению энергозатраты/эффективность.
Хуясе адекватное. В истории вообще много странного:
1. Не двигается, но ёбнул соцработника костылём.
2. Не двигается, но подключил шланг и затопил.
Мог бы просто по батарее костылём весь день ебашить, чтобы соседи обратили внимание.
А как ему надо было поступить?
Ебашить костылем по батарее?
Неее, нахер. Давай затопим 4+ квартиры снизу
Ну он на костылях по квартире ходит, по лестнице думаю он не может. А то что по работнице стрелял из костыля это да, непонятно
Ну не душни, не "не двигается", а "передвигается на костылях". Про ударил так вообще смех, это известно исключительно со слов. И кстати, даже если и так, это не является в принципе ничем в этом контексте, я не уверен, что этот инвалид вообще в адеквате, с учётом его ситуации. Да и в целом, понятно, что сложно разобраться в происходящем по испорченному телефону, коим, в целом, и является интернет.
Но есть очевидные факты, не зависящие от интерпретации, которые практически невозможно испортить пересказами. Есть едва передвигающийся инвалид, неспособный к полностью самостоятельному существованию, этого не отрицает никто. И есть "Министерство социального благополучия" прямой функцией которого и является помощь таким людям, и они на него забили.
В этом раскладе я однозначно на стороне инвалида.
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Учитывая эпидемиологическую ситуацию, после выписки из больницы, социальному работнику не долго придётся к нему ходить.
Пока мужчина находится в больнице
Кто там говорил, что в больницах мест нет?