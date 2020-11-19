Местные власти объяснили всё нехваткой работников и пообещали возобновить посещения пенсионера.

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72-летний житель Петропавловска-Камчатского затопил соседей с четвёртого по первый этаж, чтобы привлечь к себе внимание социальных служб, сообщает «Кам 24». По словам Людмилы Темниковой, председателя правления дома, где живёт пенсионер с инвалидностью, он присоединил шланг к крану, положил его на пол и включил воду.

Темникова утверждает, что мужчина плохо слышит и видит, передвигается по квартире на костылях, не может самостоятельно выходить на улицу, а телефона у него нет. Социальный работник приходила к мужчине до 11 ноября, но после этого не появлялась в квартире, пояснила председатель правления дома. По её словам, пенсионер ударил соцработника костылём из-за того, что та не смогла найти его паспорт. «Конечно, сложно представить, что в таком состоянии мужчина мог кого-то ударить — он костыли едва передвигает. Так или иначе, но с 11 ноября мужчина оставался один», — сказала Темникова.