Это произошло на фоне заявлений RT, «Царьграда» и других СМИ о цензуре со стороны YouTube и Twitter.

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Законопроект о санкциях против интернет-компаний за цензуру против россиян и российских СМИ подготовила группа депутатов, в числе которых Александр Хинштейн и Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию). Документ опубликован на сайте нижней палаты.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение. Сайты, которые ограничивают доступ к общественно важной информации «по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан», могут заблокировать.

Законопроект касается не только цензуры в отношении российских СМИ, но именно на ней делают акцент авторы проекта. Они указывают, что его подготовили из-за «многочисленных фактов необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за пределами России. Для примера они приводят цензуру Twitter, YouTube, Facebook против RT, РИА «Новости», «Крым 24».