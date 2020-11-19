олимпиада
В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за ограничение доступа к информации российских СМИ Материал редакции
Это произошло на фоне заявлений RT, «Царьграда» и других СМИ о цензуре со стороны YouTube и Twitter.
Законопроект о санкциях против интернет-компаний за цензуру против россиян и российских СМИ подготовила группа депутатов, в числе которых Александр Хинштейн и Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию). Документ опубликован на сайте нижней палаты.
В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение. Сайты, которые ограничивают доступ к общественно важной информации «по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан», могут заблокировать.
Законопроект касается не только цензуры в отношении российских СМИ, но именно на ней делают акцент авторы проекта. Они указывают, что его подготовили из-за «многочисленных фактов необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за пределами России. Для примера они приводят цензуру Twitter, YouTube, Facebook против RT, РИА «Новости», «Крым 24».
Теперь Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел может присвоить владельцу сайта статус «причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в том числе «допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ». После этого Роскомнадзор выносит предупреждение сайту. Если нарушение не устранили, то доступ к нему полностью или частично ограничивают.
Огромный Денис
У них селекция, жёсткий отбор. Туда попадают самые отъявленные
Они указывают, что его подготовили из-за «многочисленных фактов необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за пределами России. Для примера они приводят цензуру Twitter, YouTube, Facebook против RT, РИА «Новости», «Крым 24».
Так а в чем ваша проблема? Twitter, YouTube, Facebook - это площадки со своими правилами, приоритетнее этих правил может быть только законодательство страны. У нас есть какой-то закон/акт который требует беспрепятственного доступа к именно этим особенным вышеперечисленным изданиям?
Помимо прочего, это чьи-то частные бизнесы, если они не хотят работать с тобой - это их дело. Не нравится, так иди и развивай свои собственные площадки? Ресурс есть. Пока что мы видели только проекты уровня ТамТам.
Ты все верно говоришь, но не забывай, что у нас чиновники любят принимать странные и непопулярные решения. Так что я вообще не удивлюсь, если они на серьезных щщах решат блочить тот же YouTube. Но если и после этого у нас народ на улицы не выйдет, то я уже не знаю.
У нас есть какой-то закон/акт который требует беспрепятственного доступа к именно этим особенным вышеперечисленным изданиям?
Так погоди, они сейчас его примут и все!
Можно заблокировать роскомпозор за ограничение доступа к ифнормации зарубежных сайтов?
А, нет. ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ
Ну давайте, заблокируйте ютуб, фейсбук и твиттер. Вот блогеры-миллионеры порадуются.
Наше правительство хочет блоггеров на заводы вернуть
Все заблокировать, и сделать наши аналоги. Так заживем.
Для начала пустите , скажем, Нэвэлны на 1 канал, а потом обсудим цензуру
Странно возмущаться борьбе государства с цензурой. Если бы это была не Россия, то вполне правомерное решение.
Никто не обязан хостить их говно, пусть идут на рутьюб, в вк или организуют свою площадку и спокойно себе вещают, никто не будет их блокировать и как-либо ограничивать. Для пользователей интернет-платформы ценны в том числе из-за их модерации.
Исполнительный Абдужаббор
1. Персонажи, которых этот закон защитить хочет - крайне неприятнейшие и отвратительные создания, недостойные топтать своими ногами планету
2. В качестве меры защиты от цензуры предлагается блокировка сайта, где зацензурили. Ну это пушка. То есть всем остальным в стране предлагается пососать бибу ибо заблочили какое-то говно от армяшитудей или от мерзкой карлицы с озера Комо
"разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение." Так надо начать с закрытия роскомнадзора :D А так, в гугл на помощь в случае блокировки, или же стоит сразу же приобрести VPN сервис, лучше платный, чтобы он гарантировано давал доступ к заблокированным сайтам. https://www.vpnxd.com/ru/lucshie-platnye-vpn-servisy/
.... присвоить владельцу сайта статус «причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»
Блокирование и есть цензура, за ту же статью будем привлекать? Какая-то рекурсия получается....
отлично
считаю дни когда русским отключат ютуб
интересно что русские сделают в ответ