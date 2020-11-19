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Алексей Боржонов
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В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за ограничение доступа к информации российских СМИ Материал редакции

Это произошло на фоне заявлений RT, «Царьграда» и других СМИ о цензуре со стороны YouTube и Twitter.

32 комментария
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Законопроект о санкциях против интернет-компаний за цензуру против россиян и российских СМИ подготовила группа депутатов, в числе которых Александр Хинштейн и Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию). Документ опубликован на сайте нижней палаты.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение. Сайты, которые ограничивают доступ к общественно важной информации «по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан», могут заблокировать.

Законопроект касается не только цензуры в отношении российских СМИ, но именно на ней делают акцент авторы проекта. Они указывают, что его подготовили из-за «многочисленных фактов необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за пределами России. Для примера они приводят цензуру Twitter, YouTube, Facebook против RT, РИА «Новости», «Крым 24».

Теперь Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел может присвоить владельцу сайта статус «причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в том числе «допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ». После этого Роскомнадзор выносит предупреждение сайту. Если нарушение не устранили, то доступ к нему полностью или частично ограничивают.

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#новости #законы

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32 комментария
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Русский блик

36

разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение.

Для этого нужно блокировать больше информации

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Marhal_New _Arleana

17
Ответить

Константин Курасов

Marhal_New
0

ты консерв только часы

Ответить

Ложный пистолет

16
Ответить

Баблгам Бич

13

Уебаны.

Ответить

Исполнительный Абдужаббор

9

блядь, какой же Хинштейн пидорас, еще и от нашего региона избирается, овца сраная

Ответить

Огромный Денис

Исполнительный
9

У них селекция, жёсткий отбор. Туда попадают самые отъявленные

Ответить

Леонид Федотов

10

 Они указывают, что его подготовили из-за «многочисленных фактов необоснованного ограничения» доступа к российским изданиям со стороны сайтов, часть из которых зарегистрирована за пределами России. Для примера они приводят цензуру Twitter, YouTube, Facebook против RT, РИА «Новости», «Крым 24».

Так а в чем ваша проблема? Twitter, YouTube, Facebook - это площадки со своими правилами, приоритетнее этих правил может быть только законодательство страны. У нас есть какой-то закон/акт который требует беспрепятственного доступа к именно этим особенным вышеперечисленным изданиям?
Помимо прочего, это чьи-то частные бизнесы, если они не хотят работать с тобой - это их дело. Не нравится, так иди и развивай свои собственные площадки? Ресурс есть. Пока что мы видели только проекты уровня ТамТам.

Ответить

Алексей Нимандов

Леонид
2

Ты все верно говоришь, но не забывай, что у нас чиновники любят принимать странные и непопулярные решения. Так что я вообще не удивлюсь, если они на серьезных щщах решат блочить тот же YouTube. Но если и после этого у нас народ на улицы не выйдет, то я уже не знаю. 

У нас есть какой-то закон/акт который требует беспрепятственного доступа к именно этим особенным вышеперечисленным изданиям?

Так погоди, они сейчас его примут и все!

Ответить

Сергей Лукин

6

Можно заблокировать роскомпозор за ограничение доступа к ифнормации зарубежных сайтов?

А, нет. ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ

Ответить

rossoshmap

2

Ну, кто там просил в подсайт твиттер, ограничить высеры отдельных авторов

Ответить

Илья Гераськин

2

Ну давайте, заблокируйте ютуб, фейсбук и твиттер. Вот блогеры-миллионеры порадуются.

Ответить

Жирный Кирилл

1

Минус Youtube. Ждём встроенный VPN от Google.

Ответить

Григорий Иоффе

Жирный
1

Ютуб давно в реестре. Боятся блокировать

Ответить

Salsa Gamer

1

Наше правительство хочет блоггеров на заводы вернуть

Ответить

Константин Курасов

Salsa
1

но заводы давно распилены на вторчермет

Ответить

Seon

1

Все заблокировать, и сделать наши аналоги. Так заживем.

Ответить

Зарубежный блик

Seon
0

Как в Кытае

Ответить

Обосранный унитаз

1

Для начала пустите , скажем, Нэвэлны на 1 канал, а потом обсудим цензуру

Ответить

Lolodin

–3

Странно возмущаться борьбе государства с цензурой. Если бы это была не Россия, то вполне правомерное решение.

Ответить

Distortion

Lolodin
3

Никто не обязан хостить их говно, пусть идут на рутьюб, в вк или организуют свою площадку и спокойно себе вещают, никто не будет их блокировать и как-либо ограничивать. Для пользователей интернет-платформы ценны в том числе из-за их модерации.

Ответить

Исполнительный Абдужаббор

Lolodin
3

1. Персонажи, которых этот закон защитить хочет - крайне неприятнейшие и отвратительные создания, недостойные топтать своими ногами планету
2. В качестве меры защиты от цензуры предлагается блокировка сайта, где зацензурили. Ну это пушка. То есть всем остальным в стране предлагается пососать бибу ибо заблочили какое-то говно от армяшитудей или от мерзкой карлицы с озера Комо

Ответить

alexferman

Lolodin
0

Не странно возмущаться борьбе авторитарного государства с цензурой

Ответить

Посторонний

0

Собака на сене.

Ответить

Странный Даниль

0

ну вот и всё

Ответить

Паша Красников

0

Когда-то я уважительно относился к Хинштейну. Я был так юн...

Ответить

Maxim Samorukov

0

Бл@ди

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Aizat Kaparova Gibson

0

"разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение."  Так надо начать с закрытия роскомнадзора :D А так, в гугл на помощь в случае блокировки, или же стоит сразу же приобрести VPN сервис, лучше платный, чтобы он гарантировано давал доступ к заблокированным сайтам. https://www.vpnxd.com/ru/lucshie-platnye-vpn-servisy/

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Зарубежный блик

0

Господи! Горшочек законотворчества, не вари!

Ответить

Дмитрий Зайцев

0

.... присвоить владельцу сайта статус «причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»

Блокирование и есть цензура, за ту же статью будем привлекать? Какая-то рекурсия получается....

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конгруэ́нтный

0

отлично 
считаю дни когда русским отключат ютуб 
интересно что русские сделают в ответ

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конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

неужели ничего кроме саркастичного гавканья в комментариях 

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