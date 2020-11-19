Резкий рост числа заболевших начался в октябре.

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Изображение из телеграм-канала оперштаба

Оперштаб сообщил о 23 610 новых случаях коронавируса в России. Это максимальное значение с начала распространения инфекции в стране. Рост новых случаев Covid-19 продолжается с начала октября: тогда в стране фиксировали около 9-10 тысяч случаев заболевания в день. В начале ноября суточный прирост составлял около 18-19 тысяч новых случаев, 6 ноября он впервые поднялся выше 20 тысяч.

За сутки в стране умерли 463 человека, выздоровели 25 573 человека. Всего с начала распространения инфекции в России выявлено больше 2 миллионов заболевших.