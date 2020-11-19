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Алексей Боржонов
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В России впервые зафиксировали больше 23 тысяч случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

Резкий рост числа заболевших начался в октябре.

43 комментария
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Изображение из телеграм-канала оперштаба

Оперштаб сообщил о 23 610 новых случаях коронавируса в России. Это максимальное значение с начала распространения инфекции в стране. Рост новых случаев Covid-19 продолжается с начала октября: тогда в стране фиксировали около 9-10 тысяч случаев заболевания в день. В начале ноября суточный прирост составлял около 18-19 тысяч новых случаев, 6 ноября он впервые поднялся выше 20 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

За сутки в стране умерли 463 человека, выздоровели 25 573 человека. Всего с начала распространения инфекции в России выявлено больше 2 миллионов заболевших.

В регионах России вводят новые меры борьбы с коронавирусом, переводя студентов и работников на дистанционку, ограничивая работу ресторанов и кафе, запрещая заполнять залы кинотеатров и театров на максимум. Тем не менее всеобщий карантин, какой был весной, пока не вводится. Единственным регионом, где ввели локдаун, стала Бурятия. Там закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры. После этого предприниматели в Улан-Удэ устроили митинг.

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tjournal.ru

#новости #covid19

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43 комментария
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Евгений Киров

–5

Шашлычники подъехали.

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плюшевый батон

Евгений
–17

Да, куда уголь выгружать?

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Куколдиш Гамбино

–2
Ответить

Просторный рак

Куколдиш
–2
Ответить

Достойный турник

–33

Самый заплюсованный комментарий в треде.

Ответить

Андрей Рядькин

–24

и я тут есть 

Ответить

GoodSanta

Андрей
–20

Что ж, выздоравливай!

Ответить

Андрей Рядькин

GoodSanta
–22

и как тебе минус ставить? 

Ответить

GoodSanta

Андрей
–12

Сюда жми 

Ответить

Андрей Рядькин

GoodSanta
–16

всем плюсы нахой 

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
–14

 @Илюхер XXX защищай нас!

Ответить

Ледяной коктейль

–18
Ответить

Исполнительный Абдужаббор

–18

RED ALERT

Ответить

Даша Лейзаренко

–35

ну что красный тред? 

Ответить

Особенный бинокль

Даша
–24

Ну раз дама просит

Ответить

Даша Лейзаренко

Особенный
–21

благодарю 

Ответить

GoodSanta

Даша
–21

Любой каприз за ваши статьи

Ответить

Андрей Рядькин

Даша
–14

по-пидорски залетать в тред с минусатором и не оставить комментарий. Буду преследовать это гавно 

Ответить

Alexandr Strijov

–18

Все ещё интересно?

Ответить

Гигантский фонарь

–16

Как отсюда выйти? 

Ответить

AZP

Гигантский
–15

Только в гроб.

Ответить

Гигантский фонарь

AZP
–6

Когда уже сделают кнопку быстрого перехода на ДТФ? 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

2

Мы все, выживем.

Ответить

Рамис Каратаев

–23

Меня наверное забыли посчитать

Ответить

AkumaSlayer

–17

Ставь минус если лох

Ответить

AkumaSlayer

AkumaSlayer
–5

Редачер сраный

Ответить

Nikita Korolev

–27

Кто-то другого ожидал после ебанутых действий и заявлений свыше?

Ответить

Nikita Korolev

Nikita
–26

кто минусит, желаю быть в числе зараженных.

Ответить

Vladislav Donets

Nikita
–6

Плавали, знаем.

Ответить

Marhal_New _Arleana

–2
Новинач
Новий рекорд 🎉
Ответить

Куколдиш Гамбино

–6

Ожидаемо. Вчера перзидент попросил глав регионом не занижать статистику. Они и перестали занижать. Что тут поделать? Код красный, блять.

Ответить

Shenmue

–8

По статистике в среднем каждый 75-й уже заболел, а так как только треть заболевших тестируют, то уже каждый 25-й

Ответить

Shenmue

Shenmue
–3

Можно по минусам ещё тех кто не болел пересчитать)))

Ответить

Shenmue

–5

Вы ещё обоняние не теряли, тогда я спешу к Вам)))

Ответить

Kir Kirsky

–7

😌
👉👈

Ответить

Taktischer Corgi

–8

наконец-то плато

Ответить

Алексей Крот

–9

Ура, красный тред

Ответить

Alex Smith

–9

Как долго я ждал чести поучаствовать в красном треде

Ответить

Павел Горшков

–9

А теперь ломаем систему и плюсуем этот коммент

Ответить

Максим Козаченко

Павел
–4

Ну ты и гад

Ответить

Aleksej Fedko

–10

Я один не болел, а хочется?

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Славянский танк88

–12
Ответить

vvtwittep

–14

Еще и больше будет. Пора по домам разгонять. 

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