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В России впервые зафиксировали больше 23 тысяч случаев Covid-19 за сутки Материал редакции
Резкий рост числа заболевших начался в октябре.
Оперштаб сообщил о 23 610 новых случаях коронавируса в России. Это максимальное значение с начала распространения инфекции в стране. Рост новых случаев Covid-19 продолжается с начала октября: тогда в стране фиксировали около 9-10 тысяч случаев заболевания в день. В начале ноября суточный прирост составлял около 18-19 тысяч новых случаев, 6 ноября он впервые поднялся выше 20 тысяч.
За сутки в стране умерли 463 человека, выздоровели 25 573 человека. Всего с начала распространения инфекции в России выявлено больше 2 миллионов заболевших.
В регионах России вводят новые меры борьбы с коронавирусом, переводя студентов и работников на дистанционку, ограничивая работу ресторанов и кафе, запрещая заполнять залы кинотеатров и театров на максимум. Тем не менее всеобщий карантин, какой был весной, пока не вводится. Единственным регионом, где ввели локдаун, стала Бурятия. Там закрыли торговые центры, общепит и кинотеатры. После этого предприниматели в Улан-Удэ устроили митинг.
Шашлычники подъехали.
и я тут есть
и как тебе минус ставить?
ну что красный тред?
Особенный бинокль
Ну раз дама просит
по-пидорски залетать в тред с минусатором и не оставить комментарий. Буду преследовать это гавно
Только в гроб.
Ставь минус если лох
Кто-то другого ожидал после ебанутых действий и заявлений свыше?
кто минусит, желаю быть в числе зараженных.
Ожидаемо. Вчера перзидент попросил глав регионом не занижать статистику. Они и перестали занижать. Что тут поделать? Код красный, блять.
По статистике в среднем каждый 75-й уже заболел, а так как только треть заболевших тестируют, то уже каждый 25-й
А теперь ломаем систему и плюсуем этот коммент